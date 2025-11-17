ΗΠΑ: Δημοκρατικοί νομοθέτες πιέζουν για έλεγχο των κέντρων δεδομένων

Ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς και μια ομάδα Δημοκρατικών γερουσιαστών απαιτούν από τον Λευκό Οίκο απάντηση για τους υψηλότερους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, τους οποίους απέδωσαν εν μέρει στην άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης που οδήγησε σε μια από τις πιο ακριβές κατασκευές υποδομών στην ιστορία των ΗΠΑ.

Ο Σάντερς, ο γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλούμενθαλ (Δημοκρατικός, Κονέκτικατ) και άλλοι κάλεσαν τη Δευτέρα την κυβέρνηση να μοιραστεί πώς σχεδιάζει να μετριάσει τις επιπτώσεις στις τιμές και περισσότερα από τα κέντρα δεδομένων που απαιτούνται για την εκπαίδευση και τη λειτουργία εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης, σημειώνει η Wall Street Journal.

Σε επιστολή προς τον Λευκό Οίκο και τον Υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ, η ομάδα στόχευσε τις εταιρείες Meta, OpenAI, Alphabet, Oracle και άλλες εταιρείες πίσω από κατασκευές κέντρων δεδομένων που εκτείνονται από τα προάστια της Ουάσινγκτον έως την αγροτική περιοχή του Όρεγκον. Η πίεση του Προέδρου Τραμπ για επιτάχυνση αυτών των έργων αναγκάζει τους Αμερικανούς σε «πολέμους προσφορών με εταιρείες τρισεκατομμυρίων δολαρίων για να κρατήσουν τα φώτα αναμμένα στο σπίτι», έγραψαν.

Η επιστολή είναι το τελευταίο σημάδι αντίδρασης κατά της άνθησης της Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία ενισχύει την οικονομία και τις αγορές των ΗΠΑ, ενώ παράλληλα περιορίζει την ικανότητα των παραγωγών ενέργειας να συμβαδίσουν.

Τοπικοί ακτιβιστές σε πολλές περιοχές έχουν αρχίσει να οργανώνονται ενάντια στα κέντρα δεδομένων που λαμβάνουν σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις και απαιτούν τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Ταυτόχρονα, οι ανησυχίες σχετικά με την αύξηση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος βοήθησαν τις νίκες των Δημοκρατικών την περασμένη εβδομάδα στις κυβερνητικές εκλογές του Νιου Τζέρσεϊ και στις ήσσονες αναμετρήσεις στη Βιρτζίνια και την Τζόρτζια.

«Να πληρώσουν οι εταιρείες»

«Το θέμα δεν είναι να σταματήσουμε τα κέντρα δεδομένων, αλλά να διασφαλίσουμε ότι το κόστος θα βαρύνει τις γιγάντιες εταιρείες που τα δημιουργούν και ότι οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας θα ελέγχονται ή και θα μειώνονται», δήλωσε ο Μπλούμενθαλ σε συνέντευξή του. «Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ορισμένες ομοσπονδιακές διασφαλίσεις και εποπτεία».

Οι γερουσιαστές Κρις Βαν Χόλεν (Δημοκρατικός, Μέριλαντ) και Εντ Μάρκεϊ (Δημοκρατικός, Μασαχουσέτη) συνυπέγραψαν την επιστολή, όπως και ο Ρον Γουάιντεν (Δημοκρατικός, Όρεγκον), του οποίου η πολιτεία είναι μια από τις μεγαλύτερες αγορές κέντρων δεδομένων στη χώρα.

Ο Τραμπ έκανε πέρυσι εκστρατεία για τη μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 50%. Ενώ οι τιμές της βενζίνης έχουν μειωθεί, το Υπουργείο Εργασίας εκτίμησε ότι οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος των Αμερικανών τον Σεπτέμβριο αυξήθηκαν κατά 5,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, συμβάλλοντας στην αύξηση του πληθωρισμού πάνω από τον στόχο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Οι αυξήσεις τιμών στις διαβόητα αδιαφανείς αγορές ενέργειας μπορούν να προκύψουν από αναβαθμίσεις συστημάτων μετάδοσης, ασταθές κόστος βασικών προϊόντων και ακριβά μέτρα πυρασφάλειας, παράγοντες που ποικίλλουν ανά περιοχή. Πολλοί αναλυτές προειδοποιούν ότι τα κέντρα δεδομένων ασκούν πίεση σε περιοχές όπου η ανάπτυξη ξεπερνά την ικανότητα των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας να αυξήσουν την παραγωγή.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δεσμευτεί να βελτιστοποιήσει την ομοσπονδιακή αδειοδότηση για κέντρα δεδομένων και να επιταχύνει την ικανότητα των εταιρειών να συνδέονται με τα ηλεκτρικά δίκτυα. Οι αξιωματούχοι έχουν επικεντρωθεί στην τροφοδοσία της κατασκευής μέσω φυσικού αερίου και άνθρακα, μειώνοντας τις επιδοτήσεις για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Πολλοί κατασκευαστές, εν τω μεταξύ, πιέζουν όλο και περισσότερο για την κατασκευή των δικών τους πηγών ενέργειας για να αποφύγουν τα εμπόδια στην αλυσίδα εφοδιασμού και τις μερικές φορές επαχθείς ρυθμιστικές προκλήσεις που προκύπτουν με τη σύνδεση στα παραδοσιακά δίκτυα.

Ο Μπλούμενθαλ δήλωσε ότι φοβάται ότι οι ρυθμιστικές αρχές ενέργειας και οι τοπικοί αξιωματούχοι «μπορεί να υποκύψουν στα τεράστια χρήματα που μπορούν να αποφέρουν αυτές οι εταιρείες».