Παπασταύρου: Επίσκεψη στο Προστατευτικό Περιαστικό Δάσος του δήμου Παύλου Μελά

Επίσκεψη στο Προστατευτικό Περιαστικό Δάσος του δήμου Παύλου Μελά που αποτελεί ένα έργο αναδάσωσης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης στη δυτική Θεσσαλονίκη, πραγματοποίησε το απόγευμα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Κατά την επίσκεψη, ο υπουργός ξεναγήθηκε στο έργο από τον ανάδοχο αποκατάστασης και αναδάσωσης Σταύρο Ανδρεάδη τον οποίο και ευχαρίστησε για τη δωρεά του τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα έργο που αποδεικνύει τι μπορεί να γίνει όταν δουλεύουν όλοι μαζί: πολιτεία, ιδιώτης, δασική υπηρεσία, τοπική αυτοδιοίκηση, εκκλησία.

«Εχουν δεντροποιηθεί 200.000 θάμνοι, 70.000 δέντρα έχουν φυτευτεί, έχει γίνει αρδευτικό δίκτυο 20 χιλιομέτρων, δεξαμενές, ένας αληθινός παράδεισος. Είμαι σίγουρος ότι η αγάπη και η ζεστασιά, με την οποία έχουν προσεγγίσει το έργο και η οικογένεια Ανδρεάδη και η Δασική Υπηρεσία, θα αντικατοπτρισθεί και στην τοπική κοινωνία, η οποία και αυτή θα αγαπήσει με τη σειρά της το Περιαστικό δάσος» τόνισε ο κ. Παπασταύρου.

Από την πλευρά του ο κ. Ανδρεάδης σημείωσε ότι το 330 τ.μ. αναψυκτήριο που δημιουργήθηκε στον χώρο ήταν το βασικό για να υπάρχει υποδομή που να μπορεί να υποστηρίξει όλες τις δραστηριότητες.

«Αυτή τη στιγμή είμαστε στο μισό περίπου του έργου, θα δουλέψουμε τακτικά και ελπίζουμε το Μάιο να σας καλέσουμε εδώ για να εγκαινιάσουμε το Περιαστικό δάσος αναψυχής του δήμου Παύλου Μελά» είπε ο κ.Ανδρεάδης προσθέτοντας ότι θα δημιουργηθεί και ένας βοτανικός κήπος, μια παιδική χαρά και μια μικρή εκκλησία 40 τ.μ.