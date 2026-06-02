Enterprise Greece: 45 ελληνικές εταιρείες στην Διεθνή Έκθεση Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας

Την εθνική συμμετοχή στην έκθεση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας PLMA στηρίζει σταθερά εδώ και 20 χρόνια η Enterprise Greece

Τρόφιμα – ποτά 02.06.2026, 18:15
Σχολιάστε
Enterprise Greece: 45 ελληνικές εταιρείες στην Διεθνή Έκθεση Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Περισσότερες από 3.000 επιχειρηματικές συναντήσεις πραγματοποίησαν οι 45 ελληνικές εταιρείες που συμμετείχαν στο εθνικό περίπτερο που οργάνωσε η Enterprise Greece στη Διεθνή Έκθεση Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας PLMA 2026 που διεξήχθη το διάστημα 19-20 Μαΐου στο ‘Αμστερνταμ της Ολλανδίας, όπως αναφέρει η Enterprise Greece, προσθέτοντας πως το ελληνικό εθνικό περίπτερο, έκτασης 612 τ.μ., φιλοξένησε δυναμικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, κυρίως από τον κλάδο των τροφίμων και ποτών.

H Enterprise Greece για τα private label

Η PLMA, η οποία φέτος συμπληρώνει 40 χρόνια ως το κορυφαίο παγκόσμιο σημείο συνάντησης για τον κλάδο της ιδιωτικής ετικέτας, συγκέντρωσε περισσότερους από 32.000 εμπορικούς επισκέπτες και αγοραστές από τις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής της Ευρώπης και διεθνώς όπως, Carrefour, Tesco, Aldi, Lidl, Rewe, Ahold Delhaize, Edeka, Migros, Colruyt, Jumbo και Albert Heijn. Στο διήμερο της έκθεσης, οι εκπρόσωποι του διεθνούς λιανεμπορίου είχαν την ευκαιρία να δικτυωθούν με 3.300 εκθέτες από 70 χώρες.

Σημειώνεται ότι η κατηγορία του private label αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα για το ελληνικό εμπορικό ισοζύγιο. Βασικοί κλάδοι της εγχώριας παραγωγής, όπως αυτός της κονσερβοποιίας ροδάκινου, εισφέρουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από τις εξαγωγές τους σε παγκόσμιο επίπεδο, στηρίζοντας παράλληλα χιλιάδες θέσεις εργασίας στη μεταποίηση και στον πρωτογενή αγροτικό τομέα.

Iστορικό υψηλό

Με αφορμή την ολοκλήρωση της έκθεσης, ο διευθύνων σύμβουλος της Enterprise Greece, δρ Μαρίνος Γιαννόπουλος, δήλωσε: «Η αγορά του private label αναπτύσσεται ραγδαία διεθνώς, ανοίγοντας μεγάλους εμπορικούς δρόμους για τα εμβληματικά προϊόντα της ελληνικής γης, όπως το ελαιόλαδο, οι ελιές, η φέτα και τα μεταποιημένα φρούτα. Η Enterprise Greece στηρίζει σταθερά την εθνική συμμετοχή στην PLMA εδώ και 20 χρόνια. Η συνεχής αύξηση των εκθετών μας αντανακλά το ιστορικό υψηλό των ελληνικών εξαγωγών τροφίμων και ποτών. Για το λόγο αυτό συνεχίζουμε δυναμικά, ενισχύοντας την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και τη διείσδυσή τους στις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής παγκοσμίως».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Στήριξη των δομών πυροπροστασίας στην Αχαϊα
Τρόφιμα – ποτά

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Στήριξη των δομών πυροπροστασίας στην Αχαϊα
Enterprise Greece: 45 ελληνικές εταιρείες στην Διεθνή Έκθεση Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας
Τρόφιμα – ποτά

Στο Άμστερνταμ η «αφρόκρεμα» των ελληνικών private label
Φάις Συμμετοχών: Ολοκληρώθηκε η πώληση ξενοδοχειακής μονάδας στη Σαντορίνη
Business

Ολοκληρώθηκε η πώληση ξενοδοχείου στη Σαντορίνη απο τη Fais
Lidl Ελλάς: Επένδυση 1,9 εκατ. ευρώ στην Αλεξανδρούπολη
Business

Lidl Ελλάς: Επένδυση 1,9 εκατ. ευρώ στην Αλεξανδρούπολη
Yalco: «Πράσινο φως» της ΓΣ στην AVE για την ΑΜΚ
Business

Yalco: «Πράσινο φως» της ΓΣ στην AVE για την ΑΜΚ
Όμιλος AVAX: Πιστοποίηση BIM από την TUV NORD Ελλάδας
Business

Όμιλος AVAX: Πιστοποίηση BIM από την TUV NORD Ελλάδας

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Safe Bulkers: Ακολουθούν και άλλες ναυτιλιακές τη ρότα της για το Euronext Athens
Business

Ακολουθούν και άλλες ναυτιλιακές τη ρότα της Safe Bulkers για το ΧΑ

Δεν αποκλείεται ακόμη και δύο εταιρείες να προχωρήσουν σε αντίστοιχη κίνηση έως το τέλος του έτους, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές και οι γεωπολιτικές εξελίξεις

Λάμπρος Καραγεώργος
Νιτσιάκος–MHP: Πώς κλείστηκε το deal και τι φέρνει η επόμενη μέρα
Business

M. Νιτσιάκου στον OT: «Γιατί δώσαμε τα χέρια με την MHP»

Η Μαριλένα Νιτσιάκου μιλά στο ΟΤ για τη συμφωνία με την MHP του Ουκρανού billionaire, Yuriy Kosyuk, τι μέτρησε στην απόφαση της οικογένειας και ποια είναι η επόμενη μέρα για την Νιτσιάκος και τους ανθρώπους της

Γιώργος Μανέττας
Τιμολόγια ρεύματος: Σταθερές οι χρεώσεις Ιουνίου από τους παρόχους
Ηλεκτρισμός

Σταθερά τα τιμολόγια Ιουνίου – Παραμένει η αβεβαιότητα

Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας κράτησαν αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιούνιο – Η αβεβαιότητα για το ενεργειακό κόστος λόγω πολέμου

Χρήστος Κολώνας
Airbnb: Οι φθηνότερες και ακριβότερες πόλεις για διακοπές στην Ευρώπη [πίνακες]
Τουρισμός

Airbnb: Οι φθηνές και ακριβές πόλεις για διακοπές στην Ευρώπη [πίνακες]

Πόσο ανεβαίνουν οι τιμές στα Airbnb το καλοκαίρι - Η αρνητική πρωτιά της Ελλάδας

Λάμπρος Καραγεώργος
Ελβετικό φράγκο: Χαμηλή η συμμετοχή στη ρύθμιση δανείων – Ποιες είναι οι προθεσμίες
Economy

Ελβετικό φράγκο: Χαμηλή η συμμετοχή στη ρύθμιση δανείων

Σε σύνολο περίπου 38.000 ενεργών δανείων σε ελβετικό φράγκο, μόνο 8.900 περιπτώσεις τελούν σε ενεργή διαδικασία

Αθανασία Ακρίβου
Ορμούζ, ενεργειακή ασφάλεια και σκιώδης στόλος στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων
Ναυτιλία

Ορμούζ, ενεργειακή ασφάλεια και σκιώδης στόλος στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων

Μαρινάκης, Αγγελικούση, Προκοπίου και Alsubaey συζήτησαν στο Capital Link Maritime Leaders Summit για την κρίση στον Ορμούζ, τον σκιώδη στόλο και τον στρατηγικό ρόλο της ναυτιλίας στην ενεργειακή ασφάλεια

Κομισιόν: Στο «μικροσκόπιό» της ξανά η ελληνική οικονομία
Economy

Στο «μικροσκόπιο» της Κομισιόν ξανά η Ελλάδα

Ποιους κινδύνους «βλέπει» η Κομισιόν στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας ενόψει της έκθεσης της ΕΕ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

Γιάννης Αγουρίδης
Η Elliott ψάχνει για χρυσό σε ένα ποτάμι πλούσιο σε κοιτάσματα
Reuters Breakingviews

Η Elliott ψάχνει χρυσό σε ένα ποτάμι πλούσιο σε κοιτάσματα

Η Northern Star Resources αποτελεί τον τελευταίο στόχο της Elliott Management

Antony Currie
Περισσότερα από Τρόφιμα – ποτά
Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Στήριξη των δομών πυροπροστασίας στην Αχαϊα
Τρόφιμα – ποτά

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Στήριξη των δομών πυροπροστασίας στην Αχαϊα

Το πρόγραμμα «Δίπλα στην Πάτρα. Χτίζοντας Ανθεκτικότητα για το Αύριο», παρουσίασε επίσημα η Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Φάις Συμμετοχών: Ολοκληρώθηκε η πώληση ξενοδοχειακής μονάδας στη Σαντορίνη
Business

Ολοκληρώθηκε η πώληση ξενοδοχείου στη Σαντορίνη απο τη Fais

Η Φάις Συμμετοχών ανακοίνωσε ότι η πώληση της μονάδας αντί 28,3 εκατ. ευρώ θα επηρεάσει θετικά τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026

Lidl Ελλάς: Επένδυση 1,9 εκατ. ευρώ στην Αλεξανδρούπολη
Business

Lidl Ελλάς: Επένδυση 1,9 εκατ. ευρώ στην Αλεξανδρούπολη

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επέκτασης και εκσυγχρονισμού του καταστήματος της Lidl Ελλάς στην Αλεξανδρούπολη

Yalco: «Πράσινο φως» της ΓΣ στην AVE για την ΑΜΚ
Business

Yalco: «Πράσινο φως» της ΓΣ στην AVE για την ΑΜΚ

Και με τη βούλα της ΓΣ της Yalco, η είσοδος της AVE στο μετοχικό της κεφάλαιο

Όμιλος AVAX: Πιστοποίηση BIM από την TUV NORD Ελλάδας
Business

Όμιλος AVAX: Πιστοποίηση BIM από την TUV NORD Ελλάδας

Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης καλύπτει τον ρόλο του «Lead Appointed Party» - H διάκριση αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα για τον όμιλο AVAX

Imperial Brands Hellas: Νέα φάση για τη δράση «Στην Προστασία των Ανηλίκων Είμαστε Μαζί»
Business

Imperial Brands Hellas: Νέα φάση για τη δράση «Στην Προστασία των Ανηλίκων Είμαστε Μαζί»

Ενας νέος κύκλος έρευνας σε 7.000 σημεία λιανικής για την εφαρμογή των νέων μέτρων επιβεβαίωσης ηλικίας, ξεκινά από την Imperial Brands Hellas

ENACT: Ανακοίνωσε τη στρατηγική συνεργασία της με τη Motor Oil
Business

ENACT: Ανακοίνωσε τη στρατηγική συνεργασία της με τη Motor Oil

Η συμφωνία με τη Motor Oil επιβεβαιώνει τη δυναμική και την αξιοπιστία της ENACT και θέτει τις βάσεις για ένα ακόμη πιο ισχυρό και βιώσιμο μέλλον

Latest News
ΗΠΑ: Ο νέος «εκλεκτός» του Τραμπ για τη θέση του διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών
World

ΗΠΑ: Ποιος είναι ο νέος επικεφαλής των Υπηρεσιών Πληροφοριών

Τον Μπιλ Πούλτε διόρισε ο αμερικανός πρόεδρος στη θέση του διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ - Τα «προηγούμενα» με τους Δημοκρατικούς

Alphabet: Πώληση μετοχών 80 δισ. δολ. για επενδύσεις στην AI
World

Alphabet: 80 δισ. δολάρια για την κούρσα της AI

Τα σχέδια συγκέντρωσης κεφαλαίων της Alphabet περιλαμβάνουν ιδιωτική τοποθέτηση 10 δισ. δολ. από την Berkshire Hathaway

Ρούμπιο: Μπορεί η διαπραγμάτευση με το Ιράν να μην οδηγήσει σε συμφωνία
Κόσμος

Ρούμπιο: Δεν αποκλείει το «ναυάγιο» με το Ιράν

Ο Μάρκο Ρούμπιο κατέθεσε στο Κογκρέσο για τον πόλεμο στο Ιράν. Υποστήριξε ότι υπάρχει «προοπτική» για συμφωνία, αλλά η Τεχεράνη πρέπει να ανοίξει το Ορμούζ άνευ όρων και να διαπραγματευθεί για το ουράνιο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Στήριξη των δομών πυροπροστασίας στην Αχαϊα
Τρόφιμα – ποτά

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Στήριξη των δομών πυροπροστασίας στην Αχαϊα

Το πρόγραμμα «Δίπλα στην Πάτρα. Χτίζοντας Ανθεκτικότητα για το Αύριο», παρουσίασε επίσημα η Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετικό κλείσιμο, ο πληθωρισμός συγκράτησε τους αγοραστές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Θετικά έκλεισαν οι ευρωαγορές- Τι συγκράτησε τους αγοραστές

Τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης επιβεβαίωσαν τον αντίκτυπο της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Ποσειδώνια 2026: Η ναυτιλία απέναντι στις γεωπολιτικές αναταράξεις και την πράσινη μετάβαση
Ναυτιλία

Ποσειδώνια 2026: Διπλή πρόκληση για την παγκόσμια ναυτιλία

Τι ανέφεραν κορυφαίοι παράγοντες της ναυτιλίας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Ποσειδώνια 2026

Λάμπρος Καραγεώργος
Πυρηνικά όπλα: Θα φιλοξενηθούν σε περισσότερες χώρες του ΝΑΤΟ – Ποιες βιομηχανίες βγαίνουν κερδισμένες
World

Οι ΗΠΑ... διασπείρουν πυρηνικά όπλα στην Ευρώπη - Ποιες εταιρείες κερδίζουν

Μια ενίσχυση της ανάπτυξης σε πυρηνικά όπλα στην Ευρώπη θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγάλες ευκαιρίες κερδών για πολλές εταιρείες

Βέλγιο: Αιφνιδιαστική απεργία ακυρώνει όλες οι πτήσεις προς Βρυξέλλες και Σαρλερουά
World

Αιφνιδιαστική απεργία στο Βέλγιο ακύρωσε 100 πτήσεις

Η απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στο Βέλγιο και στα δύο αεροδρόμια έχει ως αποτέλεσμα την επηρεασμό 140 πτήσεων

Τραμπ: Πώς έδωσε νέα ώθηση στην προσπάθεια της ΕΕ για τεχνολογική ανεξαρτησία
World

Πώς ο Τραμπ... έσπρωξε την ΕΕ στην τεχνολογική ανεξαρτησία

Η μετατροπή σε όπλο από τον Τραμπ της εξάρτησης της Ευρώπης από τις αμερικανικές εταιρείες έχει αλλάξει το κλίμα στις συζητήσεις στις Βρυξέλλες

Δημήτρης Σταμούλης
HSBC: Μετά τον Ιούνιο… τι; – Τα σχέδια της ΕΚΤ
World

HSBC: Μετά τον Ιούνιο… τι; - Τα σχέδια της ΕΚΤ

Σχεδόν βέβαιη η αύξηση επιτοκίων της ΕΚΤ τον Ιούνιο – Το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα ακολουθήσει

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Πληρωμές: Ποιοι έχουν λαμβάνειν μέχρι τέλος Ιουνίου
Economy

Τι πληρώνεται μέχρι τέλος Ιουνίου - Ποιοι πάνε ταμείο

Αναλυτικά όλες οι πληρωμές από ασφαλιστικά ταμεία και ΟΠΕΚΑ - Το νέο επίδομα που προστίθεται

Ρύζι: Αμερικανοί καλλιεργητές βλέπουν στην Κούβα μια σανίδα σωτηρίας
World

Αμερικανοί καλλιεργητές ρυζιού κοιτούν προς Κούβα

Το άνοιγμα της Κούβας θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια «μεγάλη ώθηση» για το ρύζι του αμερικανικού νότου

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Bολφράμιο: Πώς Κινέζοι αγοραστές «σαρώνουν» τις ΗΠΑ για το κρίσιμο μέταλλο
World

Κινέζοι «σαρώνουν» τις ΗΠΑ για βολφράμιο

Οι προσπάθειες Κινέζων να αγοράσουν βολφράμιο έχει αυξήσει τις τιμές και έχει προκαλέσει εκκλήσεις για περιορισμό των πωλήσεων ενός ζωτικού πόρου

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Enterprise Greece: 45 ελληνικές εταιρείες στην Διεθνή Έκθεση Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας
Τρόφιμα – ποτά

Στο Άμστερνταμ η «αφρόκρεμα» των ελληνικών private label

Την εθνική συμμετοχή στην έκθεση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας PLMA στηρίζει σταθερά εδώ και 20 χρόνια η Enterprise Greece

Uniper: Ποιοί δείχνουν ενδιαφέρον για το γερμανικό ενεργειακό όμιλο
World

Οι «μνηστήρες» για την αγορά της γερμανικής Uniper

Στους πιθανούς αγοραστές της Uniper περιλαμβάνονται η καναδική CPPIB και η τσεχική EPH, αναφέρουν πηγές

Βουλή: Εντός του Ιουνίου η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος
Πολιτική

Ανοίγει η διαδικασία για την αναθεώρηση του Συντάγματος

H ανάγκη της αναθεώρησης του Συντάγματος διαπιστώνεται με απόφαση της Βουλής, ύστερα από πρόταση πενήντα τουλάχιστον βουλευτών, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των μελών της

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies