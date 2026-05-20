Alpha Bank: Πώς είδαν οι αναλυτές τα αποτελέσματα της τράπεζας

Θετικές παραμένουν οι εκτιμήσεις των ξένων και εγχώριων αναλυτών για την Alpha Bank μετά τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026, με τις Jefferies και Optima Bank να κάνουν λόγο για ισχυρές υποκείμενες τάσεις, ανθεκτική κερδοφορία και σημαντική ώθηση από τα έσοδα προμηθειών.

Η Alpha Bank κατέγραψε ακόμη ένα ισχυρό τρίμηνο, με την Jefferies να διατηρεί σύσταση «Buy» και τιμή-στόχο στα 4,85 ευρώ, εκτιμώντας περιθώριο ανόδου 38% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Η Jefferies διατηρεί σύσταση «Buy» με τιμή-στόχο τα 4,85 ευρώ, εκτιμώντας περιθώριο ανόδου 38%, ενώ η Optima Bank δίνει τιμή-στόχο 4,28 ευρώ, υπογραμμίζοντας ότι η τράπεζα συνεχίζει να εμφανίζει υγιή πιστωτική επέκταση, ελεγχόμενο κόστος και ισχυρή δυναμική στις προμήθειες.

Jefferies: Ισχυρή δυναμική προμηθειών για την Alpha Bank στο α’ τρίμηνο

Σύμφωνα με την Jefferies, τα κανονικοποιημένα καθαρά κέρδη μετά φόρων της Alpha Bank για το πρώτο τρίμηνο του 2026 διαμορφώθηκαν 2% υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς, ενώ τα προ προβλέψεων κέρδη ξεπέρασαν κατά 5% το consensus, κυρίως λόγω ισχυρότερων εσόδων.

Η Jefferies υπογραμμίζει ότι οι προμήθειες συνέχισαν να υπεραποδίδουν, καταγράφοντας επίδοση 11% υψηλότερη των εκτιμήσεων, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) κινήθηκαν σύμφωνα με τις προβλέψεις. Το κόστος παρέμεινε ελαφρώς αυξημένο, με τον δείκτη κόστους προς έσοδα (cost-to-income) να διαμορφώνεται στο 39%, επίπεδο ευθυγραμμισμένο με τη φετινή καθοδήγηση της διοίκησης.

Καθαρά κέρδη 182 εκατ. ευρώ

Η Alpha Bank ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 182 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2026, μέγεθος κατά 9% χαμηλότερο από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίες διαμορφώνονταν στα 199 εκατ. ευρώ. Η απόκλιση αποδίδεται κυρίως στην επιβάρυνση από το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου (VES), ύψους 47 εκατ. ευρώ, καθώς και σε απομείωση υπεραξίας στη γραμμή των συγγενών εταιρειών.

Σε κανονικοποιημένη βάση, τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στα 221 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας κατά 2% τις προσδοκίες της αγοράς. Παράλληλα, η ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή (TBV/share) διαμορφώθηκε στα 3,21 ευρώ, αυξημένη κατά 7% σε ετήσια βάση.

Σταθερά τα έσοδα από τόκους

Τα καθαρά έσοδα από τόκους κινήθηκαν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και κατέγραψαν οριακή αύξηση σε τριμηνιαία βάση, παρά τις λιγότερες ημερολογιακές ημέρες του τριμήνου, που είχαν αρνητική επίδραση περίπου 9 εκατ. ευρώ.

Η επίδοση του πρώτου τριμήνου επωφελήθηκε από την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου δανείων και ομολόγων, αν και μέρος αυτής της θετικής επίδρασης αντισταθμίστηκε από την αύξηση του κόστους χρηματοδότησης. Η τράπεζα εκτιμά ότι κάθε μεταβολή επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης επηρεάζει το NII κατά περίπου 20 εκατ. ευρώ.

Ισχυρή πιστωτική επέκταση και άνοδος προμηθειών

Η πιστωτική επέκταση συνέχισε να κινείται θετικά, με τα υπόλοιπα εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να αυξάνονται κατά 2% σε τριμηνιαία βάση και κατά 11% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της ισχυρής ζήτησης από επιχειρηματικά δάνεια στην Ελλάδα.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η καθαρή πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε στα 0,5 δισ. ευρώ, σε τροχιά επίτευξης των στόχων της διοίκησης.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η επίδοση των προμηθειών, οι οποίες ξεπέρασαν κατά 11% τις προβλέψεις, με θετικές τάσεις σε όλες τις κατηγορίες και αύξηση 29% σε ετήσια βάση. Η Jefferies αποδίδει την άνοδο στις υψηλότερες προμήθειες από bancassurance και επενδυτική τραπεζική, αλλά και στην ισχυρή δραστηριότητα στις προμήθειες επιχειρηματικής πίστης, που διατήρησαν τη δυναμική του τέταρτου τριμήνου του 2025.

Παράλληλα, οι προμήθειες από διαχείριση κεφαλαίων αυξήθηκαν κατά 27% σε ετήσια βάση, με τα υπό διαχείριση κεφάλαια (AUMs) να ανέρχονται στα 26,6 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,2 δισ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου καταγράφηκε και μία μεγάλη εισροή κεφαλαίων ύψους 5,8 δισ. ευρώ.

Κόστος, ποιότητα ενεργητικού και κεφαλαιακή επάρκεια

Οι λειτουργικές δαπάνες κινήθηκαν ελαφρώς υψηλότερα των εκτιμήσεων, κυρίως λόγω αυξημένου κόστους προσωπικού που συνδέεται με τις πρόσφατες συμφωνίες εξαγορών και συγχωνεύσεων. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 39%, σε ευθυγράμμιση με τον στόχο περίπου 40% για το σύνολο της χρήσης.

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ήταν καλύτερες των αναμενόμενων, με το κόστος κινδύνου (CoR) να διαμορφώνεται στις 44 μονάδες βάσης. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE ratio) αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση, στο 3,7%, κυρίως λόγω εισροών από τη λιανική τραπεζική, ενώ ο δείκτης κάλυψης παρέμεινε στο 55%.

Στο κεφαλαιακό μέτωπο, ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 14,7%, χαμηλότερα κατά 40 μονάδες βάσης από τις εκτιμήσεις της αγοράς και κατά 30 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η οργανική δημιουργία κεφαλαίου αντισταθμίστηκε από υψηλότερα σταθμισμένα στοιχεία ενεργητικού και συναλλαγές, ενώ η πρόβλεψη για διανομή μερίσματος αντιστοιχεί στο 55% των κερδών.

Επιβεβαίωση στόχων για το 2026

Η διοίκηση της Alpha Bank επιβεβαίωσε τη στόχευση για κανονικοποιημένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) 0,40 ευρώ το 2026, επίπεδο που βρίσκεται σε ευθυγράμμιση με τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Παράλληλα, η τράπεζα εκτιμά ότι τα καθαρά reported κέρδη για το σύνολο του έτους θα διαμορφωθούν κοντά στα 950 εκατ. ευρώ, έναντι consensus 962 εκατ. ευρώ, με τη στήριξη εσόδων άνω των 2,4 δισ. ευρώ, λειτουργικών δαπανών 960 εκατ. ευρώ και προ φόρων κερδών άνω των 1,3 δισ. ευρώ.

Investor Day στο δεύτερο εξάμηνο

Η Alpha Bank ανακοίνωσε επίσης ότι θα πραγματοποιήσει Investor Day στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, όπου θα παρουσιάσει τους βασικούς πυλώνες στρατηγικής και τους νέους στόχους που θα καθορίσουν την επόμενη φάση ανάπτυξης της τράπεζας.

Optima Bank: Ισχυρές τάσεις και ώθηση από τις προμήθειες για την Alpha Bank

Η Alpha Bank παρουσίασε ένα ισχυρό σύνολο αποτελεσμάτων για το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με την Optima Bank, η οποία διατηρεί σύσταση «Buy» για τη μετοχή με τιμή-στόχο τα 4,28 ευρώ, έναντι τρέχουσας τιμής 3,513 ευρώ.

Η Optima επισημαίνει ότι η επαναλαμβανόμενη κερδοφορία της τράπεζας κινήθηκε σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ίδιας και της αγοράς, με βασικούς μοχλούς την ισχυρή αύξηση των εσόδων από προμήθειες, τον έλεγχο του λειτουργικού κόστους και τις περιορισμένες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις.

Ισχυρή αύξηση προμηθειών

Τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) αυξήθηκαν κατά 1% σε τριμηνιαία βάση, παρά την εποχικότητα του πρώτου τριμήνου, ενισχυμένα από τη συμβολή του χαρτοφυλακίου ομολόγων.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η επίδοση των προμηθειών, οι οποίες ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της Optima κατά 15%, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις στο bancassurance και την επενδυτική τραπεζική. Τα έσοδα από προμήθειες και αμοιβές ανήλθαν στα 140 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3% σε τριμηνιαία και κατά 29% σε ετήσια βάση.

Η Optima σημειώνει ότι τα έσοδα από προμήθειες αντιστοιχούν πλέον στο 23,8% των συνολικών εσόδων της τράπεζας, με το σχετικό περιθώριο να διαμορφώνεται στο ισχυρό επίπεδο του 0,70%.

Πίεση στα καθαρά κέρδη από έκτακτες επιβαρύνσεις

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 225 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 2% σε ετήσια βάση, επίδοση που ήταν σε ευθυγράμμιση με τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Ωστόσο, τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη περιορίστηκαν στα 182 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 23% σε τριμηνιαία και 17% σε ετήσια βάση, εξαιτίας έκτακτων παραγόντων. Η βασικότερη επιβάρυνση προήλθε από το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου (VES), ύψους 47 εκατ. ευρώ, ενώ αρνητική επίδραση είχαν επίσης η απομείωση υπεραξίας στη Nexi Greece και η ενίσχυση προβλέψεων στη Ρουμανία.

Η κερδοφορία του πρώτου τριμήνου αντιστοιχεί σε κέρδη ανά μετοχή (EPS) 0,08 ευρώ και απόδοση επί της ενσώματης λογιστικής αξίας (RoaTBV) 12,6%.

Σταθερά λειτουργικά μεγέθη

Τα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν στα 229 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1% σε τριμηνιαία και κατά 14% σε ετήσια βάση, κινούμενα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Η Optima υπογραμμίζει ότι, εξαιρώντας την επίδραση των πρόσφατων εξαγορών και συγχωνεύσεων, τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 3,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, γεγονός που επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη πειθαρχία στο κόστος. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 39,1%, επίπεδο που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ικανοποιητικό.

Περιορισμένο κόστος κινδύνου και υγιής πιστωτική εικόνα

Το κόστος κινδύνου (CoR) διαμορφώθηκε στα 48 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 22% σε τριμηνιαία και κατά 7% σε ετήσια βάση, αντιστοιχώντας σε 44 μονάδες βάσης. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την Optima, αντανακλά ένα ευνοϊκό πιστωτικό περιβάλλον.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE ratio) αυξήθηκε οριακά στο 3,7% από 3,6% στο τέλος του 2025, παραμένοντας ωστόσο σε ελεγχόμενα επίπεδα.

Κεφαλαιακή επάρκεια πάνω από τον στόχο

Στο κεφαλαιακό σκέλος, ο δείκτης CET1 Fully Loaded διαμορφώθηκε στο 14,7%, μειωμένος κατά 30 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται άνετα πάνω από τον εσωτερικό στόχο της διοίκησης για επίπεδο άνω του 13%.

Η Optima Bank εκτιμά ότι οι ισχυρές οργανικές τάσεις, η υγιής πιστωτική επέκταση και η πλήρης ενσωμάτωση των πρόσφατων εξαγορών αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω την κερδοφορία της Alpha Bank το επόμενο διάστημα.

Citi: Ισχυρό ξεκίνημα της χρονιάς για την Alpha Bank με ώθηση από προμήθειες και trading

Θετική παραμένει η στάση της Citigroup για την Alpha Bank, με τη Citi να διατηρεί σύσταση «Buy» μετά τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026 και να κάνει λόγο για «ισχυρό ξεκίνημα της χρονιάς».

Η αμερικανική τράπεζα επισημαίνει ότι τα κανονικοποιημένα καθαρά κέρδη της Alpha Bank διαμορφώθηκαν στα 221 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2% σε τριμηνιαία και κατά 6% σε ετήσια βάση, αποδίδοντας απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) 9,9% μετά την επίπτωση 35 εκατ. ευρώ από το κουπόνι των τίτλων AT1.

Η επίδοση ήταν κατά 2% υψηλότερη από το consensus της αγοράς, αν και 2% χαμηλότερη από τις εκτιμήσεις της Citi.

Πίεση στα κέρδη από το πρόγραμμα εθελουσίας

Τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 182 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 23% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 17% σε ετήσια βάση. Το αποτέλεσμα ήταν χαμηλότερο κατά 9% από τις εκτιμήσεις της αγοράς και κατά 5% από τις προβλέψεις της Citi.

Η βασική έκτακτη επιβάρυνση προήλθε από το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου (VES), κόστους 47 εκατ. ευρώ, που αφορά περίπου 350 εργαζομένους πλήρους απασχόλησης. Σύμφωνα με τη Citi, το πρόγραμμα αναμένεται να οδηγήσει σε ετήσια εξοικονόμηση κόστους περίπου 15 εκατ. ευρώ.

Υπεραπόδοση στα προ προβλέψεων κέρδη

Τα προ προβλέψεων λειτουργικά κέρδη (PPOP) ξεπέρασαν κατά 5% τις εκτιμήσεις της αγοράς και της Citi, κυρίως λόγω της ισχυρής αύξησης των προμηθειών και των εσόδων από trading.

Οι προμήθειες αυξήθηκαν κατά 3% σε τριμηνιαία και κατά 29% σε ετήσια βάση, επίδοση που ξεπέρασε κατά 11% το consensus. Η Citi αποδίδει τη δυναμική αυτή κυρίως στην άνοδο των εσόδων από bancassurance και επενδυτική τραπεζική.

Παράλληλα, τα έσοδα από trading και λοιπές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα 31 εκατ. ευρώ, επίπεδο κατά 19% υψηλότερο από τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 1% σε τριμηνιαία και κατά 5% σε ετήσια βάση, κινούμενα σύμφωνα με τις προσδοκίες των αναλυτών, ενώ το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) παρέμεινε ουσιαστικά σταθερό στο 2,15%.

Ελεγχόμενο κόστος και ήπια επιδείνωση στην ποιότητα ενεργητικού

Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 1% σε τριμηνιαία και κατά 15% σε ετήσια βάση, κινούμενα οριακά υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Στο μέτωπο της ποιότητας ενεργητικού, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) αυξήθηκαν κατά 1,4% σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω αύξησης 1,9% στα εταιρικά NPEs, ενώ καταγράφηκε μικρή αποκλιμάκωση στα προβληματικά δάνεια λιανικής τραπεζικής.

Ο δείκτης NPE αυξήθηκε οριακά στο 3,7% από 3,6% στο τέλος Δεκεμβρίου 2025, ενώ ο δείκτης κάλυψης υποχώρησε κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, στο 55%.

Το κόστος κινδύνου διαμορφώθηκε στις 44 μονάδες βάσης, επίπεδο ελαφρώς καλύτερο από τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Αρνητική επίδραση από Nexi Greece και Ρουμανία

Η Citi σημειώνει ότι οι «λοιπές γραμμές» αποτελεσμάτων ήταν αρνητικές κατά το τρίμηνο, εξαιτίας απομείωσης υπεραξίας στη Nexi Greece και ενίσχυσης προβλέψεων στη Ρουμανία, γεγονός που επηρέασε αρνητικά τα έσοδα από συγγενείς εταιρείες.

Ανάπτυξη δανείων και πιέσεις στο κεφάλαιο

Τα καθαρά δάνεια και οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 1% σε τριμηνιαία και κατά 10% σε ετήσια βάση.

Η ανάπτυξη των δανείων προήλθε κυρίως από αύξηση 1,8% στα δάνεια μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων και 1,7% στα καταναλωτικά δάνεια, ενώ τα στεγαστικά και τα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 υποχώρησε κατά 37 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση, στο 14,7%, επίπεδο χαμηλότερο από την εκτίμηση της αγοράς για 15,1%.

Η Citi αποδίδει την εξέλιξη αυτή στην ταχύτερη του αναμενομένου αύξηση των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού (RWAs), τα οποία αυξήθηκαν κατά 3,4% σε τριμηνιαία βάση, υπερβαίνοντας τον ρυθμό αύξησης δανείων και συνολικού ενεργητικού.

JP Morgan: Ισχυρές προμήθειες για την Alpha Bank

Μικτή χαρακτηρίζει η JPMorgan Chase την εικόνα της Alpha Bank στο πρώτο τρίμηνο του 2026, διατηρώντας ωστόσο σύσταση «Overweight» για τη μετοχή και τιμή-στόχο στα 4,40 ευρώ έως τον Δεκέμβριο του 2027.

Η JP Morgan επισημαίνει ότι τα υποκείμενα καθαρά κέρδη της τράπεζας διαμορφώθηκαν στα 221 εκατ. ευρώ, επίπεδο κατά 2% υψηλότερο από τις εκτιμήσεις τόσο της αγοράς όσο και της ίδιας της τράπεζας.

Υπεραπόδοση από προμήθειες

Τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) κινήθηκαν ουσιαστικά σύμφωνα με τις προβλέψεις, στα 416 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 0,7% σε τριμηνιαία και κατά 5% σε ετήσια βάση.

Αντίθετα, ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα στα έσοδα από προμήθειες, τα οποία ανήλθαν στα 140 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 29% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας κατά 11% τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Παράλληλα, το κόστος κινδύνου (CoR) διαμορφώθηκε στις 44 μονάδες βάσης, μειωμένο κατά 14 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία και κατά 8 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση, κινούμενο σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Πίεση στα κέρδη από το πρόγραμμα εθελουσίας

Τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 182 εκατ. ευρώ, επηρεασμένα από κόστος 47 εκατ. ευρώ που συνδέεται με το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου (VES), εξέλιξη που, σύμφωνα με τη JP Morgan, ακολουθεί τη γενικότερη τάση στον τραπεζικό κλάδο.

Στα αποτελέσματα επιβάρυνση προκάλεσαν επίσης μικρότερα έκτακτα στοιχεία.

Ασθενέστερος του αναμενόμενου ο δείκτης CET1

Η JP Morgan στέκεται ιδιαίτερα στην ασθενέστερη του αναμενόμενου εικόνα του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1, ο οποίος υποχώρησε κατά 35 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση, στο 14,7%.

Το επίπεδο αυτό διαμορφώθηκε χαμηλότερα τόσο από το consensus της αγοράς για 15,1% όσο και από την εκτίμηση της ίδιας της JP Morgan για 14,9%.

Η αμερικανική τράπεζα αποδίδει την υποχώρηση στην ισχυρή αύξηση των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού (RWAs), καθώς και στην πρόβλεψη περίπου 100 εκατ. ευρώ για διανομή μερίσματος, που αντιστοιχεί στο 55% των reported καθαρών κερδών.

Ωστόσο, σημειώνει ότι οι προσδοκίες της αγοράς για CET1 στο 15,1% ήταν μάλλον υπερβολικά αισιόδοξες, δεδομένης της έντονης πιστωτικής ανάπτυξης στον τραπεζικό κλάδο και του κόστους απόσβεσης των DTCs.

Πιέσεις στο επιτοκιακό περιθώριο

Η JP Morgan αναφέρει επίσης ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους εξαιρουμένων εξαγορών και συγχωνεύσεων παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση και αυξημένα κατά 2% σε ετήσια βάση.

Η επίδοση αυτή θεωρείται ελαφρώς ασθενέστερη σε σύγκριση με άλλες ελληνικές τράπεζες, όπως η Eurobank και η Εθνική, οι οποίες εμφάνισαν υψηλότερη τριμηνιαία αύξηση στα καθαρά έσοδα από τόκους.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) υποχώρησε κατά 8 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση, στο 2,12%.

Επιβεβαίωση στόχων και βλέμμα στο Investor Day

Η διοίκηση της Alpha Bank επανέλαβε τη στόχευση για κέρδη ανά μετοχή (EPS) 0,40 ευρώ το 2026, που συνεπάγεται αύξηση 11% σε ετήσια βάση, ενώ διατηρείται και ο στόχος για payout ratio 55%.

Η JP Morgan εκτιμά ότι τα αποτελέσματα πιθανότατα θα οδηγήσουν μόνο σε περιορισμένες αλλαγές στις εκτιμήσεις της αγοράς, καθώς η υπεραπόδοση στις προμήθειες και το ελαφρώς χαμηλότερο κόστος κινδύνου αντισταθμίζονται από την πιο αδύναμη κεφαλαιακή εικόνα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται πλέον στο Investor Day που θα πραγματοποιηθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, όπου η διοίκηση αναμένεται να παρουσιάσει τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους της τράπεζας.

Παράλληλα, η JP Morgan σημειώνει ότι οι εξελίξεις γύρω από την Alpha Trust και το ευρύτερο pipeline εξαγορών και συγχωνεύσεων παραμένουν βασικοί παράγοντες που θα παρακολουθεί στενά η αγορά.

Deutsche Bank: Ισχυρή δραστηριότητα για την Alpha Bank, αλλά πίεση από έκτακτες επιβαρύνσεις

Θετική ως προς τις βασικές τάσεις της Alpha Bank εμφανίζεται η Deutsche Bank μετά τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026, κάνοντας λόγο για ένα «ισχυρό τρίμηνο» σε επίπεδο δραστηριότητας, το οποίο όμως επιβαρύνθηκε από έκτακτους παράγοντες.

Η γερμανική τράπεζα σημειώνει ότι τα καθαρά κέρδη της Alpha Bank διαμορφώθηκαν στα 182 εκατ. ευρώ, επίπεδο κατά 9% χαμηλότερο από τις εκτιμήσεις της αγοράς. Ωστόσο, σε υποκείμενη βάση τα αποτελέσματα ήταν σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις προβλέψεις, με θετική συμβολή από τα έσοδα προμηθειών και το trading.

Αντίθετα, αρνητική επίδραση είχαν τα λοιπά έσοδα και οι πρόσθετες προβλέψεις, κυρίως λόγω της επιβάρυνσης από συγγενείς εταιρείες.

Βάρος από το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου

Η Deutsche Bank επισημαίνει ότι η βασική αιτία της απόκλισης από το consensus ήταν η πρόβλεψη ύψους 47 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου (VES), το οποίο αφορά περίπου 350 εργαζομένους πλήρους απασχόλησης.

Το πρόγραμμα αναμένεται να αποφέρει ετήσια εξοικονόμηση κόστους περίπου 15 εκατ. ευρώ.

Παρά τις έκτακτες επιβαρύνσεις, η Deutsche Bank θεωρεί ότι επιβεβαιώνονται οι θετικές τάσεις για την τράπεζα, χάρη στην ισχυρή επιχειρηματική δραστηριότητα και τη στήριξη από κινήσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Ωστόσο, σημειώνει ότι η αγορά εξακολουθεί να αναμένει πιο συγκεκριμένη καθοδήγηση από τη διοίκηση, η οποία πιθανότατα θα δοθεί στο Investor Day του δεύτερου εξαμήνου του 2026.

Ισχυρή ανάπτυξη δανείων και προμηθειών

Τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) κινήθηκαν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, αυξημένα κατά 1% σε τριμηνιαία και κατά 5% σε ετήσια βάση.

Η επίδοση στηρίχθηκε στην αύξηση των δανειακών υπολοίπων, με τα εξυπηρετούμενα δάνεια να καταγράφουν άνοδο 11% σε ετήσια βάση, καθώς και στη συμβολή των εσόδων από ομόλογα, τα οποία αντιστάθμισαν τόσο την επίδραση των λιγότερων ημερολογιακών ημερών όσο και τις πιέσεις από τη μείωση των περιθωρίων στα δάνεια.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η εικόνα στα έσοδα από προμήθειες, τα οποία ξεπέρασαν κατά 11% τις εκτιμήσεις της αγοράς, αυξημένα κατά 3% σε τριμηνιαία και κατά 29% σε ετήσια βάση.

Η Deutsche Bank αποδίδει τη δυναμική αυτή κυρίως στις υψηλότερες προμήθειες από επιχειρηματικά δάνεια, bancassurance, επενδυτική τραπεζική και διαχείριση κεφαλαίων (AuM), ενώ αναφέρεται και σε μία μεγάλη εφάπαξ εισροή ύψους 5,8 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, τα έσοδα από trading διαμορφώθηκαν στα 26 εκατ. ευρώ, σημαντικά υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς για 16 εκατ. ευρώ.

Ελεγχόμενο κόστος αλλά αυξημένα NPEs

Οι λειτουργικές δαπάνες κινήθηκαν σύμφωνα με τις προβλέψεις, αυξημένες κατά 1% σε τριμηνιαία και κατά 13% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω αυξημένου κόστους προσωπικού.

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις διαμορφώθηκαν στα 48 εκατ. ευρώ, ελαφρώς καλύτερα από το consensus, οδηγώντας το κόστος κινδύνου (CoR) στις 44 μονάδες βάσης.

Ωστόσο, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE ratio) αυξήθηκε κατά περίπου 15 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση, στο 3,7%, ενώ τα NPEs αυξήθηκαν κατά 5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, κυρίως λόγω της λιανικής τραπεζικής.

Αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα είχαν επίσης η απομείωση υπεραξίας στη Nexi Greece και η ενίσχυση προβλέψεων στη Ρουμανία, που επηρέασαν τα έσοδα από συγγενείς εταιρείες.

Πιέσεις στον δείκτη CET1

Η Deutsche Bank χαρακτηρίζει χαμηλότερο του αναμενόμενου τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 14,7%, έναντι εκτίμησης της αγοράς για 15,1%.

Η υποχώρηση αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού (RWAs) και στην πρόβλεψη για διανομή μερίσματος ύψους 55% των καθαρών κερδών, παρά το γεγονός ότι η οργανική δημιουργία κεφαλαίου πρόσθεσε περίπου 25 μονάδες βάσης.

Επιπλέον, περίπου 12 μονάδες βάσης αρνητικής επίδρασης προήλθαν από συναλλαγές εξαγορών και συγχωνεύσεων και άλλες 12 μονάδες βάσης από κεφαλαιακά στοιχεία.