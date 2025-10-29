Μερτς: Γιατί ζητά το κοινό ευρωπαϊκό χρηματιστήριο

Τι σημαίνει η πρόταση του Μερτς και οι δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 29.10.2025, 07:00
Μερτς: Γιατί ζητά το κοινό ευρωπαϊκό χρηματιστήριο
Επιμέλεια Τζούλη Καλημέρη

Έχουν πυκνώσει οι φωνές στους κόλπους της Ευρώπης για την δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού χρηματιστηρίου από το οποίο θα αντλούν κεφάλαια οι μεγάλες επιχειρήσεις αντί να «φλερτάρουν» με τη Wall Street και φυσικά να προσελκύσουν ακόμα περισσότερους επενδυτές, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με τον κατακερματισμένο τοπίο των κεφαλαιαγορών της ΕΕ.

Μετά από την επίμονη φωνή της σιδηράς κυρίας της ΕΚΤ προστέθηκε η στήριξη της ιδέας από τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, που σηματοδότησε τη γερμανική υποστήριξη στα σχέδια ενοποίησης των κεφαλαιαγορών του μπλοκ.

«Χρειαζόμαστε ένα είδος ευρωπαϊκού χρηματιστηρίου, ώστε οι επιτυχημένες εταιρείες, όπως οι εταιρείες βιοτεχνολογίας από τη Γερμανία, να μην χρειάζεται να απευθύνονται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης» τόνισε.

Τα σχόλια του ήλθαν καθώς η κυβέρνησή του συμφώνησε πρόσφατα να εντείνει τη συνεργασία με τη Γαλλία για την προώθηση της ένωσης κεφαλαιαγορών της ΕΕ (CMU), μεταξύ άλλων με την ανάθεση εξουσιών σε έναν ενιαίο ευρωπαϊκό επόπτη, εγκαταλείποντας την προηγούμενη απροθυμία του Βερολίνου να μεταβιβάσει ρυθμιστικές εξουσίες σε φορείς της ΕΕ.

Προηγούμενες προσπάθειες για τη σύσφιγξη των δεσμών μεταξύ των κεφαλαιαγορών της ΕΕ δεν απέδωσαν καρπούς. Αν και η έκκληση του Μερτς για τη δημιουργία «ενός είδους ευρωπαϊκού χρηματιστηρίου» είναι αναμφισβήτητα η ισχυρότερη φωνή υποστήριξης μέχρι σήμερα, η υλοποίηση της ιδέας θα αντιμετωπίσει πιθανώς σημαντικά πολιτικά και τεχνικά εμπόδια.

Το Bloomberg συγκέντρωσε τους λόγους αλλά και τις δυσκολίες που θα συναντήσει η δημιουργία της κοινής ευρωπαϊκής χρηματιστηριακής αγοράς.

Γιατί η Ευρώπη θέλει να δημιουργήσει ένα ενοποιημένο χρηματιστήριο

Η Γηραία Ήπειρο υπολείπεται στον ανταγωνισμό με τις ΗΠΑ και την Ασία σε κλάδους που είναι ταχύτατα αναπτυσσόμενοι και δεν έχει δημιουργήσει στιβαρά ονόματα σε στρατηγικούς τομείς, όπως η τεχνητή νοημοσύνη.

Ένας σημαντικός λόγος είναι ότι ευρωπαϊκές εταιρείες, ιδίως στον τομέα της τεχνολογίας, βρίσκουν πιο δύσκολα πρόσβαση σε χρηματοδότηση σε σχέση. Ο Γερμανός Καγκελάριος μιλώντας στην την Ομοσπονδιακή Βουλή ανέδειξε το πρόβλημα λέγοντας ότι οι εταιρείες της περιοχής χρειάζονται μια «επαρκώς ευρεία και βαθιά ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτούνται καλύτερα και ταχύτερα».

Γι αυτό το λόγο γνωστές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις παίρνουν το δρόμο για την Wall Street τα τελευταία χρόνια.

Οι εταιρείες δελεάζονται από την υψηλότερη ρευστότητα και τις αποτιμήσεις των μετοχών στις ΗΠΑ, οι οποίες τους επιτρέπουν να συγκεντρώσουν περισσότερα κεφάλαια για έρευνα και ανάπτυξη. Οι μετοχές του S&P 500 διαπραγματεύονταν σε πολλαπλάσιο σχεδόν 23 φορές τα μελλοντικά κέρδη 12 μηνών τους στα τέλη Οκτωβρίου, έναντι περίπου 15 για τον Stoxx Europe 600 μια πριμοδότηση άνω του 50%.

Η δημιουργία της κοινής ευρωπαϊκής χρηματιστηριακής αγοράς εκτιμάται ότι θα επιβραδύνει τον ρυθμό φυγής των εταιρειών προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, καθώς ένα μεγαλύτερο, ενοποιημένο χρηματιστήριο θα προσέλκυσε ένα ευρύτερο φάσμα επενδυτών από ό,τι οι τρέχουσες κεφαλαιαγορές της περιοχής, οι οποίες είναι γνωστές για την περιορισμένη τους ρευστότητα. Θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει τον σημαντικότερο ανταγωνιστή για το Χρηματιστήριο του Λονδίνου, στο οποίο πραγματοποιούνται ο μεγαλύτερος όγκος συναλλαγών στην Ευρώπη σε όρους χρηματιστηριακής αποτίμησης.

Προτείνει ο Μερτς μια εταιρική συγχώνευση των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων;

Ο Γερμανός καγκελάριος δεν αναφέρθηκε στις λεπτομέρειες της πρότασης του αλλά η συγχώνευση των ευρωαγορών είναι μια ερμηνεία. H Deutsche Boerse AG με έδρα τη Φρανκφούρτη και η Euronext NV, η οποία περιλαμβάνει το Παρίσι μεταξύ των χρηματιστηρίων που διαχειρίζεται, θα ήταν πιθανοί υποψήφιοι, δεδομένου του αυτοαποκαλούμενου ρόλου της Γερμανίας και της Γαλλίας ως κινητήριων δυνάμεων της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ορισμένα άλλα χρηματιστήρια της περιοχής, όπως αυτά της Στοκχόλμης και της Μαδρίτης, ανήκουν σε εταιρείες με έδρα εκτός της ΕΕ.

Για να προχωρήσει η ενοποίηση χρειάζεται η έγκριση τόσο των μετόχων όσο και των ρυθμιστικών αρχών. Οι πολιτικοί και οι αντιμονοπωλιακές αρχές έχουν δείξει επιφυλακτικότητα όσον αφορά την έγκριση μεγάλων συγχωνεύσεων και δεν είναι σαφές εάν η στάση τους θα αλλάξει.

Το 2012 η Κομισιόν μπλόκαρε την απόπειρα συγχώνευσης της NYSE Euronext — της τότε μητρικής εταιρείας της Euronext — και της Deutsche Boerse το 2012, υποστηρίζοντας ότι θα είχε ως αποτέλεσμα ένα «οιονεί μονοπώλιο».

Η Επιτροπή εξέφρασε επίσης ανησυχίες σχετικά με τον ανταγωνισμό κατά την απόρριψη της προτεινόμενης συγχώνευσης μεταξύ της Deutsche Boerse και της London Stock Exchange Group Plc το 2017, όταν το Ηνωμένο Βασίλειο ετοιμαζόταν να αποχωρήσει από την ΕΕ.

Η αντίδραση των Ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων

Η Euronext είναι έτοιμη να συμβάλει στο «επόμενο επίπεδο ενοποίησης των αγορών στην Ευρώπη» υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Euronext Στεφάν Μπουζνά τονίζοντας την προσφορά της εταιρείας του να αγοράσει τον φορέα εκμετάλλευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η Deutsche Boerse υιοθέτησε διαφορετικό τόνο και σε δήλωσή της ζήτησε καλύτερη ρύθμιση και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να καταστούν οι ευρωπαϊκές αγορές πιο ανταγωνιστικές.

Το 30% περίπου των συναλλαγών μετοχών να πραγματοποιείται σε διαφανή χρηματιστήρια στην Ευρώπη

Ο Stephan Leithner, Διευθύνων Σύμβουλος του γερμανικού χρηματιστηρίου, επεσήμανε την ανάγκη συγκέντρωσης των κατακερματισμένων αγορών της Ευρώπης και βελτίωσης της ρευστότητας. Τόνισε επίσης ότι η Ευρώπη πρέπει να επικεντρωθεί στην επιστροφή των ροών κεφαλαίων σε «διαφανείς αγορές» από τα λεγόμενα dark pools, τα οποία επιτρέπουν στους θεσμικούς επενδυτές να διαπραγματεύονται τίτλους εκτός χρηματιστηρίων χωρίς να επηρεάζουν σημαντικά τις τιμές των μετοχών.

Θα βοηθούσαν πραγματικά η συγχώνευση των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων το επενδυτικό τοπίο της ΕΕ

Ο Μπουζνά υπογράμμισε ότι οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια Euronext στο Άμστερνταμ, τις Βρυξέλλες, το Δουβλίνο, τη Λισαβόνα, το Μιλάνο, το Όσλο και το Παρίσι επωφελούνται όλες από την ενιαία δεξαμενή ρευστότητας και την και την τεχνολογική πλατφόρμα της εταιρείας του.

Ωστόσο, η Deutsche Boerse έχει επισημάνει τις προκλήσεις που θέτει η έλλειψη ζήτησης από τους επενδυτές και το γεγονός ότι η Ευρώπη είναι «η πιο κατακερματισμένη και αδιαφανής αγορά, με μόνο το 30% περίπου των συναλλαγών μετοχών να πραγματοποιείται σε διαφανή χρηματιστήρια». Δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό οι συγχωνεύσεις θα συμβάλουν στη μεταφορά της ρευστότητας από τα dark pools πίσω στα παραδοσιακά χρηματιστήρια.

Υπάρχουν και άλλα εμπόδια για την επίτευξη μιας πλήρως ενοποιημένης αγοράς, όπως η πληθώρα εθνικών φορολογικών καθεστώτων στην ΕΕ.

Θα βοηθούσε μια πιο ενοποιημένη χρηματιστηριακή αγορά την οικονομία της ΕΕ;

Αν μια τέτοια κίνηση είχε ως αποτέλεσμα να προσελκύσει μέρος των τρισ. ευρώ που οι αποταμιευτές της περιοχής διατηρούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς και να τους οδηγήσει σε μετοχές εταιρειών θα είχε θετικό αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Οι υποστηρικτές της μεταρρύθμισης των κεφαλαιαγορών συχνά επισημαίνουν την ανάγκη να απελευθερωθούν περισσότερα κεφάλαια από τις αποταμιεύσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία για να διοχετευτούν σε μετοχές.

Η Ευρώπη για να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, να διαχειριστεί την κλιματική αλλαγή και να ενδυναμώσει την άμυνα της θα χρειαστεί κεφάλαια 800 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την έκθεση Μάριο Ντράγκι.

Οι πολιτικές πρωτοβουλίες για την βελτίωση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών

Η ΕΕ εξετάζει εδώ και μια δεκαετία την ιδέα της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, με στόχο να διευκολύνει τη ροή κεφαλαίων μεταξύ των κρατών μελών. Η επιστροφή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο φέτος έδωσε νέα ώθηση στο αργοκίνητο αυτό σχέδιο, καθώς η ατζέντα «America First» του Τραμπ υπογραμμίζει τον κίνδυνο υπερβολικής εξάρτησης από τις ΗΠΑ και το κεφάλαιό τους. Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, είναι μεταξύ των προσωπικοτήτων που ζητούν ταχύτερη δράση.

Πρόσφατα ξαναέθεσε το ζήτημα της ενοποίησης των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενώσει τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες που είναι κατακερματισμένες σε εκατοντάδες χρηματιστήρια.

Στην Ευρώπη το 2023 λειτουργούσαν 295 χώροι διαπραγμάτευσης, 14 κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι και 32 κεντρικά αποθετήρια τίτλων το 2023.

«Αυτός ο κατακερματισμός απορροφά τη ρευστότητα, καθιστά την ευρωπαϊκή αγορά λιγότερο ελκυστική για εισαγωγές εταιρειών και ωθεί τις εταιρείες μας να αναζητήσουν κεφάλαια στο εξωτερικό» υπογράμμισε η Λαγκάρντ. «’Ερχεται σε σε μια στιγμή που η χρηματοδότηση είναι πιο ζωτικής σημασίας από ποτέ για τις φιλοδοξίες της Ευρώπης», πρόσθεσε, επικαλούμενη τις επενδυτικές ανάγκες σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ασφάλεια.

Η Ένωση εργάζεται τώρα για τη δημιουργία αυτού που αποκαλεί «ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων». Ωστόσο, έχει αποδειχθεί δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία σε πολλά θέματα, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση της ρυθμιστικής αρχής των αγορών της ΕΕ.

Τέλος, σύμφωνα με τις οποίες επικαλείται το POLITICO η Κομισιόν θα προτείνει τον Δεκέμβριο την τροποποίηση τουλάχιστον 10 οικονομικών νόμων που θα καλύπτουν  έναν ευρύ φάσμα θεμάτων,  από τη ρύθμιση των επενδυτικών προϊόντων και των κρυπτονομισμάτων έως τον σχεδιασμό του χρηματοοικονομικού συστήματος της ΕΕ.

Markets
Επενδύσεις: Πού να τοποθετήσετε 10.000 δολάρια σήμερα
Markets

Πού να επενδύσετε 10.000 δολάρια - Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το βλέμμα την 5η Νοεμβρίου – Οι 1+1 υποψήφιες για τον MSCI Standard Greece
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Όλα τα λεφτά» στην 5η Νοεμβρίου - Οι υποψήφιοι του MSCI
Παγκόσμιες αγορές χρήματος: Μηνύματα ότι στερεύει η ρευστότητα
Markets

Οι αγορές χρήματος στέλνουν μήνυμα ότι η ρευστότητα στερεύει
Fed: Πώς αμβλύνει τις ανησυχίες για το αμερικανικό χρέος – Το τέλος του QT
World

Fed: Πώς αμβλύνει τις ανησυχίες για το αμερικανικό χρέος – Το τέλος του QT
Wall Street: Η Amazon οδηγεί σε άνοδο Nasdaq, S&P 500 και τεχνολογικές μετοχές
Markets

Wall Street: Ισχυρά κέρδη χάρη στην Amazon
Τράπεζα Πειραιώς: Πώς να επενδύσετε στο δ΄ τρίμηνο
Markets

Ο οδικός χάρτης των επενδύσεων - Οι τάσεις του δ' τριμήνου

Ελληνική οικονομία: Περιθώρια νέας αναβάθμισης «βλέπει» η UBS
Economy

Γιατί «βλέπει» νέα αναβάθμιση της Ελλάδας η UBS

Η UBS σε έκθεσή της για τις δημοσιονομικές προοπτικές της ΕΕ ξεχωρίζει την περίπτωση της Ελλάδας

Ναταλία Δανδόλου
Επενδύσεις: Πού να τοποθετήσετε 10.000 δολάρια σήμερα
Markets

Πού να επενδύσετε 10.000 δολάρια - Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί

Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί της Wall Street για τον τρόπο που μπορεί κάποιος να επενδύσει τα διαθέσιμα χρήματά του

Αλεξάνδρα Τόμπρα
First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Shrinkflation: H αόρατη ανατίμηση πίσω από τις συσκευασίες
World

Οι αόρατες ανατιμήσεις στα ράφια

Aπό την οδοντόκρεμα Aquafresh έως τον καφέ Nescafé, οι καταναλωτές πληρώνουν το ίδιο - ή και περισσότερο - για μικρότερες ποσότητες προϊόντων

Νατάσα Σινιώρη
Παγκόσμιες αγορές χρήματος: Μηνύματα ότι στερεύει η ρευστότητα
Markets

Οι αγορές χρήματος στέλνουν μήνυμα ότι η ρευστότητα στερεύει

Το τέλος της ποσοτικής σύσφιγξης της Fed - Τι δείχνουν τα βρετανικά και ευρωπαϊκά repo

Τζούλη Καλημέρη
Masayoshi Son: Ο αυτοδημιούργητος αυτοκράτορας του AI
World

Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας και το μεγάλο στοίχημα του AI

Με ένα τολμηρό στοίχημα στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Masayoshi Son έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας

Νατάσα Σινιώρη
Πυρηνικά όπλα: Ο Τραμπ θέλει περισσότερες δοκιμές – Τι θα σημάνει μια νέα κούρσα εξοπλισμών
Κόσμος

Ο Τραμπ, τα πυρηνικά και η κούρσα εξοπλισμών

Η επιστροφή σε πυρηνικές δοκιμές πλήρους κλίμακας στις ΗΠΑ θα διαρκούσε αρκετά χρόνια και θα κόστιζε εκατοντάδες εκατ. δολάρια

Δημήτρης Σταμούλης
ΕΚΤ – Fed: Βίοι παράλληλοι ή πορείες αποκλίνουσες;
World

Πού συγκλίνουν, πού αποκλίνουν EKT και Fed

Αποκωδικοποιώντας τις αποφάσεις EKΤ και FED για τα επιτόκια

Ναταλία Δανδόλου
Επενδύσεις: Πού να τοποθετήσετε 10.000 δολάρια σήμερα
Markets

Πού να επενδύσετε 10.000 δολάρια - Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί

Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί της Wall Street για τον τρόπο που μπορεί κάποιος να επενδύσει τα διαθέσιμα χρήματά του

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Παγκόσμιες αγορές χρήματος: Μηνύματα ότι στερεύει η ρευστότητα
Markets

Οι αγορές χρήματος στέλνουν μήνυμα ότι η ρευστότητα στερεύει

Το τέλος της ποσοτικής σύσφιγξης της Fed - Τι δείχνουν τα βρετανικά και ευρωπαϊκά repo

Τζούλη Καλημέρη
Fed: Πώς αμβλύνει τις ανησυχίες για το αμερικανικό χρέος – Το τέλος του QT
World

Fed: Πώς αμβλύνει τις ανησυχίες για το αμερικανικό χρέος – Το τέλος του QT

Η Fed θα μπορούσε να ξεκινήσει καθαρές αγορές ομολόγων στις αρχές του 2026

Τζούλη Καλημέρη
Wall Street: Η Amazon οδηγεί σε άνοδο Nasdaq, S&P 500 και τεχνολογικές μετοχές
Markets

Wall Street: Ισχυρά κέρδη χάρη στην Amazon

Η Wall Street ανέκαμψε, καθώς τα κέρδη της Amazon ενίσχυσαν Nasdaq και S&P 500

Τράπεζα Πειραιώς: Πώς να επενδύσετε στο δ΄ τρίμηνο
Markets

Ο οδικός χάρτης των επενδύσεων - Οι τάσεις του δ' τριμήνου

Τι προβλέπει η τράπεζα Πειραιώς για τις αγορές και τις οικονομίες μέχρι το τέλος του έτους

Τάσος Μαντικίδης
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ροκάνισαν τα κέρδη του Οκτωβρίου
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ροκάνισαν τα κέρδη του Οκτωβρίου οι ευρωαγορές

Ο Stoxx 600 σημείωσε πτώση 0,51% στις 571,89 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έσπασε το θετικό σερί ο «κόκκινος» Οκτώβρης
Xρηματιστήριο Αθηνών

Έσπασε το θετικό σερί του ΧΑ ο «κόκκινος» Οκτώβρης

Ο Οκτώβριος ολοκληρώθηκε με απώλειες, βάζοντας τέλος σε ένα εντυπωσιακό σερί 11 συνεχόμενων ανοδικών μηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα
Πολιτική

Χατζηδάκης: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ

Δεν είχε εξηγηθεί στην κοινωνία η οξύτητα του προβλήματος που αντιμετωπίζουν, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation
English Edition

iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation

Greece’s telecom regulator has ordered the withdrawal of Apple’s iPhone 12 model after EU tests found it emitted higher-than-permitted radiation levels, following a similar decision by France and the European Commission

Σπύρος Πρωτοψάλτης: Προσπάθεια για πληρωμή επιδοτήσεων στα τέλη Νοεμβρίου
AGRO

Σπύρος Πρωτοψάλτης: Προσπάθεια για πληρωμή επιδοτήσεων στα τέλη Νοεμβρίου

Ο Γενικός Γραμματέας του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, τους αγρότες και τις επιδοτήσεις

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η ρελάνς της Άγκυρας και τα χαρτιά της Αθήνας
Κοινωνία

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η ρελάνς της Άγκυρας και τα χαρτιά της Αθήνας

«Πρόθυμοι εταίροι» για τα Eurofighter – Παζάρι για τους Meteor

Θεοδωρικάκος: Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator – Στηρίζει νέες επιχειρήσεις
Τεχνολογία

Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator - Ποιους αφορά

Είναι το πρώτο πρόγραμμα παγκοσμίως που πραγματοποιεί η OpenAI

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως 7 Νοεμβρίου
Economy

Ποια επιδόματα πληρώνονται έως 7 Νοεμβρίου - Ποιοι πάνε ταμείο

Οι ημερομηνίες για πληρωμές επιδομάτων και παροχών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Λειψυδρία: ΔΕΗ και Elpedison στο «παιχνίδι» για τις αφαλατώσεις
Green

ΔΕΗ και Elpedison στη μάχη για να μην «διψάσει» η Αττική

Ο ρόλος της ηλεκτροπαραγωγής στο «plan B» της ΕΥΔΑΠ και της κυβέρνησης για τα έργα που θα «ξεδιψάσουν» την Αττική

Μάχη Τράτσα
Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο: Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του
World

Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του

Οι θησαυροί του Τουταγχαμών αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο αξιοθέατο στο GEM - Παρών στην εκδήλωση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope
World

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope

Η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης παραμένει στη βαθμίδα BBB+

Το ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το Παράρτημά του στην Κύπρο τη Δεύτερα 3 Νοεμβρίου
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το Παράρτημά του στην Κύπρο τη Δεύτερα 3 Νοεμβρίου

Το ΕΚΠΑ πραγματοποιεί τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου τα εγκαίνια του Παραρτήματός του στην Κύπρο

Entersoftone: Τα πρώτα ελληνικά λογισμικά για επιχειρήσεις με ενσωματωμένη AI
Business

Entersoftone: Τα πρώτα ελληνικά λογισμικά για επιχειρήσεις με AI

Με μεγάλη προσέλευση πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις της Entersoftone σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με επίκεντρο την αξιοποίηση της τεχνολογίας AI

Δήλος: Όταν η εικονική πραγματικότητα «ξεκλειδώνει» το παρελθόν
Τεχνολογία

Δήλος: Όταν η εικονική πραγματικότητα «ξεκλειδώνει» το παρελθόν

Ψηφιακές γέφυρες με το παρελθόν από την εφαρμογή CirculAR του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ

Τι είναι το μπλε μέλι που ταξιδεύει σε Ελλάδα και εξωτερικό
AGRO

Τι είναι το μπλε μέλι που ταξιδεύει σε Ελλάδα και εξωτερικό

Το μέλι αλλάζει χρώμα, αποκτά ακόμη περισσότερα θρεπτικά συστατικά και ταξιδεύει από την Ελλάδα σε αγορές του κόσμου.

ΗΠΑ: Δασμοί 25% σε φορτηγά και 10% σε λεωφορεία και πούλμαν
World

ΗΠΑ: Δασμοί 25% σε φορτηγά και 10% σε λεωφορεία και πούλμαν

Οι δασμοί τέθηκαν σε ισχύ από σήμερα 1η Νοεμβρίου

Greece Tops 1 Million Beds in Airbnb Surge
English Edition

Greece Tops 1 Million Beds in Airbnb Surge

According to data from INSETE, 2025 began with strong growth. In January, 213,000 listings were recorded, up from 190,000 a year earlier.

