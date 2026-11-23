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Μία από τις πλέον ελκυστικές τραπεζικές αγορές της ευρωζώνης παραμένει η Ελλάδα για τη Morgan Stanley, η οποία διατηρεί θετική στάση για τον κλάδο και αναβαθμίζει τις προβλέψεις της για την κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών τα επόμενα χρόνια. Οι αναλυτές ξεχωρίζουν τη Eurobank, την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς, διατηρώντας σύσταση Overweight και για τις τρεις, ενώ για την Εθνική Τράπεζα παραμένουν στη σύσταση Equal Weight, παρά την αναγνώριση της ιδιαίτερα ισχυρής χρηματοοικονομικής της θέσης.

Οι υψηλοί δείκτες ρευστότητας, η συγκέντρωση του τραπεζικού συστήματος και τα σχετικά χαμηλά υπόλοιπα καταθέσεων όψεως περιορίζουν την ανάγκη των μεγάλων τραπεζών να ανταγωνιστούν επιθετικά για την προσέλκυση καταθέσεων

Σύμφωνα με τη Morgan Stanley, η ελληνική τραπεζική αγορά εξακολουθεί να προσφέρει ευνοϊκές προοπτικές ανάπτυξης, καθώς η πιστωτική επέκταση αναμένεται να συνεχιστεί με βασικό μοχλό τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων την επόμενη διετία. Παράλληλα, οι υψηλοί δείκτες ρευστότητας, η συγκέντρωση του τραπεζικού συστήματος και τα σχετικά χαμηλά υπόλοιπα καταθέσεων όψεως περιορίζουν την ανάγκη των μεγάλων τραπεζών να ανταγωνιστούν επιθετικά για την προσέλκυση καταθέσεων.

Αναβαθμίζονται οι εκτιμήσεις για την κερδοφορία

Η Morgan Stanley αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις της για τα καθαρά κέρδη των ελληνικών τραπεζών, λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων και τις μικρότερες πιέσεις που αναμένει στα περιθώρια των δανείων.

Ειδικότερα, οι αναλυτές κάνουν λόγο για αναβαθμίσεις της τάξης του 1%–2% το 2027, του 3%–4% το 2028 και του 1%–3% το 2029, με διαφοροποιήσεις μεταξύ των τραπεζών.

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι η συμπίεση των περιθωρίων δανεισμού θα περιοριστεί στις 5 μονάδες βάσης το 2029, έναντι 10 μονάδων βάσης ετησίως το 2027 και το 2028. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με τα υψηλότερα επιτόκια της αγοράς, αναμένεται να στηρίξει τα καθαρά έσοδα από τόκους και την κερδοφορία του κλάδου.

Οι νέες προβλέψεις για τα κέρδη ανά μετοχή

Στον πίνακα των αναθεωρημένων εκτιμήσεων για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS), η Morgan Stanley προχωρά σε αυξήσεις για την Alpha Bank και την Εθνική Τράπεζα, ενώ οι αλλαγές για την Πειραιώς είναι μικτές.

Για την Alpha Bank, τα εκτιμώμενα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώνονται στα 0,42 ευρώ το 2026, στα 0,53 ευρώ το 2027 και στα 0,60 ευρώ το 2028. Οι νέες προβλέψεις αντιστοιχούν σε αναβάθμιση 1% για το 2027 και 3,4% για το 2028, ενώ η εκτίμηση για το 2026 παραμένει αμετάβλητη.

Για την Εθνική Τράπεζα, η Morgan Stanley προβλέπει EPS 1,42 ευρώ το 2026, 1,71 ευρώ το 2027 και 1,84 ευρώ το 2028. Οι αναθεωρήσεις είναι θετικές κατά 0,1%, 1,6% και 3,7% αντίστοιχα.

Στην περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς, οι νέες εκτιμήσεις διαμορφώνονται στα 0,98 ευρώ το 2026, 1,15 ευρώ το 2027 και 1,24 ευρώ το 2028. Η Morgan Stanley προχωρά σε μικρή αναβάθμιση 0,3% για το 2026, μείωση 2,5% για το 2027 και αύξηση 1,1% για το 2028.

Όπως εξηγεί, η αναθεώρηση για την Πειραιώς αντανακλά υψηλότερες προβλέψεις για τα λειτουργικά έξοδα και χαμηλότερα έσοδα από προμήθειες, τα οποία αντισταθμίζουν εν μέρει τη θετική επίδραση από τα αυξημένα καθαρά έσοδα τόκων.

Για τη Eurobank, οι προβλέψεις παραμένουν αμετάβλητες, με τα EPS να διαμορφώνονται στα 0,43 ευρώ το 2026, στα 0,54 ευρώ το 2027 και στα 0,60 ευρώ το 2028.

Αμετάβλητες διατηρούνται και οι εκτιμήσεις για την CrediaBank, με κέρδη ανά μετοχή 0,04 ευρώ το 2026, 0,08 ευρώ το 2027 και 0,11 ευρώ το 2028.

Γιατί προτιμά Eurobank, Alpha Bank και Πειραιώς

Η Morgan Stanley διατηρεί τη Eurobank, την Alpha Bank και την Πειραιώς στις προτιμώμενες επιλογές της από τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, καθώς θεωρεί ότι οι συγκεκριμένες μετοχές προσφέρουν μεγαλύτερη ευαισθησία στις θετικές εξελίξεις της αγοράς.

Αντίθετα, για την Εθνική Τράπεζα διατηρεί τη σύσταση Equal Weight, παρά το γεγονός ότι χαρακτηρίζει τον ισολογισμό της εξαιρετικά ισχυρό.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι αναμένουν από την Εθνική πιο ενεργή αξιοποίηση των διαθέσιμων κεφαλαίων της και μια λιγότερο συντηρητική προσέγγιση, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η επενδυτική της ελκυστικότητα.

Όσον αφορά την CrediaBank, η Morgan Stanley θεωρεί ότι η σχέση δυνητικής απόδοσης και κινδύνου δεν είναι τόσο ελκυστική όσο εκείνη των μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών, οι οποίες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται σε χαμηλές αποτιμήσεις.

Με βάση τα παραπάνω, η Morgan Stanley αναθεωρεί στα 5,65 ευρώ την τιμή στόχο της Alpha Bank, από 5,50 ευρώ προηγουμένως, και στα 19,60 ευρώ της Εθνικής, από 19,30 ευρώ. Για την Πειραιώς η τιμή στόχος μένει στα 12,30 ευρώ, για τη Eurobank στα 5,60 ευρώ και για την Credia Bank στα 1,09 ευρώ.