Κακάο: Οι τιμές μειώνονται – Τι προβλέπουν οι σοκολατοβιομηχανίες

Η χρονιά του 2025 αποδείχθηκε «πικρή» για τους λάτρεις της σοκολάτας, με τις τιμές να χτυπούν κόκκινο λόγω της εκτόξευσης του κακάο. Όμως οι προοπτικές για το 2026 δείχνουν να αλλάζουν το κλίμα – κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Με καλύτερες καιρικές συνθήκες στις χώρες παραγωγής, όπως η Δυτική Αφρική και ο Ισημερινός, οι μεγάλοι παίκτες του κλάδου – Hershey και Mondelez International – αισιοδοξούν ότι τα αποθέματα θα ενισχυθούν και οι τιμές θα σταθεροποιηθούν.

Από τα 12.000 δολάρια στα 6.000: Η μείωση της τιμής του κακάο

Το 2024, τα συμβόλαια κακάο άγγιξαν ιστορικά υψηλά, ξεπερνώντας τα 12.000 δολάρια ανά τόνο, προκαλώντας πανικό στις αγορές και αυξήσεις στις τιμές των γλυκισμάτων. Φέτος όμως, οι τιμές έχουν ήδη υποχωρήσει σχεδόν 50%, στα περίπου 6.000 δολάρια ανά τόνο, καθώς οι αναλυτές αναμένουν άνοδο της παραγωγής.

Σύμφωνα με την International Cocoa Organization, η παγκόσμια παραγωγή κακάο προβλέπεται να περάσει από έλλειμμα 500.000 τόνων το 2024 σε πλεόνασμα 150.000 τόνων το 2026.

Ο κύκλος της φύσης δείχνει να χαμογελά στη σοκολάτα: το φαινόμενο La Niña, που ξεκίνησε πρόσφατα, ευνοεί την υγρασία και τις ήπιες θερμοκρασίες — συνθήκες ιδανικές για καλύτερες σοδειές.

Η αγορά «λιώνει» αλλά οι καταναλωτές ακόμα πληρώνουν

Παρά τη μείωση του κόστους κακάο, οι ειδικοί προειδοποιούν πως η πτώση δεν θα φανεί αμέσως στο ταμείο.

Όπως εξηγεί η οικονομολόγος Megan Fisher από την Capital Economics, οι εταιρείες αγοράζουν κακάο έως και 12 μήνες πριν κυκλοφορήσουν τα προϊόντα τους. Αυτό σημαίνει ότι η «γλυκιά» επίδραση της πτώσης στις τιμές ίσως φανεί στα ράφια από το επόμενο Halloween.

Ο Steven Voskuil, οικονομικός διευθυντής της Hershey, ανέφερε ότι η εταιρεία βλέπει «πρώτα σημάδια ανακούφισης», ενώ αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψη για την ανάπτυξη πωλήσεων του 2025 στο 3%.

Ωστόσο, παραδέχτηκε πως οι υψηλές τιμές κακάο παραμένουν πρόκληση. «Ελπίζουμε ότι καθώς προχωράμε στο 2026, θα αρχίσουμε να βλέπουμε πραγματική αποπληθωριστική τάση», σημείωσε.

Η Mondelez αισιοδοξεί αλλά κρατά μικρό καλάθι

Ανάλογη αισιοδοξία εκφράζει και η Mondelez, μητρική των Cadbury και Toblerone.

Ο οικονομικός της διευθυντής Luca Zaramella χαρακτήρισε τις εξελίξεις «θετικές», ακόμα κι αν οι τιμές του κακάο παραμένουν υψηλότερες από τα ιστορικά επίπεδα.

Ο CEO Dirk Van de Put, πάντως, τόνισε ότι η εταιρεία δεν περιμένει επιστροφή στις τιμές του 2022: «Το 2026 μπορεί να είναι μια χρονιά αποπληθωρισμού για το κακάο, αλλά άλλοι παράγοντες – όπως οι δασμοί και η αβεβαιότητα στην οικονομία – θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τη ζήτηση».

Από το κλίμα στο ράφι: το στοίχημα της επόμενης σοδειάς

Η παγκόσμια βιομηχανία σοκολάτας φαίνεται να μπαίνει σε φάση ισορροπίας μετά από δύο χρόνια αναταράξεων.

Εάν οι καιρικές συνθήκες παραμείνουν ευνοϊκές και αποφευχθούν νέες ασθένειες στις καλλιέργειες, το 2026 μπορεί να αποτελέσει την αρχή μιας πιο «γλυκιάς» εποχής — τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις εταιρείες.

Για τους λάτρεις της σοκολάτας, αυτό σημαίνει ένα πράγμα: το επόμενο Halloween ίσως είναι λιγότερο «τρομακτικό» για το πορτοφόλι.