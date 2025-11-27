Shein: Στα «χέρια» της Κομισιόν – Η αγορά ζητά να μπει φρένο

Για έναν «μεγάλο κίνδυνο» μιλούν μεγάλοι παίκτες του λιανεμπορίου - Η Shein απολογείται στην Κομισιόν

World 27.11.2025, 07:00
Shein: Στα «χέρια» της Κομισιόν – Η αγορά ζητά να μπει φρένο
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

Να μπει φρένο σε κάθε μονοπωλιακή και αθέμιτη πρακτική της Shein -και κατ’ επέκταση της Temu- ζητούν όλο και περισσότεροι επιχειρηματίες της γαλλικής αγοράς, μερικοί εκ των οποίων τοποθετήθηκαν με σκληρά λόγια για το τι συμβαίνει αυτή την στιγμή στο εγχώριο σκηνικό.

«Οι κινεζικοί λιανοπωλητές Shein και Temu θα πρέπει να απαγορευτεί να πωλούν τα προϊόντα τους στην Ευρώπη έως ότου η περιοχή θεσπίσει νόμους που να ρυθμίζουν το πώς θαλειτουργούν», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Philippe Palazzi, διευθύνων σύμβουλος του γαλλικού ομίλου σούπερ μάρκετ Casino Guichard Perrachon SA.

«Μπλοκάρετέ τους για δύο χρόνια όσο η Ευρώπη νομοθετεί» – Σκληρή η στάση των Γάλλων επιχειρηματιών

Μπλόκο σε Shein – Temu ζητoύν οι μεγάλοι παίκτες

Μιλώντας σε συνέντευξή του στο BFM Business TV την Τρίτη, ο εκτελεστικός διευθυντής της Casino τόνισε ξεκάθαρα ότι τα προϊόντα που πωλούνται από τους δύο κολοσσούς του διαδικτυακού λιανικού εμπορίου δεν συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο για τους καταναλωτές.

Ενώ είπε επισήμως αυτό για το οποίο μιλούν όλοι: έχουν πλημμυρίσει τις ευρωπαϊκές αγορές με εκατομμύρια προϊόντα σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές, ιδίως ρούχα και αξεσουάρ σπιτιού, κάτιπου θα μπορούσε να σημαίνει το κλείσιμο μικρών επιχειρήσεων που ακολουθούν τους κανονισμούς.

«Νομίζω ότι είναι πολύ καλό να θεσπιστεί νομοθεσία πριν επιτραπεί στους Shein και Temu να διεισδύσουν κι άλλο στην αγορά», είπε. «Βλέπω έναν πραγματικό κίνδυνο».

Στα άκρα η κόντρα στη Γαλλία

«Η Ευρώπη αποφάσισε να θεσπίσει νομοθετικά κανόνες για τις εισαγωγές από την Κίνα έως το 2028. Καθώς αυτό διευθετείται, Shein και Temu θα πρέπει να απαγορευτούν προσωρινά», δήλωσε κατηγορηματικά ο Palazzi.

«Μπλοκάρετέ τους για δύο χρόνια όσο η Ευρώπη νομοθετεί», είπε. «Πρέπει να προστατεύσουμε τους λιανοπωλητές μας».

Από τα τέλη Οκτωβρίου όταν ανακοινώθηκε το άνοιγμα του πρώτου φυσικού καταστήματος Shein στη γαλλική πρωτεύουσα μέχρι και τις 5 Νοεμβρίου, οπότε και άνοιξε τις πόρτες του στο πολυκατάστημα BHV στο Παρίσι, μέχρι και σήμερα βρίσκεται εν μέσω καταιγίδας.

Εκτός από τις καταναλωτικές οργανώσεις και τις εμπορικές ενώσεις και τον ίδιο τον πρωθυπουργό Λεκορνί που έδωσε εντολή να σταματήσει η λειτουργία της πλατφόρμας λόγω πώλησης παιδικών sex dolls και όπλων, πήραν σειρά βουλευτές αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Shein

Τι ζητά η Κομισιόν από τη Shein

Να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την πώληση παράνομων προϊόντων βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA) της ΕΕ καλείται η Shein από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Η Επιτροπή υποψιάζεται ότι το σύστημα του Shein ενδέχεται να αποτελεί συστημικό κίνδυνο για τους καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε η Κομισιόν σε ανακοίνωσή της.

Η Shein πρέπει τώρα να παράσχει στην Επιτροπή αναλυτικές λεπτομέρειες και εσωτερική τεκμηρίωση σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει για την προστασία των ανηλίκων από περιεχόμενο ακατάλληλο για την ηλικία τους και τα βήματα που λαμβάνει για την αποτροπή της κυκλοφορίας παράνομων προϊόντων στην πλατφόρμα της.

Υπενθυμίζεται πως ο ευρωπαϊκός νόμος DSA απαιτεί από τις μεγάλες διαδικτυακές αγορές καταναλωτών να διενεργούν έλεγχο δέουσας επιμέλειας στα προϊόντα που πωλούνται στις πλατφόρμες τους και να αφαιρούν ή να αποκλείουν την πρόσβαση σε περίπτωση που αντιληφθούν παράνομο περιεχόμενο.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Stellantis: Η παραγωγή αυτοκινήτων στη Γαλλία θα μειωθεί κατά 11% έως το 2028
World

Μαχαίρι 11% στην παραγωγή της Stellantis στη Γαλλία έως το 2028
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 
Ενιαία αγορά: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να υλοποιηθεί το όνειρο δεκαετιών για την ΕΕ
World

Το όνειρο Ντελόρ για την ενιαία αγορά και η ματαίωση - Τι «στράβωσε»;
Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής
World

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής
Ουκρανία: Προσφορά για να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ. με διεθνή ομόλογα
World

Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ
UBS: Στο στόχαστρο της ελβετικής εισαγγελίας για υπόθεση της Credit Suisse
World

Στο στόχαστρο της ελβετικής εισαγγελίας η UBS

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Επιστροφή ενοικίου: Φταίει το σύστημα (;) ή η βιασύνη Μητσοτάκη
Economy

Προς νέο φιάσκο η κυβέρνηση με την επιστροφή ενοικίου

Νέο κύμα δυσαρέσκειας έχει ξεσηκώσει η επιστροφή ενοικίου, μετά τις πληρωμές των αγροτών - Ουρές στα λογιστικά γραφεία

Ανδρομάχη Παύλου
Τιμολόγια ρεύματος: Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου
Ηλεκτρισμός

Ο «στρατηγός» άνεμος ανέτρεψε τις τιμές ρεύματος

Τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο ανακοινώνουν σταδιακά οι πάροχοι - Πώς τα αιολικά γύρισαν τη χονδρεμπορική τιμή του Νοεμβρίου σε χαμηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο

Χρήστος Κολώνας
Ουκρανία: Προσφορά για να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ. με διεθνή ομόλογα
World

Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ

Η Ουκρανία κάνει την προσφορά για την ανταλλαγή για να αποφύγει τη χρεοκοπία - Τι έκανε η Ελλάδα με τα GDP warrants του 2012

Τζούλη Καλημέρη
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια

Τι αποκαλύπτει για τις startups ο Ρις Χάουντρι, ιδρυτής του μεγαλύτερου προ-seed fund της Ευρώπης

Γιώργος Πολύζος
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις για τον «λαβύρινθο» της μόχλευσης στις αμερικάνικες τράπεζες - Γιατί υπάρχει κίνδυνος για νέα κρίση 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές

Η ανάλυση της UBS επισημαίνει ότι η Ευρώπη σημειώνει μεν βήματα προς τα εμπρός, αλλά ο δρόμος δεν είναι ακόμη ευθύς

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελληνική οικονομία: Ποιοι κίνδυνοι φέρνουν «σύννεφα»
Economy

Ποιοι κίνδυνοι φέρνουν «σύννεφα» στην οικονομία;

Τα «καμπανάκια» του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου και οι κρίσιμες προκλήσεις μέχρι το 2029

Γιάννης Αγουρίδης
Ταμείο Ανάκαμψης: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν πόροι για την Ελλάδα
Economy

Σπριντ για να μην χαθούν πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης

Στη εκπομπή του Οικονομικού Ταχυδρόμου στο Mega news μίλησε ο διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστης Καβαλάκης, ο οποίος τόνισε ότι δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένα ευρώ του Ταμείου

Αθανασία Ακρίβου
Περισσότερα από World
Stellantis: Η παραγωγή αυτοκινήτων στη Γαλλία θα μειωθεί κατά 11% έως το 2028
World

Μαχαίρι 11% στην παραγωγή της Stellantis στη Γαλλία έως το 2028

Τα συνδικάτα αναμένουν ότι η Stellantis των Peugeot και Fiat θα κατασκευάσει λιγότερα οχήματα σε όλα τα εργοστάσιά της

Δημήτρης Σταμούλης
Ενιαία αγορά: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να υλοποιηθεί το όνειρο δεκαετιών για την ΕΕ
World

Το όνειρο Ντελόρ για την ενιαία αγορά και η ματαίωση - Τι «στράβωσε»;

Τα εμπόδια στο εμπόριο εντός της ΕΕ ισοδυναμούν με δασμό 100% για τις υπηρεσίες και δασμό 65% για τα αγαθά, σύμφωνα με την ΕΚΤ - Πού «κολλάει» η ενιαία αγορά

Μελίνα Ζιάγκου
Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής
World

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής

Το ατόπημα με την πρόωρη δημοσίευση των οικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων

Ουκρανία: Προσφορά για να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ. με διεθνή ομόλογα
World

Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ

Η Ουκρανία κάνει την προσφορά για την ανταλλαγή για να αποφύγει τη χρεοκοπία - Τι έκανε η Ελλάδα με τα GDP warrants του 2012

Τζούλη Καλημέρη
UBS: Στο στόχαστρο της ελβετικής εισαγγελίας για υπόθεση της Credit Suisse
World

Στο στόχαστρο της ελβετικής εισαγγελίας η UBS

Τι απαντά η UBS στο κατηγορητήριο των Ελβετικών αρχών

Cyber Monday: Δαπάνες 14,2 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ, η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει τη δυναμική
World

Πώς η AI απογείωσε τις αγορές της Cyber Monday - 14,2 δισ. στις ΗΠΑ

Οι λιανοπωλητές διπλασίασαν στη Cyber Monday τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για να προσελκύσουν αγοραστές

ΗΠΑ: Η ύφεση στον τομέα της μεταποίησης επιδεινώνεται τον Νοέμβριο
World

Συρρίκνωση της βιομηχανικής παραγωγής στις ΗΠΑ για ένατο μήνα

Τα εργοστάσια στις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν πτώση των παραγγελιών και αύξηση των τιμών των πρώτων υλών

Latest News
Stellantis: Η παραγωγή αυτοκινήτων στη Γαλλία θα μειωθεί κατά 11% έως το 2028
World

Μαχαίρι 11% στην παραγωγή της Stellantis στη Γαλλία έως το 2028

Τα συνδικάτα αναμένουν ότι η Stellantis των Peugeot και Fiat θα κατασκευάσει λιγότερα οχήματα σε όλα τα εργοστάσιά της

Δημήτρης Σταμούλης
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια

Τι αποκαλύπτει για τις startups ο Ρις Χάουντρι, ιδρυτής του μεγαλύτερου προ-seed fund της Ευρώπης

Γιώργος Πολύζος
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις για τον «λαβύρινθο» της μόχλευσης στις αμερικάνικες τράπεζες - Γιατί υπάρχει κίνδυνος για νέα κρίση 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα
Wall Street

Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα

Και οι τρεις δείκτες έσπασαν το ανοδικό σερί πέντε ημερών στη Wall Street

Στεγαστική κρίση: Πώς επηρεάζει το δημογραφικό
Economy

Η αθέατη... πληγή της στεγαστικής κρίσης - Τι κρύβει

Οι προτάσεις της BluePeak Estate Analytics για τη στεγαστική κρίση - Ο ρόλος των ακινήτων και της βραχυχρόνιας μίσθωσης

Ανδρομάχη Παύλου
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές

Η ανάλυση της UBS επισημαίνει ότι η Ευρώπη σημειώνει μεν βήματα προς τα εμπρός, αλλά ο δρόμος δεν είναι ακόμη ευθύς

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ενιαία αγορά: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να υλοποιηθεί το όνειρο δεκαετιών για την ΕΕ
World

Το όνειρο Ντελόρ για την ενιαία αγορά και η ματαίωση - Τι «στράβωσε»;

Τα εμπόδια στο εμπόριο εντός της ΕΕ ισοδυναμούν με δασμό 100% για τις υπηρεσίες και δασμό 65% για τα αγαθά, σύμφωνα με την ΕΚΤ - Πού «κολλάει» η ενιαία αγορά

Μελίνα Ζιάγκου
ΔΕΗ: Αναρτήθηκαν τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο
Ηλεκτρισμός

Αμετάβλητο από ΔΕΗ το πράσινο τιμολόγιο ρεύματος

Η ΔΕΗ διατηρεί την τελική τιμή του κυμαινόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου Γ1/Γ1Ν στα 0,13928 €/kWh

Υγεία: Το αόρατο έλλειμμα στην Ελλάδα – Το χάσμα με την Ευρώπη 
Economy

Το αόρατο έλλειμμα της υγείας στην Ελλάδα

Αθέατη ανισότητα στην πρόσβαση σε υπηρεσίες για την υγεία στην χώρα μας - Υπερβολικές οι επιβαρύνσεις για τους πολίτες  

Αλέξανδρος Κλώσσας
Σταύρος Παπασταύρου: Παραλαβή αντιπλημμυρικών έργων στο Φενεό Κορινθίας
Green

Σταύρος Παπασταύρου: Παραλαβή αντιπλημμυρικών έργων στο Φενεό Κορινθίας

Ξεκινάει η μελέτη πλήρους αποκατάστασης του δασικού οικοσυστήματος, την οποία θα αναλάβει ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς

Mitsotakis From London: Reforms Will Continue; Elex in 2027
English Edition

Mitsotakis From London: Reforms Will Continue; Elex in 2027

Greek PM Kyriakos Mitsotakis spoke at the 4th consecutive Greek Investment Conference in London, organized by Morgan Stanley in partnership with the Athens Stock Exchange (ASE)

Κρυπτονομίσματα: «Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια
Kρυπτονομίσματα

«Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια στην αγορά των crypto

Τα κρυπτονομίσματα, οι μοχλευμένες θέσεις και η βουτιά των τιμών

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος: Για 10η χρονιά απονέμει τα βραβεία «Ελληνική Αξία»
Business

Για 10η χρονιά ο ΣΒΕ απονέμει τα βραβεία «Ελληνική Αξία»

O Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος θα απονείμει για 10η χρονιά τα βραβεία «Ελληνική Αξία» την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής
World

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής

Το ατόπημα με την πρόωρη δημοσίευση των οικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων

ATHEX Fourth in the World: Deutsche Bank
English Edition

ATHEX Fourth in the World: Deutsche Bank

ATHEX was only outpaced by silver, gold, and Brazil’s Bovespa Index in local currency and dollar value, according to a report by German Deutsche Bank

Ουκρανία: Προσφορά για να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ. με διεθνή ομόλογα
World

Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ

Η Ουκρανία κάνει την προσφορά για την ανταλλαγή για να αποφύγει τη χρεοκοπία - Τι έκανε η Ελλάδα με τα GDP warrants του 2012

Τζούλη Καλημέρη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο