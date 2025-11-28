Το αθόρυβο ράλι σε Τιτάν και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τι περίμενε ο Μυλωνάς, όλα τα βλέμματα στην CMD του ΟΠΑΠ, ανοίγει «φτερά» η Intralot, ο Παπασταύρου, οι αντλίες θερμότητας και ο ΣΕΛΠΕ και υπουργοί χαμένοι… στη μετάφραση

Ο Νοέμβριος ολοκληρώνεται σήμερα με την καλύτερη δυνατή εικόνα για το Χρηματιστήριο Αθηνών, σηματοδοτώντας επιστροφή στους θετικούς μήνες μετά τον αρνητικό Οκτώβριο.

Η αγορά κινείται κοντά στο άνω άκρο της συσσώρευσής της, ενώ η χθεσινή παύση της ανόδου ήρθε με ελάχιστο κόστος.

Βοήθησε και η αμερικανική αργία, με τον τζίρο να ευνοεί κάποιες κινήσεις δίχως μεγάλο ρίσκο.

Μάλιστα, η διόρθωση στις τράπεζες απορροφήθηκε αποτελεσματικά από δεικτοβαρείς τίτλους που κράτησαν τον Γενικό Δείκτη σε τροχιά διατήρησης του ορίου των 2.100 μονάδων.

——————-

Πολυετή υψηλά για Τιτάν και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η Metlen ξαναείδε στο κλείσιμο τα 45 ευρώ, αντισταθμίζοντας τις τραπεζικές πιέσεις, που οδήγησαν τον κλαδικό κάτω από τον πήχη της απόδοσης του γενικού δείκτη τον Νοέμβριο, με οριακή διαφορά όμως, καθώς και οι δύο δείκτες κερδίζουν πάνω από το 5%.

Συνέχισε να ξεχωρίζει ο Τιτάν, ο οποίος κατέγραψε νέα ιστορικά υψηλά, φτάνοντας τα 45,75 ευρώ, ενώ έχει ήδη διανείμει και μέρισμα τριών ευρώ.

Νέα υψηλά και για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μία ανάσα από τα 25 ευρώ, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες ότι έως το τέλος του έτους θα αποκτήσει την Εγνατία Οδό.

———————-

Η άλλη όψη του deal

Μια ενδιαφέρουσα πτυχή των όσων διεργασιών λαμβάνουν χώρα στον ασφαλιστικό κλάδο έφτασε στη στήλη, μετά και την ολοκλήρωση του deal μεταξύ της Πειραιώς και της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Όπως μου εξήγησε γνώστης της ασφαλιστικής αγοράς, το μέλλον της συνεργασίας της Πειραιώς με τις ασφαλιστικές NN Hellas και Ergo Hellas στο πεδίο του bancassurance δεν δείχνει ευοίωνο.

Δεν έδειχνε τους τελευταίους μήνες, βέβαια, όσο προετοιμαζόταν η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, ωστόσο πλέον οι εξελίξεις μπορεί να επιταχυνθούν.

Τούτο φέρνει πολύ κοντά το σενάριο οι NN και Ergo να δουν τον κύκλο εργασιών τους να μειώνεται σημαντικά, εάν χαθεί δηλαδή η πρόσβαση στο τραπεζικό δίκτυο.

Τι περιμένει ο Παύλος Μυλωνάς

Εάν πράγματι επιβεβαιωθεί ένα τέτοιο σενάριο, στο τραπέζι των συνομιλιών που φέρονται να έχουν οι δύο ασφαλιστικές με την Εθνική Τράπεζα και τον Παύλο Μυλωνά, οι ισορροπίες θα αλλάξουν.

Ναι μεν η Εθνική Τράπεζα έχει δηλώσει την πρόθεσή της να ενισχύσει την παρουσία της στο bancassurance, μετά την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, αλλά ο CEO Παύλος Μυλωνάς, έχει κρατήσει μέχρι στιγμής κλειστά τα χαρτιά του για το ποια εταιρεία θα επιλεγεί για τη συνεργασία αυτή.

Συστήνοντας μάλιστα υπομονή…

Έτσι, η σκέψη της στήλης πάει σε έναν βασικό κανόναν του dealmaking… δηλαδή οι όροι καθορίζονται από τον ισχυρό.

—————-

Σταθερή η στόχευση

Πάντως, το μόνο βέβαιο είναι ότι σε μερικά χρόνια ο κλάδος δεν θα είναι ίδιος.

Ήδη οι τράπεζες έχουν ενισχύσει τη θέση τους σε αυτόν, με τις διοικήσεις να μην έχουν κρύωει ότι επιδιώκουν να επεκταθούν σε νέες αγορές και να διευρύνουν το αποτύπωμά τους.

Θυμίζω εδώ ότι η Eurobank απέκτησε το υπόλοιπο 80% της Eurolife Ζωής, ενώ επιπλέον εξασφάλισε ηγετική θέση στην κυπριακή ασφαλιστική αγορά μέσω της Ελληνικής Τράπεζας.

Παράλληλα, η Τράπεζα Κύπρου ολοκλήρωσε την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου από την CVC, ενώ Alpha Bank και CrediaBank έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για επέκταση στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα και την Κύπρο.

————–

Έντονο ενδιαφέρον για την CMD

Μεγάλη μέρα σήμερα για τον ΟΠΑΠ, καθώς η διοίκηση αναμένεται να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα για τη μεγάλη μεταμόρφωση του ομίλου, με την συγχώνευση με την Allwyn να αποτελεί καθοριστικό βήμα για το μέλλον της εταιρείας.

Ουσιαστικά σήμερα, στην Capital Market Day του ομίλου, η διοίκηση θα ετοιμάσει το έδαφος για την έγκριση ή όχι της συμφωνίας, η οποία θα συζητηθεί στη γενική συνέλευση των μετόχων στα τέλη Δεκεμβρίου ή αρχές Ιανουαρίου.

Θυμίζω εδώ ότι στην τηλεδιάσκεψη της διοίκησης, ο CEO Jan Karas ανέφερε ότι η συγχώνευση θα δημιουργήσει τον δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο όμιλο παγκοσμίως, ενώ η μερισματική πολιτική θα παραμείνει στα 1 ευρώ ανά μετοχή.

Με αφορμή και τα αποτελέσματα του 9μηνου του 2025, η διοίκηση επανέλαβε ότι παραμένει σε τροχιά για την επίτευξη των στόχων του έτους, με χαμηλή μονοψήφια αύξηση GGR και EBITDA περίπου 35%, υποδηλώνοντας σταθερό EBITDA σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Οι πρώτες ενδείξεις από τα αποτελέσματα του Στοιχήματος τον Οκτώβριο και αρχές Νοεμβρίου δείχνουν πιθανή μέση μονοψήφια αύξηση εσόδων με EBITDA αυξημένο σε ετήσια βάση.

———-

Επαφές με κατώτερα στελέχη

Ο επικεφαλής της Euronext, Στεφάν Μπουζνά, έκανε χθες τον πρώτο κύκλο επαφών του με στελέχη της ΕΧΑΕ, όχι όμως τα ανώτερα.

Σήμερα αναμένεται να μιλήσει με τους εργαζόμενους, ζητώντας εύλογα χρόνο για την πλήρη αξιολόγηση της λειτουργίας του Ομίλου.

Όπως έχει αναφέρει και το προηγούμενο διάστημα ο ίδιος, η ενσωμάτωση των κεντρικών λειτουργιών θα ξεκινήσει το 2026 και το 2027 θα τεθεί σε εφαρμογή η προηγμένη τεχνολογία συναλλαγών της Euronext.

Μάλιστα, ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει ότι η ένταξη του Χρηματιστηρίου στο μοντέλο της Euronext θα απαιτήσει σημαντικές επενδύσεις σε οικονομικό, τεχνολογικό και επιχειρησιακό επίπεδο.

Οι επενδύσεις αυτές θα σχεδιαστούν από κοινού με τις ομάδες του Χ.Α., ώστε να εξασφαλιστεί η ευθυγράμμιση με τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς.

Το τελικό ύψος της επένδυσης θα ανακοινωθεί με την οριστικοποίηση του roadmap της ενοποίησης.

Σενάρια

Την ίδια ώρα, στην αγορά έχει ήδη ανοίξει η συζήτηση για το ενδεχόμενο η επίσημη ένταξη του Χ.Α. στην Euronext να «γιορταστεί» και με μια νέα δημόσια εγγραφή.

Κυκλοφορούν ήδη κάποια ονόματα, όμως οι πληροφορίες της στήλης αναφέρουν πως βρισκόμαστε ακόμη μακριά από το να δούμε κάποια είσοδο.

Στο καλύτερο δυνατό σενάριο, μια τέτοια κίνηση δεν θα πρέπει να αναμένεται πριν από τα τέλη του 2026.

———–

Το μήνυμα της Intralot σε επενδυτές

Μήνυμα αισιοδοξίας εξέπεμψε η διοίκηση της Intralot στο πλαίσιο της χθεσινής τηλεδιάσκεψης με αναλυτές.

Και φυσικά οι μέτοχοι πρώτοι σπεύδουν να στηρίξουν τις προοπτικές και τις δυνατότητες της εταιρείας μέσα από την αύξηση της συμμετοχής τους στην εταιρεία. Και αυτό παρά αναμενόμενη συγκράτηση της κερδοφορίας λόγω της φορολογίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η επίπτωση στη λειτουργική κερδοφορία από την αλλαγή στους φορολογικούς συντελεστές για τα διαδικτυακά παιχνίδια τη Μ. Βρετανία υπολογίζεται ότι θα διαμορφωθεί στην περιοχή των 47 εκατ. ευρώ λόγω των εκτεταμένων μέτρων περιορισμού του αναμενόμενου αντίκτυπου. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία εξετάζει την αγορά για νέες ευκαιρίες εξαγορών και σύναψης νέων συμβολαίων σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης.

Ο πήχης άλλωστε για τα έσοδα για το 2026 έχει τοποθετηθεί στα 1,15 δισ. ευρώ, και τα EBITDA στην περιοχή των 422,5 εκατ. ευρώ. Στα θετικά συγκαταλέγεται και το γεγονός πως επιβεβαιώθηκε ο σχεδιασμός για διανομή μερίσματος από το 2026, σε ποσοστό 35% των καθαρών κερδών.

—————–

Ο Παπασταύρου στον ΣΕΛΠΕ

Προσκεκλημένος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ελλάδας (ΣΕΛΠΕ) ήταν χθες 27 Νοεμβρίου ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Η πρόσκληση στον Παπασταύρου εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του Συνδέσμου των μεγάλων retailers για τη διεξαγωγή διαλόγου με στελέχη της κυβέρνησης, και όχι μόνο, όπου κατά τη διάρκεια της συζήτησης επιδιώκεται η αντιμετώπιση διαφόρων ζητημάτων που απασχολούν τις μεγάλες αλυσίδες λιανικού εμπορίου.

Όπως έμαθα στη διάρκεια της χθεσινής συνάντησης ο Παπασταύρου τόνισε τη σημασία που έχει ο κλάδος για την υλοποίηση των προγραμμάτων επιδότησης που τρέχει το ΥΠΕΝ για την εξοικονόμηση ενέργειας: Βλέπε «αλλάζω σύστημα θέρμανσης». Ο υπουργός μαθαίνω έγινε αποδέκτης και παραπόνων από τους εκπροσώπους των μεγάλων αλυσίδων ως προς την καθυστέρηση της υλοποίησης των προγραμμάτων στο σκέλος που αφορά τις προκηρύξεις και τους οδηγούς εφαρμογής.

Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σε τέτοιες περιπτώσεις ο κλάδος είναι το «πάγωμα» της αγοράς καθώς οι καταναλωτές αναμένουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης προκειμένου να προχωρήσουν σε αγορές με την πολυπόθητη επιδότηση.

————————

Ενεργειακό κόστος

Χαμένοι… στη μετάφραση βρίσκονται οι συναρμόδιοι υπουργοί αλλά και οι βιομηχανίες ως προς τα περιβόητα μέτρα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους.

Πάμε στους δύο μήνες από τότε που και ο ίδιος ο πρωθυπουργός ανήγγειλε μέτρα αλλά μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα…

Κάποιοι τα ρίχνουν… στον Νίκο Τσάφο τον υφυπουργό Ενέργειας άλλοι φορτώνουν τις καθυστερήσεις στους φορείς της βιομηχανίας που έχουν αντιρρήσεις και διορθώσεις πάνω στα σενάρια που επεξεργάζεται ο αρμόδιος υφυπουργός…