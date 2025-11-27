Το διήμερο τεστ στο χρηματιστήριο, «βροχή» τα πακέτα στη ΔΕΗ, στην Αθήνα ο Μπουζνά, δύο rookies στον Mid Cap, αργούν οι αλλαγές στο ΚΟΤ, διαβούλευση… «μπάλωμα» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε ένα κρίσιμο διήμερο μπαίνει από σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο έρχεται από ένα σερί έξι ανοδικών συνεδριάσεων με κέρδη σχεδόν 4,7%.

Η αγορά βρίσκεται πλέον στη ζώνη–στόχο, πάνω από τις 2.100 μονάδες, επίπεδο που απαιτεί αυξημένη προσοχή τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, καθώς η σημερινή αργία στις ΗΠΑ και το κλείσιμο βιβλίων των ξένων αύριο, Παρασκευή, περιορίζουν την ορατότητα.

Το θετικό είναι ότι αυτό το εξαήμερο ανοδικό σερί έχει αφήσει στο περιθώριο τα πιο συντηρητικά χαρτοφυλάκια που συνεχίζουν να περιμένουν μια διόρθωση που δεν έρχεται.

Και δεν αποκλείεται να κυνηγήσουν κάποιες τιμές στα επίπεδα, εκτός και αν αφήσουν τη «φυσική» διόρθωση να έρθει.

Σε κάθε περίπτωση, το «στοίχημα» για γενικό δείκτη είναι μια πειστική ανοδική διάσπαση, μέσω συνεχόμενων κλεισιμάτων πάνω από τις 2.100 μονάδες.

Στοίχημα εφικτό εάν συνεχίσουν οι πρωταγωνιστές των ημερών, όπως οι τράπεζες, να αποδίδουν.

Αξιοπιστία

Ο κλάδος βέβαια έχει ήδη κάνει ένα τεράστιο ράλι ανόδου από τις αρχές του έτους, σχεδόν 85%, το οποίο φυσικά δεν ήρθε τυχαία.

Αλλά υπάρχουν και οι «φωνές» που βλέπουν να έχουν προεξοφληθεί κάποια καλά νέα, με βασικό φυσικά την ανάκτηση της αξιοπιστίας του από τους επενδυτές.

Και όχι μόνο αφού και το SRB, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης, κατά την ετήσια επίσκεψή του στην Αθήνα, το διαπίστωσε, έχοντας διαδοχικές συναντήσεις με την Τράπεζα της Ελλάδος, τις διοικήσεις των συστημικών τραπεζών, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και το Υπερταμείο.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η εικόνα των κεφαλαίων MREL και η συνολική ετοιμότητα των ελληνικών τραπεζών να ανταποκριθούν σε ενδεχόμενες ανάγκες εξυγίανσης, όπως προβλέπει ο ευρωπαϊκός μηχανισμός.

Η αυτοψία κατέδειξε ότι οι τράπεζες όχι μόνο έχουν καλύψει τους στόχους που τους είχε θέσει ο SRB, αλλά τους έχουν υπερβεί, αντλώντας νέα κεφάλαια με ρυθμό που τους επιτρέπει ήδη να κάνουν pre-funding για το 2026.

Και αυτό, δίχως να έρχεται εις βάρος της ανθεκτικότητάς τους.

Βροχή τα πακέτα

Από το ραντάρ πάντως της αγοράς δεν έχει ξεφύγει ούτε η ΔΕΗ, η μετοχή της οποίας βρίσκεται στο επίκεντρο των ροών τις τελευταίες μέρες, με σημαντικά πακέτα μετοχών να αλλάζουν χέρια σε υψηλές τιμές.

Δεν είναι τυχαίο ότι από την αρχή του Οκτωβρίου, όταν πέρασε για τελευταία φορά κάτω από τα 14 ευρώ, έχει καταγράψει κέρδη που ξεπερνούν το 22%, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από το 2008.

Και με όγκους σταθερά πάνω από 1 εκατ. τεμάχια τις τελευταίες ημέρες, καθώς από τις 20 Νοεμβρίου, την επομένη δηλαδή της Capital Markets Day της, τα πακέτα ήταν συνεχή.

Στις 20/11 διακινήθηκαν 503 χιλιάδες, στις 21/11 1,31 εκατ. τεμάχια, στις 24/11 267,1 χιλ. τεμάχια, στις 25/11 180 χιλ. τεμάχια και στις 26/11 224 χιλ. τεμάχια μόνο από προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Ενισχύεται το αφήγημα

Επίσης διόλου τυχαίο ότι στο πρόσφατο Capital Markets Day στο Λονδίνο η διοίκηση επιβεβαίωσε τη διατηρήσιμη και κορυφαία σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς ανταγωνιστές, αναπτυξιακή δυναμική της ΔΕΗ.

Η διοίκηση επικαιροποίησε το επιχειρηματικό πλάνο για την περίοδο 2026-2028, δίνοντας σαφή στίγμα για την επόμενη φάση της μετασχηματιστικής πορείας της εταιρείας.

Οι αναλυτές μάλιστα υποδέχτηκαν ιδιαιτέρως θετικά τα σχέδια αυτά, αναθεωρώντας τις τιμές-στόχους τους για τον τίτλο.

Η JP Morgan ανέβασε την τιμή στόχο στα 20,50 ευρώ, από 18,50 ευρώ προηγουμένως, η Goldman Sachs στα 20,5 ευρώ, από 18 ευρώ, ενώ η Eurobank Equities έθεσε την τιμή στόχο στα 21 ευρώ, από 18 ευρώ, διατηρώντας όλες τις συστάσεις για «αγορά».

——————————————–

Στην Αθήνα ο Μπουζνά

Στην Αθήνα θα βρίσκεται από σήμερα, και για λίγες ημέρες, ο Στεφάν Μπουζνά, CEO της Euronext, για σειρά επαφών με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας και τον Υπουργό Οικονομικών, μετά και την επιτυχία της πρώτης Δημόσιας Πρότασης στην ΕΧΑΕ.

Παράλληλα, θα συναντηθεί με τη διοίκηση του ΕΧΑΕ για να συζητήσουν τις στρατηγικές προοπτικές και τα περαιτέρω βήματα που θα ενισχύσουν τον ρόλο της Αθήνας ως χρηματοοικονομικό κέντρο στην περιοχή.

Στο μεταξύ, σας θυμίζω ότι την Τρίτη, η Euronext υποδέχθηκε τον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην οικογένειά της, γιορτάζοντας αυτήν την ιστορική στιγμή με τον παραδοσιακό ήχο του καμπανακίου σε όλες τις εγκαταστάσεις της Euronext.

Ενθουσιώδης για την εξέλιξη ιδιαιτέρως ο Benoît van den Hove, CEO της Euronext Brussels, αναρτώντας φωτογραφίες σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι με την ενσωμάτωσή του, ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών ενδυναμώνει το ρόλο του ως στρατηγικός χρηματοοικονομικός κόμβος για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ευρωπαϊκή ενοποίηση των αγορών και στη δημιουργία νέων ευκαιριών.

Ομοίως ενθουσιώδης και ο CEO της Euronext London, Simon Gallagher.

———————————————

Δύο rookies στον Mid Cap

Σε λιγότερο από έναν χρόνο από την είσοδό της στο ελληνικό χρηματιστήριο, η Alter Ego Media κάνει το επόμενο βήμα, καθώς εντάσσεται στον δείκτη Mid Cap σύμφωνα με την αναθεώρηση των δεικτών του ΧΑ και του FTSE/ΧΑ.

Μαζί με την Qualco αντικαθιστούν τις Πλαστικά Θράκης και Αλουμύλ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που ανέπτυξαν μέσα στο 2025.

Η Alter Ego Media έχει ήδη καταγράψει άνοδο σχεδόν 50%, με την κεφαλαιοποίησή της να προσεγγίζει τα 380 εκατ. ευρώ, ενώ η Qualco εμφανίζει πτώση 10,6%, αλλά διατηρεί κεφαλαιοποίηση στα 383 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης Large Cap παραμένει αμετάβλητος σε επίπεδο σύνθεσης, αλλά παρουσιάζει διαφοροποιήσεις στη στάθμιση των μετοχών.

Ενισχυμένη εμφανίζεται η βαρύτητα των Τρ. Κύπρου, ΔΑΑ, ΔΕΗ, Λάμδα και Σαράντη, ενώ αντίθετα μειώνεται η συμμετοχή των Τιτάν, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΠΑΠ και ΟΤΕ.

——————————————–

Οι αλλαγές στο ΚΟΤ

Τίποτα δεν έχει κλειδώσει ακόμη με τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ρεύματος, όπως σημειώνουν πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το όλο θέμα βγήκε στο προσκήνιο από πρόσκληση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε τρεις φορείς προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά για την παροχή μελέτης που αφορά στον ανασχεδιασμό του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ).

Σε αυτήν την πρόσκληση, η οποία ειρήσθω εν παρόδω απευθύνεται σε δύο ιδιωτικές εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών, την Helasco και την ENSA αλλά και στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, περιγράφονται ούτε λίγο ούτε πολύ οι αλλαγές που εξετάζει το ΥΠΕΝ.

Νεότερα μετά από πέντε με έξι μήνες…

Πρίνος

Να μείνω στα ενεργειακά και να σας πω ότι στα αποτελέσματα εννεαμήνου της Energean γίνονται αναφορές αφενός για τις εξελίξεις στο «Block 2» βορειοδυτικά του Ιονίου Πελάγους με την είσοδο στο σχήμα της ExxonMobil και αφετέρου για την έκδοση της περιβαλλοντικής άδειας για το έργο της αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο.

Το τελευταίο γεγονός έρχεται να προλάβει τις όποιες δυσάρεστες εξελίξεις με τη χρηματοδότηση του έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης…

——————————————-

Διαβούλευση εξπρές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Μόλις δυο εβδομάδες προθεσμία έχουν οι παράγοντες του αγροτικού κόσμου για να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους για το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη μεταβίβασή στην ΑΑΔΕ.

Όπως λένε παράγοντες της αγοράς, πρόκειται για πολύ μικρό διάστημα για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, το οποίο συνδέεται μάλιστα με τον πρωτογενή τομέα. Ο οποίος υποτίθεται ότι παίζει καταλυτικό ρόλο στο νέο παραγωγικό μοντέλο που φιλοδοξεί να οικοδομήσει η Ελλάδα.

Αν δεν γίνει με προσοχή — και με ουσιαστικούς ελέγχους — υπάρχει κίνδυνος να αποδειχθεί περιορισμένης αξίας ή ακόμη και «επανάληψη του ίδιου λάθους με νέα μορφή», σημειώνουν χαρακτηριστικά.