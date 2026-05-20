Αεροπορικά καύσιμα: «Το καλοκαίρι θα είναι εντάξει» – Υποχωρούν οι ανησυχίες επάρκειας στην Ευρώπη

Οι αεροπορικές εταιρείες και οι κυβερνήσεις δεν ανησυχούν πλέον για τυχόν διαταραχές στις πτήσεις, λόγω ελλείψεων σε αεροπορικά καύσιμα

Ενέργεια 20.05.2026, 10:45
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

Η Ευρώπη φαίνεται να ξεπερνά την κρίση με τα αεροπορικά καύσιμα που ήταν σε μεγάλλη έλλειψη μέχρι πρόσφατα απειλώντας με μεγάλη διαταραχή τις πτήσεις αλλά και το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων.

Σύμφωνα με το Politico, πλέον θεωρείται απίθανο η Ευρώπη να αντιμετωπίσει κρίση εφοδιασμού με καύσιμα αεροσκαφών και προβλήματα στις πτήσεις τις επόμενες εβδομάδες, σηματοδοτώντας μια μεγάλη αλλαγή σε σχέση με τις δυσοίωνες προειδοποιήσεις που ακούγονταν μόλις πριν από λίγες εβδομάδες.

Ο βασικός λόγος για αυτή την αλλαγή είναι η αύξηση των τιμών, η οποία ενθάρρυνε τις εταιρείες διύλισης και τους εμπόρους να ανακατευθύνουν τα φορτία καυσίμων προς την Ευρώπη, συμβάλλοντας στην ταχύτερη από ό,τι αρχικά ανέμεναν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αντιστάθμιση της απώλειας εφοδιασμού από τον Κόλπο.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τον εφοδιασμό καυσίμων στις αρχές του φθινοπώρου, εάν συνεχιστεί ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και οι αποστολές πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ δεν επανέλθουν στα κανονικά επίπεδα.

«Οι προμηθευτές καυσίμων μάς επιβεβαίωσαν μόλις αυτή την εβδομάδα ότι δεν αναμένουν διακοπή του εφοδιασμού μέχρι τα μέσα Ιουλίου, και η κατάσταση συνεχίζει να βελτιώνεται», δήλωσε τη Δευτέρα ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Michael O’Leary.

Αισιόδοξη διάθεση για τα αεροπορικά καύσιμα

Ο επικεφαλής της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους δήλωσε ότι είναι πλέον βέβαιος πως η αύξηση των εισαγωγών καυσίμων από τη Δυτική Αφρική, τις ΗΠΑ και τη Νορβηγία αντισταθμίζει τη μείωση των όγκων από τη Μέση Ανατολή, η οποία προκλήθηκε από τον αποκλεισμό της πλειοψηφίας της κυκλοφορίας δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η πιο αισιόδοξη διάθεση έρχεται σε έντονη αντίθεση με την προειδοποίηση που εξέδωσε πριν από ένα μήνα ο Fatih Birol, εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ο οποίος ανέφερε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών έως τα τέλη Μαΐου.

Ωστόσο, η τελευταία έκθεση της Υπηρεσίας για την αγορά πετρελαίου, που εκδόθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα, σημειώνει πλέον μια αύξηση στην παραγωγή καυσίμων αεροσκαφών στις ΗΠΑ και τη Δυτική Αφρική.

«Εναλλακτικοί προμηθευτές έχουν αναλάβει δράση για να καλύψουν το κενό», ανέφερε η ΔΟΕ. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες μετατράπηκαν από καθαρός εισαγωγέας τον Απρίλιο του 2025 σε καθαρός εξαγωγέας στις αρχές του 2026, καθώς η ισχυρή λειτουργία των διυλιστηρίων ώθησε την παραγωγή καυσίμων αεροσκαφών σε πολυετή υψηλά επίπεδα.»

Ευρωπαϊκές εταιρείες διύλισης, όπως η ισπανική Repsol, έχουν επίσης αυξήσει την παραγωγή τους, με την εταιρεία να δηλώνει ότι σχεδιάζει να αυξήσει την παραγωγή καυσίμων αεροσκαφών κατά 15% έως 20% και ότι «θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να συμβάλει στη στήριξη βασικών τομέων όπως ο τουρισμός, ένας κλάδος μεγάλης σημασίας για την ισπανική οικονομία».

Ωστόσο, η ΔΟΕ ανέφερε ότι η αύξηση των εξαγωγών και της παραγωγής καυσίμων αεροσκαφών δεν έχει αντικαταστήσει πλήρως τις προπολεμικές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ.
«Ελλείψει βραχυπρόθεσμης λύσης στην κατάσταση στο Ορμούζ, η επανεξισορρόπηση θα χρειαστεί χρόνο», προειδοποίησε ο οργανισμός.

Υπερδιπλασιασμός προπολεμικής τιμής

Τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και της αντίδρασης της Τεχεράνης με τον αποκλεισμό του μεγαλύτερου μέρους της ναυτιλίας μέσω του στενού, οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών εκτοξεύτηκαν πάνω από τα 200 δολάρια το βαρέλι — υπερδιπλασιάζοντας την προπολεμική τιμή. Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες οι τιμές έχουν υποχωρήσει στα 162 δολάρια περίπου το βαρέλι.

Η αρχική άνοδος της τιμής των καυσίμων αεροσκαφών και οι ανησυχίες για την προσφορά οδήγησαν ορισμένες αεροπορικές εταιρείες, όπως η σκανδιναβική SAS και η Lufthansa, να ακυρώσουν χιλιάδες πτήσεις μικρών αποστάσεων που δεν ήταν πλέον κερδοφόρες.

Ωστόσο, αυτή την εβδομάδα, η Ryanair ανακοίνωσε ότι προσθέτει νέες πτήσεις.

Ο διαχειριστής της εναέριας κυκλοφορίας Eurocontrol αναθεώρησε πρόσφατα τις καλοκαιρινές του προβλέψεις, εκτιμώντας αύξηση της κυκλοφορίας κατά περίπου 2% έως 2,5% σε σύγκριση με το περασμένο καλοκαίρι, αν και αυτό αποτελεί ελαφρά μείωση σε σχέση με την αύξηση 3,3% που είχε εκτιμηθεί νωρίτερα φέτος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι επίσης συγκρατημένα αισιόδοξη.

Η υπηρεσία ενέργειας της Επιτροπής δήλωσε ότι «δεν υπάρχει έλλειψη καυσίμων στην ΕΕ προς το παρόν».

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι «ενδέχεται να προκύψουν περιφερειακοί περιορισμοί στην προσφορά τις επόμενες εβδομάδες, εάν δεν επιλυθεί το μπλοκάρισμα των προμηθειών πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ — με το καύσιμο αεροσκαφών να αποτελεί την κύρια ανησυχία».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθεσε ότι τα αποθέματα καυσίμων έκτακτης ανάγκης που διαχειρίζονται τα κράτη μέλη «μπορούν να διατεθούν αν χρειαστεί». Οποιοδήποτε τέτοιο μέτρο θα πρέπει να συνοδεύεται από μέτρα εξοικονόμησης καυσίμων, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα αποθέματα θα διαρκέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο, ανέφερε.

Η Βρετανία ήταν ευάλωτη σε ελλείψεις, καθώς πριν από τον πόλεμο εισήγαγε το ήμισυ των καυσίμων αεροσκαφών της από τον Κόλπο. Ένας αξιωματούχος της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε τώρα ότι οι προοπτικές για το καλοκαίρι φαίνονται «εντάξει», προσθέτοντας σχετικά με τυχόν κρίση εφοδιασμού: «Αν πρόκειται να γίνει αισθητή, ίσως αυτό συμβεί τον Σεπτέμβριο».

Η χώρα έχει πράγματι σχέδια να δώσει προτεραιότητα στη χρήση καυσίμων για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης αντί για κανονικά τουριστικά ταξίδια, αν χρειαστεί, αλλά ο αξιωματούχος δήλωσε:

«Είμαστε πολύ μακριά από αυτό το σημείο και δεν νομίζω ότι θα δούμε αυτή την πιθανότητα».

Η αλλαγή στον τόνο αντανακλάται στις νέες εκτιμήσεις των αναλυτών ενέργειας σχετικά με τις προοπτικές για τις επόμενες εβδομάδες.

«Το καλοκαίρι θα είναι εντάξει», δήλωσε στο Politico ο αναλυτής πετρελαίου της Kpler, Homayoun Falakshahi.

