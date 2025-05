Βατικανό: Habemus Papam – Βγήκε λευκός καπνός

Και «Habemus Papam»…

Λευκός καπνός βγήκε από την καμινάδα της Καπέλα Σιξτίνα.

Οι καμπάνες ηχούν από τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου επιβεβαιώνοντας την εκλογή νέου Πάπα.

Στη μυστική ψηφοφορία συμμετείχαν 133 καρδινάλιοι από 70 χώρες.

Η διαδικασία θα κινηθεί αρκετά γρήγορα πλέον. Τώρα που εμφανίστηκε ο λευκός καπνός, ο νέος ποντίφικας θα εμφανιστεί στο μπαλκόνι με θέα την πλατεία του Αγίου Πέτρου μέσα στην επόμενη ώρα.

Ο 267ος πάπας της Ρωμαικαθολικής Εκκλησίας εξελέγη στην 4η ψηφοφορία των καρδιναλίων .

White smoke! The 133 Cardinal electors gathered in the Vatican’s Sistine Chapel have elected the new Pope. He will appear soon at the central window of St. Peter’s Basilica. pic.twitter.com/XejI7mY43m

— Vatican News (@VaticanNews) May 8, 2025