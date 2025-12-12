Εορταστικό ωράριο: Ποια καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά την Κυριακή 14/12

Παρά τον αρχικό σχεδιασμό κάποια καταστήματα δεν θα ανοίξουν την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου - Οι λόγοι

Εορταστικό ωράριο: Ποια καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά την Κυριακή 14/12
Σε ισχύ βρίσκεται το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων, καθώς διανύουμε την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.

Όπως προβλέπεται, τα μαγαζιά θα είναι ανοικτά κάθε ημέρα, με συνεχές ωράριο, από τις 09:00 το πρωί μέχρι τις 21:00 το βράδυ και τα Σάββατα από τις 09:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα.

Το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό, ενώ κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα – Σάββατο 06:00-21:00 Κυριακή 11:00-20:00).

Παράλληλα, έχουν καθοριστεί τρεις Κυριακές, στις οποίες τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, προκειμένου να ενισχυθεί η αγοραστική κίνηση. Ειδικότερα, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά τις επόμενες τρεις Κυριακές, δηλαδή στις 14, 21 και 28 Δεκεμβρίου 2025.
Ποια καταστήματα θα είναι κλειστά την Κυριακή 14/12
Ωστόσο, κάποια καταστήματα δεν θα σηκώσουν ρολά το πρωί της Κυριακής.
Ειδικότερα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών (ΠΟΚΚ) αποφάσισε να κρατήσει κλειστά τα κρεοπωλεία σε έδειξη συμπαράστασης στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, που διαμαρτύρονται για καθυστερημένες πληρωμές ενισχύσεων.
«Ως Κρεοπώλες γνωρίζουμε ότι ο πρωτογενής τομέας, στου οποίου το άρμα είμαστε συνδεδεμένοι ως ο συνδετικός κρίκος στην αλυσίδα διατροφής με τον καταναλωτή, όχι μόνο πλήττεται καθημερινά αλλά απαξιώνεται συστηματικά εξαιτίας άστοχων χειρισμών και διογκώνει το κόστος επιβίωσης για όλους αγνοώντας παντελώς πως συναποτελούμε τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Για τους λόγους αυτούς είμαστε αρωγοί και συμπαραστάτες σε κάθε ειρηνική κινητοποίηση προκειμένου να εξασφαλιστεί όχι μόνο το ποιοτικά καλό κρέας αλλά και κάθε προϊόν» σημειώνει η ΠΟΚΚ.
«Καλούμε, λοιπόν, όλα τα σωματεία – ενώσεις – μέλη της ΠΟΚΚ να συμμετέχουν εκφράζοντας έμπρακτα τη στήριξή τους με το κλείσιμο των καταστημάτων μας την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στα πλαίσια της έναρξης του Εορταστικού ωραρίου των Χριστουγέννων 2025» καταλήγει.
Εορταστικό ωράριο: Ποιες Κυριακές είναι ανοιχτά τα καταστήματα
Πέμπτη 11/12/2025 09:00-21:00
Παρασκευή 12/12/2025 09:00-21:00
Σάββατο 13/12/2025 09:00-16:00
Κυριακή 14/12/2025 11:00-16:00
Δευτέρα 15/12/2025 09:00-16:00
Τρίτη 16/12/2025 09:00-21:00
Τετάρτη 17/12/2025 09:00-21:00
Πέμπτη 18/12/2025 09:00-21:00

Παρασκευή 19/12/2025 09:00-21:00

Σάββατο 20/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 21/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 22/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 23/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 24/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ.

Τι πρέπει να ξέρουν οι εργαζόμενοι

Σύμφωνα με τον νόμο 5157/2024:

Για εργασία τις Κυριακές προβλέπεται προσαύξηση 75%. Αν η απασχόληση δεν ξεπερνά τις 5 ώρες, δεν απαιτείται ρεπό, αλλά η προσαύξηση παραμένει υποχρεωτική.

Το ρεπό για όσους εργάζονται Κυριακή χορηγείται υποχρεωτικά μέσα στην εβδομάδα που ξεκινά από τη συγκεκριμένη Κυριακή λειτουργίας.

ΠΗΓΗ: in.gr

