Όμιλος Τσιλεδάκης: Νέα ξενοδοχειακή επένδυση 4 αστέρων στη Γεωργιούπολη της Κρήτης

Ο όμιλος Τσιλεδάκης θα δημιουργήσει τουριστικό συγκρότημα 8 κτιρίων - Η συνεργασία με την Hilton 

Τουρισμός 16.03.2026, 07:00
Σχολιάστε
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

Ο Όμιλος Τσιλεδάκη προχωρά σε μια σημαντική επένδυση στον ξενοδοχειακό χάρτη της Κρήτης, με τη δημιουργία νέας μονάδας κατηγορίας 4 αστέρων, δυναμικότητας 243 κλινών, στη θέση «Χορτατσιανά», εκτός οικισμού Ασπρουλιάνος, στη Δ.Ε. Γεωργιούπολης, Δήμου Αποκορώνου, Π.Ε. Χανίων. Φορέας του έργου είναι η εταιρία Ι. ΤΣΙΛΕΔΑΚΗΣ ΑΕ και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων πήρε το «πράσινο φως» από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης.

Το νέο συγκρότημα θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο 27.044 τ.μ. και θα αποτελείται από οκτώ κτίρια, τα οποία θα τοποθετηθούν κατά μήκος του γηπέδου, σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από τα όμορα οικόπεδα. Κάθε κτίριο θα διαθέτει αυτόνομη λειτουργία με δικό του αύλιο χώρο, πισίνα, ανελκυστήρα και υπόγειους βοηθητικούς χώρους. Το συνολικό μεικτό εμβαδόν χρήσης ξενοδοχείου θα ανέρχεται σε 6.887,84 τ.μ., με 150 δωμάτια και φυτεμένα δώματα 750 τ.μ. Οι χώροι στάθμευσης θα ανέρχονται σε 68 θέσεις, ενώ για τις ανάγκες ύδρευσης, πυρόσβεσης και άρδευσης προβλέπονται δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 180 τ.μ. Επιπλέον, θα εγκατασταθεί δεξαμενή υγραερίου 5 m³ για τη λειτουργία της μονάδας.

Η συνεργασία με τον διεθνή όμιλο της Hilton

Η επένδυση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου Τσιλεδάκη, ο οποίος μέσω της διαχειριστικής εταιρείας Hotelleading αναπτύσσει χαρτοφυλάκιο ξενοδοχείων στην Κρήτη σε συνεργασία με διεθνή brands, όπως η Hilton, και ενισχύει τη διοικητική ομάδα του με ανώτερα στελέχη. Σημαντικό κομμάτι της στρατηγικής αποτελεί το μοντέλο cluster management, που επιτρέπει συνέργειες, ενοποιημένη διοίκηση και οικονομίες κλίμακας.

Κομβικό σημείο της στρατηγικής αποτελεί το Hilton Chania Old Town Resort & Spa, που αναμένεται να λειτουργήσει από τον Ιούνιο 2026 σε 12μηνη βάση στην Παλιά Πόλη των Χανίων, διαφοροποιώντας το positioning ως luxury city resort. Παράλληλα, στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνεται και το Chania Flair Boutique Hotel, Tapestry Collection by Hilton, που άνοιξε πρόσφατα, ενισχύοντας τη συνέπεια στις συνεργασίες με διεθνή brands.

Με χαρτοφυλάκιο 4 ξενοδοχείων ο όμιλος Τσιλεδάκης

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1985 από την οικογένεια Τσιλεδάκη, με καταγωγή από την Κρήτη. Ο ιδρυτής και σημερινός διευθύνων σύμβουλος, Σίφης Τσιλεδάκης, ξεκίνησε την πορεία του στον τουρισμό από τον τόπο γέννησής του, τον Κούρνα, ένα μικρό χωριό κοντά στη Γεωργιούπολη της Κρήτης. Αν και στην αρχή διέθετε ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο, είχε ένα σαφές όραμα και αστείρευτη επιμονή και δημιουργικότητα.

Με τη βοήθεια του πατέρα του, Γιώργη Τσιλεδάκη, και του υπόλοιπου της οικογένειας, ο Σίφης και η σύζυγός του Μαρία κατάφεραν τελικά να ανοίξουν το πρώτο ξενοδοχείο Corissia το 1989, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Σήμερα, ο ξενοδοχειακός όμιλος Corissia αποτελείται συνολικά από 4 ξενοδοχεία: το Chania Flair Deluxe Boutique Hotel (5 αστέρων) στην πόλη των Χανίων, το Corissia Harmony (5 αστέρων), το Corissia Princess (4 αστέρων) και το Corissia Beach (4 αστέρων) στην παραλία της Γεωργιούπολης στα Χανιά της Κρήτης.

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Όμιλος Τσιλεδάκης: Νέα ξενοδοχειακή επένδυση 4 αστέρων στη Γεωργιούπολη της Κρήτης
ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο