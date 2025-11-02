ΗΠΑ: Νέο «μέτωπο» με την Κίνα οι εξαγωγές άνθρακα

Οι εξαγωγές άνθρακα στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 14% από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με έκθεση της EIA

World 02.11.2025, 14:28
ΗΠΑ: Νέο «μέτωπο» με την Κίνα οι εξαγωγές άνθρακα
Newsroom

Δυσκολεύουν οι προσπάθειες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να βοηθήσει την αμερικανική βιομηχανία άνθρακα στη σκιά του εμπορικού πολέμου με την Κίνα, που συνεχίζεται παρα την αποκλιμάκωση που σημειώθηκε μετα τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Κίνας.

Η Κίνα έχει σταματήσει να εισάγει αμερικανικό άνθρακα, γεγονός που ευθύνεται για το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης κατά 14% των εξαγωγών άνθρακα των ΗΠΑ μέχρι στιγμής φέτος, σύμφωνα με αναλυτές και τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας (Energy Information Administration -EIA) των ΗΠΑ.

Η συνάντηση του Τραμπ με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ την πρτοηγουμενη Πέμπτη , σίγουρα, υποδηλώνει εμπορική πρόοδο αλλά αυτο δεν σημαίνει ότι κλείνουν όλα τα «μέτωπα». Είναι ανοικτό εαν αυτη η βελτιωση θα συμπεριλάβει και την αμερικανική βιομηχανία άνθρακα.

Εν τω μεταξύ, οι εξαγωγές άνθρακα μειώθηκαν κατά 14% από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με έκθεση της EIA που δημοσιεύθηκε στις 7 Οκτωβρίου.

Η πτώση ακολούθησε έναν πρόσθετο κινεζικό δασμό 15% στον αμερικανικό άνθρακα τον Φεβρουάριο και έναν αμοιβαίο κινεζικό δασμό 34% στις εισαγωγές από τις ΗΠΑ τον Απρίλιο, ανέφερε η EIA σε έκθεση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Οι εξαγωγές

Οι ΗΠΑ εξάγουν περίπου το ένα πέμπτο του άνθρακα που παράγουν. Το μεγαλύτερο μέρος πηγαίνει στην Ινδία, την Ολλανδία, την Ιαπωνία, τη Βραζιλία και τη Νότια Κορέα.

Η Κίνα δεν είναι κορυφαίος προορισμός, καθώς δέχεται μόνο περίπου το ένα δέκατο των εξαγωγών άνθρακα των ΗΠΑ αλλά επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις συνολικές εξαγωγές άνθρακα των ΗΠΑ.

Σχεδόν τα τρία τέταρτα του αμερικανικού άνθρακα που εξήχθη στην Κίνα πέρυσι ήταν μεταλλουργικός άνθρακας που χρησιμοποιήθηκε στην χαλυβουργία. Το υπόλοιπο ήταν θερμικός άνθρακας που καίγεται σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Σχεδόν όλος ο μεταλλουργικός άνθρακας των ΗΠΑ εξορύσσεται στα Απαλάχια όρη , ενώ το μεγαλύτερο μέρος του θερμικού άνθρακα των ΗΠΑ προέρχεται από τεράστια ορυχεία ανοιχτού λάκκου στη λεκάνη απορροής του ποταμού Πάουντερ του Ουαϊόμινγκ και της Μοντάνα.

