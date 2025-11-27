Shein: Στα «χέρια» της Κομισιόν – Η αγορά ζητά να μπει φρένο

Να μπει φρένο σε κάθε μονοπωλιακή και αθέμιτη πρακτική της Shein -και κατ’ επέκταση της Temu- ζητούν όλο και περισσότεροι επιχειρηματίες της γαλλικής αγοράς, μερικοί εκ των οποίων τοποθετήθηκαν με σκληρά λόγια για το τι συμβαίνει αυτή την στιγμή στο εγχώριο σκηνικό.

«Οι κινεζικοί λιανοπωλητές Shein και Temu θα πρέπει να απαγορευτεί να πωλούν τα προϊόντα τους στην Ευρώπη έως ότου η περιοχή θεσπίσει νόμους που να ρυθμίζουν το πώς θαλειτουργούν», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Philippe Palazzi, διευθύνων σύμβουλος του γαλλικού ομίλου σούπερ μάρκετ Casino Guichard Perrachon SA.

«Μπλοκάρετέ τους για δύο χρόνια όσο η Ευρώπη νομοθετεί» – Σκληρή η στάση των Γάλλων επιχειρηματιών

Μπλόκο σε Shein – Temu ζητoύν οι μεγάλοι παίκτες

Μιλώντας σε συνέντευξή του στο BFM Business TV την Τρίτη, ο εκτελεστικός διευθυντής της Casino τόνισε ξεκάθαρα ότι τα προϊόντα που πωλούνται από τους δύο κολοσσούς του διαδικτυακού λιανικού εμπορίου δεν συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο για τους καταναλωτές.

Ενώ είπε επισήμως αυτό για το οποίο μιλούν όλοι: έχουν πλημμυρίσει τις ευρωπαϊκές αγορές με εκατομμύρια προϊόντα σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές, ιδίως ρούχα και αξεσουάρ σπιτιού, κάτιπου θα μπορούσε να σημαίνει το κλείσιμο μικρών επιχειρήσεων που ακολουθούν τους κανονισμούς.

«Νομίζω ότι είναι πολύ καλό να θεσπιστεί νομοθεσία πριν επιτραπεί στους Shein και Temu να διεισδύσουν κι άλλο στην αγορά», είπε. «Βλέπω έναν πραγματικό κίνδυνο».

Στα άκρα η κόντρα στη Γαλλία

«Η Ευρώπη αποφάσισε να θεσπίσει νομοθετικά κανόνες για τις εισαγωγές από την Κίνα έως το 2028. Καθώς αυτό διευθετείται, Shein και Temu θα πρέπει να απαγορευτούν προσωρινά», δήλωσε κατηγορηματικά ο Palazzi.

«Μπλοκάρετέ τους για δύο χρόνια όσο η Ευρώπη νομοθετεί», είπε. «Πρέπει να προστατεύσουμε τους λιανοπωλητές μας».

Από τα τέλη Οκτωβρίου όταν ανακοινώθηκε το άνοιγμα του πρώτου φυσικού καταστήματος Shein στη γαλλική πρωτεύουσα μέχρι και τις 5 Νοεμβρίου, οπότε και άνοιξε τις πόρτες του στο πολυκατάστημα BHV στο Παρίσι, μέχρι και σήμερα βρίσκεται εν μέσω καταιγίδας.

Εκτός από τις καταναλωτικές οργανώσεις και τις εμπορικές ενώσεις και τον ίδιο τον πρωθυπουργό Λεκορνί που έδωσε εντολή να σταματήσει η λειτουργία της πλατφόρμας λόγω πώλησης παιδικών sex dolls και όπλων, πήραν σειρά βουλευτές αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τι ζητά η Κομισιόν από τη Shein

Να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την πώληση παράνομων προϊόντων βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA) της ΕΕ καλείται η Shein από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Η Επιτροπή υποψιάζεται ότι το σύστημα του Shein ενδέχεται να αποτελεί συστημικό κίνδυνο για τους καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε η Κομισιόν σε ανακοίνωσή της.

Η Shein πρέπει τώρα να παράσχει στην Επιτροπή αναλυτικές λεπτομέρειες και εσωτερική τεκμηρίωση σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει για την προστασία των ανηλίκων από περιεχόμενο ακατάλληλο για την ηλικία τους και τα βήματα που λαμβάνει για την αποτροπή της κυκλοφορίας παράνομων προϊόντων στην πλατφόρμα της.

Υπενθυμίζεται πως ο ευρωπαϊκός νόμος DSA απαιτεί από τις μεγάλες διαδικτυακές αγορές καταναλωτών να διενεργούν έλεγχο δέουσας επιμέλειας στα προϊόντα που πωλούνται στις πλατφόρμες τους και να αφαιρούν ή να αποκλείουν την πρόσβαση σε περίπτωση που αντιληφθούν παράνομο περιεχόμενο.