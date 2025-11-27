Το διήμερο τεστ στο χρηματιστήριο, «βροχή» τα πακέτα στη ΔΕΗ, στην Αθήνα ο Μπουζνά, δύο rookies στον Mid Cap, αργούν οι αλλαγές στο ΚΟΤ, διαβούλευση… «μπάλωμα» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Διήμερο τεστ

Inside Stories 27.11.2025, 07:00
Το διήμερο τεστ στο χρηματιστήριο, «βροχή» τα πακέτα στη ΔΕΗ, στην Αθήνα ο Μπουζνά, δύο rookies στον Mid Cap, αργούν οι αλλαγές στο ΚΟΤ, διαβούλευση… «μπάλωμα» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Newsroom

Σε ένα κρίσιμο διήμερο μπαίνει από σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο έρχεται από ένα σερί έξι ανοδικών συνεδριάσεων με κέρδη σχεδόν 4,7%.

Η αγορά βρίσκεται πλέον στη ζώνη–στόχο, πάνω από τις 2.100 μονάδες, επίπεδο που απαιτεί αυξημένη προσοχή τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, καθώς η σημερινή αργία στις ΗΠΑ και το κλείσιμο βιβλίων των ξένων αύριο, Παρασκευή, περιορίζουν την ορατότητα.

Το θετικό είναι ότι αυτό το εξαήμερο ανοδικό σερί έχει αφήσει στο περιθώριο τα πιο συντηρητικά χαρτοφυλάκια που συνεχίζουν να περιμένουν μια διόρθωση που δεν έρχεται.

Και δεν αποκλείεται να κυνηγήσουν κάποιες τιμές στα επίπεδα, εκτός και αν αφήσουν τη «φυσική» διόρθωση να έρθει.

Σε κάθε περίπτωση, το «στοίχημα» για γενικό δείκτη είναι μια πειστική ανοδική διάσπαση, μέσω συνεχόμενων κλεισιμάτων πάνω από τις 2.100 μονάδες.

Στοίχημα εφικτό εάν συνεχίσουν οι πρωταγωνιστές των ημερών, όπως οι τράπεζες, να αποδίδουν.

Αξιοπιστία

Ο κλάδος βέβαια έχει ήδη κάνει ένα τεράστιο ράλι ανόδου από τις αρχές του έτους, σχεδόν 85%, το οποίο φυσικά δεν ήρθε τυχαία.

Αλλά υπάρχουν και οι «φωνές» που βλέπουν να έχουν προεξοφληθεί κάποια καλά νέα, με βασικό φυσικά την ανάκτηση της αξιοπιστίας του από τους επενδυτές.

Και όχι μόνο αφού και το SRB, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης, κατά την ετήσια επίσκεψή του στην Αθήνα, το διαπίστωσε, έχοντας διαδοχικές συναντήσεις με την Τράπεζα της Ελλάδος, τις διοικήσεις των συστημικών τραπεζών, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και το Υπερταμείο.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η εικόνα των κεφαλαίων MREL και η συνολική ετοιμότητα των ελληνικών τραπεζών να ανταποκριθούν σε ενδεχόμενες ανάγκες εξυγίανσης, όπως προβλέπει ο ευρωπαϊκός μηχανισμός.

Η αυτοψία κατέδειξε ότι οι τράπεζες όχι μόνο έχουν καλύψει τους στόχους που τους είχε θέσει ο SRB, αλλά τους έχουν υπερβεί, αντλώντας νέα κεφάλαια με ρυθμό που τους επιτρέπει ήδη να κάνουν pre-funding για το 2026.

Και αυτό, δίχως να έρχεται εις βάρος της ανθεκτικότητάς τους.

τράπεζες

Βροχή τα πακέτα

Από το ραντάρ πάντως της αγοράς δεν έχει ξεφύγει ούτε η ΔΕΗ, η μετοχή της οποίας βρίσκεται στο επίκεντρο των ροών τις τελευταίες μέρες, με σημαντικά πακέτα μετοχών να αλλάζουν χέρια σε υψηλές τιμές.

Δεν είναι τυχαίο ότι από την αρχή του Οκτωβρίου, όταν πέρασε για τελευταία φορά κάτω από τα 14 ευρώ, έχει καταγράψει κέρδη που ξεπερνούν το 22%, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από το 2008.

Και με όγκους σταθερά πάνω από 1 εκατ. τεμάχια τις τελευταίες ημέρες, καθώς από τις 20 Νοεμβρίου, την επομένη δηλαδή της Capital Markets Day της, τα πακέτα ήταν συνεχή.

Στις 20/11 διακινήθηκαν 503 χιλιάδες, στις 21/11 1,31 εκατ. τεμάχια, στις 24/11 267,1 χιλ. τεμάχια, στις 25/11 180 χιλ. τεμάχια και στις 26/11 224 χιλ. τεμάχια μόνο από προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Ενισχύεται το αφήγημα

Επίσης διόλου τυχαίο ότι στο πρόσφατο Capital Markets Day στο Λονδίνο η διοίκηση επιβεβαίωσε τη διατηρήσιμη και κορυφαία σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς ανταγωνιστές, αναπτυξιακή δυναμική της ΔΕΗ.

Η διοίκηση επικαιροποίησε το επιχειρηματικό πλάνο για την περίοδο 2026-2028, δίνοντας σαφή στίγμα για την επόμενη φάση της μετασχηματιστικής πορείας της εταιρείας.

Οι αναλυτές μάλιστα υποδέχτηκαν ιδιαιτέρως θετικά τα σχέδια αυτά, αναθεωρώντας τις τιμές-στόχους τους για τον τίτλο.

Η JP Morgan ανέβασε την τιμή στόχο στα 20,50 ευρώ, από 18,50 ευρώ προηγουμένως, η Goldman Sachs στα 20,5 ευρώ, από 18 ευρώ, ενώ η Eurobank Equities έθεσε την τιμή στόχο στα 21 ευρώ, από 18 ευρώ, διατηρώντας όλες τις συστάσεις για «αγορά».

——————————————–

Στην Αθήνα ο Μπουζνά

Στην Αθήνα θα βρίσκεται από σήμερα, και για λίγες ημέρες, ο Στεφάν Μπουζνά, CEO της Euronext, για σειρά επαφών με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας και τον Υπουργό Οικονομικών, μετά και την επιτυχία της πρώτης Δημόσιας Πρότασης στην ΕΧΑΕ.

Παράλληλα, θα συναντηθεί με τη διοίκηση του ΕΧΑΕ για να συζητήσουν τις στρατηγικές προοπτικές και τα περαιτέρω βήματα που θα ενισχύσουν τον ρόλο της Αθήνας ως χρηματοοικονομικό κέντρο στην περιοχή.

Στο μεταξύ, σας θυμίζω ότι την Τρίτη, η Euronext υποδέχθηκε τον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην οικογένειά της, γιορτάζοντας αυτήν την ιστορική στιγμή με τον παραδοσιακό ήχο του καμπανακίου σε όλες τις εγκαταστάσεις της Euronext.

Ενθουσιώδης για την εξέλιξη ιδιαιτέρως ο Benoît van den Hove, CEO της Euronext Brussels, αναρτώντας φωτογραφίες σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι με την ενσωμάτωσή του, ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών ενδυναμώνει το ρόλο του ως στρατηγικός χρηματοοικονομικός κόμβος για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ευρωπαϊκή ενοποίηση των αγορών και στη δημιουργία νέων ευκαιριών.

Ομοίως ενθουσιώδης και ο CEO της Euronext London, Simon Gallagher.

———————————————

Δύο rookies στον Mid Cap

Σε λιγότερο από έναν χρόνο από την είσοδό της στο ελληνικό χρηματιστήριο, η Alter Ego Media κάνει το επόμενο βήμα, καθώς εντάσσεται στον δείκτη Mid Cap σύμφωνα με την αναθεώρηση των δεικτών του ΧΑ και του FTSE/ΧΑ.

Μαζί με την Qualco αντικαθιστούν τις Πλαστικά Θράκης και Αλουμύλ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που ανέπτυξαν μέσα στο 2025.

Η Alter Ego Media έχει ήδη καταγράψει άνοδο σχεδόν 50%, με την κεφαλαιοποίησή της να προσεγγίζει τα 380 εκατ. ευρώ, ενώ η Qualco εμφανίζει πτώση 10,6%, αλλά διατηρεί κεφαλαιοποίηση στα 383 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης Large Cap παραμένει αμετάβλητος σε επίπεδο σύνθεσης, αλλά παρουσιάζει διαφοροποιήσεις στη στάθμιση των μετοχών.

Ενισχυμένη εμφανίζεται η βαρύτητα των Τρ. Κύπρου, ΔΑΑ, ΔΕΗ, Λάμδα και Σαράντη, ενώ αντίθετα μειώνεται η συμμετοχή των Τιτάν, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΠΑΠ και ΟΤΕ.

——————————————–

Οι αλλαγές στο ΚΟΤ

Τίποτα δεν έχει κλειδώσει ακόμη με τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ρεύματος, όπως σημειώνουν πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το όλο θέμα βγήκε στο προσκήνιο από πρόσκληση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε τρεις φορείς προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά για την παροχή μελέτης που αφορά στον ανασχεδιασμό του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ).

Σε αυτήν την πρόσκληση, η οποία ειρήσθω εν παρόδω απευθύνεται σε δύο ιδιωτικές εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών, την Helasco και την ENSA αλλά και στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, περιγράφονται ούτε λίγο ούτε πολύ οι αλλαγές που εξετάζει το ΥΠΕΝ.

Νεότερα μετά από πέντε με έξι μήνες…

Πρίνος

Να μείνω στα ενεργειακά και να σας πω ότι στα αποτελέσματα εννεαμήνου της Energean γίνονται αναφορές αφενός για τις εξελίξεις στο «Block 2» βορειοδυτικά του Ιονίου Πελάγους με την είσοδο στο σχήμα της ExxonMobil και αφετέρου για την έκδοση της περιβαλλοντικής άδειας για το έργο της αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο.

Το τελευταίο γεγονός έρχεται να προλάβει τις όποιες δυσάρεστες εξελίξεις με τη χρηματοδότηση του έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης…

——————————————-

Διαβούλευση εξπρές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Μόλις δυο εβδομάδες προθεσμία έχουν οι παράγοντες του αγροτικού κόσμου για να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους για το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη μεταβίβασή στην ΑΑΔΕ.

Όπως λένε παράγοντες της αγοράς, πρόκειται για πολύ μικρό διάστημα για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, το οποίο συνδέεται μάλιστα με τον πρωτογενή τομέα. Ο οποίος υποτίθεται ότι παίζει καταλυτικό ρόλο στο νέο παραγωγικό μοντέλο που φιλοδοξεί να οικοδομήσει η Ελλάδα.

Αν δεν γίνει με προσοχή — και με ουσιαστικούς ελέγχους — υπάρχει κίνδυνος να αποδειχθεί περιορισμένης αξίας ή ακόμη και «επανάληψη του ίδιου λάθους με νέα μορφή», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Stellantis: Η παραγωγή αυτοκινήτων στη Γαλλία θα μειωθεί κατά 11% έως το 2028
World

Μαχαίρι 11% στην παραγωγή της Stellantis στη Γαλλία έως το 2028
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 
Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα
Wall Street

Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα
Στεγαστική κρίση: Πώς επηρεάζει το δημογραφικό
Economy

Η αθέατη... πληγή της στεγαστικής κρίσης - Τι κρύβει
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Επιστροφή ενοικίου: Φταίει το σύστημα (;) ή η βιασύνη Μητσοτάκη
Economy

Προς νέο φιάσκο η κυβέρνηση με την επιστροφή ενοικίου

Νέο κύμα δυσαρέσκειας έχει ξεσηκώσει η επιστροφή ενοικίου, μετά τις πληρωμές των αγροτών - Ουρές στα λογιστικά γραφεία

Ανδρομάχη Παύλου
Τιμολόγια ρεύματος: Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου
Ηλεκτρισμός

Ο «στρατηγός» άνεμος ανέτρεψε τις τιμές ρεύματος

Τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο ανακοινώνουν σταδιακά οι πάροχοι - Πώς τα αιολικά γύρισαν τη χονδρεμπορική τιμή του Νοεμβρίου σε χαμηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο

Χρήστος Κολώνας
Ουκρανία: Προσφορά για να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ. με διεθνή ομόλογα
World

Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ

Η Ουκρανία κάνει την προσφορά για την ανταλλαγή για να αποφύγει τη χρεοκοπία - Τι έκανε η Ελλάδα με τα GDP warrants του 2012

Τζούλη Καλημέρη
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια

Τι αποκαλύπτει για τις startups ο Ρις Χάουντρι, ιδρυτής του μεγαλύτερου προ-seed fund της Ευρώπης

Γιώργος Πολύζος
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις για τον «λαβύρινθο» της μόχλευσης στις αμερικάνικες τράπεζες - Γιατί υπάρχει κίνδυνος για νέα κρίση 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές

Η ανάλυση της UBS επισημαίνει ότι η Ευρώπη σημειώνει μεν βήματα προς τα εμπρός, αλλά ο δρόμος δεν είναι ακόμη ευθύς

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελληνική οικονομία: Ποιοι κίνδυνοι φέρνουν «σύννεφα»
Economy

Ποιοι κίνδυνοι φέρνουν «σύννεφα» στην οικονομία;

Τα «καμπανάκια» του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου και οι κρίσιμες προκλήσεις μέχρι το 2029

Γιάννης Αγουρίδης
Ταμείο Ανάκαμψης: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν πόροι για την Ελλάδα
Economy

Σπριντ για να μην χαθούν πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης

Στη εκπομπή του Οικονομικού Ταχυδρόμου στο Mega news μίλησε ο διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστης Καβαλάκης, ο οποίος τόνισε ότι δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένα ευρώ του Ταμείου

Αθανασία Ακρίβου
Περισσότερα από Inside Stories
Το νέο deal Μπουζνά στην Αθήνα, η ελίτ του ΧΑ στο Λονδίνο, τι ετοιμάζουν Ψάλτης –Ορσέλ, «τρέχει» τη Διώρυγα Gas η Motor Oil, το νέο fund του Ταμβακάκη
Inside Stories

Το νέο deal Μπουζνά στην Αθήνα, η ελίτ του ΧΑ στο Λονδίνο, τι ετοιμάζουν Ψάλτης –Ορσέλ, «τρέχει» τη Διώρυγα Gas η Motor Oil, το νέο fund του Ταμβακάκη

Δεύτερη πλατφόρμα

Το αθόρυβο ράλι σε Τιτάν και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τι περίμενε ο Μυλωνάς, όλα τα βλέμματα στην CMD του ΟΠΑΠ, ανοίγει «φτερά» η Intralot, ο Παπασταύρου, οι αντλίες θερμότητας και ο ΣΕΛΠΕ και υπουργοί χαμένοι… στη μετάφραση
Inside Stories

Το αθόρυβο ράλι σε Τιτάν και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τι περίμενε ο Μυλωνάς, όλα τα βλέμματα στην CMD του ΟΠΑΠ, ανοίγει «φτερά» η Intralot, ο Παπασταύρου, οι αντλίες θερμότητας και ο ΣΕΛΠΕ και υπουργοί χαμένοι… στη μετάφραση

Επιστροφή στους θετικούς μήνες

Το διήμερο τεστ στο χρηματιστήριο, «βροχή» τα πακέτα στη ΔΕΗ, στην Αθήνα ο Μπουζνά, δύο rookies στον Mid Cap, αργούν οι αλλαγές στο ΚΟΤ, διαβούλευση… «μπάλωμα» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Inside Stories

Το διήμερο τεστ στο χρηματιστήριο, «βροχή» τα πακέτα στη ΔΕΗ, στην Αθήνα ο Μπουζνά, δύο rookies στον Mid Cap, αργούν οι αλλαγές στο ΚΟΤ, διαβούλευση… «μπάλωμα» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Διήμερο τεστ

«Απελευθερώθηκε» η Metlen, τα «ύποπτα» πακέτα στη Cenergy, στήνει τις θυγατρικές της η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, πόσα θα σηκώσει το τρίτο fund του Ταμβακάκη
Inside Stories

«Απελευθερώθηκε» η Metlen, τα «ύποπτα» πακέτα στη Cenergy, στήνει τις θυγατρικές της η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, πόσα θα σηκώσει το τρίτο fund του Ταμβακάκη

Κάποιοι βιάζονται

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου
Inside Stories

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Πήρε φωτιά το ταμπλό

Θα γράψει ιστορία σήμερα το ΧΑ, ανοίγει παράθυρο (;) για placement, το σήμα Μητσοτάκη για ΑΔΜΗΕ, συνομιλεί με ξένους η Panik
Inside Stories

Θα γράψει ιστορία σήμερα το ΧΑ, ανοίγει παράθυρο (;) για placement, το σήμα Μητσοτάκη για ΑΔΜΗΕ, συνομιλεί με ξένους η Panik

Ιστορικός (;) τζίρος

Το 1 δισ. που θα «πέσει» στο ΧΑ, οδεύει προς νέο ρεκόρ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο παραλογισμός με τα έργα στην Ελλάδα, ο performer Σιάμισιης στη Γενεύη, τα έμπειρα χέρια του Χύτα
Inside Stories

Το 1 δισ. που θα «πέσει» στο ΧΑ, οδεύει προς νέο ρεκόρ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο παραλογισμός με τα έργα στην Ελλάδα, ο performer Σιάμισιης στη Γενεύη, τα έμπειρα χέρια του Χύτα

Στήριγμα στα αποτελέσματα

Latest News
Stellantis: Η παραγωγή αυτοκινήτων στη Γαλλία θα μειωθεί κατά 11% έως το 2028
World

Μαχαίρι 11% στην παραγωγή της Stellantis στη Γαλλία έως το 2028

Τα συνδικάτα αναμένουν ότι η Stellantis των Peugeot και Fiat θα κατασκευάσει λιγότερα οχήματα σε όλα τα εργοστάσιά της

Δημήτρης Σταμούλης
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια

Τι αποκαλύπτει για τις startups ο Ρις Χάουντρι, ιδρυτής του μεγαλύτερου προ-seed fund της Ευρώπης

Γιώργος Πολύζος
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις για τον «λαβύρινθο» της μόχλευσης στις αμερικάνικες τράπεζες - Γιατί υπάρχει κίνδυνος για νέα κρίση 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα
Wall Street

Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα

Και οι τρεις δείκτες έσπασαν το ανοδικό σερί πέντε ημερών στη Wall Street

Στεγαστική κρίση: Πώς επηρεάζει το δημογραφικό
Economy

Η αθέατη... πληγή της στεγαστικής κρίσης - Τι κρύβει

Οι προτάσεις της BluePeak Estate Analytics για τη στεγαστική κρίση - Ο ρόλος των ακινήτων και της βραχυχρόνιας μίσθωσης

Ανδρομάχη Παύλου
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές

Η ανάλυση της UBS επισημαίνει ότι η Ευρώπη σημειώνει μεν βήματα προς τα εμπρός, αλλά ο δρόμος δεν είναι ακόμη ευθύς

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ενιαία αγορά: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να υλοποιηθεί το όνειρο δεκαετιών για την ΕΕ
World

Το όνειρο Ντελόρ για την ενιαία αγορά και η ματαίωση - Τι «στράβωσε»;

Τα εμπόδια στο εμπόριο εντός της ΕΕ ισοδυναμούν με δασμό 100% για τις υπηρεσίες και δασμό 65% για τα αγαθά, σύμφωνα με την ΕΚΤ - Πού «κολλάει» η ενιαία αγορά

Μελίνα Ζιάγκου
ΔΕΗ: Αναρτήθηκαν τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο
Ηλεκτρισμός

Αμετάβλητο από ΔΕΗ το πράσινο τιμολόγιο ρεύματος

Η ΔΕΗ διατηρεί την τελική τιμή του κυμαινόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου Γ1/Γ1Ν στα 0,13928 €/kWh

Υγεία: Το αόρατο έλλειμμα στην Ελλάδα – Το χάσμα με την Ευρώπη 
Economy

Το αόρατο έλλειμμα της υγείας στην Ελλάδα

Αθέατη ανισότητα στην πρόσβαση σε υπηρεσίες για την υγεία στην χώρα μας - Υπερβολικές οι επιβαρύνσεις για τους πολίτες  

Αλέξανδρος Κλώσσας
Σταύρος Παπασταύρου: Παραλαβή αντιπλημμυρικών έργων στο Φενεό Κορινθίας
Green

Σταύρος Παπασταύρου: Παραλαβή αντιπλημμυρικών έργων στο Φενεό Κορινθίας

Ξεκινάει η μελέτη πλήρους αποκατάστασης του δασικού οικοσυστήματος, την οποία θα αναλάβει ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς

Mitsotakis From London: Reforms Will Continue; Elex in 2027
English Edition

Mitsotakis From London: Reforms Will Continue; Elex in 2027

Greek PM Kyriakos Mitsotakis spoke at the 4th consecutive Greek Investment Conference in London, organized by Morgan Stanley in partnership with the Athens Stock Exchange (ASE)

Κρυπτονομίσματα: «Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια
Kρυπτονομίσματα

«Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια στην αγορά των crypto

Τα κρυπτονομίσματα, οι μοχλευμένες θέσεις και η βουτιά των τιμών

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος: Για 10η χρονιά απονέμει τα βραβεία «Ελληνική Αξία»
Business

Για 10η χρονιά ο ΣΒΕ απονέμει τα βραβεία «Ελληνική Αξία»

O Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος θα απονείμει για 10η χρονιά τα βραβεία «Ελληνική Αξία» την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής
World

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής

Το ατόπημα με την πρόωρη δημοσίευση των οικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων

ATHEX Fourth in the World: Deutsche Bank
English Edition

ATHEX Fourth in the World: Deutsche Bank

ATHEX was only outpaced by silver, gold, and Brazil’s Bovespa Index in local currency and dollar value, according to a report by German Deutsche Bank

Ουκρανία: Προσφορά για να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ. με διεθνή ομόλογα
World

Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ

Η Ουκρανία κάνει την προσφορά για την ανταλλαγή για να αποφύγει τη χρεοκοπία - Τι έκανε η Ελλάδα με τα GDP warrants του 2012

Τζούλη Καλημέρη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο