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Οι μετοχές κατέρρευσαν την Πέμπτη στη Wall Street, με τους βασικούς δείκτες να υποχωρούν στα χαμηλότερα επίπεδα της συνεδρίασης όταν άρχισε η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Anthropic, μετά την πολυαναμενόμενη αρχική δημόσια προσφορά της.

Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq υποχώρησε κατά 2,25% στις 23.879,199 μονάδες, παρότι νωρίτερα στη συνεδρίαση είχε καταγράψει άνοδο έως και 2%. Ο S&P 500 έχασε 2,02% κλείνοντας στις 7.175,82 μονάδες, ενώ ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 1.100,64 μονάδες, ή 2,19%, κλείνοντας τελικά στις 49.097,53 μονάδες.

Η μετοχή της Anthropic, η οποία διαπραγματεύεται στον Nasdaq με το σύμβολο ANT, άνοιξε λίγο πριν από το μεσημέρι στα 111,50 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 34% σε σχέση με την τιμή διάθεσης. Στη συνέχεια υποχώρησε περισσότερο από 10% σε σχέση με την τιμή ανοίγματος και τελικά έκλεισε με κέρδη 17% έναντι της τιμής διάθεσης.

Οι βασικοί δείκτες υποχώρησαν στα χαμηλότερα επίπεδα της συνεδρίασης αμέσως μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης της μετοχής, καθώς οι επενδυτές φάνηκαν να προχωρούν σε κατοχύρωση κερδών με αφορμή αυτό το ορόσημο για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία είχε καθορίσει την τιμή διάθεσης των μετοχών της στα 83 δολάρια, πάνω από το αναμενόμενο εύρος. Η εξέλιξη αυτή είχε δώσει ώθηση στις μετοχές των κατασκευαστών μικροεπεξεργαστών και άλλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης κατά τις πρωινές συναλλαγές.

Ωστόσο, οι μετοχές των Nvidia και Micron Technology έχασαν τα αρχικά τους κέρδη, όπως και εκείνες των τεχνολογικών κολοσσών Microsoft και Meta Platforms. Η μετοχή της Advanced Micro Devices υποχώρησε περισσότερο από 7%, αφού η Hunterbrook Capital γνωστοποίησε ότι είχε λάβει θέση πώλησης στη μετοχή, επικαλούμενη φερόμενες παραβιάσεις των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές προς την Κίνα.

«Αυτή ήταν εξαρχής μια κρίσιμη δοκιμασία για τον τεχνολογικό τομέα. Η Anthropic θα μπορούσε να γίνει το νέο σύμβολο των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, ειδικά μετά τις εξελίξεις στη Nvidia», δήλωσε ο Άλεξ Σπένσερ, διευθύνων σύμβουλος της Bogart Wealth. «Οι επενδυτές έχουν πολλά να επεξεργαστούν και να αφομοιώσουν, γεγονός που μεταφράζεται σε αυτή την περίοδο αβεβαιότητας και μεταβλητότητας».

Ο δείκτης μεταβλητότητας Cboe VIX, γνωστός και ως «δείκτης φόβου» της Wall Street, άγγιξε ενδοσυνεδριακά τις 29 μονάδες —το υψηλότερο επίπεδό του από τον Μάρτιο— λίγο μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης της μετοχής της Anthropic και καθώς οι επενδυτές απομακρύνονταν από τις τεχνολογικές μετοχές. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, ο δείκτης βρισκόταν πάνω από τις 28 μονάδες.

«Ο ενθουσιασμός επανέρχεται και είναι μια εξαιρετική στιγμή για να πουλήσει κανείς στην άνοδο και να κατοχυρώσει μέρος των κερδών του», πρόσθεσε ο Σπένσερ.

Το τελευταίο διάστημα, η αγορά έχει υιοθετήσει πιο επιφυλακτική στάση απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη, με τους επενδυτές να εξετάζουν κατά πόσο οι τεράστιες δαπάνες για την ανάπτυξη του τομέα θα μεταφραστούν σε ουσιαστικά κέρδη. Το ETF iShares AI Innovation and Tech Active (BAI) έχει υποχωρήσει κατά 10% αυτόν τον μήνα, ενώ η μετοχή της Nvidia, εταιρείας-ορόσημο στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, έχει σημειώσει πτώση 27%, την ώρα που η εταιρεία επιχειρεί να διαχειριστεί την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου της, Τζένσεν Χουάνγκ. Η μετοχή της CoreWeave έχει υποχωρήσει κατά 16% τον Νοέμβριο, ενώ νωρίτερα μέσα στον μήνα οι αποδόσεις των ομολόγων της είχαν ξεπεράσει το 16%.

Πάντως, ορισμένοι στη Wall Street δεν ανησυχούν ιδιαίτερα για τις διακυμάνσεις που προκάλεσε η εισαγωγή της Anthropic στο χρηματιστήριο.

«Η σημερινή μέρα δεν έχει σημασία», δήλωσε ο στρατηγικός αναλυτής τεχνολογίας της Baird, Τεντ Μόρτονσον, ο οποίος παρομοίασε τη σημερινή διαπραγμάτευση της μετοχής της Anthropic με παιχνίδι σε καζίνο. «Είναι μια στιγμή στην πορεία τους. Πρόκειται για σημαντικό γεγονός, αλλά ο τρόπος με τον οποίο θα διαχειριστούν την επόμενη τριετία είναι αυτός που θα καθορίσει την αποτίμησή τους».