Χρυσός: Η άνδος του δολαρίου ρίχνει τις τιμές

Πτωτικά κινούνται οι τιμές του χρυσού τη Δευτέρα, με το πολύτιμο μέταλλο να δέχεται πιέσεις από την άνοδο του δολαρίου. Οι επενδυτές αναμένουν με αρκετή καθυστέρηση μια σειρά οικονομικών στοιχείων των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, τα οποία θα μπορούσαν να ρίξουν περισσότερο φως στην πορεία των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve).

Ειδικότερα, η τιμή spot του χρυσού μειώθηκε κατά 0,4% στα 4.062,96 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου μειώθηκαν κατά 0,7% στα 4.064,50 δολάρια ανά ουγγιά.

Ο δείκτης δολαρίου επέκτεινε τα κέρδη σε μια δεύτερη συνεδρίαση έναντι των ανταγωνιστών της, καθιστώντας τον χρυσό λιγότερο ελκυστικό για τους άλλους κατόχους νομισμάτων.

«Οι μειωμένες προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από την Fed για τον επόμενο μήνα ουσιαστικά εμποδίζουν τον χρυσό από την άποψη των αποδόσεων», δήλωσε ο επικεφαλής αναλυτής αγοράς εμπορίου της KCM, Tim Waterer.

«Παρόλο που το shutdown έχει λήξει, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι αγορές ή ακόμη και η Fed θα έχουν πλήρη εικόνα για την απόδοση της οικονομίας… Τα γερακίσια σχόλια των αξιωματούχων της Fed δεν κάνουν καμία χάρη στον χρυσό».

Εν αναμονή των στοιχείων στις ΗΠΑ

Οι συμμετέχοντες στην αγορά αναμένουν τις δημοσιεύσεις στοιχείων των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης μισθοδοσίας εκτός γεωργίας του Σεπτεμβρίου την Πέμπτη, για ενδείξεις σχετικά με την υγεία της μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο.

Το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης του Υπουργείου Εμπορίου δήλωσε την Παρασκευή ότι εργάζεται για την ενημέρωση του χρονοδιαγράμματος δημοσίευσης οικονομικών δεδομένων που επηρεάζονται από το πρόσφατα τερματισμένο κλείσιμο της κυβέρνησης.

Οι traders εκτιμούν επί του παρόντος ότι η πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων από την Fed κατά 25 μονάδες βάσης είναι 46% τον επόμενο μήνα, από 50% την προηγούμενη εβδομάδα.

Επικαλούμενος ανησυχίες για τον πληθωρισμό και σημάδια σχετικής σταθερότητας στην αγορά εργασίας μετά από δύο μειώσεις επιτοκίων φέτος, ένας αυξανόμενος αριθμός υπευθύνων χάραξης πολιτικής της Fed σηματοδοτεί επιφυλακτικότητα για περαιτέρω χαλάρωση.

Ο μη αποδοτικός χρυσός τείνει να αποδίδει καλά σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας.

Αλλού, η τιμή spot του ασημιού αυξήθηκε κατά 0,5% στα 50,81 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα κέρδισε 0,5% στα 1.548,37 δολάρια και το παλλάδιο αυξήθηκε κατά 0,7% στα 1.394 δολάρια.