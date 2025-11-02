Κακάο: Οι τιμές μειώνονται – Τι προβλέπουν οι σοκολατοβιομηχανίες

Οι καιρικές συνθήκες στις καλλιέργειες κακάο βελτιώνονται - Χαμόγελα για Hershey και Mondelez

World 02.11.2025, 08:00
Κακάο: Οι τιμές μειώνονται – Τι προβλέπουν οι σοκολατοβιομηχανίες
Νατάσα Σινιώρη

Η χρονιά του 2025 αποδείχθηκε «πικρή» για τους λάτρεις της σοκολάτας, με τις τιμές να χτυπούν κόκκινο λόγω της εκτόξευσης του κακάο. Όμως οι προοπτικές για το 2026 δείχνουν να αλλάζουν το κλίμα – κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Με καλύτερες καιρικές συνθήκες στις χώρες παραγωγής, όπως η Δυτική Αφρική και ο Ισημερινός, οι μεγάλοι παίκτες του κλάδου – Hershey και Mondelez International – αισιοδοξούν ότι τα αποθέματα θα ενισχυθούν και οι τιμές θα σταθεροποιηθούν.

Από τα 12.000 δολάρια στα 6.000: Η μείωση της τιμής του κακάο

Το 2024, τα συμβόλαια κακάο άγγιξαν ιστορικά υψηλά, ξεπερνώντας τα 12.000 δολάρια ανά τόνο, προκαλώντας πανικό στις αγορές και αυξήσεις στις τιμές των γλυκισμάτων.  Φέτος όμως, οι τιμές έχουν ήδη υποχωρήσει σχεδόν 50%, στα περίπου 6.000 δολάρια ανά τόνο, καθώς οι αναλυτές αναμένουν άνοδο της παραγωγής.

Φέτος οι τιμές έχουν υποχωρήσει σχεδόν 50%, στα περίπου 6.000 δολάρια ανά τόνο, καθώς οι αναλυτές αναμένουν άνοδο της παραγωγής

Σύμφωνα με την International Cocoa Organization, η παγκόσμια παραγωγή κακάο προβλέπεται να περάσει από έλλειμμα 500.000 τόνων το 2024 σε πλεόνασμα 150.000 τόνων το 2026.

Ο κύκλος της φύσης δείχνει να χαμογελά στη σοκολάτα: το φαινόμενο La Niña, που ξεκίνησε πρόσφατα, ευνοεί την υγρασία και τις ήπιες θερμοκρασίες — συνθήκες ιδανικές για καλύτερες σοδειές.

Η αγορά «λιώνει» αλλά οι καταναλωτές ακόμα πληρώνουν

Παρά τη μείωση του κόστους κακάο, οι ειδικοί προειδοποιούν πως η πτώση δεν θα φανεί αμέσως στο ταμείο.

Όπως εξηγεί η οικονομολόγος Megan Fisher από την Capital Economics, οι εταιρείες αγοράζουν κακάο έως και 12 μήνες πριν κυκλοφορήσουν τα προϊόντα τους. Αυτό σημαίνει ότι η «γλυκιά» επίδραση της πτώσης στις τιμές ίσως φανεί στα ράφια από το επόμενο Halloween.

Ο Steven Voskuil, οικονομικός διευθυντής της Hershey, ανέφερε ότι η εταιρεία βλέπει «πρώτα σημάδια ανακούφισης», ενώ αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψη για την ανάπτυξη πωλήσεων του 2025 στο 3%.

Ωστόσο, παραδέχτηκε πως οι υψηλές τιμές κακάο παραμένουν πρόκληση. «Ελπίζουμε ότι καθώς προχωράμε στο 2026, θα αρχίσουμε να βλέπουμε πραγματική αποπληθωριστική τάση», σημείωσε.

Η Mondelez αισιοδοξεί αλλά κρατά μικρό καλάθι

Ανάλογη αισιοδοξία εκφράζει και η Mondelez, μητρική των Cadbury και Toblerone.

Ο οικονομικός της διευθυντής Luca Zaramella χαρακτήρισε τις εξελίξεις «θετικές», ακόμα κι αν οι τιμές του κακάο παραμένουν υψηλότερες από τα ιστορικά επίπεδα.

Ο CEO Dirk Van de Put, πάντως, τόνισε ότι η εταιρεία δεν περιμένει επιστροφή στις τιμές του 2022: «Το 2026 μπορεί να είναι μια χρονιά αποπληθωρισμού για το κακάο, αλλά άλλοι παράγοντες – όπως οι δασμοί και η αβεβαιότητα στην οικονομία – θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τη ζήτηση».

Από το κλίμα στο ράφι: το στοίχημα της επόμενης σοδειάς

Η παγκόσμια βιομηχανία σοκολάτας φαίνεται να μπαίνει σε φάση ισορροπίας μετά από δύο χρόνια αναταράξεων.

Εάν οι καιρικές συνθήκες παραμείνουν ευνοϊκές και αποφευχθούν νέες ασθένειες στις καλλιέργειες, το 2026 μπορεί να αποτελέσει την αρχή μιας πιο «γλυκιάς» εποχής — τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις εταιρείες.

Για τους λάτρεις της σοκολάτας, αυτό σημαίνει ένα πράγμα: το επόμενο Halloween ίσως είναι λιγότερο «τρομακτικό» για το πορτοφόλι.

Heineken: Μειώνει την περιεκτικότητα αλκοόλ της Foster στο 3,4%
Η νέα lager με λιγότερο αλκοόλ από τη Heineken
Burberry: Επιστρέφει στην ανάπτυξη στην Κίνα
Το δυναμικό comeback της Burberry στην Κίνα
Toyota: Επενδύσεις έως και 10 δισ. δολ. στις ΗΠΑ την επόμενη πενταετία
Επενδύσεις έως 10 δισ. δολ. στις ΗΠΑ υπόσχεται η Toyota
Τραμπ: Μετά τον Πάουελ, στόχος οι περιφερειακές τράπεζες
Οι περιφερειακές τράπεζες, νέος στόχος του Τραμπ
PepsiCo: Στροφή στα «υγιεινά» με Cheetos και Doritos χωρίς χρωστικές
Τέλος τα κίτρινα δάχτυλα από γαριδάκια - Ερχονται τα «γυμνά» Cheetos
Κυβέρνηση Μερτς: Σπαταλά αναπτυξιακά κονδύλια για μικροκομματικούς σκοπούς
Η κυβέρνηση Μερτς σπαταλά αναπτυξιακά κονδύλια για μικροκομματικούς σκοπούς

Ακίνητα: Τα σπίτια των 50 τ.μ. και η έκρηξη στις τιμές [γραφήματα]
Τα σπίτια που κεντρίζουν τώρα τους επενδυτές [γραφήματα]

Η επανάσταση στο real estate και η στρατηγική των επενδυτών - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ReDataset για τα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
enerwave: Στην πρίζα ξανά το FSRU και το CCGT της Θεσσαλονίκης
Η enerwave αναβιώνει το FSRU και το CCGT της HELLENiQ ENERGY

Η enerwave, (πρώην Elpedison), στοχεύει σε μερίδιο 12% στο ρεύμα - Στο τραπέζι ξανά τα projects του τερματικού LNG και της νέας μονάδας αερίου

Χρήστος Κολώνας
Radisson: Στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030
Η Radisson στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030

Το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά-ορόσημο για την Radisson καθώς προγραμματίζονται τουλάχιστον τέσσερα νέα ανοίγματα

Λάμπρος Καραγεώργος
Ροντόλφ Σααντέ: Ποιος είναι ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος που μπήκε στα Carrefour
Ποιος είναι ο Γάλλος μεγιστάνας που μπήκε στα Carrefour

Το ταξίδι από τη Συρία στη Μασσαλία και η σχέση του με τους Έλληνες της Αντιοχείας

Ναταλία Δανδόλου
Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ
Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε για αμερικανικό ενδιαφέρον αλλά και για τον εμπορικό δρόμο Ινδίας – Ευρώπης

Χρήστος Κολώνας
Χρυσός: Η Wall Street «βλέπει» τα 5.000 δολάρια για το πολύτιμο μέταλλο
Επόμενη στάση τα 5.000 δολάρια για τον χρυσό

Γιατί η πρόσφατη υποχώρηση των τιμών του χρυσού ήταν μια ανάπαυλα της ανοδικής πορείας του

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Αλλάζουν στρατηγική στα αμοιβαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των εργασιών τους
Σε ποιο προϊον πόνταραν οι τράπεζες και βγήκαν κερδισμένες

Οι τράπεζες προώθησαν με επιθετικό τρόπο τα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό

Αγης Μάρκου
Wyndham: Σχεδιάζει τριπλασιασμό του χαρτοφυλακίου της στην Ελλάδα με έμφαση στα serviced apartments
Τριπλασιάζει το χαρτοφυλάκιο η Wyndham στην Ελλάδα 

Τι ανέφερε ο επικεφαλής της Wyndham στην Ελλάδα για τα σχέδια ανάπτυξης 

Λάμπρος Καραγεώργος
