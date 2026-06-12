 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Business"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Έγραψε» νέα υψηλά έτους

Σε νέα υψηλά 16 και πλέον ετών έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο όμως στην τελευταία ώρα της συνεδρίασης περιόρισε σημαντικά τα κέρδη του

Xρηματιστήριο Αθηνών 12.06.2026, 17:32
Σχολιάστε
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Έγραψε» νέα υψηλά έτους
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε νέα υψηλά 16 και πλέον ετών έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο όμως στην τελευταία ώρα της συνεδρίασης περιόρισε σημαντικά τα κέρδη του, καθώς αρκετές εντολές πώλησης βγήκαν ειδικά στον βιομηχανικό και ενεργειακό κλάδο.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,06% στις 2.421,69 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.415,74 μονάδων (+0,81%) και 2.444,61 μονάδων (+2,01%). Ο τζίρος ανήλθε στα 313,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 49,9 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 5,1 εκατ. τεμάχια αξίας 39 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 1,24% στις 6.155,07 μονάδες, ενώ στο -0,74% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.086,67 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 2,58% στις 2.748,51 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, η άνοδος του γενικού δείκτη ήταν στο 2,8%, ο FSTE 25 ενισχύθηκε κατά 3,1%, ενώ ο τραπεζικός σημείωσε κέρδη 3,5%.

Ράλι, νέα υψηλά και στον ορίζοντα συμφωνία ειρήνευσης

Και εγένετο… 2009 καθώς ο Γενικός Δείκτης πάτησε στα επίπεδα που διαπραγματεύονταν πριν από 17 χρόνια και συγκεκριμένα στις 25 Νοεμβρίου του 2009, υπενθυμίζει ο Μ. Χατζηδάκης της Beta Securities.

Η προοπτική αποκλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, μετά από μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας και αντιφατικών εξελίξεων (και λόγων), λειτούργησε ως καταλύτης για την ενίσχυση του αγοραστικού ενδιαφέροντος και σε συνδυασμό με το θετικό διεθνές κλίμα, οδήγησε το Χρηματιστήριο Αθηνών σε νέα υψηλά έτους.

Παράλληλα, η υποχώρηση των ενεργειακών τιμών αναζωπύρωσε τις προσδοκίες για χαμηλότερο λειτουργικό και μεταφορικό κόστος για τις επιχειρήσεις, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο ενόψει της κορύφωσης της τουριστικής σεζόν.

Την ίδια στιγμή, η ισχυρή ανταπόκριση των επενδυτών σε πρόσφατες και σε παράλληλο χρόνο χρηματοδοτικές κινήσεις και εκδόσεις, όπως αυτές των Lamda Development, Motor Oil και Optima Bank, καθώς και η επιτυχής έξοδος του Ελληνικού Δημοσίου στις αγορές με δεκαετές ομόλογο, επιβεβαιώνουν τη διατηρούμενη διάθεση ανάληψης ελληνικού ρίσκου.

Παράλληλα, οι πρώτες ενδείξεις από τα επόμενα εγχειρήματα χρηματοδότησης, όπως η αύξηση κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και η επικείμενη δημόσια εγγραφή των Αττικών Πολυκαταστημάτων, δείχνουν ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον παραμένει ισχυρό, συντηρώντας το θετικό momentum της αγοράς.

Τεχνική εικόνα

Διαγραμματικά, ο Γενικός Δείκτης κατέκτησε σε δεύτερο χρόνο τα νέα υψηλά έτους με μια αποφασιστική κίνηση υψηλής έντασης η οποία αποτυπώθηκε στο ανοδικό χάσμα διαφυγής μεταξύ 2.417 – 2.396 μονάδων. Η αγορά οδεύει προς υπερτιμημένες ζώνες τιμών, φαινόμενο που τελευταία φορά παρατηρήθηκε το Φεβρουάριο.

Η εν λόγω ζώνη είναι το νέο επίπεδο στήριξης ενώ ανοδικά η περιοχή μεταξύ 2.450 – 2.460 συμπίπτει με την προσέγγιση των ταλαντωτών σε υπεραγορασμένες περιοχές. Τα γρήγορα κέρδη από τις αρχές Μαΐου και η βραχυπρόθεσμη υπεραγορασμένη εικόνα των ταλαντωτών ενδεχομένως να επιβραδύνουν την τάση στο εν λόγω επίπεδο δικαιολογώντας μιας τοπικής φύσεως διόρθωση κατά τις επόμενες ημέρες.

Από την έκταση και την δομή της διόρθωσης θα εξαρτηθεί αν το κύμα ανόδου θα εξαντλήσει την μεσοπρόθεσμη δυναμική του. Ιδανικά για τους αγοραστές ο Γενικός Δείκτης δεν πρέπει να επιστρέψει χαμηλότερα από το κάτω όριο του ανοδικού κενού επιβεβαιώνοντας την ιδιότητα στήριξης που επί του παρόντος έχει η περιοχή των 2.400 μονάδων, καταλήγει ο κ. Χατζηδάκης.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, οι Τιτάν, Eurobank, Alpha Bank και Πειραιώς έκλεισαν με άλμα άνω του 3%, με τις ΔΑΑ, Aegean, Optima και Εθνική να ολοκληρώνουν με κέρδη που ξεπέρασαν το 2%. Άνω του 1% ήταν τα κέρδη σε Aktor, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΔΕΗ, ενώ ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Allwyn, Σαράντης, ΟΤΕ, Λάμδα, Jumbo, Metlen και Κύπρου.

Στον αντίποδα, η ΕΛΧΑ σημείωσε πτώση 3,07%, με τις Cenergy, Motor Oil και Coca Cola να ακολουθούν με απώλειες που ξεπέρασαν το 1%. Στο -0,78% έκλεισε η Helleniq Energy, ενώ ΕΥΔΑΠ και Βιοχάλκο έκλεισαν χωρίς μεταβολή.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
ΧΑ: Αντίστροφη μέτρηση για το free float
Xρηματιστήριο Αθηνών

Το ευρωπαϊκό σχέδιο που αλλάζει τα δεδομένα για τις εισηγμένες
UBS: Πρόσκαιρη η αδυναμία του χρυσού, ευκαιρία αγορών κάθε πτώση
Commodities

Πρόσκαιρη η αδυναμία του χρυσού, ευκαιρία αγορών κάθε πτώση
Wall Street: Άνοδο έφεραν η SpaceX και η πιθανότητα ειρήνης στη Μέση Ανατολή
Wall Street

Άνοδο στη Wall Street έφεραν η SpaceX και η πιθανότητα ειρήνης στη Μ. Ανατολή
Goldman Sachs: Προβλέπει ότι δεν θα δούμε ακόμη πτώση στο πετρέλαιο
Commodities

Προσγειώνει τους καταναλωτές η Goldman Sachs… δεν θα δούμε ακόμη πτώση στο πετρέλαιο
Μετοχές ειδών πολυτελείας: Ράλι για LVMH, Kering και Hermès μετά τις ενδείξεις συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν
Business

Η ειρήνη φέρνει κέρδη στα brands πολυτελείας
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Πάνω από 1% τα κέρδη στις ευρωαγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Πάνω από 1% τα κέρδη στις ευρωαγορές

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Fourlis: Το 2026 χρονιά μετάβασης για τον όμιλο
Business

Fourlis: Το 2026 χρονιά μετάβασης για τον όμιλο

Η αναδιάρθρωση του ομίλου - Ο Fourlis θα προχωρήσει σε διανομή μερίσματος 0,1425 ευρώ ανά μετοχή

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
SpaceX: Η IPO που επισκίασε όλες τις άλλες [γράφημα]
Τεχνολογία

Ποιοι επένδυσαν στην SpaceX [γράφημα]

Η SpaceX συγκέντρωσε 75 δισ. δολ. σε μια δημόσια προσφορά που έσπασε κάθε ρεκόρ

Πόπη Μυλωνά - Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ίλον Μασκ: Η IPO της SpaceX τον καθιστά πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο
World

Ίλον Μασκ, ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του κόσμου

Η επιρροή του Ίλον Μασκ εκτείνεται στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της διαστημικής, της τεχνητής νοημοσύνης και των social media

Δημήτρης Σταμούλης
Μαξ Βέμπερ: Ο στοχαστής που επηρέασε τη γερμανική οικονομική τάξη
World

Ο στοχαστής πίσω από το γερμανικό οικονομικό θαύμα

Η σκέψη του Μαξ Βέμπερ από την «Προτεσταντική Ηθική» στον ορντολιμπεραλισμό και την Κοινωνική Οικονομία της Αγοράς

Ευθύμιος Τσλιόπουλος
Nike, Adidas: Αιώνιοι αντίπαλοι εντός κι εκτός γηπέδου – Τι θα δούμε στο Μουντιάλ
World

Nike VS Adidas: Αιώνιοι αντίπαλοι εντός κι εκτός γηπέδου

Ο ανταγωνισμός της Nike και της Adidas μεταφέρθηκε από τα καταστήματα αθλητικών στα γήπεδα του Μουντιάλ

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ING: Ανάπτυξη 1,6% για την ελληνική οικονομία το 2026
Macro

ING: Ανάπτυξη 1,6% για την ελληνική οικονομία το 2026

Γιατί θα είναι περιορισμένος ο ανοδικός κύκλος των επιτοκίων στην ευρωζώνη

Τάσος Μαντικίδης
Πόλεμος Ιράν: Πιθανή υπογραφή συμφωνίας την Κυριακή
Κόσμος

Πιθανή υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν

Μετά το Bloomberg ρεπορτάζ του Reuters αναφέρει ότι ΗΠΑ και Ιράν είναι πολύ κοντά σε συμφωνία, που θα μπορούσε να υπογραφεί στη Γενεύη την Κυριακή

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Σε ιστορικά υψηλά η άτοκη ρευστότητα
Business

Το ατού των τραπεζών που συντηρεί το story ανάπτυξης

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τις ελληνικές τράπεζες σε σχέση με τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό

Αγης Μάρκου
Περισσότερα από Xρηματιστήριο Αθηνών
ΧΑ: Αντίστροφη μέτρηση για το free float
Xρηματιστήριο Αθηνών

Το ευρωπαϊκό σχέδιο που αλλάζει τα δεδομένα για τις εισηγμένες

Τελειώνει ο χρόνος για τις εισηγμένες, αλλά η Ευρώπη φέρνει νέα δεδομένα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Wall Street: Άνοδο έφεραν η SpaceX και η πιθανότητα ειρήνης στη Μέση Ανατολή
Wall Street

Άνοδο στη Wall Street έφεραν η SpaceX και η πιθανότητα ειρήνης στη Μ. Ανατολή

Ο δείκτης Dow κέρδισε πάνω από 300 μονάδες, καθώς η SpaceX σημείωσε ραγδαία άνοδο την πρώτη της ημέρα διαπραγμάτευσης στη Wall Street και ενώ πλησιάζει η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Goldman Sachs: Προβλέπει ότι δεν θα δούμε ακόμη πτώση στο πετρέλαιο
Commodities

Προσγειώνει τους καταναλωτές η Goldman Sachs… δεν θα δούμε ακόμη πτώση στο πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου είναι πιθανό να διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα το προσεχές διάστημα, σύμφωνα με ανάλυση της Goldman Sachs

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μετοχές ειδών πολυτελείας: Ράλι για LVMH, Kering και Hermès μετά τις ενδείξεις συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν
Business

Η ειρήνη φέρνει κέρδη στα brands πολυτελείας

Η προοπτική αποκλιμάκωσης της κρίσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έδωσε ισχυρή ώθηση στις μετοχές πολυτελών ειδών παγκοσμίως

Νατάσα Σινιώρη
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Πάνω από 1% τα κέρδη στις ευρωαγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Πάνω από 1% τα κέρδη στις ευρωαγορές

Ανοδος στις ευρωπαϊκές αγορές μετά τις θετικές ειδήσεις για πιθανή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν - Κέρδη για τις αεροπορικές Ryanair και Lufthansa

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Έγραψε» νέα υψηλά έτους
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Έγραψε» νέα υψηλά έτους το ΧΑ

Σε νέα υψηλά 16 και πλέον ετών έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο όμως στην τελευταία ώρα της συνεδρίασης περιόρισε σημαντικά τα κέρδη του

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Wall Street: Μικτά πρόσημα στην αγορά, στο επίκεντρο η SpaceX
Wall Street

Μικτά πρόσημα στη Wall Street, στο επίκεντρο η SpaceX

Η Wall Street κινείται ανάμεσα στη SpaceX και στην ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Latest News
Τα ιστορικά κρασιά της Ευρώπης διεκδικούν θέση στην UNESCO
AGRO

Τα ιστορικά κρασιά της Ευρώπης διεκδικούν θέση στην UNESCO

Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία και Γαλλία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αναγνώριση μιας οινικής παράδοσης αιώνων που διαμόρφωσε το εμπόριο, τον πολιτισμό και την ταυτότητα της Μεσογείου

Γιώργος Μαζιάς
Greece, US, Cyprus, Israel Launch East Med Energy Hub
English Edition

Greece, US, Cyprus, Israel Launch East Med Energy Hub

The four countries signed a declaration at Rice University in Houston establishing the East Mediterranean Energy Center, a permanent research body aimed at bolstering regional energy security and infrastructure connectivity.

Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν την κατάρριψη ιρανικών drones
Κόσμος

Οι ΗΠΑ καταρρίπτουν ιρανικά drones στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με drones «σε μια προσπάθεια να πλήξει εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ» και «οι αμερικανικές δυνάμεις τα κατέρριψαν όλα», σύμφωνα με τη CENTCOM.

ΗΠΑ: Στο μικροσκόπιο έρευνας από εισαγγελείς πολλών πολιτειών η OpenAI και η χρήση του ChatGPT
Τεχνολογία

Στο μικροσκόπιο OpenAI και χρήση ChatGPT

Εισαγγελείς στις ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει έρευνα για την OpenAI και τη χρήση του ChatGPT - Υποβάλλουν αιτήματα για παροχή πληροφοριών

Τουρισμός, πολιτισμός και υποδομές: Το τρίπτυχο της επόμενης ημέρας
OT FORUM

Ο τουρισμός αντέχει στις κρίσεις - Το νέο μεγάλο στοίχημα

Η κλιματική κρίση, οι υποδομές και η σύνδεση με τον πολιτισμό καθορίζουν την επόμενη μέρα στον ελληνικό τουρισμό

Γιώργος Πολύζος
Γιάννης Βρέντζος: «Έχουν μπει οι βάσεις για τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης της Alter Ego Media»
Business

Βρέντζος: «Έχουν μπει οι βάσεις για τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης της AEM»

Σήμα μετάβασης από τη φάση των επενδύσεων στη φάση δημιουργίας αξίας έστειλε η διοίκηση στη ΓΣ των μετόχων της Alter Ego Media – Εγκρίθηκαν μέρισμα και επιστροφή κεφαλαίου συνολικού ύψους 0,12 ευρώ ανά μετοχή.

Οι επιπτώσεις της αύξησης των επιτοκίων
Experts

Οι επιπτώσεις της αύξησης των επιτοκίων

Η άνοδος των επιτοκίων και η αυξητική πορεία του euribor εντείνουν τις πιέσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Βασίλης Κορκίδης
Μαξ Βέμπερ: Ο στοχαστής που επηρέασε τη γερμανική οικονομική τάξη
World

Ο στοχαστής πίσω από το γερμανικό οικονομικό θαύμα

Η σκέψη του Μαξ Βέμπερ από την «Προτεσταντική Ηθική» στον ορντολιμπεραλισμό και την Κοινωνική Οικονομία της Αγοράς

Ευθύμιος Τσλιόπουλος
Συντάξεις: Τα όρια ηλικίας, τα έτη ασφάλισης και το τελικό ποσό της σύνταξης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πόση σύνταξη δικαιούστε; Οδηγός για ασφαλισμένους

Οδηγός για τη συνταξιοδότηση από το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ - Από τι εξαρτάται το τελικό ποσό στις συντάξεις

Κώστας Παπαδής
ΗΠΑ: Διχάζουν οι επετειακές εκδηλώσεις του Τραμπ [γράφημα]
World

Τραμπ και 250 χρόνια ΗΠΑ: Εθνική επέτειος ή πολιτικό σόου;

Ερωτήματα για το εάν ο Τραμπ χρησιμοποιεί τη 250η επέτειο των ΗΠΑ για να μετατρέψει τις εορταστικές εκδηλώσεις σε βιτρίνα για τον ίδιο

Πόπη Μυλωνά - Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γιάννης Στουρνάρας: Πιθανές και άλλες αυξήσεις επιτοκίων – Τα τέσσερα σενάρια
Economy

Στουρνάρας: Όλα ανοιχτά για τα επιτόκια - Τα 4 σενάρια

Ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας τάχθηκε υπέρ του να γίνει συνταγματική επιταγή το Σύμφωνο Σταθερότητας, μιλώντας χθες στο 7ο OT FORUM

Γιάννης Αγουρίδης
Από τον τουρισμό στην παραγωγή
Opinion

Από τον τουρισμό στην παραγωγή

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας για την ελληνική οικονομία

Αθανασία Ακρίβου
Τίμησε έναν αιώνα ενημέρωσης το 7ο OT Forum, ξετυλίγει το πρόγραμμα του ο Τσίπρας, η γραμμή Θεοδωρικάκου, επιστροφή του ΧΑ στο… 2009, οι προσφορές στον ΑΔΜΗΕ, ο τρισεκατομμυριούχος Μάσκ
Inside Stories

Τίμησε έναν αιώνα ενημέρωσης το 7ο OT Forum, ξετυλίγει το πρόγραμμα του ο Τσίπρας, η γραμμή Θεοδωρικάκου, επιστροφή του ΧΑ στο… 2009, οι προσφορές στον ΑΔΜΗΕ, ο τρισεκατομμυριούχος Μάσκ

Έπεσε η αυλαία

ΧΑ: Αντίστροφη μέτρηση για το free float
Xρηματιστήριο Αθηνών

Το ευρωπαϊκό σχέδιο που αλλάζει τα δεδομένα για τις εισηγμένες

Τελειώνει ο χρόνος για τις εισηγμένες, αλλά η Ευρώπη φέρνει νέα δεδομένα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελβετία: Έρχεται δημοψήφισμα για τη μετανάστευση – Γιατί ανησυχεί ο επιχειρηματικός κόσμος
World

Το ελβετικό δίλημμα: Λιγότερη μετανάστευση ή λιγότερη ανάπτυξη;

Πώς αντιμετωπίζει το δημοψήφισμα ο επιχειρηματικός κόσμος και τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις για το δημοψήφισμα στην Ελβετία - Η γήρανση του πληθυσμού στο υπόβαθρο

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κινεζικά αυτοκίνητα: Όλοι τα αγαπούν εκτός απ’ τους Κινέζους
World

Όλοι αγαπούν τα κινεζικά αυτοκίνητα εκτός απ' τους Κινέζους

Η εγχώρια αγορά συρρικνώνεται κατά 20%, πλήττοντας τα κέρδη των αυτοκινητοβιομηχανιών και ωθώντας τες σε περισσότερες εξαγωγές

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies