Fitch: Μπαίνει στο «μικροσκόπιό» της η ελληνική οικονομία

Ποια είναι τα σημεία «κλειδιά» που θα εξετάσει ο οίκος Fitch και πώς επηρεάζει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Economy 04.05.2026, 23:00
Ρεπορτάζ Γιάννης Αγουρίδης

Την…ετυμηγορία της Fitch για την ελληνική οικονομία αναμένεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εν μέσω συνέχισης των αβεβαιοτήτων εξαιτίας της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Και μάλιστα έχοντας ήδη αναθεωρήσει -επί τα χείρω- τόσο την ανάπτυξη όσο και τον πληθωρισμό για φέτος, κάτι το οποίο αποτυπώθηκε στο Μεσοπρόθεσμο, το οποίο κατατέθηκε στην Κομισιόν, κατά την περασμένη Πέμπτη.

Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι που πρέπει να αξιολογεί κάθε επενδυτής, κάτι που αποτυπώνεται και από τη σκοπιά των οίκων αξιολόγησης. Και η χώρα μας δεν αποτελεί κάποιου είδους εξαίρεση, παρά την ύπαρξη ανάπτυξης

Παράλληλα, η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει υψηλό δημόσιο χρέος, παρά το γεγονός ότι μειώνεται ως ποσοστό του ΑΕΠ. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ανησυχίες σε περιόδους οικονομικής επιβράδυνσης ή αρνητικών εξωτερικών σοκ. Άλλωστε, η Ελλάδα συνεχίζει να έχει το υψηλότερο δημόσιο χρέος σε όλη την Ευρώπη, αν και η Ιταλία αναμένεται να την ξεπεράσει στο τέλος του 2026, σύμφωνα τουλάχιστον με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Μέχρι τώρα, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει σταθερές αξιολογήσεις από μεγάλους διεθνείς οίκους, κρατώντας μια θέση εντός του επενδυτικού βαθμού, παρά τις προκλήσεις του χρέους και των δημοσιονομικών πιέσεων. Αλλά παραμένει στα χαμηλά της επενδυτικής κλίμακας του «Β». Και αυτό δεν αναμένεται να αλλάξει δραματικά φέτος. Όσο για να φτάσει το grade A, ούτε λόγος σε αυτή τη φάση.

Άλλωστε, πέραν όλων των υπολοίπων, στη χώρα μας αναμένεται να διεξαχθούν εκλογές του χρόνου. Συνεπώς, στο μικροσκόπιο των οίκων θα «μπουν» και τα ενδεχόμενα αποτελέσματα, κάτι που απασχολήσει τις αξιολογήσεις, οι οποίες θα ξεκινήσουν από το προσεχές φθινόπωρο, μετά απύ αυτήν του οίκου Fitch.

Τι έχει προηγηθεί πριν τη Fitch

Είναι χαρακτηριστικό ότι στάση αναμονής τήρησε ο οίκος Standard & Poor’s στην πρώτη αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας φέτος, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα στις 24 Απριλίου, υπό το βάρος της γεωπολιτικής αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή και των πιέσεων στην ενέργεια. H επόμενη αξιολόγηση του ίδιου οίκου είναι τον Οκτώβριο.

Ο S&P επισημαίνει ότι έκανε την εξαμηνιαία αξιολόγηση για το αξιόχρεο της Ελλάδας, με βάση τα τελευταία στοιχεία, χωρίς να δημοσιεύσει νέα έκθεση. Ο οίκος είχε αναβαθμίσει την Ελλάδα εντός της επενδυτικής βαθμίδας πέρυσι τον Απρίλιο.

Η απόφαση τoυ οίκου θεωρείτο αναμενόμενη δεδομένης της συγκυρίας. Άλλωστε, την ίδια προσεκτική στάση κράτησαν το προηγούμενο διάστημα και άλλοι διεθνείς οίκοι: Η Morningstar DBRS διατήρησε την Ελλάδα στο BBB με σταθερό outlook στις αρχές Μαρτίου, ενώ την ίδια γραμμή ακολούθησαν λίγες ημέρες μετά, τόσο η Moody’s (Baa3 με σταθερές προοπτικές) όσο και η Scope (ΒΒΒ με σταθερό outlook).

Οι επόμενες αξιολογήσεις

Από το ερχόμενο φθινόπωρο, οι αξιολογήσει για την ελληνική οικονομία ξεκινούν στις 4 Σεπτεμβρίου με την DBRS. Ακολουθούν οι Moody’s και Scope που θα ανακοινώσουν τις αξιολογήσεις τους για την Ελλάδα στις 18 Σεπτεμβρίου. Στις 23 Οκτωβρίου θα ακολουθήσει η S&P και στις 6 Νοεμβρίου η Fitch.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι οίκοι αξιολόγησης προφανώς και δεν θα κρίνουν μόνο από τις εξελίξεις σε σχέση με τη Μέση Ανατολή, του δασμούς και μια σειρά άλλων θεμάτων, αλλά θα εξετάσουν τη γεωπολιτική ένταση που δημιουργεί ένα νέο μακροοικονομικό τοπίο.

Χωρίς να μπορεί κάποιος να είναι σίγουρος, η αβεβαιότητα που έχει δημιουργήσει το θέμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και αναμένεται να οδηγήσει τους οίκους αξιολόγησης να κρατήσουν στάση αναμονής, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, η οποία ενδέχεται να συνεχιστεί και κατά τους επόμενους μήνες.

