Flyover: Δέσμευση της κοινοπραξίας για παράδοση τον Μάιο του 2027

Ο CEO της METKA, Ντίνος Μπενρουμπή, δήλωσε ότι έχει ολοκληρωθεί το 30% του έργου, το οποίο έχει καταληκτική ημερομηνία παράδοσης την 23/05/2027, «ημερομηνία η οποία θα τηρηθεί»

Κατασκευές 07.09.2025, 08:00
Flyover: Δέσμευση της κοινοπραξίας για παράδοση τον Μάιο του 2027
Γιώργος Πολύζος

Το δρόμο της ολοκλήρωσης έχει πάρει ο περίφημος Flyover της Θεσσαλονίκης ή επίσημα Υπερυψωμένη Λεωφόρος Ταχείας Κυκλοφορίας Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον διευθύνοντας σύμβουλο της METKA, μέλος της κοινοπραξίας που κατασκευάζει το έργο, Ντίνο Μπενρουμπή, κατά την παρουσία του στο στούντιο του ΟΤ Forum στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Μπενρουμπή αποκάλυψε ότι έχει ολοκληρωθεί το 30% του έργου, το οποίο έχει καταληκτική ημερομηνία παράδοσης την 23/05/2027, «ημερομηνία η οποία θα τηρηθεί» και εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι «όλα θα πάνε μια χαρά».

Flyover: Το νέο σύμβολο της Θεσσαλονίκης

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος της METKA τόνισε ότι η γέφυρα που χαρακτηρίζει το έργο τείνει να γίνει το επόμενο… σύμβολο της πόλης επισκιάζοντας ίσως ακόμη και τον ίδιο τον Λευκό Πύργο. Πάντως, παραδέχθηκε ότι η γέφυρα του εμβληματικού έργου δεν είναι αυτή που χαρακτηρίζει το πρότζεκτ καθώς αυτό απαρτίζεται από 9 ακόμα εργοτάξια που το κάθε ένα αποτελεί ένα ξεχωριστό έργο, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ντίνος Μπενρουμπή αναφέρθηκε επίσης στον σκεπτικισμό που υπήρχε γύρω από το έργο λέγοντας ότι «πολλά λέγονταν πέρυσι», αλλά δύο είναι οι ουσιαστικές αλήθειες που ισχύουν: ότι καταρχήν ο Flyover βοηθάει στη βελτίωση του κυκλοφοριακού της Θεσσαλονίκης και ότι τεχνικά το έργο προχωράει κανονικά. «Μόνο καλά λόγια ακούγονται πλέον», σημείωσε.

Παράλληλα, ο κ. Μπενρουμπή αναφέρθηκε και στα υπόλοιπα έργα της METKA στη Θεσσαλονίκη, κάνοντας λόγο καταρχήν για τον Προβλήτα 6 του Λιμένα Θεσσαλονίκης, για τον οποίο είπε ότι «είμαστε πολύ κοντά στην τελική υπογραφή σε λίγες εβδομάδες». Άλλωστε, όπως είπε, υπάρχουν ενδείξεις ότι οδεύουμε προς τα εκεί αφού έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι πρόδρομες εργασίες αξίας 3 εκατομμυρίων ευρώ και ότι η υποχρέωση για το value engineering έγινε πριν την υπογραφή της σύμβασης. «Άρα, το ποσό είναι συμφωνημένο, ο χρόνος επίσης, μόνο λεπτομέρειες απομένουν για την υπογραφή», διευκρίνισε.

Κατασκευάζονται 19 σχολεία μέσω ΣΔΙΤ

Επιπλέον, αναφέρθηκε και στο έργο κατασκευής 19 σχολείων μέσω ΣΔΙΤ σε 9 δήμους της Θεσσαλονίκης, ένα έργο που χαρακτήρισε σημαντικό τόσο για την Παιδεία όσο και για την ίδια την πόλη.

Σημειώνεται ότι το εργοτάξιο της Υπερυψωμένης Λεωφόρου Ταχείας Κυκλοφορίας Θεσσαλονίκης επιθεώρησαν νωρίτερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, με την ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ο Κωστής Χατζηδάκης χαρακτήρισε το έργο του Flyover «σύνθετο και δύσκολο» το οποίο τελικά ολοκληρώνεται και προβλέπεται να παραδοθεί τον Μάιο του 2027.

Το Flyover θα βοηθήσει πάρα πολύ στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στον αστικό ιστό της πόλης

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε και στα υπόλοιπα μεγάλα έργα που υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη, όπως το Μετρό του οποίου η επέκταση θα παραδοθεί σε λίγους μήνες, δύο νοσοκομεία, ένα υπό κατασκευή και ένα που σχεδιάζεται, το στρατόπεδο Γκόνου, την κατασκευή μουσείων, την ανάπλαση της ΔΕΘ και την προώθηση του προαστιακού προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Από την πλευρά του ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, είπε ότι ο Flyover θα βοηθήσει πάρα πολύ στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στον αστικό ιστό της πόλης καθώς υπολογίζεται ότι από 5.000 οχήματα, σήμερα, θα γίνει εφικτός ο διπλασιασμός της χωρητικότητας σε 10.000 την ώρα. «Η δέσμευση της κοινοπραξίας για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος πιστεύουμε ότι θα τηρηθεί, καθώς σε ενάμιση μήνα θα λειτουργεί και το δεύτερο καλούπι», τόνισε ο κ. Δήμας.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Οι ΗΠΑ εξετάζουν κυρώσεις με αφορμή τις έρευνες για το Ισραήλ
World

Δικαιοσύνη υπό πολιορκία: Οι ΗΠΑ απειλούν το Διεθνές Δικαστήριο λόγω Ισραήλ
Ομόλογα Βρετανία: Αναιμική ζήτηση για 30ετή
Ομόλογα

Αναιμική ζήτηση για 30ετή βρετανικά ομόλογα
Τράπεζα Κύπρου: Στόχος η διανομή μερίσματος πάνω από 70% των κερδών 
Τράπεζες

Πάνω από 70% των κερδών στοχεύει να μοιράσει η Τράπεζα Κύπρου
Χαβιέ Μιλέι: Xάνει τις αγορές και ζητάει βοήθεια από τον Ντόναλντ Τραμπ
World

Από «σωτήρας» σε δανειολήπτης: Ο Μιλέι ζητά σωτηρία από τον Τραμπ
Profile Software: Αναβαθμίζει τη λύση AI.Adaptive εισάγοντας την «Agentic AI»
Business

H Profile Software αναβαθμίζει τη λύση AI.Adaptive
Alter Ego Media: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός «News Challenge: Αλήθεια ή ψέμα;»
Business

Alter Ego Media: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός «News Challenge: Αλήθεια ή ψέμα;»

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Co-retailing: Όταν τα καταστήματα δίνουν χώρο σε … άλλους – και όλοι κερδίζουν
Business

Ποια brands «συγκατοικούν» και κερδίζουν πελάτες

Το co-retailing κερδίζει έδαφος στην Ελλάδα, καθώς μεγάλες αλυσίδες ανοίγουν τον χώρο τους σε άλλα brands, δημιουργώντας απροσδόκητες συνεργασίες και νέες αγοραστικές εμπειρίες

Νατάσα Σινιώρη
Επαγγελματικά ακίνητα: Ξεπερνούν το 1 δισ. οι επενδύσεις σε γραφεία και καταστήματα
Ακίνητα

Ποια ακίνητα συγκέντρωσαν επενδύσεις 1 δισ. ευρώ

Πώς κινούνται τα επαγγελματικά ακίνητα - Τι αποκαλύπτει έρευνα της Cushman & Wakefield Proprius

Ανδρομάχη Παύλου
Τρόφιμα: Ανεβάζουν τζίρους οι εξαγωγές
Τρόφιμα – ποτά

Στις αγορές του κόσμου με «όχημα» τα τρόφιμα

Στρατηγικό πλεονέκτημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις η διεθνής ζήτηση για ελληνικά τρόφιμα

Μαρία Σιδέρη
Μπόνους δόμησης: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το νέο Προεδρικό Διάταγμα
Ακίνητα

Πλησιάζει η ώρα της αλήθειας για το μπόνους δόμησης

Τέλος του μήνα η ολοκλήρωση του νομικού ελέγχου από το ΣτΕ για το μπόνους δόμησης - Σε αναμονή η κατασκευαστική αγορά 

Μάχη Τράτσα
Σρίνι Γκοπαλάν: Τα νέα χέρια στο τιμόνι της T-Mobile – Η φιλοσοφία του νέου CEO
World

Ο νέος CEO της T-Mobile και το «πέρασμα» από τον ΟΤΕ

Τι δήλωνε τον Ιούνιο ο Σρίνι Γκοπαλάν για τις διαφορές Ευρώπης-Αμερικής, τον ρόλο της AI αλλά και τι τον ενέπνευσε από τον ΟΤΕ

Γιώργος Πολύζος
Adidas: Εξωστρέφεια και ανάπτυξη για την ελληνική θυγατρική – Οι νέοι στόχοι
Business

Με πόσο «τρέχει» η Adidas στην Ελλάδα - Οι νέοι στόχοι

Από την Ελλάδα στη Σερβία με εξαγωγές αλλά και νέα καταστήματα, βαδίζει η Adidas Hellas

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Επιστροφή ενοικίου: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι – Τα ψιλά γράμματα της ενίσχυσης 
Ακίνητα

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από την επιστροφή ενοικίου

Η επιστροφή ενοικίου θα καταβληθεί εφάπαξ έως τα τέλη Νοεμβρίου 2025 και φτάνει έως τα 800 ευρώ ετησίως

Αθανασία Ακρίβου
Τουρισμός: Νέο ρεκόρ τουριστικών εισπράξεων αλλά οι ξενοδόχοι κρατούν μικρό καλάθι
Τουρισμός

Γιατί οι ξενοδόχοι κρατούν μικρό καλάθι παρά τα ρεκόρ του τουρισμού

Κερδισμένοι σούπερ μάρκετ και καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης - Στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρυσι οι πληρότητες, όπως και η μέση τιμή δωματίου στα ξενοδοχεία

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Κατασκευές
Αυτοκινητόδρομοι: «Παράθυρο» Δήμα για «παράκαμψη Κηφισού» και «επεκτάσεις Αττικής Οδού»
Κατασκευές

«Παράθυρο» Δήμα για «παράκαμψη Κηφισού» και «επεκτάσεις Αττικής Οδού»

Οι αυτοκινητόδρομοι για το κυκλοφοριακό της Αττικής που περιλαμβάνονται στις «Πρότυπες Προτάσεις» εξετάζονται σοβαρά, σύμφωνα με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

Χρήστος Κολώνας
Αττική Οδός: Ποια θα είναι η νέα έξοδος που θα μειώσει το «κυκλοφοριακό»
Κατασκευές

Η νέα έξοδος της Αττικής Οδού που θα μειώσει το «κυκλοφοριακό»

Μέσα στο 2026 η Αττική Οδός θα αποκτήσει νέα έξοδο προς τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Η παρέμβαση στον Α/Κ Μεταμόρφωσης

Χρήστος Κολώνας
Αττική Οδός: Εντολή από Δήμα σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τις μελέτες παρέμβασης στον κόμβο Μεταμόρφωσης
Κατασκευές

Πατήθηκε το κουμπί για τη λύση στην Αττική Οδό

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας ανακοίνωσε ότι σήμερα ζήτησε από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ την εκκίνηση των μελετών για την παρέμβαση στο κόμβο Μεταμόρφωσης

Χρήστος Κολώνας
Καναδάς, Βρετανία και Αυστραλία αναγνώρισαν Κράτος της Παλαιστίνης
Κόσμος

Καναδάς, Βρετανία και Αυστραλία αναγνώρισαν Κράτος της Παλαιστίνης

Παλαιστινιακό κράτος έχει δηλώσει ότι θα αναγνωρίσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και η Γαλλία

Περιστέρης: Yποδομές και ενεργειακή αυτονομία «κλειδί» για τα logistics
Business

Περιστέρης: Yποδομές και ενεργειακή αυτονομία «κλειδί» για τα logistics

Στόχος δεν είναι απλώς η χώρα να αποτελεί διάδρομο διέλευσης αγαθών, αλλά να δημιουργεί προστιθέμενη αξία σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, τόνισε ο κ. Γιώργος Περιστέρης

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Εκδίδει ομόλογο 500 εκατ. ευρώ – Όλες οι λεπτομέρειες της δημόσιας προσφοράς
Business

Πάτησε το κουμπί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για ομόλογο 500 εκατ.

Το ηλεκτρονικό βιβλίο προσφορών για το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα ανοίξει την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025 και θα κλείσει την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου - Πού θα κατανεμηθούν τα κεφάλαια

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Στασινός (ΤΕΕ): Νέα γενιά τεχνικών οδηγιών προς μηχανικούς για βιώσιμες κατασκευές
Κατασκευές

Νέα γενιά τεχνικών οδηγιών προς μηχανικούς για βιώσιμες κατασκευές

Το ΤΕΕ ξεκίνησε και υλοποιεί την κατάρτιση των νέων «ΤΟΤΕΕ Αειφόρου Δόμησης»

Latest News
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Οι ΗΠΑ εξετάζουν κυρώσεις με αφορμή τις έρευνες για το Ισραήλ
World

Δικαιοσύνη υπό πολιορκία: Οι ΗΠΑ απειλούν το Διεθνές Δικαστήριο λόγω Ισραήλ

Στο στόχαστρο της Ουάσινγκτον έχει μπει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξαιτίας των ερευνών του για πιθανά εγκλήματα του Ισραήλ

Νατάσα Σινιώρη
Ομόλογα Βρετανία: Αναιμική ζήτηση για 30ετή
Ομόλογα

Αναιμική ζήτηση για 30ετή βρετανικά ομόλογα

Η έκδοση προσείλκυσε τη χαμηλότερη ζήτηση από το 2022

Τράπεζα Κύπρου: Στόχος η διανομή μερίσματος πάνω από 70% των κερδών 
Τράπεζες

Πάνω από 70% των κερδών στοχεύει να μοιράσει η Τράπεζα Κύπρου

Σύμφωνα με την διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου, η ενίσχυση της επιβράβευσης των μετόχων σε αυτά τα επίπεδα θεωρείται εφικτή

Αγης Μάρκου
Χαβιέ Μιλέι: Xάνει τις αγορές και ζητάει βοήθεια από τον Ντόναλντ Τραμπ
World

Από «σωτήρας» σε δανειολήπτης: Ο Μιλέι ζητά σωτηρία από τον Τραμπ

Η οικονομική στρατηγική του Χαβιέ Μιλέι καταρρέει, οδηγώντας την Αργεντινή ξανά στο χείλος της κρίσης

Νατάσα Σινιώρη
Profile Software: Αναβαθμίζει τη λύση AI.Adaptive εισάγοντας την «Agentic AI»
Business

H Profile Software αναβαθμίζει τη λύση AI.Adaptive

Η αναβαθμισμένη λύση προσφέρει μια αρθρωτή σουίτα υπηρεσιών βασισμένων στην τεχνητή νοημοσύνη

Alter Ego Media: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός «News Challenge: Αλήθεια ή ψέμα;»
Business

Alter Ego Media: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός «News Challenge: Αλήθεια ή ψέμα;»

Ο Όμιλος Alter Ego Media, σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ, διοργανώνει τον μεγάλο διαγωνισμό «News Challenge: Αλήθεια ή Ψέμα;».

How Far Is Greece from Canada?
Επικαιρότητα

How Far Is Greece from Canada?

In the 1960s, thousands of Greeks left by ship for Canada seeking a better future. Today, Toronto’s Greek community remains deeply connected to its heritage, traditions, and homeland

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με θετικό κλίμα, αλλά χωρίς ισχυρές πρωτοβουλίες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Διατηρεί και σήμερα τον ανοδικό του ρυθμό το ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών κινείται ήπια ανοδικά, επιχειρώντας να εδραιωθεί πάνω από τις 2.050 μονάδες με στήριξη από τις τράπεζες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
UBS: Ντουμπάι και Μαδρίτη στον «χάρτη» κινδύνου της φούσκας των ακινήτων
World

UBS: Οι επικίνδυνες πόλεις για «φούσκα» στα ακίνητα

Τι αποκαλύπτει έρευνα της UBS για τις μεγάλες πόλεις του κόσμου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ασφάλεια αυτοκινήτου: Πότε συμφέρει η βασική και πότε η μικτή;
Τα νέα της αγοράς

Ασφάλεια αυτοκινήτου: Πότε συμφέρει η βασική και πότε η μικτή;

Χαμηλό κόστος ή απόλυτη σιγουριά; - Πώς να επιλέξετε ασφάλεια αυτοκινήτου

Τομά Πικετί: Γιατί ο φόρος πλούτου 2% δεν λύνει το γαλλικό έλλειμμα
World

Ο Πικετί προειδοποιεί: «Αναγκαίος αλλά ανεπαρκής» ο φόρος πλούτου 2%

Ο διάσημος Γάλλος οικονομολόγος Τομά Πικετί καλεί σε πιο ριζοσπαστικές λύσεις για τη χρηματοδότηση του χρέους και των επενδύσεων

Νατάσα Σινιώρη
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανοδικά οι αγορές, στο προσκήνιο οι PMI
Markets

Ανοδικά οι ευρωπαϊκές αγορές, στο προσκήνιο οι PMI

Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στα προκαταρκτικά στοιχεία επιχειρηματικής δραστηριότητας για τον Σεπτέμβριο στην Ευρωζώνη

Προαστιακός σιδηρόδρομος: Με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ στη Δυτική Θεσσαλονίκη
Μεταφορές

Με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ ο προαστιακός σιδηρόδρομος Δυτικής Θεσσαλονίκης

Η σχετική πρόσκληση εκδόθηκε με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη

Παπασταύρου: Μπαράζ επαφών στη Νέα Υόρκη
Ενέργεια

Μπαράζ επαφών Παπασταύρου στη Νέα Υόρκη

Θα συναντηθεί με τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright

Θεοδωρικάκος: Κάνουμε ελέγχους σε όλα τα σούπερ μάρκετ – Έρχονται πρόστιμα
Economy

Νέο μήνυμα Θεοδωρικάκου για τις τιμές

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι «το μεγαλύτερο πρόβλημα ακρίβειας σχετίζεται με τη στέγη και την ενέργεια»

ΣΥΝ.ΚΑ: Προκλήσεις στην κερδοφορία παρά την ανάπτυξη
Business

ΣΥΝ.ΚΑ: Άνοδος πωλήσεων, πτώση κερδών το 2024

Η ΣΥΝ.ΚΑ έκλεισε το 2024 με αύξηση τζίρου στα 176 εκατ. ευρώ, αλλά με σημαντική μείωση κερδών, καθώς το αυξημένο λειτουργικό κόστος και οι πιέσεις της αγοράς περιόρισαν την κερδοφορία της

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο