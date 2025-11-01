World Travel Awards: Διπλή διάκριση για την Αθήνα

Δύο σημαντικές διακρίσεις στον τομέα του τουρισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατέκτησε η Αθήνα.

Συγκεκριμένα στα φετινά World Travel Awards, τα οποία αποτελούν θεσμό για την τουριστική βιομηχανία, η Αθήνα κέρδισε τον τίτλο του κορυφαίου Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Προορισμού (Europe’s Leading Cultural City Destination) και του καλύτερου Γραφείου Συνεδρίων και Επισκεπτών Πόλης της Ευρώπης (Europe’s Leading City Tourist Board).

Στην πρώτη κατηγορία, η ελληνική πρωτεύουσα επικράτησε σημαντικών πόλεων, όπως το Παρίσι, το Λονδίνο, η Πράγα, η Ρώμη, η Βενετία, το Ντουμπρόβνικ, το Εδιμβούργο, η Λισαβόνα, το Πόρτο και η Πάλμα της Μαγιόρκα. Στη δεύτερη κατηγορία, η Αθήνα αναδείχθηκε πρώτη μεταξύ πόλεων, όπως η Μαδρίτη, η Λισαβόνα, η Ρώμη, το Λονδίνο, το Βερολίνο και το Μπατούμι.

Τα δύο βραβεία έρχονται να προστεθούν στις διακρίσεις που έχει κατακτήσει η Αθήνα τα τελευταία χρόνια στην ίδια διοργάνωση, όπως πέρυσι που είχε αναδειχθεί Κορυφαίος Παγκόσμιος Πολιτιστικός Προορισμός, καθώς και Κορυφαίος Ευρωπαϊκός City Break Προορισμός, σύμφωνα και με όσα αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Η διάκριση της Αθήνας ως κορυφαίου πολιτιστικού προορισμού είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Το βραβείο αυτό ανήκει στους ανθρώπους της πόλης, τους επαγγελματίες του τουρισμού, τους δημιουργούς και τους εργαζόμενους, που καθημερινά κρατούν ζωντανό τον παλμό της Αθήνας», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και πρόσθεσε: «Στην πόλη μας το παρελθόν συναντά το μέλλον, ο πολιτισμός τη σύγχρονη ζωή και η παράδοση την καινοτομία. Με σχέδιο και συνέπεια, ανεβαίνουμε σταθερά στον ευρωπαϊκό χάρτη του πολιτισμού και του τουρισμού. Συνεχίζουμε για μια Αθήνα ανοιχτή, βιώσιμη, περήφανη για την ταυτότητά της και ελκυστική για όλο τον κόσμο».