ΗΠΑ: Ποινική έρευνα κατά της Κουκ ξεκινά το υπ. Δικαιοσύνης

Ποινική έρευνα κατά της κυβερνήτη της της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve) Λίζα Κουκ ξεκίνησε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, σύμφωνα με πληροφορίες που αποκαλύπτουν οι Financial Times, σε μια κλιμάκωση των προσπαθειών της κυβέρνησης Τραμπ να την απομακρύνει από το διοικητικό συμβούλιο της κεντρικής τράπεζας.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ξεκίνησε την έρευνα αφότου ο ομοσπονδιακός διευθυντής στέγασης Μπιλ Πουλτ, σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, κατέθεσε τον περασμένο μήνα ποινική παραπομπή ισχυριζόμενος ότι η Κουκ «παραποίησε τραπεζικά έγγραφα και αρχεία ακινήτων για να αποκτήσει ευνοϊκότερους όρους δανείου, ενδεχομένως διαπράττοντας απάτη με στεγαστικά δάνεια».

Οι κατηγορίες συνδέονταν με στεγαστικά δάνεια για ακίνητα στο Αν Άρμπορ του Μίσιγκαν και στην Ατλάντα της Τζόρτζια.

Η Άμπε Λόουελ, δικηγόρος που εκπροσωπεί την Κουκ σε αγωγή που αμφισβητεί τις προσπάθειες της κυβέρνησης να απολύσει την οικονομολόγο, δήλωσε: «Η κυβέρνηση προσπαθεί να εφεύρει νέες δικαιολογίες για την υπέρβασή της».

«Αυτό το υπουργείο Δικαιοσύνης – ίσως το πιο πολιτικοποιημένο στην αμερικανική ιστορία – θα κάνει ό,τι απαιτήσει ο Πρόεδρος Τραμπ», πρόσθεσε. «Τα ερωτήματα σχετικά με το πώς η κυβερνήτης Κουκ περιέγραφε τις ιδιοκτησίες της κατά καιρούς, τα οποία έχουμε αρχίσει να αντιμετωπίζουμε στην εκκρεμή υπόθεση και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, δεν αποτελούν απάτη, αλλά δεν χρειάζεται τίποτα για να αναλάβει αυτό το Υπουργείο Δικαιοσύνης μια νέα πολιτικοποιημένη έρευνα, και φαίνεται ότι το έκαναν ξανά».

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό. Η Fed αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ολομέτωπη Τραμπ

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι απολύει την Κουκ λόγω ισχυρισμών για απάτη σε υποθήκες, την τελευταία τροπή σε μια άνευ προηγουμένου, πολύπλευρη επίθεση του προέδρου στην κεντρική τράπεζα.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επιπλήξει τον Τζέι Πάουελ, απαιτώντας από την κεντρική τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια κατά «τουλάχιστον» 3 μονάδες από τα τρέχοντα επίπεδα του 4,25% σε 4,5%, χαρακτηρίζοντας τον πρόεδρο της Fed «ανόητο» και «πεισματάρικο μουλάρι» για την άρνησή του να αναλάβει δράση.

Η Κουκ κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα αγωγή κατά του Τραμπ σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσινγκτον, ισχυριζόμενη ότι η απόφασή του να την απολύσει παραβίασε τα συνταγματικά της δικαιώματα και την αμερικανική νομοθεσία.

Οι δικηγόροι της έχουν υποστηρίξει ότι η κίνηση του Τραμπ είναι «απλή πρόφαση» για να την απομακρύνει, προκειμένου να εκπληρώσει τον πραγματικό του στόχο να διορίσει ο ίδιος την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Fed.

«Οι δηλώσεις [του Τραμπ] εναντίον του προέδρου Πάουελ, του διοικητικού συμβουλίου και του της Κουκ αποκαλύπτουν το πραγματικό κίνητρο για την ενέργεια του προέδρου: τη διαφωνία του με τις πολιτικές του κυβερνήτη Κουκ ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου», έγραψαν οι δικηγόροι της σε υπόμνημα προς το δικαστήριο την Τρίτη.

Προσωρινή διαταγή

Η Κουκ ζήτησε από το δικαστήριο της Ουάσινγκτον προσωρινή διαταγή περιορισμού για να διατηρήσει τον ρόλο της στην Fed, «υπό το πρίσμα της πρώτης επίθεσης του Προέδρου Τραμπ στην ανεξαρτησία του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας και της σαφούς και άμεσης ζημίας που αντιμετωπίζει η κυβερνήτης Κουκ σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί η απομάκρυνσή της».

Η κυβέρνηση απάντησε ότι ο Τραμπ «εντόπισε επαρκή λόγο» για να προχωρήσει στην απόλυση της Κουκ και ότι τα επιχειρήματά της ήταν «αβάσιμα», σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.