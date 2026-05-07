Ευρώπη: θα γίνει «τεχνολογική αποικία» των ΗΠΑ;

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι ένας νόμος της ΕΕ που αποσκοπεί στη μείωση της εξάρτησης της Ένωσης από ξένες τεχνολογίες θα αφήσει στην πραγματικότητα την πόρτα ορθάνοιχτη για τους αμερικανικούς κολοσσούς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει σχέδια για να καθορίσει πώς θα πρέπει η Ένωση να αναπτύξει μια εγχώρια βιομηχανία cloud και ποιοι τομείς θα βασίζονται σε αυτήν για την προστασία ευαίσθητων δεδομένων και λειτουργιών από ξένες δυνάμεις.

Ευρώπη; Τι φοβούνται οι ευρωπαϊκές εταιρείες

Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές εταιρείες φοβούνται ότι οι Βρυξέλλες δεν θα προχωρήσουν σε πλήρη έλεγχο των αμερικανικών εταιρειών — υποστηρίζοντας ότι η συμμετοχή ανταγωνιστών από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού σε ευαίσθητους κλάδους θα καθιστούσε την προσπάθεια άσκοπη.

Ο Frank Karlitschek, διευθύνων σύμβουλος της γερμανικής εταιρείας Nextcloud, δήλωσε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «AI & Tech Week» του POLITICO ότι αναμένει η ΕΕ να προτείνει έναν νόμο «με μια μικρή, ευγενική εξαίρεση στο τέλος», σύμφωνα με την οποία θα επιτρέπεται η χρήση αμερικανικών παρόχων υπηρεσιών cloud εφόσον δεν υπάρχουν αξιόλογες ευρωπαϊκές εναλλακτικές λύσεις — κάτι που χαρακτήρισε ως «πίσω πόρτα» για μια εξαιρετικά κυρίαρχη αμερικανική βιομηχανία.

Ο Thibaut Kleiner, διευθυντής για τα δίκτυα του μέλλοντος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δήλωσε στην εκδήλωση ότι ο νόμος για την ανάπτυξη του cloud και της τεχνητής νοημοσύνης — ο οποίος έχει προγραμματιστεί προσωρινά για τις 27 Μαΐου — θα επιδιώξει να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη δεν θα καταστεί τεχνολογική «αποικία».

Διακυβεύεται η επιβίωσή τους

Ένας αυξανόμενος αριθμός εταιρειών συνειδητοποιεί ότι «διακυβεύεται η επιβίωσή τους» αν όλα όσα αναπτύσσουν εξαρτώνται από τεχνολογία που δεν ελέγχουν, είπε ο Kleiner.

Η προσπάθεια να κωδικοποιηθεί ένας ορισμός που θα χρησιμοποιείται στις αποφάσεις προμηθειών έρχεται καθώς οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προχωρούν σε αποτοξίνωση από αμερικανικά προϊόντα και υπηρεσίες, εν μέσω ανησυχιών ότι χρόνια στρατηγικής εξάρτησης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως όπλο από την κυβέρνηση Τραμπ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακόμη ορίσει σαφώς τι θεωρείται «κυρίαρχο», αλλά οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι οι Βρυξέλλες δεν είναι έτοιμες να εγκαταλείψουν εντελώς την αμερικανική τεχνολογία. Τον περασμένο μήνα, η Επιτροπή ανέθεσε συμβάσεις «κυρίαρχου» cloud αξίας 180 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες περιλάμβαναν συνεργασία μεταξύ της γαλλικής Thales και του αμερικανικού κολοσσού Google.

Ερωτήματα

Κατά την ανάθεση της σύμβασης ύψους 180 εκατομμυρίων ευρώ, η Επιτροπή ταξινόμησε τις ψηφιακές υπηρεσίες σε τέσσερα λεγόμενα επίπεδα διασφάλισης μέσω ενός νέου εσωτερικού δείκτη αναφοράς, βασισμένου σε οκτώ κριτήρια που κυμαίνονται από τη νομική έκθεση σε ξένες αρχές έως την προέλευση των εξαρτημάτων.

Καθώς η Επιτροπή προετοιμάζεται να παρουσιάσει τον Νόμο για την Ανάπτυξη του Cloud και της Τεχνητής Νοημοσύνης, εξετάζει το εργαλείο για να ορίσει τι πληροί τις προϋποθέσεις ως κυρίαρχη προσφορά της ΕΕ.

«Δεν μπορώ να αποκλείσω ότι, ίσως, υποθετικά, σε ένα επικείμενο πακέτο για την τεχνολογική κυριαρχία που θα κυκλοφορήσει σύντομα, να έχουμε εμπνευστεί από κάτι που έχουμε δοκιμάσει και αποδείξει οι ίδιοι», δήλωσε ο Philippe Van Damme, αναπληρωτής γενικός διευθυντής της υπηρεσίας ψηφιακών υπηρεσιών της Επιτροπής, σε πρόσφατη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στις Βρυξέλλες, σε σαφή αναφορά στο κριτήριο αναφοράς που σχεδίασε η ομάδα του.

Το πόσο μακριά θα φτάσει η Επιτροπή για να δημιουργήσει χώρο για τις ευρωπαϊκές εταιρείες αναμένεται να εξαρτηθεί εν μέρει από τις παράλληλες γαλλο-γερμανικές προσπάθειες για την εκπόνηση κοινών κριτηρίων τεχνολογικής κυριαρχίας, τα οποία αναμένεται να δημοσιευθούν τον Ιούνιο.

«Μόλις έχουμε έναν ορισμό, είναι ευκολότερο να συζητήσουμε πάνω στην ίδια βάση», δήλωσε η Γαλλίδα υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Άνν Λε Ενανφ σε συνέντευξή της στο POLITICO τον περασμένο μήνα.