Wall Street: Γεωπολιτική και πληθωρισμός στην αυλαία των εταιρικών αποτελεσμάτων

Η συνάντηση των ηγετών των δύο οικονομικών υπερδυνάμεων την εβδομάδα που έρχεται είναι αδιαμφισβήτητα το κορυφαίο γεγονός για την παγκόσμια οικονομία και τις αγορές μαζί με τις εξελίξεις στον πόλεμο στο Ιράν που προκάλεσε το μεγαλύτερο σοκ ανεφοδιασμού ενέργειας στην Ιστορία.

Αναμένεται να κυριαρχήσει στη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και του Πρωθυπουργού Σι Τζινπίνγκ, ενδεχομένως εις βάρος άλλων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως οι δασμοί, οι σπάνιες γαίες και η τεχνητή νοημοσύνη, αναφέρει το CNBC.

Το σιωπηλό παιχνίδι ισχύος του Πεκίνου για την κατασκευή στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου μετατοπίζει τη ενεργειακή δυναμική μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, προσθέτοντας ένα ακόμη επίπεδο πολυπλοκότητας σε αυτή την κρίσιμη συνάντηση.

H Κίνα αν και είναι από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς πετρελαίου στον κόσμο μπόρεσε να λειάνει τις επιπτώσεις από τον πόλεμο χάρη στις πολυετείς προσπάθειες διαφοροποίησης του ενεργειακού μείγματος και της δημιουργίας σημαντικών αποθεμάτων. Έχει δημιουργήσει αθόρυβα το μεγαλύτερο απόθεμα αργού πετρελαίου στον κόσμο, έχει πολυετή συμβόλαια με τη Ρωσία, ενώ στο ενεργειακό της μείγμα μετέχουν ο άνθρακας, οι ΑΠΕ και το LNG καθιστώντας την περισσότερο θωρακισμένη στις αναταραχές εφοδιασμού από τον Περσικό Κόλπο.

Για τη δεύτερη οικονομία του πλανήτη οι αυξημένες εντάσεις με τις ΗΠΑ και οι διαταραχές που σχετίζονται με τις κυρώσεις σημαίνουν ότι τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου λειτουργούν ως αντιστάθμισμα έναντι των περιορισμών στην προσφορά, της αστάθειας των τιμών και της αστάθειας των συναλλαγματικών ισοτιμιών, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ενέργειας της Οξφόρδης.

Πληθωρισμός και καταναλωτικές δαπάνες

Στη Wall Street η πορεία της αγοράς έχει δύο επιπλέον καταλύτες. Τα στοιχεία για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και για τις καταναλωτικές δαπάνες.

Οι αμερικανικές μετοχές βρίσκονται σε άνοδο, με τον δείκτη αναφοράς S&P 500 να καταγράφει κέρδη που ξεπερνούν το 16% από το χαμηλότερο επίπεδο του έτους, που σημειώθηκε στα τέλη Μαρτίου. Η ισχυρότερη τριμηνιαία περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων στις ΗΠΑ εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια έχει ενισχύσει το κλίμα για τις μετοχές, ενώ οι ανησυχίες για τις χειρότερες οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν έχουν υποχωρήσει και οι επενδυτές σπεύδουν να επενδύσουν από φόβο μήπως χάσουν κέρδη.

«Έχουμε δει αυτή την τεράστια ανάκαμψη, καθώς οι αγορές έχουν επικεντρωθεί μόνο στα θετικά» εξηγεί στο Reuters η Kristina Hooper, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην Man Group.

Οι ελπίδες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, η οποία ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου με τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, παραμένουν στο προσκήνιο για τη Wall Street. Συγκεκριμένα, οι επενδυτές ανυπομονούν να δουν το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ενός κρίσιμου σημείου συμφόρησης για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο.

Οι τιμές της ενέργειας έχουν εκτοξευθεί μετά τον πόλεμο του Ιράν, με την τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου να αυξάνεται κατά περισσότερο από 60% για το έτος.

«Η συνεχιζόμενη πρόοδος προς την επίλυση του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν θα είναι στην κορυφή της μέριμνας των επενδυτών» εξηγεί ο Michael Arone, επικεφαλής στρατηγικής επενδύσεων στην State Street Investment Management. «Πρέπει να αρχίσετε να βλέπετε κινήσεις πλοίων στα Στενά του Ορμούζ».

Οι μέχρι τώρα εξελίξεις οδήγησαν το πετρέλαιο να κλείσει την εβδομάδα με απώλειες που ξεπερνούν το 6%.Τα futures του Brent έκλεισαν στα 101,29 δολάρια.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate έκλεισαν οριακά υψηλότερα στα 95,42 δολάρια το βαρέλι.

Αυλαία στη σεζόν εταιρικών αποτελεσμάτων

Η τελευταία άνοδος της αγοράς, η οποία ώθησε τον S&P 500 κατά 8% ανοδικά για το 2026 μέχρι την Παρασκευή, βασίζεται σε τρία συνεχόμενα έτη διψήφιων αποδόσεων. Ο τεχνολογικά βαρύς δείκτης Nasdaq σημείωσε άνοδο σχεδόν 13% σε ετήσια βάση, με τους δύο δείκτες να φτάνουν σε επίπεδα ρεκόρ.

Ενώ η περίοδος αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου ολοκληρώνεται τα οικονομικά αποτελέσματα θα παραμείνουν βασικός παράγοντας για τις μετοχές τις επόμενες ημέρες. Τα αποτελέσματα της επόμενης εβδομάδας περιλαμβάνουν την εταιρεία εξοπλισμού δικτύωσης τεχνολογίας Cisco και τον κατασκευαστή εξοπλισμού ημιαγωγών Applied Materials. Οι μεγάλες εταιρείες Nvidia και Walmart αναμένονται αργότερα μέσα στον μήνα.

Τα κέρδη του S&P 500 αναμένεται να αυξηθούν κατά 28,6% στο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG IBES.

Το αποτύπωμα του πολέμου

Οι επενδυτές αναμένουν τα στοιχεία για την πορεία του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή τον Απρίλιο για να μετρήσουν το αποτύπωμα του πολέμου.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters o ΔΤΚ αναμένεται να κινηθεί με ρυθμό 0,6%. Τον Μάρτιο αυξήθηκε κατά 0,9% τον Μάρτιο, το μεγαλύτερο ποσοστό εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια, λόγω της αύξησης των τιμών της βενζίνης.

Άλλα στοιχεία την επόμενη εβδομάδα περιλαμβάνουν τον Δείκτη Τιμών Παραγωγού ή πληθωρισμό χονδρικής που θα προσφέρει μια άλλη ματιά στις τάσεις του πληθωρισμού και τις μηνιαίες λιανικές πωλήσεις, όπου οι επενδυτές θα επικεντρωθούν στο πόσο το υψηλότερο κόστος βενζίνης και ενέργειας επηρεάζει άλλους τύπους καταναλωτικών δαπανών.

Αυτή την εβδομάδα, η μέση εθνική τιμή βενζίνης ξεπέρασε τα 4,50 δολάρια το γαλόνι για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2022.