Χρυσός: Πάνω από τα 4.700 δολάρια

Άνοδο σημείωσε ο χρυσός την Παρασκευή και οδεύει προς συνολική εβδομαδιαία άνοδο λόγω της άμβλυνσης των φόβων για πληθωρισμό και υψηλότερα επιτόκια, καθώς οι επενδυτές παρέμειναν αισιόδοξοι για μια ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν παρά τις εχθροπραξίες της Πέμπτης.

Η τιμή spot του χρυσού αυξήθηκε κατά 0,7% στα 4.715,49 δολάρια ανά ουγγιά, στις 04:07 GMT. Ο χρυσός έχει αυξηθεί κατά 2,2% συνολικά μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Ιουνίου αυξήθηκαν κατά 0,3% στα 4.725 δολάρια.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αντάλλαξαν πυρά την Πέμπτη στην μέχρι στιγμής πιο σοβαρή δοκιμασία της μηνιαίας εκεχειρίας τους, αλλά το Ιράν δήλωσε ότι η κατάσταση επέστρεψε στο φυσιολογικό, ενώ οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι δεν θέλουν να κλιμακωθεί η κατάσταση.

«Τα σχόλια που λάβαμε από την κυβέρνηση Τραμπ σήμερα το πρωί ότι η εκεχειρία τηρείται και ότι εξακολουθεί να υπάρχει αισιοδοξία ότι θα επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, κατά κάποιο τρόπο στηρίζουν την αγορά χρυσού προς το παρόν», δήλωσε στο Reuters ο Κάιλ Ρόντα, ανώτερος αναλυτής χρηματοπιστωτικών αγορών στο Capital.com.

Ο χρυσός έπεσε από την αρχή του πολέμου

Οι τιμές του χρυσού έχουν καταγράψει απώλειες κατά περισσότερο από 10% από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς δέχθηκαν πίεση από τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου. Οι αυξημένες τιμές του αργού πετρελαίου μπορούν να τροφοδοτήσουν τον πληθωρισμό, αυξάνοντας την πιθανότητα υψηλότερων επιτοκίων. Ενώ ο χρυσός θεωρείται αντιστάθμιση του πληθωρισμού, τα υψηλά επιτόκια τείνουν να επιβαρύνουν το μη αποδοτικό περιουσιακό στοιχείο.

«Απλώς περιμένουμε τον επόμενο τίτλο σχετικά με το αν οι ΗΠΑ και το Ιράν πλησιάζουν στο να συμφωνήσουν σε κάτι. Νομίζω ότι θα μπορούσε να υπάρξει κάποια ασταθής κίνηση τιμών τις επόμενες 24 ώρες πριν από το τέλος της εβδομάδας», δήλωσε ο Ρόντα.

Οι αγορές αναμένουν τώρα τη μηνιαία έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ που αναμένεται αργότερα μέσα στην ημέρα, για να αξιολογήσουν πώς η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα προχωρήσει με τη νομισματική πολιτική φέτος.

Την Παρασκευή αναμένεται η έκθεση του υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ για τις μισθοδοσίες. Σύμφωνα με έρευνα του Reuters σε οικονομολόγους, οι μισθοδοσίες εκτός γεωργίας πιθανότατα αυξήθηκαν κατά 62.000 τον περασμένο μήνα, μετά την ανάκαμψη κατά 178.000 τον Μάρτιο.

Η τιμή spot για το ασήμι αυξήθηκε κατά 1,8% στα 79,85 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα κέρδισε 1,6% στα 2.054,22 δολάρια και το παλλάδιο αυξήθηκε κατά 1,8% στα 1.508,16 δολάρια.