Χρηματιστήριο Αθηνών: Συγκρατούν την άνοδο της αγοράς οι πωλητές

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σημαντικά έχουν περιοριστεί τα κέρδη στο χρηματιστήριο Αθηνών αυτήν την ώρα, με τους πωλητές να κάνουν αισθητή την παρουσία τους, χωρίς όμως να διαταράσσουν την ανοδική κίνηση της αγοράς.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 1,26% στις 2.452,22 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 139,6 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 22,2 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 1,35% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.238,05 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 2,32% στις 2.812,14 μονάδες.

Υψηλότερα οι στόχοι

Μετά το ισχυρό ανοδικό ξεκίνημα που οδήγησε τον Γενικό Δείκτη έως τις 2.478 μονάδες, το Χρηματιστήριο Αθηνών εμφανίζει τάσεις αναδίπλωσης, με τον δείκτη να κινείται στην περιοχή των 2.450 μονάδων, περιορίζοντας μέρος των αρχικών κερδών. Εύλογη η εμφάνιση πωλητών, οι οποίοι εκμεταλλεύονται την άνοδο για να κατοχυρώσουν κέρδη και να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους, χωρίς ωστόσο να διαταράσσεται μέχρι στιγμής η ευρύτερη ανοδική τάση της αγοράς.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στην Παρασκευή 19 Ιουνίου, ημερομηνία με αυξημένη σημασία για την αγορά λόγω της τριπλής λήξης συμβολαίων στο χρηματιστήριο παραγώγων. Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και η αναδιάρθρωση (rebalancing) των δεικτών Stoxx, με τη CrediaBank να εντάσσεται στους δείκτες STOXX Developed and Emerging Markets, STOXX Emerging Markets, STOXX Eastern Europe, STOXX Balkan, STOXX All Europe και STOXX Global Total Market, ενώ εκτός δεικτών τίθεται η Ελλάκτωρ. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί και το rebalancing των δεικτών FTSE Russell, γεγονός που παραδοσιακά συνοδεύεται από αυξημένες συναλλαγές και υψηλότερο τζίρο. Στο μέτωπο των εγχώριων δεικτών, η CrediaBank εισέρχεται στον δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap αντικαθιστώντας τον Σαράντη, η οποία μεταφέρεται στον δείκτη FTSE/ATHEX Mid Cap.

Από τεχνικής πλευράς, η εικόνα της αγοράς παραμένει θετική όσο ο Γενικός Δείκτης διατηρείται πάνω από τη ζώνη των 2.407 μονάδων, επίπεδο που εξακολουθεί να υποστηρίζει το σενάριο συνέχισης της ανοδικής κίνησης στο άμεσο διάστημα. Ο βασικός στόχος για το 2026 παραμένει η περιοχή των 2.650-2.800 μονάδων, ενώ το stop έχει μεταφερθεί στις 2.324 μονάδες. Την ίδια στιγμή, ο τραπεζικός κλάδος εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό μοχλό της αγοράς, με τις προσδοκίες να επικεντρώνονται σε μια νέα προσπάθεια καταγραφής υψηλών ή, τουλάχιστον, στην επαναπροσέγγιση των πρόσφατων κορυφών του.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Aegean σημειώνει κέρδη 4,68%, με τις Alpha Bank και Eurobank να ακολουθούν με άνοδο 3,09% και 3,15% αντίστοιχα. Άνω του 2% η άνοδος σε Τιτάν, ΕΛΧΑ, Εθνική, Cenergy και Πειραιώς και άνω του 1% σε Coca Cola, Jumbo και Βιοχάλκο.

Ήπια ανοδικά κινούνται οι Metlen, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΔΑΑ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Allwyn, ενώ ήπια πτωτικά οι Λάμδα, Κύπρου, Helleniq Energy, Optima, Aktor και Σαράντης. Η Motor Oil χάνει 3,71%.