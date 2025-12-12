Μεταβιβάσεις ακίνητων: Ποιες βρίσκονται στο στόχαστρο της εφορίας

Γιατί η ΑΑΔΕ «σαρώνει» μεταβιβάσεις ακινήτων και δωρεές - Στο επίκεντρο το αφορολόγητο

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 12.12.2025, 07:41
Μεταβιβάσεις ακίνητων: Ποιες βρίσκονται στο στόχαστρο της εφορίας
Newsroom

Aπό κόσκινο θα περάσει η εφορία 770 υποθέσεις που αφορούν μεταβιβάσεις ακινήτων, κληρονομιές καθώς και χρηματικές γονικές παροχές.

Η διαδικασία αφορά δηλώσεις που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myProperty, η οποία αποτελεί πλέον το βασικό εργαλείο για μεταβιβάσεις ακινήτων και δωρεές.

Στόχος των ελεγκτών είναι να διαπιστωθεί εάν οι φορολογούμενοι που επικαλέστηκαν απαλλαγές και υψηλά αφορολόγητα όρια πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία

Οι μεταβιβάσεις ακινήτων

Από «κόσκινο» θα περάσουν:

1. 270 υποθέσεις μεταβίβασης πρώτης κατοικίας προκειμένου να ελεγχθεί αν οι φορολογούμενοι δικαιούνται την απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης που με βάση το ισχύον καθεστώς παρέχεται εφόσον:

α) Ο αγοραστής, η σύζυγός του ή τα ανήλικα τέκνα δεν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας, επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη οικία ούτε δικαίωμα πλήρους κυριότητας επί οικοπέδου οικοδομήσιμου ή επί ιδανικού μεριδίου οικοπέδου στο οποίο αντιστοιχεί εμβαδό κτίσματος που πληροί στεγαστικές ανάγκες και βρίσκονται σε δημοτικό διαμέρισμα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων.

β) Το αγοραζόμενο οικόπεδο ή το οικόπεδο που βρίσκεται η οικία ή το διαμέρισμα να είναι οικοδομήσιμο στον χρόνο αγοράς και εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου ή της κοινότητας ή μέσα στα όρια οικισμού χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο

γ) δεν υπάρχει μεταξύ αγοραστή και πωλητή συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού.

δ) το ακίνητο θα παραμείνει στην κυριότητα του αγοραστή για τουλάχιστον μια πενταετία.

Το αφορολόγητο όριο για την απόκτηση πρώτης κατοικίας εξαρτάται από την οικογενειακή κατάσταση. Για άγαμους φτάνει τις 200.000 ευρώ ενώ για έγγαμους τα 250.000 ευρώ, με προσαυξήσεις 25.000 ευρώ για τα δύο πρώτα παιδιά και 30.000 ευρώ για κάθε επιπλέον.

2. Ψηφιακοί έλεγχοι θα γίνουν σε 230 δηλώσεις κληρονομιάς για να διαπιστωθεί αν οι φορολογούμενοι που ζητούν απαλλαγή κατά τη μεταβίβαση περιουσίας διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

3. «Φύλλο και φτερό» θα γίνουν ακόμα 270 δηλώσεις χρηματικών γονικών παροχών και δωρεών για το αν πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια που προβλέπει η νομοθεσία για το αφορολόγητο όριο έως 800.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι η απαλλαγή ισχύει μόνο για μεταβιβάσεις μεταξύ προσώπων της Α’ κατηγορίας δηλαδή συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, τέκνων, εγγονών και γονέων.

Οι γονικές παροχές και δωρεές θα πρέπει να αποδεικνύονται με μεταφορά χρημάτων μέσω τραπεζών.

Τι εξετάζουν

Οι ελεγκτές εξετάζουν:

  • αν το αφορολόγητο χρησιμοποιήθηκε από πρόσωπα που δεν δικαιούνται την απαλλαγή,
  • αν οι μεταφορές χρημάτων έγιναν αποκλειστικά μέσα από το τραπεζικό σύστημα — όπως απαιτεί ο νόμος — ή με μετρητά που κατατέθηκαν αργότερα στον λογαριασμό του δωρεοδόχου.

Στην περίπτωση μη τήρησης της διαδικασίας, ο νόμος προβλέπει φόρο 10% στη χρηματική δωρεά.

Σχετικά άρθρα:
JPMorgan: Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα με ειδικευμένο αμοιβαίο κεφάλαιο
Crypto

Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα η JPMorgan
Ρωσία: «Εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας MI6
World

Η Ρωσία «εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της MI6
ΗΠΑ: Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης
World

Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης
Wall Street: Πτώση μετοχών λόγω AI – Απώλειες σε Oracle, Nvidia και Nasdaq
Markets

Wall Street: Μαζικές ρευστοποιήσεις στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης
Φορείς Μαγνησίας: Κοινή δήλωση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και το άνοιγμα των δρόμων
AGRO

Κοινή παρέμβαση φορέων Μαγνησίας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις
Τεχνητή Νοημοσύνη: Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 διασημότερους short-sellers
Wall Street

Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 κορυφαίους short-sellers

Τραμπ: Οι μειώσεις δασμών φέρνουν αντιδράσεις στους Αμερικανούς κτηνοτρόφους
World

Ο Τραμπ, το φθηνότερο κρέας και η οργή των Τεξανών κτηνοτρόφων

Η πολιτική του Τραμπ για φθηνότερο κρέας δημιουργεί ρήξη με τους παραδοσιακούς υποστηρικτές του στις αγροτικές περιοχές

Νατάσα Σινιώρη
Αλέξανδρος Εξάρχου: Τι προσδοκά με τη στροφή της AKTOR στην ενέργεια
Business

Ο Εξάρχου στρίβει το τιμόνι της AKTOR στην ενέργεια

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου περιέγραψε στη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου τα ορόσημα και τους στόχους της AKTOR από τις μπιζνες στο LNG

Χρήστος Κολώνας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέο αλαλούμ με τις αγροτικές πληρωμές – Ο ΕΛΓΑ «άδειασε» λογαριασμούς
AGRO

Αλαλούμ με τις αγροτικές πληρωμές - Ο ΕΛΓΑ «άδειασε» λογαριασμούς

Ξεχειλίζει η οργή και η αγανάκτηση των αγροτών μετά από το νέο φιάσκο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ

Ανθή Γεωργίου
YSE Beauty: Βάζει πλώρη για τα Sephora το brand της Gen X
World

Πλώρη για τα Sephora η YSE Beauty - Ο ρόλος της LVMH

Η YSE Beauty της Molly Sims, ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης Σειράς Α ύψους 15 εκατ. δολαρίων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Carlyle: Συνεργασία με Goldman Sachs για την εξαγορά των διεθνών assets της Lukoil
World

Η μάχη για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil φουντώνει

H Carlyle αναθέτει στη Goldman Sachs τη στρατηγική εξαγοράς ξένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Lukoil

Νατάσα Σινιώρη
IRIS: Έρχεται κύμα μεγάλων αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων το 2026
Τράπεζες

Έρχεται κύμα αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS

Αλλάζουν τα ημερήσια όρια συναλλαγών με το IRIS - Περαιτέρω απλοποίηση των πληρωμών σε φυσικά καταστήματα 

Αγης Μάρκου
Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount
World

Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount

Η Warner Bros Discovery αναμένεται να περιγράψει τέσσερα βασικά αρνητικά σημεία της προσφοράς της Paramount στην απάντησή της

Γιάννης Αγουρίδης
Πειραιάς: Έτοιμος για «απογείωση» μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα
Λιμάνια

Έτοιμος για «απογείωση» ο Πειραιάς μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα

Οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για επιστροφή των liners στον Πειραιά έως τον προσεχή Απρίλιο

Λάμπρος Καραγεώργος
