Tata Group: Η αυτοκρατορία στη δίνη της κρίσης και η μάχη για τον έλεγχο

Η Tata Group δεν είναι απλώς μια πολυεθνική εταιρεία.

Είναι ένας θρύλος της ινδικής επιχειρηματικής σκηνής. Ιδρύθηκε πριν από περισσότερα από 150 χρόνια από τον Τζαμσετζί Τάτα και εξελίχθηκε σε μια αυτοκρατορία που παράγει από αλάτι μέχρι ατσάλι και από το τσάι Tetley μέχρι iPhone για την Apple στην Ινδία.

Σήμερα, η Tata Group είναι υπό την ηγεσία του Ν Τσαντρασεκάραν, αλλά η ουσία του οικογενειακού οράματος παραμένει άρρηκτα δεμένη με τον Ράταν Τάτα, τον θρυλικό πρόεδρο που οδήγησε την εταιρεία σε μια νέα εποχή και την μετουσίωσε σε αυτοκρατορία.

A life that shaped generations. Today, we remember our Chairman Emeritus Ratan N Tata with deep respect. pic.twitter.com/5gs9mo7oEJ — Tata Group (@TataCompanies) October 9, 2025

Η οικογένεια Τάτα διακρίνεται για την ιδιαίτερη προσέγγιση στην επιχειρηματική της ηγεσία. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, η κύρια μετοχική δομή της Tata Sons ανήκει στoν φιλανθρωπικό οργανισμό Tata Trusts, που κατέχει το 66% της μητρικής εταιρείας.

Αυτό έχει δώσει στο γκρουπ φορολογικά και ρυθμιστικά πλεονεκτήματα και έχει ενισχύσει την κοινωνική του αποστολή. Ταυτόχρονα, όμως, έχει δημιουργήσει ένα περίπλοκο πλαίσιο διοίκησης, όπου η ισορροπία μεταξύ κοινωνικού σκοπού και επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας συχνά δοκιμάζεται.

Tata Group: Το νέο κεφάλαιο της κρίσης

Ένα χρόνο μετά τον θάνατο του Ράταν Τάτα, η Tata Group αντιμετωπίζει ξανά εσωτερικές συγκρούσεις που θυμίζουν την περίφημη κρίση του 2016, όταν ο πρώην πρόεδρος Σάιρους Μίστρι απομακρύνθηκε από το γκρουπ. Τώρα, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ο Μέχλι Μίστρι, στενός συνεργάτης του Ράταν Τάτα και μέλος του διοικητικού συμβουλίου των Tata Trusts, έχει απομακρυνθεί, προκαλώντας νέο κύκλο αναταραχής στους κόλπους της εταιρείας.

Καθώς η Tata Group προσπαθεί να επεκταθεί σε τομείς όπως τα ηλεκτροκίνητα οχήματα και τους ημιαγωγούς και να αναστήσει την Air India μετά την αγορά της από την κυβέρνηση το 2021, οι εντάσεις μεταξύ των trustees απειλούν να φρενάρουν τις στρατηγικές αποφάσεις.

Οι διαμάχες στο διοικητικό συμβούλιο

Πηγές από το εσωτερικό του ομίλου αναφέρουν ότι η διαμάχη αφορά κυρίως τη συμμετοχή των trustees στις αποφάσεις της Tata Sons και την επιλογή υποψηφίων για το διοικητικό συμβούλιο. Οι εκπρόσωποι της Tata Trusts έχουν δικαίωμα βέτο σε σημαντικές αποφάσεις, αλλά παραδοσιακά ο ρόλος τους ήταν επιτηρητικός και όχι αποφασιστικός. Τώρα, κάποιοι trustees ζητούν μεγαλύτερη επιρροή στις εμπορικές αποφάσεις.

Παράλληλα, η SP Group, ο μεγαλύτερος μειοψηφικός μέτοχος με 18%, πιέζει για δημόσια εγγραφή της Tata Sons στο χρηματιστήριο, μια κίνηση που οι περισσότεροι trustees φοβούνται ότι θα υπονομεύσει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της εταιρείας και θα εκθέσει την Tata Sons σε πιέσεις.

Επιχειρηματικές προκλήσεις και ατυχίες

Οι εντάσεις στις αίθουσες του διοικητικού συμβουλίου συμπίπτουν με επιχειρηματικές δυσκολίες. Το πρόσφατο αεροπορικό δυστύχημα της Air India, οι μαζικές απολύσεις στη ναυαρχίδα του ομίλου, την Tata Consultancy Services (TCS)- που συνεισφέρει σχεδόν τα μισά έσοδα του ομίλου – και η κυβερνοεπίθεση στη Jaguar Land Rover, η οποία οδήγησε σε πεντάμηνη διακοπή παραγωγής στη Βρετανία, έχουν πλήξει τη φήμη της Tata.

Ο Δίλιπ Τσέριαν, δημοσιογράφος και σύμβουλος επιχειρήσεων, λέει στο BBC: «Οι μάχες στο διοικητικό συμβούλιο δημιουργούν σύγχυση και αβεβαιότητα για τους επενδυτές. Το όνομα Tata δεν είναι πλέον εγγύηση σταθερότητας».

Οι κρίσεις

Η Tata Group έχει μακρά ιστορία αντιμετώπισης κρίσεων. Στη δεκαετία του ’90, ο Ράταν Τάτα μετέτρεψε τον όμιλο σε πιο σύγχρονη και ανταγωνιστική δομή, και η TCS αποτέλεσε την κρίσιμη «άγκυρα» που διατήρησε την ομαλότητα. Σήμερα, όμως, με την TCS να αντιμετωπίζει προκλήσεις και τη συνεισφορά της στα συνολικά έσοδα του ομίλου να πιέζεται, η Tata χάνει έναν πυλώνα σταθερότητας.

Ο καθηγητής Μίρτσεα Ράιανου επισημαίνει: «Η εσωτερική διαμάχη είναι βραχυπρόθεσμα αποσταθεροποιητική, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα, πιο διαφανή και υπεύθυνη δομή όταν καταλαγιάσουν τα πάθη».

Το μέλλον της Tata

Η Tata Group παραμένει σύμβολο ινδικής επιχειρηματικής επιτυχίας, αλλά οι εσωτερικές της διαμάχες αποδεικνύουν πως η φήμη και η κληρονομιά δεν αρκούν για να εγγυηθούν σταθερότητα.

Η Tata Group καλείται να βρει τη χρυσή ισορροπία ανάμεσα στην παράδοση, τη φιλανθρωπική αποστολή και την ανάγκη για στρατηγικές αποφάσεις που θα διασφαλίσουν την παγκόσμια δυναμική της εταιρείας.

Οι επόμενοι μήνες θα δείξουν αν η Tata Groupθα βγει από την κρίση πιο ενισχυμένη ή αν οι εντάσεις θα αφήσουν μόνιμα σημάδια στην αυτοκρατορία της…