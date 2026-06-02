Χρηματιστήριο Αθηνών: Διορθώνουν τα blue chip, αναζητά άμυνες η αγορά

Έντονη νευρικότητα εμφανίζει σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, με το κλίμα να εξακολουθεί να «υπαγορεύεται» από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, ενώ στο επίκεντρο παραμένουν τα εταιρικά αποτελέσματα.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,24% στις 2.366,92 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 68 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 6,8 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,33% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.004,12 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 0,95% στις 2.704,62 μονάδες.

Ευκαιρίες τοποθετήσεων

Αν και προσπάθησε ο γενικός δείκτης να προσεγγίσει τα υψηλά έτους στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης, οι κινήσεις γίνονται με αρκετή επιφυλακτικότητα, καθώς το μέτωπο της Μέσης Ανατολής παραμένει θολό. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών παραμένει long και, ακόμα και σε περιπτώσεις που είναι πτωτικές, υπάρχουν εύκολα διαθέσιμοι αγοραστές για να απορροφήσουν την προσφορά.

Σύμφωνα με τον Ηλία Ζαχαράκη της Fast Finance, πλέον, η εικόνα της αγοράς όχι μόνο δείχνει ότι είναι ανεπτυγμένη, αλλά ότι έχει ακόμα πολλά να μας προσφέρει στο μέλλον. Τα κεφάλαια αναζητούν ευκαιρίες τοποθετήσεων, οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) καλύπτονται εύκολα, ενώ πλέον έχουμε διάχυση και στα χαμηλότερα στρώματα της αγοράς, και όχι μόνο σε κάποιους τίτλους της μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τεχνικά, η κατοχύρωση των 2.322 μονάδων, και μάλιστα σε εβδομάδα, κάνει τη διαφορά και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχει ξεκινήσει μία σημαντική νέα ανοδική κίνηση, με επόμενο μεγάλο στόχο τις 2.650 μονάδες. Φυσικά, το υψηλό στην ζώνη των 2.410 μονάδων μπορεί να προβληματίσει βραχυπρόθεσμα, χωρίς να φαίνεται ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά μεσοπρόθεσμα.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Eurobank σημειώνουν απώλειες 1,59% και 1,08% αντίστοιχα, με τις Alpha Bank, Aegean, Aktor, Πειραιώς, Optima, Metlen, ΔΑΑ, Εθνική και Coca Cola να κινούνται ήπια πτωτικά.

Στον αντίποδα, η ΔΕΗ κερδίζει 2,04%, με τις Βιοχάλκο, Cenergy, ΕΛΧΑ, Σαράντης και Motor Oil, ενώ ήπια ανοδικά κινούνται οι Κύπρου, Λάμδα, Helleniq Energy, Allwyn, ΟΤΕ, Jumbo, ΕΥΔΑΠ και Τιτάν.