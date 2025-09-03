Quest: Άνοδος τζίρου 10,2% το α’ εξάμηνο του 2025

Αυξημένα μεγέθη στο α’ εξάμηνο της χρονιάς εμφάνισε ο όμιλος Quest, με τον κύκλο εργασιών να ενισχύεται στα 683,5 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, κατέγραψε ενοποιημένες πωλήσεις €683 εκ., κέρδη EBITDA €47,5 εκ., κέρδη προ φόρων €32,9 εκ. και κέρδη μετά από φόρους €22,4 εκ.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024, οι πωλήσεις σημείωσαν αύξηση 10,2%, η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) 14,2%, τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) 20,2% και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (ΕAΤ) 9,4%. Σημειώνεται ότι τα μεγέθη του Α’ εξαμήνου 2025 περιλαμβάνουν και την εταιρεία Μπενρουμπή η οποία ενσωματώθηκε στον όμιλο την 1η Φεβρουαρίου 2025.

Η καθαρή δανειακή θέση (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε -€0,6 εκ. (δηλαδή καθαρά μετρητά στο ταμείο €0,6 εκ.) έναντι €82,1 εκ. καθαρά μετρητά στις 31/12/2024. Η μεταβολή από τις 31/12/2024 οφείλεται στη διανομή μερίσματος ύψους περίπου 32 εκ. ευρώ (0,3€ ανά μετοχή), στην καταβολή περίπου 31 εκ. για την εξαγορά του 70% της Μπενρουμπή Α.Ε και σε αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.

Αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2025 ανά δραστηριότητα

Εμπορική Δραστηριότητα (Ιnfo Quest Technologies, Quest on Line, iSquare, iStorm, Clima Quest, ΓΕΔ, FoQus, Έπαφος, Μπενρουμπή)

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 σημειώθηκε αύξηση στις πωλήσεις (+12,4%), ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 36% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η αύξηση αυτή οφείλεται αφενός στην ενοποίηση των αποτελεσμάτων της Μπενρουμπή (από την 1/2/2025) και αφετέρου στη σχετική ανάκαμψη της αγοράς κλιματισμού, σε σχέση με ένα υποτονικό πρώτο εξάμηνο πέρυσι.

Υπηρεσίες Πληροφορικής (Uni Systems, Intelli Solutions, Team Candi)

Σημειώθηκε αύξηση στις πωλήσεις (+10,1%), και αύξηση στα κέρδη προ φόρων κατά 18,9%. Η ζήτηση υπηρεσιών πληροφορικής παραμένει ισχυρή λόγω της πληθώρας έργων ψηφιακού μετασχηματισμού στον δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Το 50% των εσόδων του κλάδου προέρχεται από δραστηριότητες εκτός Ελλάδος.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS Courier)

Οι πωλήσεις κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 5,3%, λόγω βελτίωσης της παραγωγικότητας της εταιρείας. Ο ρυθμός ανάπτυξης της δραστηριότητας ακολουθεί την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, ο οποίος ήταν χαμηλός κατά το πρώτο εξάμηνο.

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Quest Energy)

Τα έσοδα της εταιρείας ήταν ελαφρώς μειωμένα (-8,5%) λόγω αρνητικών καιρικών συνθηκών και περικοπών στην έγχυση ενέργειας στο δίκτυο. Τα κέρδη προ φόρων κυμάνθηκαν στα περυσινά επίπεδα, βοηθούμενα από τη μείωση του κόστους δανεισμού.