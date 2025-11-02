Βρετανία: Χωρίς εργασία ενα εκατομμύριο νέοι – Στο 4,8% η ανεργία

Σχεδόν ένα εκατομμύριο νέοι δεν σπουδάζουν, δεν εργάζονται και δεν παρακολουθούν προγράμματα κατάρτισης στη Βρετανία. Οι εργοδότες παγώνουν τα σχέδια πρόσληψης προσωπικού. Η ανεργία βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών. Η κατάσταση στην αγορά εργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είναι καλή και οι προοπτικές επιδεινώνονται.

Συνήθως, χρειάζεται μια πλήρης ύφεση για να προκαλέσει την αύξηση της ανεργίας που παρατηρείται σήμερα στη Βρετανία. Περίπου 100.000 θέσεις εργασίας χάθηκαν από τους καταλόγους μισθοδοσίας των εταιρειών το τελευταίο έτος, και το επίσημο ποσοστό ανεργίας έφτασε το 4,8%, από 4,1% ένα χρόνο νωρίτερα.

Περισσότεροι από 9 εκατομμύρια ενήλικες σε ηλικία εργασίας δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία.

Αλλά ενώ αυτό από μόνο του θα έπρεπε να είναι αρκετά ανησυχητικό, πίσω από αυτές τις στατιστικές κρύβονται δύο ανησυχητικές τάσεις: η δραματική αύξηση της ανεργίας των νέων και τα αυξανόμενα επίπεδα κακής υγείας.

Αυτή την εβδομάδα η κυβέρνηση θα απαντήσει ενώ αναμένεται η δημοσίευση έκθεσης με τίτλο «Keep Britain Working», στην οποία θα υπάρχουν συστάσεις προς την κυβέρνηση και τις επιχειρήσεις να κάνουν περισσότερα για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων επιπέδων ανεργίας.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να κάνουν πολύ περισσότερα για να βοηθήσουν τα άτομα με προβλήματα υγείας που περιορίζουν την εργασία τους και τα άτομα με αναπηρίες. Η υποστήριξη της ψυχικής υγείας είναι ιδιαίτερα σημαντική, σημειώνει ο Guardian.

Θέματα υγείας

Ένας στους πέντε ενήλικες σε ηλικία εργασίας σε ολόκληρη τη χώρα είτε δεν έχει εργασία είτε αναζητά εργασία, μια κατάσταση που οι στατιστικολόγοι περιγράφουν ως «οικονομικά ανενεργή». Για σχεδόν 3 εκατομμύρια άτομα, ο κύριος λόγος είναι η μακροχρόνια κακή υγεία, η οποία βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ.

Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης οφείλεται στην υγεία των νέων. Μεταξύ 2015 και 2024, ο αριθμός των ατόμων με προβλήματα υγείας που περιορίζουν την εργασία τους αυξήθηκε κατά 900.000, ή 32%, για τα άτομα ηλικίας 50 έως 64 ετών. Για τα άτομα ηλικίας 16 έως 34 ετών, η αύξηση ήταν 1,2 εκατομμύρια, ή 77%.

Περισσότερο από το ένα τέταρτο των ατόμων ηλικίας 16-24 ετών που δεν σπουδάζουν, δεν εργάζονται και δεν παρακολουθούν κατάρτιση (Neet) είναι ανενεργά λόγω αναπηρίας και κακής υγείας, σύμφωνα με το Resolution Foundation. Ο αριθμός αυτός έχει υπερδιπλασιαστεί από το 2005.

Διπλάσια ανεργία για τα άτομα με αναπηρία

Ξεχωριστή ανάλυση που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα από την TUC δείχνει ότι η ανεργία των ατόμων με αναπηρίες έχει φτάσει στο υψηλότερο ποσοστό από πριν την πανδημία του Covid και είναι υπερδιπλάσια από το ποσοστό των ατόμων χωρίς αναπηρίες.

Οι εκπροσωποι των εργαζομένων όπως ο επικεφαλής της TUC Πόλ Νοόυακ , πιστεύουν ότι το Εργατικό Κόμμα έχει την ευκαιρία να γυρίσει σελίδα σε μια δεκαετία παραμέλησης των εργαζομένων με αναπηρία από τους Τόρις, τους συντηρητικούς. Ωστόσο, αυτό θα απαιτήσει την ανάληψη δράσης από τους υπουργούς. «Το σύστημα απασχόλησης μας αποτυγχάνει απέναντι στα άτομα με αναπηρία», δήλωσε. «Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε όπως μέχρι τώρα».

Πριν από την παρουσίαση του προϋπολογισμού της Ρέιτσελ Ριβς, οι ηγέτες των επιχειρήσεων κατέστησαν σαφές ότι η ικανότητά τους να κάνουν περισσότερα έχει φτάσει στο όριο. Ωστόσο, με τα δημόσια οικονομικά σε δύσκολη θέση και η κυβέρνηση έχει περιορισμένο περιθώριο ελιγμών, υπογραμμιζει ο Ριτσαρντ Πάρτιγκτον του Guardian .