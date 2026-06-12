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OT FORUM – Ιωάννα Δρέττα (REDS): Ο τουρισμός δοκιμάζεται αλλά αντέχει

Η CEO της REDS, Ιωάννα Δρέττα, ανέλυσε στο πλαίσιο του ΟΤ Forum τις προκλήσεις της νέας γεωπολιτικής πραγματικότητας και τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού

OT FORUM 12.06.2026, 17:23
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OT FORUM – Ιωάννα Δρέττα (REDS): Ο τουρισμός δοκιμάζεται αλλά αντέχει
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Η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού απέναντι σε διαδοχικές κρίσεις, αλλά και η ανάγκη ουσιαστικής διασύνδεσης του με τον πολιτισμό, βρέθηκαν στο επίκεντρο της τοποθέτησης της Ιωάννας Δρέττα, CEO της REDS, μέλους του Δ.Σ. της Ελλάκτωρ και προέδρου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στο 7ο OT FORUM για τα «100 χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος» και στους δημοσιογράφους Χρήστο Κολώνα και Δημήτρη Μανιάτη.

Σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, ο τουρισμός εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, παρά τη φύση του ως ιδιαίτερα ευαίσθητης δραστηριότητας.

Όπως επισήμανε η κα Δρέττα, ο κλάδος έχει ήδη αποδείξει την ανθεκτικότητά του, έχοντας διαχειριστεί αλλεπάλληλες κρίσεις, με κορυφαία αυτή της πανδημίας. «Ο τουρισμός έχει υποστεί πολλές κρίσεις, με τον COVID-19 να αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση. Ωστόσο, έχει επιδείξει σημαντικές αντοχές», σημειώνει, προσθέτοντας ότι σε μεγάλο βαθμό η κατάσταση έχει αποκατασταθεί και μετά τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις.

Παρά τις επιβαρύνσεις που προκαλούν τέτοιου είδους γεγονότα, η ίδια εκτιμά ότι ο ελληνικός τουρισμός θα συνεχίσει να ανταπεξέρχεται, διατηρώντας τη δυναμική του.

Ανθεκτικότητα και μετασχηματισμός του τουριστικού προϊόντος

Η ανθεκτικότητα αναδεικνύεται ως κεντρικό ζητούμενο για το μέλλον του κλάδου, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της κλιματικής κρίσης, οι επιπτώσεις της οποίας αναμένεται να ενταθούν τα επόμενα χρόνια, τόνισε η κα. Δρέττα.

Ταυτόχρονα, η εικόνα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος έχει μεταβληθεί ριζικά τις τελευταίες δεκαετίες. «Τα τελευταία 10-15 χρόνια έχει συντελεστεί μια πραγματική κοσμογονία. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση με το προϊόν της δεκαετίας του 1980», σημείωσε.

Η στρατηγική ανάπτυξης, σε συνδυασμό με την εμπειρία, αλλά και την ιδιαίτερη «τουριστική κουλτούρα» της χώρας, συνθέτουν ένα πλαίσιο που ενισχύει τη συνολική ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού. Καθοριστικός είναι και ο ρόλος τόσο του κράτους όσο και του ιδιωτικού τομέα, με τη μεταξύ τους συνεργασία να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας.

Υποδομές: Το χάσμα δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο ζήτημα των υποδομών, όπου, σύμφωνα με την ίδια, παρατηρείται σαφής υστέρηση του δημόσιου τομέα.

«Η υποδομή του ιδιωτικού τομέα είναι ασύγκριτα ανώτερη από την αντίστοιχη του δημοσίου, ιδιαίτερα μετά την περίοδο της κρίσης», επισημαίνει, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι δημόσιες υποδομές παραμένουν κρίσιμος παράγοντας για τη βιωσιμότητα και την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού.

Πολιτισμός και τουρισμός: Από τον «πόρο» στο «προϊόν»

Ένα από τα βασικά ζητήματα που θέτει η κα Δρέττα αφορά την αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος της χώρας, και ειδικότερα τον τρόπο με τον οποίο αυτό μπορεί να ενσωματωθεί ουσιαστικά στο τουριστικό προϊόν.

Όλοι συμφωνούμε ότι ο τουρισμός είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας, σημείωσε τονίζοντας παράλληλα ότι έχουν γίνει τεράστιες επενδύσεις σε επίπεδο πολιτιστικών υποδομών, με ανακαίνιση υπαρχόντων και δημιουργία νέων.

«Πρέπει να αναδείξουμε τη διαφορά μεταξύ πόρου και προϊόντος. Το ζητούμενο είναι πώς ο πολιτιστικός πόρος θα μετατραπεί σε οργανικό μέρος του τουριστικού προϊόντος», σημειώνει, αποδίδοντας σημαντικό ρόλο στον ιδιωτικό τομέα για τη γεφύρωση αυτού του χάσματος.

Η ανάγκη για νέο «κώδικα επικοινωνίας»

Καθοριστικής σημασίας είναι, σύμφωνα με την ίδια, η ανάπτυξη ενός νέου «κώδικα επικοινωνίας» μεταξύ πολιτισμού και τουρισμού, που θα επιτρέψει την ουσιαστική ενσωμάτωση των πολιτιστικών στοιχείων στη συνολική τουριστική εμπειρία.

Η πρόκληση δεν αφορά μόνο τους επισκέπτες από το εξωτερικό, αλλά και την ίδια την εγχώρια κοινωνία. «Αν εμείς οι ίδιοι δεν πηγαίνουμε στα μουσεία, γιατί να περιμένουμε να το κάνει ο τουρίστας;» διερωτάται χαρακτηριστικά.

Η σύνδεση πολιτισμού και τουρισμού, όχι ως θεωρητική έννοια αλλά ως πρακτική εμπειρία, αναδεικνύεται έτσι σε έναν από τους πλέον κρίσιμους άξονες για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ελληνικού τουριστικού μοντέλου τα επόμενα χρόνια.

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