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Χρυσός: Η Σιγκαπούρη επιδιώκει μεγαλύτερο μερίδιο στην παγκόσμια αγορά

Η Νομισματική Αρχή της Σιγκαπούρης εγκαινίασε την Τρίτη μια υπηρεσία αποθήκευσης χρυσού για ξένες κεντρικές τράπεζες και κρατικούς φορείς

World 11.11.2026, 23:55
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Χρυσός: Η Σιγκαπούρη επιδιώκει μεγαλύτερο μερίδιο στην παγκόσμια αγορά
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Η Σιγκαπούρη εντείνει τις προσπάθειές της να αναδειχθεί σε σημαντικό παράγοντα στην παγκόσμια αγορά χρυσού, ποντάροντας στο ότι μια νέα υπηρεσία φύλαξης χρυσού από την κεντρική τράπεζα και φορολογικά κίνητρα θα τη βοηθήσουν να προσελκύσει περισσότερες ροές χρυσού.

Η πόλη-κράτος σχεδιάζει επίσης να θεσπίσει φορολογικές απαλλαγές για ορισμένες χονδρικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τον χρυσό

Η Νομισματική Αρχή της Σιγκαπούρης εγκαινίασε την Τρίτη μια υπηρεσία φύλαξης χρυσού για ξένες κεντρικές τράπεζες και κρατικούς φορείς, με αρχική χωρητικότητα 500 μετρικών τόνων.

Η πόλη-κράτος σχεδιάζει επίσης να εισαγάγει φορολογικές απαλλαγές για ορισμένες χονδρικές υπηρεσίες που σχετίζονται με το χρυσό, όπως η αποθήκευση, ο εξευγενισμός, ο έλεγχος ποιότητας και η μεσιτεία. Τον Ιούνιο, η Σιγκαπούρη παρουσίασε σχέδια για ένα σύστημα εκκαθάρισης φυσικού χρυσού, με σκοπό να διευκολύνει τον διακανονισμό των συναλλαγών χρυσού στην πόλη-κράτος, ενώ η έναρξη λειτουργίας του αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Οι πρωτοβουλίες αυτές σηματοδοτούν την πιο πρόσφατη προσπάθεια της χώρας να εδραιωθεί ως βασικός κόμβος χρυσού, παράλληλα με καθιερωμένα κέντρα όπως το Λονδίνο και η Ελβετία, καθώς όλο και μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας διαπραγμάτευσης χρυσού μετατοπίζεται προς την Ασία.

Ωστόσο, η είσοδος σε μια αγορά που κυριαρχείται από καθιερωμένα εμπορικά κέντρα ενδέχεται να αποδειχθεί μια δύσκολη μάχη. Για παράδειγμα, στα θησαυροφυλάκια του Λονδίνου φυλάσσονταν περίπου 9.850 μετρικοί τόνοι χρυσού στα τέλη Οκτωβρίου, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων εμπορικών εταιρειών και κεντρικών τραπεζών.

Η προσπάθεια της Σιγκαπούρης έρχεται επίσης σε μια στιγμή που το ανταγωνιστικό Χονγκ Κονγκ επεκτείνει επίσης την υποδομή αποθήκευσης και εκκαθάρισης χρυσού, αξιοποιώντας τη γειτνίασή του με την Κίνα, τη μεγαλύτερη αγορά χρυσού στον κόσμο.

«Η Σιγκαπούρη μπήκε πολύ αργά στο παιχνίδι, καθώς η δημιουργία ενός φυσικού εμπορικού κέντρου απαιτεί όγκο όσον αφορά τις δομές που υποστηρίζονται από εμπορικές συναλλαγές», δήλωσε ο Juerg Kiener, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Swiss Asia Capital.

«Η μεγαλύτερη αγορά χρυσού είναι η Κίνα και το παράθυρό της προς τον υπόλοιπο κόσμο είναι το Χονγκ Κονγκ», δήλωσε στο CNBC, προσθέτοντας ότι η Σιγκαπούρη δεν βρίσκεται σε καλή θέση για να ανταγωνιστεί το Χονγκ Κονγκ στο εμπόριο που υποστηρίζεται από χρυσό.

Ο Kiener ανέφερε ότι η Σιγκαπούρη θα μπορούσε, αντ’ αυτού, να δημιουργήσει μια εξειδικευμένη θέση στην αποθήκευση φυσικού χρυσού για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αν και υπηρεσίες εμπορικής αποθήκευσης σε θησαυροφυλάκια είναι ήδη διαθέσιμες στην πόλη-κράτος, μεταξύ άλλων στο ελεύθερο λιμάνι υψηλής ασφάλειας κοντά στο αεροδρόμιο Changi.

Φιλοδοξίες στον τομέα της φύλαξης

Σε αντίθεση με τα εμπορικά θησαυροφυλάκια, η νέα εγκατάσταση θα λειτουργεί υπό τη διαχείριση της κεντρικής τράπεζας της Σιγκαπούρης, προσφέροντας στις ξένες νομισματικές αρχές έναν εναλλακτικό κρατικό θεματοφύλακα για το χρυσό τους.

«Δεν είναι κάτι που βλέπουμε να συμβαίνει πολύ συχνά στην αγορά χρυσού ή στον κύκλο των κεντρικών τραπεζών», δήλωσε ο Shaokai Fan, παγκόσμιος επικεφαλής για τις κεντρικές τράπεζες στο World Gold Council.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια εποχή που οι κεντρικές τράπεζες επανεξετάζουν όλο και περισσότερο τον τόπο αποθήκευσης των χρυσών ράβδων τους εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων, ανέφερε ο Fan. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, αρκετές χώρες έχουν διαφοροποιήσει την αποθήκευση του χρυσού τους, ενώ πολλές άλλες σχεδιάζουν να το πράξουν, σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο.

Η πολιτική σταθερότητα της Σιγκαπούρης, το ισχυρό νομικό πλαίσιο και οι εκτεταμένες αεροπορικές συνδέσεις της θα μπορούσαν να την καταστήσουν μια ελκυστική εναλλακτική λύση έναντι των παραδοσιακών κέντρων αποθήκευσης, πρόσθεσε.

Ο Νίκολας Καβάλις, διευθύνων σύμβουλος της Metals Focus, δήλωσε ότι η υπηρεσία κρατικής φύλαξης αποτελεί σημαντική προσθήκη στην υπάρχουσα υποδομή χρυσού της Σιγκαπούρης, προειδοποίησε όμως ότι η αποθήκευση από μόνη της δεν θα αρκούσε για τη δημιουργία μιας πλήρως λειτουργικής αγοράς χρυσού.

Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η δημιουργία επαρκούς ρευστότητας και συναλλακτικής δραστηριότητας ώστε να ανταγωνιστεί το Λονδίνο, το οποίο παραμένει η κυρίαρχη παγκόσμια εξωχρηματιστηριακή αγορά χρυσού.

Η προσέλκυση χρυσού από κεντρικές τράπεζες θα μπορούσε να βοηθήσει τη Σιγκαπούρη να δημιουργήσει αυτή τη ρευστότητα, ιδίως εάν ο χρυσός που αποθηκεύεται τοπικά μπορεί επίσης να κινητοποιηθεί για συναλλαγές και όχι απλώς να παραμένει υπό φύλαξη.

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