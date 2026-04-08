Deutsche Bank: Γιατί το τρέχον πετρελαϊκό σοκ δεν τρομάζει τις αγορές

Παρά το γεγονός ότι το πετρέλαιο Brent παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, οι αγορές υψηλού ρίσκου εμφανίζουν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Δεν έχει καταγραφεί μαζικό ξεπούλημα αντίστοιχο με προηγούμενα πετρελαϊκά σοκ, όπως εκείνα του 2022 ή της δεκαετίας του 1970, ενώ η υποχώρηση των αγορών είναι αισθητά ηπιότερη σε σχέση με την αναταραχή της «Ημέρας Απελευθέρωσης» τον περασμένο Απρίλιο.

Ωστόσο, σύμφωνα με ανάλυση της Deutsche Bank, αυτή η συγκρατημένη αντίδραση είναι πιο «ορθολογική» απ’ όσο φαίνεται εκ πρώτης όψεως και βασίζεται σε τρεις βασικούς παράγοντες:

Πρώτον, οι αγορές εξακολουθούν να προεξοφλούν μια σύντομη σύγκρουση, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου σε μεγαλύτερους χρονικούς ορίζοντες να κινούνται σημαντικά χαμηλότερα από τις τρέχουσες τιμές. Σε αντίθεση με το 2022 ή τα σοκ της δεκαετίας του 1970, όπου οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας είχαν μεγαλύτερη διάρκεια, η σημερινή εκτίμηση δικαιολογεί μια πιο ήπια διόρθωση.

Δεύτερον, τα οικονομικά δεδομένα παραμένουν ανθεκτικά. Στις ΗΠΑ, η αγορά εργασίας και οι δείκτες ISM εμφανίζονται ισχυροί, ενώ στην Ευρώπη οι δείκτες PMI, αν και ελαφρώς χαμηλότεροι, εξακολουθούν να δείχνουν ανάπτυξη. Αυτό διαφοροποιείται από προηγούμενα πετρελαϊκά σοκ που οδήγησαν σε ύφεση, όπως το 1973 ή το 1990.

Τρίτον, οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες δεν έχουν υιοθετήσει επιθετική («γερακίσια») νομισματική πολιτική. Σε αντίθεση με το 2022 ή το 1979, όπου σημειώθηκαν έντονες αυξήσεις επιτοκίων, η σημερινή στάση παραμένει πιο ήπια.

Οι τρεις αυτοί πυλώνες λειτουργούν ως «ανάχωμα» για τις αγορές, αποτρέποντας πιο έντονες απώλειες.

Περιορισμένες απώλειες σε σχέση με το παρελθόν

Παρά την άνοδο του πετρελαίου, οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες όπως ο S&P 500 και ο ευρωπαϊκός STOXX 600 κινούνται μόλις 5%-6% κάτω από τα ιστορικά υψηλά τους. Ακόμη και στα χαμηλά, οι απώλειες δεν ξεπέρασαν το 9%-10%, επίπεδα που δεν συνιστούν καν τεχνική διόρθωση.

Αντίστοιχα, στις αγορές ομολόγων, τα spreads δεν έχουν φτάσει ούτε τα επίπεδα του Απριλίου 2024, πόσο μάλλον εκείνα του 2022.

Σύμφωνα με τη Deutsche Bank, αυτή η εικόνα αντανακλά το γεγονός ότι το σημερινό σοκ δεν έχει την ένταση προηγούμενων κρίσεων. Οι αγορές εξακολουθούν να αναμένουν πτώση των τιμών πετρελαίου τους επόμενους μήνες, κάτι που αποτυπώνεται και στην καμπύλη των futures.

Τα δεδομένα δεν δείχνουν ύφεση

Τα τελευταία στοιχεία δεν υποδηλώνουν οικονομική συρρίκνωση. Στις ΗΠΑ, οι νέες θέσεις εργασίας αυξήθηκαν κατά 178.000 τον Μάρτιο, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 μηνών, ενώ η ανεργία υποχώρησε στο 4,3%. Παράλληλα, οι δείκτες μεταποίησης και υπηρεσιών παραμένουν ισχυροί.

Στην Ευρώπη, οι δείκτες PMI συνεχίζουν να βρίσκονται σε ζώνη ανάπτυξης, παρά την επιβράδυνση.

Αυτό αποτελεί σημαντική διαφοροποίηση από ιστορικά παραδείγματα, όπως η κρίση του 1973 ή ο Πόλεμος του Κόλπου το 1990, όπου η άνοδος των τιμών ενέργειας οδήγησε γρήγορα σε ύφεση.

Η ανάκαμψη μπορεί να είναι γρήγορη

Η Deutsche Bank επισημαίνει ότι ακόμη και αν οι τρεις βασικοί πυλώνες καταρρεύσουν και προκύψει μεγαλύτερη διόρθωση, η ιστορική εμπειρία δείχνει ταχεία ανάκαμψη στις περισσότερες περιπτώσεις.

– Την περίοδο 1979-1980, μετά το δεύτερο πετρελαϊκό σοκ, οι αγορές ανέκαμψαν μέσα σε λίγους μήνες.

– Το 1990-1991, μετά τον Πόλεμο του Κόλπου, ο S&P 500 επανήλθε σε ιστορικά υψηλά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

– Το 2022, η πτώση των αγορών ακολουθήθηκε από ισχυρή ανάκαμψη το 2023 και νέα ρεκόρ στις αρχές του 2024.

Η μοναδική εξαίρεση ήταν το 1973, όταν η κρίση συνοδεύτηκε από βαθιά ύφεση και αποσταθεροποίηση των προσδοκιών για τον πληθωρισμό, συνθήκες που δεν φαίνεται να ισχύουν σήμερα.

Το σοκ δεν είναι σοβαρό

Παρά την ενίσχυση των φόβων για στασιμοπληθωρισμό, η τρέχουσα κρίση δεν φτάνει τα επίπεδα σοβαρότητας προηγούμενων πετρελαϊκών σοκ. Αυτό εξηγεί και τη συγκρατημένη αντίδραση των αγορών.

Όπως τονίζει η Deutsche Bank, δύο βασικοί παράγοντες στηρίζουν την ανθεκτικότητα:

– Η οικονομική δραστηριότητα παραμένει ισχυρή και δεν υπάρχουν έντονες ενδείξεις ύφεσης.

– Οι πολιτικές και οικονομικές συνθήκες δεν ευνοούν μια μεγάλη πτώση, ενώ οι αγορές εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η κρίση θα είναι προσωρινή.

Εφόσον αυτή η εκτίμηση διατηρηθεί και δεν προεξοφληθεί ένα παρατεταμένο σοκ στασιμοπληθωρισμού, η απουσία έντονων απωλειών, σε σύγκριση με προηγούμενες δεκαετίες, δεν αποτελεί έκπληξη.