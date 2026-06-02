Enterprise Greece: 45 ελληνικές εταιρείες στην Διεθνή Έκθεση Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας

Περισσότερες από 3.000 επιχειρηματικές συναντήσεις πραγματοποίησαν οι 45 ελληνικές εταιρείες που συμμετείχαν στο εθνικό περίπτερο που οργάνωσε η Enterprise Greece στη Διεθνή Έκθεση Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας PLMA 2026 που διεξήχθη το διάστημα 19-20 Μαΐου στο ‘Αμστερνταμ της Ολλανδίας, όπως αναφέρει η Enterprise Greece, προσθέτοντας πως το ελληνικό εθνικό περίπτερο, έκτασης 612 τ.μ., φιλοξένησε δυναμικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, κυρίως από τον κλάδο των τροφίμων και ποτών.

H Enterprise Greece για τα private label

Η PLMA, η οποία φέτος συμπληρώνει 40 χρόνια ως το κορυφαίο παγκόσμιο σημείο συνάντησης για τον κλάδο της ιδιωτικής ετικέτας, συγκέντρωσε περισσότερους από 32.000 εμπορικούς επισκέπτες και αγοραστές από τις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής της Ευρώπης και διεθνώς όπως, Carrefour, Tesco, Aldi, Lidl, Rewe, Ahold Delhaize, Edeka, Migros, Colruyt, Jumbo και Albert Heijn. Στο διήμερο της έκθεσης, οι εκπρόσωποι του διεθνούς λιανεμπορίου είχαν την ευκαιρία να δικτυωθούν με 3.300 εκθέτες από 70 χώρες.

Σημειώνεται ότι η κατηγορία του private label αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα για το ελληνικό εμπορικό ισοζύγιο. Βασικοί κλάδοι της εγχώριας παραγωγής, όπως αυτός της κονσερβοποιίας ροδάκινου, εισφέρουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από τις εξαγωγές τους σε παγκόσμιο επίπεδο, στηρίζοντας παράλληλα χιλιάδες θέσεις εργασίας στη μεταποίηση και στον πρωτογενή αγροτικό τομέα.

Iστορικό υψηλό

Με αφορμή την ολοκλήρωση της έκθεσης, ο διευθύνων σύμβουλος της Enterprise Greece, δρ Μαρίνος Γιαννόπουλος, δήλωσε: «Η αγορά του private label αναπτύσσεται ραγδαία διεθνώς, ανοίγοντας μεγάλους εμπορικούς δρόμους για τα εμβληματικά προϊόντα της ελληνικής γης, όπως το ελαιόλαδο, οι ελιές, η φέτα και τα μεταποιημένα φρούτα. Η Enterprise Greece στηρίζει σταθερά την εθνική συμμετοχή στην PLMA εδώ και 20 χρόνια. Η συνεχής αύξηση των εκθετών μας αντανακλά το ιστορικό υψηλό των ελληνικών εξαγωγών τροφίμων και ποτών. Για το λόγο αυτό συνεχίζουμε δυναμικά, ενισχύοντας την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και τη διείσδυσή τους στις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής παγκοσμίως».