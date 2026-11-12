Φορολογικές δηλώσεις: Στην «παγίδα» των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,2 εκατ. φορολογούμενοι

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Στα 115,9 δισ. ευρώ ανήλθαν τα εισοδήματα που δηλώθηκαν στις φορολογικές δηλώσεις του 2025 έναντι 106,07 δισ. ευρώ το 2024.

‘Ενας στους 6 φορολογούμενους έπεσε και πάλι στην παγίδα των τεκμηρίων

Οι φορολογικές δηλώσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στην αύξηση των δηλωθέντων εισοδημάτων συνέβαλαν κυρίως οι υψηλότερες αποδοχές μισθωτών και συνταξιούχων, οι οποίοι εμφάνισαν αυξημένα εισοδήματα κατά 5,46 δισ. ευρώ, ενώ περισσότερα εισοδήματα δήλωσαν οι ιδιοκτήτες ακινήτων και οι επαγγελματίες.

Ο συνολικός φόρος που αναλογεί στα φυσικά πρόσωπα έφτασε τα 13,87 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 1,6 δισ. ευρώ ή 13%.

Από τους 9.153.357 φορολογουμένους οι 4.769.821 ή το 52,1% δηλώνουν εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, ενώ άλλα 2.958.581 εμφανίζουν εισοδήματα από 10.000 έως 20.000 ευρώ.

Ετήσια εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ εμφανίζουν μόλις 30.085 φορολογούμενοι, δηλαδή το 0,33% του συνόλου, ενώ στην κορυφή της εισοδηματικής πυραμίδας βρίσκονται 1.233 φορολογούμενοι που δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ τον χρόνο.

Οι φορολογούμενοι χωρίς σύζυγο και εξαρτώμενα παιδιά αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα, με περίπου 4,31 εκατ. άτομα και συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα 45,19 δισ. ευρώ. Τα ζευγάρια χωρίς παιδιά ανέρχονται σε 1.334.439, με εισοδήματα 33,87 δισ. ευρώ. Στις δηλώσεις με ένα παιδί καταγράφονται 618.122 φορολογούμενοι, με εισοδήματα 16,6 δισ. ευρώ, ενώ 512.261 φορολογούμενοι με δύο παιδιά δηλώνουν συνολικά 16,54 δισ. ευρώ.

Με τρία παιδιά εμφανίζονται 100.732 φορολογούμενοι και εισοδήματα 3,21 δισ. ευρώ. Πολύ μικρότερος είναι ο αριθμός των δηλώσεων με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά, που φθάνουν τις 20.918. Από αυτές, 16.484 αφορούν οικογένειες με τέσσερα παιδιά, 2.997 με πέντε παιδιά και 1.437 με έξι ή περισσότερα παιδιά.

Τα τεκμήρια

Στην παγίδα των τεκμηρίων διαβίωσης πιάστηκαν περίπου 1,21 εκατ. φορολογούμενοι, καθώς τα εισοδήματα που είχαν δηλώσει ήταν χαμηλότερα από εκείνα που προσδιορίζονται με βάση τα περιουσιακά τους στοιχεία, κινητά και ακίνητα. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ αποκαλύπτουν ότι τα τεκμήρια πρόσθεσαν στο φορολογητέο εισόδημα 3,88 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, 433.697 είναι μισθωτοί, 350.004 συνταξιούχοι, 296.284 εισοδηματίες, 69.814 επαγγελματίες και 59.292 αγρότες.

Τη μεγαλύτερη προσαύξηση εισοδήματος λόγω τεκμηρίων είχαν οι εισοδηματίες, με 1,415 δισ. ευρώ. Ακολουθούν οι μισθωτοί με 1,045 δισ. ευρώ, οι συνταξιούχοι με 962,08 εκατ. ευρώ, οι ελεύθεροι επαγγελματίες με 243,38 εκατ. ευρώ και οι αγρότες με 215,94 εκατ. ευρώ.