Μεταβιβάσεις ακίνητων: Ποιες βρίσκονται στο στόχαστρο της εφορίας

Aπό κόσκινο θα περάσει η εφορία 770 υποθέσεις που αφορούν μεταβιβάσεις ακινήτων, κληρονομιές καθώς και χρηματικές γονικές παροχές.

Η διαδικασία αφορά δηλώσεις που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myProperty, η οποία αποτελεί πλέον το βασικό εργαλείο για μεταβιβάσεις ακινήτων και δωρεές.

Στόχος των ελεγκτών είναι να διαπιστωθεί εάν οι φορολογούμενοι που επικαλέστηκαν απαλλαγές και υψηλά αφορολόγητα όρια πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία

Οι μεταβιβάσεις ακινήτων

Από «κόσκινο» θα περάσουν:

1. 270 υποθέσεις μεταβίβασης πρώτης κατοικίας προκειμένου να ελεγχθεί αν οι φορολογούμενοι δικαιούνται την απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης που με βάση το ισχύον καθεστώς παρέχεται εφόσον:

α) Ο αγοραστής, η σύζυγός του ή τα ανήλικα τέκνα δεν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας, επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη οικία ούτε δικαίωμα πλήρους κυριότητας επί οικοπέδου οικοδομήσιμου ή επί ιδανικού μεριδίου οικοπέδου στο οποίο αντιστοιχεί εμβαδό κτίσματος που πληροί στεγαστικές ανάγκες και βρίσκονται σε δημοτικό διαμέρισμα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων.

β) Το αγοραζόμενο οικόπεδο ή το οικόπεδο που βρίσκεται η οικία ή το διαμέρισμα να είναι οικοδομήσιμο στον χρόνο αγοράς και εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου ή της κοινότητας ή μέσα στα όρια οικισμού χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο

γ) δεν υπάρχει μεταξύ αγοραστή και πωλητή συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού.

δ) το ακίνητο θα παραμείνει στην κυριότητα του αγοραστή για τουλάχιστον μια πενταετία.

Το αφορολόγητο όριο για την απόκτηση πρώτης κατοικίας εξαρτάται από την οικογενειακή κατάσταση. Για άγαμους φτάνει τις 200.000 ευρώ ενώ για έγγαμους τα 250.000 ευρώ, με προσαυξήσεις 25.000 ευρώ για τα δύο πρώτα παιδιά και 30.000 ευρώ για κάθε επιπλέον.

2. Ψηφιακοί έλεγχοι θα γίνουν σε 230 δηλώσεις κληρονομιάς για να διαπιστωθεί αν οι φορολογούμενοι που ζητούν απαλλαγή κατά τη μεταβίβαση περιουσίας διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

3. «Φύλλο και φτερό» θα γίνουν ακόμα 270 δηλώσεις χρηματικών γονικών παροχών και δωρεών για το αν πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια που προβλέπει η νομοθεσία για το αφορολόγητο όριο έως 800.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι η απαλλαγή ισχύει μόνο για μεταβιβάσεις μεταξύ προσώπων της Α’ κατηγορίας δηλαδή συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, τέκνων, εγγονών και γονέων.

Οι γονικές παροχές και δωρεές θα πρέπει να αποδεικνύονται με μεταφορά χρημάτων μέσω τραπεζών.

Τι εξετάζουν

Οι ελεγκτές εξετάζουν:

αν το αφορολόγητο χρησιμοποιήθηκε από πρόσωπα που δεν δικαιούνται την απαλλαγή,

αν οι μεταφορές χρημάτων έγιναν αποκλειστικά μέσα από το τραπεζικό σύστημα — όπως απαιτεί ο νόμος — ή με μετρητά που κατατέθηκαν αργότερα στον λογαριασμό του δωρεοδόχου.

Στην περίπτωση μη τήρησης της διαδικασίας, ο νόμος προβλέπει φόρο 10% στη χρηματική δωρεά.