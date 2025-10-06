ESMA: Υπό την εποπτεία της χρηματιστήρια και crypto στην ΕΕ

Υπό την εποπτεία της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής της ΕΕ αναμένεται να τεθούν τα χρηματιστήρια, οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων και οι οίκοι εκκαθάρισης που λειτουργούν στο μπλοκ. Η Βερένα Ρος, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), δήλωσε στους Financial Times ότι, βάσει των σχεδίων που καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ρύθμιση αρκετών τομέων των χρηματοπιστωτικών αγορών της ΕΕ είναι πιθανό να μεταφερθεί από τις εθνικές αρχές στην ESMA.

Τέτοιες αλλαγές θα παρείχαν μια βασική ώθηση προς «μια κεφαλαιαγορά στην Ευρώπη που θα είναι πιο ολοκληρωμένη και παγκοσμίως ανταγωνιστική», είπε.

Τα σχέδια, τα οποία είναι αμφιλεγόμενα μεταξύ μικρότερων χωρών της ΕΕ, όπως το Λουξεμβούργο και η Μάλτα, έχουν σχεδιαστεί για να «διασφαλίσουν ότι αντιμετωπίζουμε τον συνεχιζόμενο κατακερματισμό των αγορών και να επιλύσουμε αυτό το ζήτημα με στόχο τη δημιουργία μιας πιο ενιαίας αγοράς κεφαλαίων στην Ευρώπη», πρόσθεσε η Ρος.

Υπό τον έλεγχο της ESMA

Η ΕΕ αρχικά πρότεινε να οριστεί η Esma ως η κύρια εποπτική αρχή των παρόχων υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων — όπως τα χρηματιστήρια και οι θεματοφύλακες ψηφιακών νομισμάτων — κατά την κατάρτιση του ορόσημου κανονισμού της για τις Αγορές Κρυπτονομισμάτων (MiCA), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ φέτος.

Ωστόσο, η κριτική για την ικανότητα της Esma να χειριστεί αυτό σήμαινε ότι η εποπτεία της ταχέως αναπτυσσόμενης αγοράς κρυπτονομισμάτων αφέθηκε στα χέρια των εθνικών αρχών – μια απόφαση που η Ρος είπε ότι είχε δημιουργήσει αναποτελεσματικότητες.

Τον Ιούλιο, η Esma επέκρινε τη διαδικασία της Μάλτας για την έγκριση αδειών σε επίπεδο ΕΕ για εταιρείες κρυπτονομισμάτων, λέγοντας ότι «ορισμένοι τομείς κινδύνου δεν αξιολογήθηκαν επαρκώς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αδειοδότησης» για μία ανώνυμη εταιρεία.

«Ενώ κάνουμε πολλή δουλειά για να διασφαλίσουμε ότι η εφαρμογή του MiCA είναι ευθυγραμμισμένη, σαφώς απαιτείται πολλή προσπάθεια από εμάς και τις εθνικές εποπτικές αρχές για να το πετύχουμε αυτό», εξήγησε.

«Σημαίνει επίσης ότι οι άνθρωποι έπρεπε να δημιουργήσουν συγκεκριμένους νέους πόρους και εμπειρογνωμοσύνη 27 φορές σε διαφορετικές εθνικές εποπτικές αρχές, κάτι που θα μπορούσε να είχε γίνει πιο αποτελεσματικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Η Esma ιδρύθηκε το 2011 για να βελτιώσει την εναρμόνιση των κανόνων σε ολόκληρη την ΕΕ. Ωστόσο, πολλές από τις δραστηριότητες της χρηματοπιστωτικής αγοράς της Ένωσης εξακολουθούν να εποπτεύονται από τις 27 εθνικές αρχές της.

«Προσπαθούμε εδώ και αρκετό καιρό με την ένωση κεφαλαιαγορών και άλλες πρωτοβουλίες να οικοδομήσουμε μια πιο αποτελεσματική κεφαλαιαγορά», δήλωσε η Ρος. «Η πραγματικότητα είναι ότι δεν είναι εύκολο να το κάνουμε αυτό, δεδομένου ότι έχουμε πολύ διαφορετικές δομές αγοράς».

Το σχέδιο Ντράγκι

Ο Μάριο Ντράγκι, πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σε μια ιστορική έκθεση πέρυσι χαρακτήρισε τον μετασχηματισμό της Esma σε έναν ενιαίο κοινό ρυθμιστικό φορέα για όλες τις αγορές κινητών αξιών του μπλοκ — παρόμοιο με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ — ως «βασικό πυλώνα» για την τόνωση των κεφαλαιαγορών της Ευρώπης.

Ορισμένες μικρότερες χώρες της ΕΕ, όπως το Λουξεμβούργο, η Μάλτα και η Ιρλανδία, έχουν αντιταχθεί στη συγκέντρωση εξουσιών στην Esma, φοβούμενες ότι αυτό θα μπορούσε να υπονομεύσει τους ακμάζοντες χρηματοπιστωτικούς τους τομείς.

Ο Κλοντ Μαρξ, επικεφαλής της χρηματοπιστωτικής εποπτικής αρχής του Λουξεμβούργου, δήλωσε πρόσφατα ότι εάν η ESMA γίνει η κύρια εποπτική αρχή για όλα τα επενδυτικά κεφάλαια της ΕΕ, αυτό θα δημιουργήσει ένα «τέρας».

Ωστόσο, η πρόεδρος της ESMA δήλωσε ότι η ανάγκη της Ένωσης να βρει χρηματοδότηση για τις τεράστιες επενδύσεις της στην άμυνα, την πράσινη ενέργεια και την ψηφιοποίηση έδωσε νέα ώθηση στην προσπάθεια για «άρση των εμποδίων και του κατακερματισμού που εξακολουθούν να υπάρχουν».

Πρόσθεσε: «Η ζήτηση για αυτό είναι τόσο υψηλή τώρα, δεδομένης της ανάγκης εξεύρεσης ιδιωτικών κεφαλαιακών πηγών για την υποστήριξη των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Ευρώπης, που έχει σαφώς αυξηθεί σε ένα επίπεδο, όχι μόνο σε επίπεδο ΕΕ αλλά και σε επίπεδο κρατών μελών».