Μπάφετ: Θα κερδίζει το στοίχημα του αιώνα με την ΑΙ;

Την ώρα που οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη έχουν «σαρώσει» τα πάντα στη Wall Street, δεν είναι λίγοι αυτοί που αναρωτιούνται για τις κινήσεις του Γουόρεν Μπάφετ. Άλλωστε, οι αποτιμήσεις των εταιρειών που περιστρέφονται γύρω από το «σύμπαν» της ΑΙ έχουν φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα, υπό την προοπτική μελλοντικών εσόδων, και όχι βάση των πραγματικών τους επιδόσεων.

Εξού και οι Fritz Hauser και Phillip Hauser, ιδρυτές της επενδυτικής εταιρείας Hauser Capital που διαχειρίζεται περισσότερα από 150 εκατομμύρια ευρώ, υπενθύμισαν σε άρθρο τους το τι συνέβη το μακρινό 1999. Τότε, το περιοδικό Barron’s δημοσίευσε ένα εξώφυλλο με τον τίτλο «Τι Συμβαίνει, Warren;», αναφερόμενο στον Warren Buffett, ο οποίος δεν είχε επενδύσει στην τότε «φούσκα» των dot-com. Στην εποχή του Διαδικτύου, πολλοί θεώρησαν τον Buffett «πολύ συντηρητικό» και «εκτός εποχής». Ωστόσο, ο χρόνος δικαίωσε τον μεγάλο επενδυτή, καθώς κατάφερε να επιβιώσει της αναταραχής που προκάλεσαν οι νέες τεχνολογίες και να συνεχίσει να επιτυγχάνει μακροπρόθεσμες αποδόσεις.

Ομοιότητες Γουόρεν Μπάφετ και ΑΙ

Σήμερα, η τεχνητή νοημοσύνη έχει αναλάβει τον ρόλο που είχε το Διαδίκτυο εκείνη την εποχή, ως η «επανάσταση» που φέρνει ριζικές αλλαγές σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων. Αρκετοί ειδικοί, όπως ο Guy Spier, πιστεύουν ότι η επένδυση στην αξία (value investing), την οποία εδραίωσε ο Γουόρεν Μπάφετ, έχει «τελειώσει», καθώς η AI έχει εξαφανίσει το πλεονέκτημα που προσφέρει η παραδοσιακή ανάλυση.

Οι Fritz Hauser και Phillip Hauser, ιδρυτές της επενδυτικής εταιρείας Hauser Capital, διαφωνούν με αυτή την εκτίμηση και βλέπουν το σημερινό τοπίο ως ευκαιρία για μια «επιστροφή» της επένδυσης στην αξία. Η τεχνητή νοημοσύνη, παρά το ότι βοηθά στη διαδικασία συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, δεν μπορεί να υποκαταστήσει τα δύο πιο σημαντικά πλεονεκτήματα της επένδυσης αξίας: τον χρόνο και την προσωπικότητα του επενδυτή, εξηγούν.

Χρόνος… Ο κύριος «παίκτης» στην επένδυση αξίας

Το value investing απαιτεί μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Όπως σε ένα παιχνίδι γκολφ, υπάρχει καθυστέρηση μεταξύ της κίνησης και του τελικού αποτελέσματος, μερικές φορές για δύο χρόνια ή και περισσότερο. Ωστόσο, αυτός ο χρόνος είναι το βασικό στοιχείο της στρατηγικής.

Σύμφωνα με τον John Huber του Saber Capital Management, η αδυναμία των πληροφοριών και η ευκολία συγκέντρωσης δεδομένων ενισχύουν το πλεονέκτημα του «χρόνου», το οποίο επιτρέπει στους υπομονετικούς επενδυτές να εκμεταλλεύονται τις βραχυπρόθεσμες αναταραχές των αγορών.

Στην πράξη, οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές μπορούν να μετατρέψουν τις αναγκαστικές πωλήσεις από άλλους επενδυτές σε ευκαιρίες αγοράς, ενώ οι βραχυπρόθεσμοι επενδυτές με περιορισμένο κεφάλαιο δεν έχουν τη δυνατότητα να αντέξουν τέτοιες ανατροπές.

Σταθερότητα: Το μυστικό της επιτυχίας του Μπάφετ

Η μεγαλύτερη δύναμη του Γουόρεν Μπάφετ, εκτός από τις στρατηγικές του, ήταν πάντα η ηρεμία και η σταθερότητα του χαρακτήρα του. Όπως δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη το 1985, η επιτυχία του δεν οφείλεται στην εξυπνάδα του, αλλά στην «ισχυρή και ήρεμη προσωπικότητα» του, που του επέτρεψε να παραμείνει πιστός στις αρχές του value investing και να εκμεταλλευτεί τις διακυμάνσεις της αγοράς προς όφελός του.

Η AI μπορεί να αναλύει δεδομένα, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να υποκαταστήσει τη σταθερότητα και την προσωπικότητα που απαιτούνται για να ληφθούν αποφάσεις υπό πίεση, όπως η απόφαση να επενδύσει ο Μπάφετ κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης του 2008 ή όταν οι αγορές είχαν καταρρεύσει το 2020 λόγω της πανδημίας Covid-19.

Ο Γουόρεν Μπάφετ αποχωρεί από τη σκηνή, αλλά έχει αφήσει μια σημαντική παρακαταθήκη στους επενδυτές του μέλλοντος

Προσαρμοστικότητα: Η αδυναμία της AI

Αν ο Buffett έχει κάποια «υπερδύναμη», αυτή είναι η ικανότητά του να προσαρμόζεται στις εξελίξεις και να προσαρμόζει τις στρατηγικές του ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Αρχικά, είχε αποφύγει τις τεχνολογικές εταιρείες, αλλά αργότερα επένδυσε σε μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας όπως η IBM και η Apple.

Η προσαρμογή του στις νέες συνθήκες, όπως η επένδυση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις όταν προσέφεραν καλύτερη αξία, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο εξελίσσεται η στρατηγική του με την πάροδο του χρόνου.

Η AI, από την άλλη, δεν έχει την ικανότητα να «προσαρμόζεται» με τον ίδιο τρόπο. Ενώ μπορεί να αναλύει δεδομένα πιο γρήγορα και με ακρίβεια, δεν μπορεί να λάβει υπόψη τα συναισθήματα, τη νοοτροπία ή τις εμπειρίες του επενδυτή. Ο χρόνος και η προσωπικότητα παραμένουν το κλειδί στο value investing.

Ανθεκτικότητα

Αν και η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί νέες δυνατότητες και ανατρέπει παραδοσιακές μεθόδους επένδυσης, το value investing παραμένει ισχυρό. Η πραγματική αξία συνεχίζει να βρίσκεται στον χρόνο, στην υπομονή και στην ικανότητα του επενδυτή να παραμείνει ψύχραιμος και να προσαρμοστεί όταν οι συνθήκες το απαιτούν.

Ο Γουόρεν Μπάφετ αποχωρεί από τη σκηνή, αλλά έχει αφήσει μια σημαντική παρακαταθήκη στους επενδυτές του μέλλοντος, αναφέρουν οι ιδρυτές της Hauser Capital . Όπως είπε το 2023 «τα νέα πράγματα που έρχονται δεν αφαιρούν τις ευκαιρίες. Ό,τι σου δίνει ευκαιρίες είναι οι άλλοι που κάνουν ηλίθια πράγματα».