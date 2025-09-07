Flyover: Δέσμευση της κοινοπραξίας για παράδοση τον Μάιο του 2027

Το δρόμο της ολοκλήρωσης έχει πάρει ο περίφημος Flyover της Θεσσαλονίκης ή επίσημα Υπερυψωμένη Λεωφόρος Ταχείας Κυκλοφορίας Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον διευθύνοντας σύμβουλο της METKA, μέλος της κοινοπραξίας που κατασκευάζει το έργο, Ντίνο Μπενρουμπή, κατά την παρουσία του στο στούντιο του ΟΤ Forum στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Μπενρουμπή αποκάλυψε ότι έχει ολοκληρωθεί το 30% του έργου, το οποίο έχει καταληκτική ημερομηνία παράδοσης την 23/05/2027, «ημερομηνία η οποία θα τηρηθεί» και εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι «όλα θα πάνε μια χαρά».

<br />

Flyover: Το νέο σύμβολο της Θεσσαλονίκης

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος της METKA τόνισε ότι η γέφυρα που χαρακτηρίζει το έργο τείνει να γίνει το επόμενο… σύμβολο της πόλης επισκιάζοντας ίσως ακόμη και τον ίδιο τον Λευκό Πύργο. Πάντως, παραδέχθηκε ότι η γέφυρα του εμβληματικού έργου δεν είναι αυτή που χαρακτηρίζει το πρότζεκτ καθώς αυτό απαρτίζεται από 9 ακόμα εργοτάξια που το κάθε ένα αποτελεί ένα ξεχωριστό έργο, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ντίνος Μπενρουμπή αναφέρθηκε επίσης στον σκεπτικισμό που υπήρχε γύρω από το έργο λέγοντας ότι «πολλά λέγονταν πέρυσι», αλλά δύο είναι οι ουσιαστικές αλήθειες που ισχύουν: ότι καταρχήν ο Flyover βοηθάει στη βελτίωση του κυκλοφοριακού της Θεσσαλονίκης και ότι τεχνικά το έργο προχωράει κανονικά. «Μόνο καλά λόγια ακούγονται πλέον», σημείωσε.

Παράλληλα, ο κ. Μπενρουμπή αναφέρθηκε και στα υπόλοιπα έργα της METKA στη Θεσσαλονίκη, κάνοντας λόγο καταρχήν για τον Προβλήτα 6 του Λιμένα Θεσσαλονίκης, για τον οποίο είπε ότι «είμαστε πολύ κοντά στην τελική υπογραφή σε λίγες εβδομάδες». Άλλωστε, όπως είπε, υπάρχουν ενδείξεις ότι οδεύουμε προς τα εκεί αφού έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι πρόδρομες εργασίες αξίας 3 εκατομμυρίων ευρώ και ότι η υποχρέωση για το value engineering έγινε πριν την υπογραφή της σύμβασης. «Άρα, το ποσό είναι συμφωνημένο, ο χρόνος επίσης, μόνο λεπτομέρειες απομένουν για την υπογραφή», διευκρίνισε.

Κατασκευάζονται 19 σχολεία μέσω ΣΔΙΤ

Επιπλέον, αναφέρθηκε και στο έργο κατασκευής 19 σχολείων μέσω ΣΔΙΤ σε 9 δήμους της Θεσσαλονίκης, ένα έργο που χαρακτήρισε σημαντικό τόσο για την Παιδεία όσο και για την ίδια την πόλη.

Σημειώνεται ότι το εργοτάξιο της Υπερυψωμένης Λεωφόρου Ταχείας Κυκλοφορίας Θεσσαλονίκης επιθεώρησαν νωρίτερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, με την ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ο Κωστής Χατζηδάκης χαρακτήρισε το έργο του Flyover «σύνθετο και δύσκολο» το οποίο τελικά ολοκληρώνεται και προβλέπεται να παραδοθεί τον Μάιο του 2027.

Το Flyover θα βοηθήσει πάρα πολύ στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στον αστικό ιστό της πόλης

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε και στα υπόλοιπα μεγάλα έργα που υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη, όπως το Μετρό του οποίου η επέκταση θα παραδοθεί σε λίγους μήνες, δύο νοσοκομεία, ένα υπό κατασκευή και ένα που σχεδιάζεται, το στρατόπεδο Γκόνου, την κατασκευή μουσείων, την ανάπλαση της ΔΕΘ και την προώθηση του προαστιακού προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Από την πλευρά του ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, είπε ότι ο Flyover θα βοηθήσει πάρα πολύ στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στον αστικό ιστό της πόλης καθώς υπολογίζεται ότι από 5.000 οχήματα, σήμερα, θα γίνει εφικτός ο διπλασιασμός της χωρητικότητας σε 10.000 την ώρα. «Η δέσμευση της κοινοπραξίας για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος πιστεύουμε ότι θα τηρηθεί, καθώς σε ενάμιση μήνα θα λειτουργεί και το δεύτερο καλούπι», τόνισε ο κ. Δήμας.