Εθνική Τράπεζα: Συμμετοχή στην Qivalis για την έκδοση ευρωπαϊκού stablecoin σε ευρώ

Στην κοινοπραξία Qivalis συμμετέχει η Εθνική Τράπεζα, που φιλοδοξεί να εκδώσει έως το 2026 ένα ευρωπαϊκό stablecoin πλήρως συμβατό με το κανονιστικό πλαίσιο MiCA.

Η μετάβαση του τραπεζικού συστήματος στη νέα ψηφιακή εποχή επιταχύνεται, με τις ευρωπαϊκές τράπεζες να επενδύουν ολοένα περισσότερο σε τεχνολογίες blockchain και ψηφιακού χρήματος.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Εθνική Τράπεζα ενισχύει την παρουσία της στον τομέα της χρηματοοικονομικής καινοτομίας, συμμετέχοντας σε μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη δημιουργία stablecoin με βάση το ευρώ.

H Εθνκή Τράπεζα και η συμμετοχή της στην Qivalis

Ειδικότερα, η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στην Qivalis B.V. (Qivalis), μια κοινοπραξία ευρωπαϊκών τραπεζών που επιδιώκει να αναπτύξει ένα ψηφιακό σταθερό νόμισμα (stablecoin) βασισμένο στο ευρώ και πλήρως συμβατό με τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία MiCA.

Η Qivalis, με έδρα το Άμστερνταμ, ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 και υποστηρίζεται από 37 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε 15 ευρωπαϊκές χώρες. Η εταιρεία βρίσκεται ήδη σε διαδικασία αδειοδότησης από την Κεντρική Τράπεζα της Ολλανδίας (DNB) ως Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος (Electronic Money Institution – EMI).

Στόχος η έκδοση stablecoin το 2026

Στόχος της Qivalis είναι η έκδοση ενός stablecoin τύπου Electronic Money Token (EMT) εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2026. Το ψηφιακό νόμισμα θα είναι πλήρως εναρμονισμένο με το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο MiCA και θα υποστηρίζεται από περιουσιακά στοιχεία υψηλής ποιότητας και ρευστότητας σε ευρώ.

Η διανομή του stablecoin θα πραγματοποιείται μέσω αδειοδοτημένων και αξιόπιστων τρίτων παρόχων, μεταξύ των οποίων θα περιλαμβάνονται και οι τράπεζες – μέτοχοι της κοινοπραξίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Qivalis επιδιώκει να γεφυρώσει την παραδοσιακή χρηματοοικονομική δραστηριότητα με τις νέες δυνατότητες του ψηφιακού χρήματος και του οικοσυστήματος blockchain, ενισχύοντας την αξιοπιστία, την ασφάλεια, τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη στην ευρωπαϊκή ψηφιακή οικονομία.

Η στρατηγική της Εθνικής Τράπεζας στα digital assets

Η συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας στην Qivalis επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για καινοτομία και τεχνολογική εξέλιξη, καθώς και τη συνολική στρατηγική της σχετικά με ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία (digital assets). Σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες, απαιτήσεις, και συνήθειες των πελατών της, η Εθνική Τράπεζα επιδιώκει να διερευνήσει νέα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται σε stablecoins και τεχνολογία blockchain, καθώς και νέες τεχνολογίες και πλατφόρμες που θα μπορούσαν να βελτιώσουν περαιτέρω τη λειτουργική αποδοτικότητα, την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας.