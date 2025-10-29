ΙΟΒΕ: Απαισιόδοξα τα νοικοκυριά για την οικονομική τους κατάσταση

Τα περισσότερα νοικοκυριά θεωρούν απίθανο να αποταμιεύσουν ή να κάνουν σημαντικές αγορές το επόμενο 12μηνο σύμφωνα με το ΙΟΒΕ

Economy 29.10.2025, 20:00
ΙΟΒΕ: Απαισιόδοξα τα νοικοκυριά για την οικονομική τους κατάσταση
Μαρία Σιδέρη

Στην «πρέσα» παραμένουν τα ελληνικά νοικοκυριά, τα οποία δεν βλέπουν βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης τους επόμενους μήνες και κατά συνέπεια ούτε λόγος για αποταμίευση ή σημαντικές αγορές.

Ένα ποσοστό 10% δηλώνει ότι «αντλεί από τις αποταμιεύσεις του» για να τα βγάλει πέρα

Τι αποκαλύπτει η τριμηνιαία έκθεση του ΙΟΒΕ

Το ποσοστό των νοικοκυριών που δηλώνουν ότι «μόλις τα βγάζουν πέρα» αυξήθηκε οριακά στο 62% (από 61% το 2024), σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους για το διάστημα Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2025 του ΙΟΒΕ.

Μάλιστα ένα ποσοστό 10% δηλώνει ότι «αντλεί από τις αποταμιεύσεις του» για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα, ενώ η πρόθεση για μείζονες αγορές το επόμενο χρονικό διάστημα εξασθένισε.

Χρεωμένο δηλώνει το 7% των καταναλωτών

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ το ποσοστό εκείνων, οι οποίοι είναι απαισιόδοξοι για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους το επόμενο 12μηνο ενισχύθηκε στο 57% και εξασθένισε οριακά στο 5% το ποσοστό όσων δηλώνουν το αντίθετο.

Το 65% των καταναλωτών διατυπώνουν δυσοίωνες προβλέψεις σχετικά με την οικονομική κατάσταση της χώρας

Είναι, δε, χαρακτηριστικό ότι το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνει ότι είναι «χρεωμένο» στο τρίτο τρίμηνο του 2025 ανέρχεται στο 7%, αν και έχει υποχωρήσει σε σχέση με το 9% που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Παράλληλα ενισχύθηκε στο 65% (από 62%) το ποσοστό των Ελλήνων καταναλωτών που διατυπώνουν δυσοίωνες προβλέψεις σχετικά με την οικονομική κατάσταση της χώρας, με το 9% (από 10%) να αναμένει βελτίωση.

Περίπου 8 στους 10 δεν θα αποταμιεύσουν

Ως προς την πρόθεση για αποταμίευση, το ποσοστό των νοικοκυριών που δεν αξιολογούν ως πιθανή την αποταμίευση το επόμενο 12μηνο υποχώρησε οριακά στο 83%, ενώ διατηρήθηκε στο 16% το ποσοστό εκείνων που τη θεωρούν πιθανή.

Ενισχύθηκε στο 36% (από 33%) το ποσοστό όσων εκτιμούν ότι θα επιδεινωθεί η κατάσταση σε ότι αφορά στην ανεργία

Επίσης, διατηρήθηκε στο 19% το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνει ότι «αποταμιεύουμε λίγο» και μόλις 1% ότι «αποταμιεύουμε πολύ».

Σε ότι αφορά στις προβλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας, ενισχύθηκε στο 36% (από 33%) το ποσοστό όσων εκτιμούν ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί με το 17% κατά μέσο όρο να διατυπώνει αντίθετη άποψη.

Γενικότερα, ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης στην Ελλάδα το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου του 2025 διαμορφώθηκε ελαφρώς χαμηλότερα κατά μέσο όρο από το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, στις -47,3 από -45,5 μονάδες, σε επίπεδο οριακά υψηλότερο του αντίστοιχου περσινού (- 47,8 μον.).

Ο αντίστοιχος μέσος δείκτης ενισχύθηκε ελαφρά στην ΕΕ, στις –14,5 (από –15,1) μονάδες, και στην Ευρωζώνη (-15,0 από -15,7 μονάδες). Αυτά τα επίπεδα είναι ελαφρώς χαμηλότερα σε σχέση με τα αντίστοιχα ένα έτος πριν (-12,0 και -13,0 μον. αντίστοιχα).

