Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα, προβληματισμός για τους δασμούς

Μικτά πρόσημα κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές αγορές σήμερα, με τους επενδυτές παγκοσμίως παρακολουθούν με προσοχή τις εξελίξεις γύρω από τους αμερικανικούς δασμούς που είχε επιβάλει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 0,66%. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,42% στις 9.216 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε κέρδη 0,81% στις 23.787 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,27% στις 7.698 μονάδες.

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σε επίπεδο τίτλων

Οι μετοχές του κλάδου ταξιδιών και αναψυχής υποχώρησαν κατά 0,3%, καθώς επηρεάστηκαν αρνητικά από την ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας Jet2, η οποία προέβλεψε ότι τα κέρδη προ φόρων και τόκων θα κυμανθούν στο χαμηλότερο άκρο της προβλεπόμενης ζώνης των 449-496 εκατομμυρίων στερλιών για το τρέχον οικονομικό έτος.

Επίσης, η γαλλική φαρμακευτική εταιρεία Sanofi σημείωσε πτώση 10%, με τους αναλυτές της JPMorgan να χαρακτηρίζουν τα αποτελέσματα από τη μελέτη του τελευταίου φαρμάκου για τη δερματίτιδα πιο αδύναμα από ό,τι αναμενόταν.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών είναι στραμμένο στην εξέλιξη της νομικής μάχης για τους δασμούς Τραμπ, μετά την απόφαση εφετείου των ΗΠΑ που έκρινε την πλειοψηφία τους παράνομους. Την Τετάρτη το βράδυ, 3 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος Τραμπ κατέθεσε αίτημα στο Ανώτατο Δικαστήριο ζητώντας επίσπευση της διαδικασίας εξέτασης της έφεσής του, με στόχο την ανατροπή της προηγούμενης απόφασης.

Σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται το NBC News, η νομική ομάδα του Τραμπ ζητά το Ανώτατο Δικαστήριο να εξετάσει την υπόθεση στις αρχές Νοεμβρίου και να εκδώσει τελική απόφαση σύντομα μετά. Το αποτέλεσμα αυτής της υπόθεσης αναμένεται να έχει άμεσες συνέπειες στο παγκόσμιο εμπόριο και στις αγορές.

Επί ευρωπαϊκού εδάφους, το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών (Ifo) της Γερμανίας ανακοίνωσε ότι προβλέπει αύξηση του γερμανικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) κατά 1,3% το 2026, μειωμένο από την προηγούμενη πρόβλεψη για αύξηση 1,5%. Αναμένονται ωστόσο μικρές ενδείξεις αναστροφής για το τρίτο τρίμηνο του 2025, με την οικονομική παραγωγή να αναμένεται να αυξηθεί μόλις κατά 0,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Αναφορικά με το 2027, το Ινστιτούτο προβλέπει ότι η ανάπτυξη του ΑΕΠ θα φτάσει το 1,6%.

Στα μάκρο της ημέρας, σην Ευρωζώνη, οι λιανικές πωλήσεις σημείωσαν πτώση 0,5% τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούνιο, ενώ στην ΕΕ παρατηρήθηκε πτώση 0,4% τον ίδιο μήνα, όπως ανέφερε η Eurostat. Σε ετήσια βάση, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 2,2% στην Ευρωζώνη και κατά 2,4% στην ΕΕ.

Τέλος, η οικοδομική δραστηριότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε για όγδοο συνεχόμενο μήνα τον Αύγουστο, αλλά με πιο αργό ρυθμό σε σχέση με τον Ιούλιο, σύμφωνα με ανακοίνωση της S&P Global. Ο Δείκτης Υπεύθυνων Προμηθειών (PMI) αυξήθηκε από 44,3 τον Ιούλιο σε 45,5 τον Αύγουστο, παραμένοντας όμως κάτω από το ουδέτερο επίπεδο των 50,0, υποδεικνύοντας μια ακόμη έντονη πτώση στη συνολική οικοδομική δραστηριότητα.