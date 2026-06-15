 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(22) "Technology & Computing"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(19) "Technology Industry"
    [1]=>
    string(9) "Computing"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(32) "Negative News: Tech and Telecom2"
}

Palantir: Η αγωγή κατά ελβετικού ερευνητικού περιοδικού γύρισε μπούμερανγκ

Η Palantir μήνυσε το περιοδικό για αναφορές ότι η Ελβετία απέρριψε τις προσεγγίσεις της και η αγωγή της γύρισε μπούμερανγκ

Κόσμος 15.06.2026, 23:42
Σχολιάστε
Palantir: Η αγωγή κατά ελβετικού ερευνητικού περιοδικού γύρισε μπούμερανγκ
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Palantir έχασε δικαστική διαμάχη μέσω της οποίας επιχειρούσε να αναγκάσει ελβετικό περιοδικό να δημοσιεύσει απαντήσεις της σε άρθρα που περιέγραφαν πώς η κυβέρνηση απέρριψε επανειλημμένα τις υπηρεσίες της. Η υπόθεση  έχει αναθερμάνει τον έλεγχο της τεχνολογίας της.

Σε απόφαση που εξέδωσε την Παρασκευή, το εμπορικό δικαστήριο της Ζυρίχης απέρριψε 22 από τα 23 αιτήματα αντιπαράθεσης που υπέβαλε η αμερικανική εταιρεία ανάλυσης δεδομένων και η ελβετική θυγατρική της, διαπιστώνοντας ότι μόνο ένα απόσπασμα σε ένα άρθρο δικαιολογούσε δημοσιευμένη απάντηση από την εταιρεία, της οποίας προεδρεύει ο συνιδρυτής της Πίτερ Τιλ.

Η διαμάχη προέκυψε από δύο άρθρα της Republik που ανέφεραν πώς οι κυβερνητικές υπηρεσίες είχαν αρνηθεί να υιοθετήσουν το λογισμικό της εταιρείας και εξέφρασαν ανησυχίες για ζητήματα όπως η κυριαρχία των δεδομένων και η νομική συμμόρφωση.

Οι εκθέσεις, που δημοσιεύθηκαν τον Δεκέμβριο και βασίζονται κυρίως σε αιτήματα για ελευθερία πληροφόρησης, εξέτασαν τις πολυετείς προσπάθειες της Palantir να εξασφαλίσει συναλλαγές με τις ελβετικές ομοσπονδιακές αρχές.

Η αγωγή είχε το αντίθετο από το αναμενόμενο αποτέλεσμα, προσελκύοντας ευρύτερη προσοχή στις αναφορές της Republik και στα έγγραφα της ελβετικής κυβέρνησης που περιέγραφαν λεπτομερώς επανειλημμένες επίσημες ανησυχίες σχετικά με την υιοθέτηση της τεχνολογίας της Palantir.

Προσέλκυσε την προσοχή πέρα ​​από την Ελβετία, επειδή άγγιξε ευρύτερες ευρωπαϊκές ανησυχίες σχετικά με την εξάρτηση από αμερικανικούς παρόχους τεχνολογίας για ευαίσθητες κρατικές λειτουργίες.

Η Palantir, της οποίας το λογισμικό χρησιμοποιείται ευρέως από τις αμερικανικές υπηρεσίες άμυνας και πληροφοριών, έχει αντιμετωπίσει αυξανόμενο έλεγχο σε χώρες της Ευρώπης, καθώς οι κυβερνήσεις επανεκτιμούν την εξάρτησή τους από αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας.

Palantir

Η Palantir στο μικροσκόπιο ευρωπαϊκών αρχών

Η εταιρεία έχει αντιμετωπίσει επιβράδυνση της ανάπτυξης των διεθνών δραστηριοτήτων της εν μέσω ευρωπαϊκής αντίδρασης. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η συμφωνία της ύψους 330 εκατομμυρίων λιρών με την Εθνική Υπηρεσία Υγείας έχει υποβληθεί σε σημαντικό έλεγχο, ενώ ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, άσκησε βέτο σε μια σύμβαση ύψους 50 εκατομμυρίων λιρών με την Μητροπολιτική Αστυνομία της πόλης.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας έχουν αποκλείσει την Palantir από συμβάσεις, ενώ αξιωματούχοι στη Δανία και την Ολλανδία έχουν εκφράσει ομοίως την επιθυμία να αποσυνδεθούν από την αμερικανική εταιρεία λογισμικού.

Η αγωγή της Palantir δεν ζητούσε αποζημίωση ούτε ισχυριζόταν δυσφήμιση. Η εταιρεία υποστήριξε ότι ο ελβετικός νόμος για τα μέσα ενημέρωσης της δίνει το δικαίωμα να δημοσιεύει αντιρρήσεις που να αντιμετωπίζουν αυτό που χαρακτήρισε ως ανακριβή ή παραπλανητική αναφορά.

Το δικαστήριο απέρριψε ως επί το πλείστον αυτά τα επιχειρήματα. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα περισσότερα από τα αμφισβητούμενα αποσπάσματα αποτελούσαν δημοσιογραφικές ερμηνείες, αξιολογικές κρίσεις, χαρακτηρισμούς ή αναφορές ισχυρισμών τρίτων, παρά πραγματικούς ισχυρισμούς που θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν το δικαίωμα απάντησης.

Οι δικαστές διαπίστωσαν επίσης ότι πολλές από τις προτεινόμενες αντιρρήσεις της Palantir υπερέβαιναν την άμεση αμφισβήτηση των ισχυρισμών των άρθρων και αντ’ αυτού κατέληγαν σε ευρύτερη αυτοάμυνα ή εταιρική αυτοπαρουσίαση.

Η μόνη εξαίρεση αφορούσε μια δήλωση στο άρθρο της Republik με τίτλο «Γιατί η Palantir γίνεται κίνδυνος για την Ελβετία», στην οποία υποστηριζόταν ότι η πλατφόρμα λογισμικού Foundry της Palantir είχε αρχικά αναπτυχθεί για επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά των εξεγέρσεων στο Αφγανιστάν και το Ιράκ. Το δικαστήριο διέταξε την Republik να δημοσιεύσει μια σύντομη αντίρρηση της Palantir που αμφισβητούσε αυτόν τον ισχυρισμό.

Η Palantir δήλωσε: «Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι το Εμπορικό Δικαστήριο της Ζυρίχης επιβεβαίωσε το δικαίωμά μας να δημοσιεύσουμε μια αντέγκληση. Είναι κρίσιμο μέρος της ανοιχτής συζήτησης στην κοινωνία μας να ακούμε και τις δύο πλευρές για σημαντικά θέματα».

Η απόφαση σημαίνει ότι η Republik επικράτησε σε περίπου 95% της υπόθεσης. Το δικαστήριο διέταξε την Palantir να πληρώσει το 95% των δικαστικών εξόδων ύψους 9.000 ελβετικών φράγκων (11.000 δολάρια ΗΠΑ) και να καταβάλει στη Republik 9.900 ελβετικά φράγκα σε δικαστικά έξοδα.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος αλλά με αδύναμο τον DAX
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Αδύναμος ο DAX, ανοδικά οι ευρωαγορές
Καλαφάτης από το Συνέδριο «Innovation to Impact»: Ενορχηστρώνουμε τους εθνικούς πόρους
Επικαιρότητα

Καλαφάτης για καινοτομία: Ενορχηστρώνουμε τους εθνικούς πόρους
Ελίν: Σταθερή πορεία στην εγχώρια αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2026
Business

Ελίν: Σταθερή πορεία στην εγχώρια αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2026
Αεροπορικά ταξίδια: Νέα συμφωνία της ΕΕ ενισχύει τα δικαιώματα των επιβατών
Μεταφορές

Περισσότερες αποζημιώσεις, δωρεάν θέσεις για παιδιά και διαφάνεια στα εισιτήρια
ΣΕΒ: Τα 8 «θέλω» της νέας διοίκησης των βιομηχάνων
Business

Με οκτώ «θέλω» η νέα διοίκηση του ΣΕΒ
ΣΕΒ: Ποιοι απαρτίζουν το νέο διοικητικό συμβούλιο
Business

Ποιοι απαρτίζουν το νέο Δ.Σ. του ΣΕΒ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Αγορά εργασίας: Απλήρωτες υπερωρίες δουλεύουν 4 στους 10 εργαζόμενους [γραφήματα]
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Απλήρωτες υπερωρίες δουλεύουν 4 στους 10 [γραφήματα]

Η υπέρβαση του κανονικού ωραρίου αυξάνεται όσο μεγαλώνει το μέγεθος της επιχείρησης - Τι αποκαλύπτει έρευνα της ΓΣΕΕ για την αγορά εργασίας

Μελίνα Ζιάγκου
Airbnb: Ποια καταλύματα χάνουν την άδεια λειτουργίας του – Οι αντιδράσεις
Ακίνητα

Ποια Airbnb χάνουν την άδεια λειτουργίας τους - Οι αντιδράσεις

Stama Greece και ΠΟΜΙΔΑ εκφράζουν τη δυσαρέσκεια τους για διάταξή στο νομοσχέδιο που αφορά τα Airbnb

Ανδρομάχη Παύλου
Κεντρικές τράπεζες: Επιμένουν στην αγορά χρυσού και το 2027
Commodities

Κεντρικές τράπεζες: Επιμένουν στην αγορά χρυσού και το 2027

Περισσότερες κεντρικές τράπεζες από ποτέ αναμένεται να αυξήσουν τα αποθεματικά τους σε χρυσό

Τζούλη Καλημέρη
ΕΕ: Οι Βρυξέλλες ήδη προετοιμάζονται για την επόμενη τραπεζική κρίση
World

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για νέα τραπεζική κρίση

Η ΕΕ προσπαθεί να διαπιστώσει ποιος παρέχει τα χρήματα όταν ένας τραπεζικός οργανισμός που έχει λάβει στήριξη πρέπει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της αγοράς

Γιάννης Αγουρίδης
Burger King: Άλμα πωλήσεων αλλά πτώση στα κέρδη – Θετικές προβλέψεις της SSP Ελλάς για το 2026
Business

Τι έγραψε το κοντέρ για Burger King και Starbucks στα αεροδρόμια

Ρεκόρ πωλήσεων κατέγραψαν τα εστιαστόρια που διαχειρίζεται η SSP Ελλάς στα ελληνικά αεροδρόμια (μεταξύ αυτών Burger King και Stabucks) - Τι προσδοκά από την τουριστική κίνηση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Αγορά κατοικίας: Η Αθήνα χτίζει ασταμάτητα διαμερίσματα – Πού ανεβαίνουν οι τιμές
Ακίνητα

Που χτίζονται νέα σπίτια – Οι πιο ακριβές περιοχές [γραφήματα]

Έρευνα της ReDataset αποκαλύπτει τι κατηγορίες ακινήτων που χτίζονται σήμερα και ποιες έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση – Πώς κινούνται οι τιμές στην αγορά κατοικίας σε όλη την Ελλάδα

Γιώργος Μανέττας
Δημόσιο Χρέος: Επόμενος σταθμός το…προσπέρασμα της Ιταλίας
Economy

Δημόσιο Χρέος: Επόμενος σταθμός το... προσπέρασμα της Ιταλίας

Σύμφωνα με αρμόδιο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου που μίλησε στον ΟΤ: «Δεν αποκλείεται να προχωρήσουμε και σε δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή φέτος», κάτι το οποίο θα ενισχύσει το ελληνικό δημόσιο χρέος

Γιάννης Αγουρίδης
Coca-Cola HBC: Νέα επένδυση 35 εκατομμυρίων δολαρίων στην Αλεξάνδρεια – Γιατί ποντάρει στην Αφρική
World

Η νέα «φλέβα χρυσού» της Coca-Cola HBC - Ρίχνει 1 δισ. μέχρι το 2030

H Coca-Cola HBC επένδυσε περισσότερα από 1,1 δισ. δολάρια στην Αίγυπτο μεταξύ 2022 και 2025, ενώ σχεδιάζει να επενδύσει επιπλέον 1,28 δισ. δολάρια από το 2026 έως το 2030

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Κόσμος
Καλαφάτης από το Συνέδριο «Innovation to Impact»: Ενορχηστρώνουμε τους εθνικούς πόρους
Επικαιρότητα

Καλαφάτης για καινοτομία: Ενορχηστρώνουμε τους εθνικούς πόρους

Ο "Δαίδαλος" και τα AI Factories θωρακίζουν την ψηφιακή κυριαρχία της χώρας”, είπε ο κ. Καλαφάτης

Ανδρουλάκης από ΣΕΒ: Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για τη βιομηχανία και το ενεργειακό κόστος
Πολιτική

Το σχέδιο Ανδρουλάκη για τη βιομηχανία - Οι έξι προτεραιότητες

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο ΣΕΒ: στοχευμένη μείωση ΦΠΑ, μοντέλο Ιταλίας για φθηνή ενέργεια και φρένο στη Golden Visa προτείνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Γιώργος Μανέττας
Live η ομιλία Ανδρουλάκη στην ετήσια γενική συνέλευση του ΣΕΒ
Πολιτική

Live η ομιλία Ανδρουλάκη στην ετήσια γενική συνέλευση του ΣΕΒ

Νέα επίθεση στην κυβέρνηση θα εξαπολύσει ο Νίκος Ανδρουλάκης με την ομιλία του στη γενική συνέλευση του ΣΕΒ, παραθέτοντας παράλληλα τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για οικονομία και επιχειρηματικότητα

Πανελλαδικές 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενημέρωση των υποψηφίων μέσω SMS
Κοινωνία

Πανελλαδικές 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενημέρωση των υποψηφίων μέσω SMS

Οι υποψήφιοι στις Πανελλαδικές θα μπορούν να ενημερωθούν με SMS για τις βαθμολογίες στο σύνολο των μαθημάτων που εξετάστηκαν και τη σχολή/τμήμα εισαγωγής τους

Δημόσιο: Ανατροπή στην αξιολόγηση των υπηρεσιών
Κοινωνία

Δημόσιο: Ανατροπή στην αξιολόγηση των υπηρεσιών

Ποια είναι η διαδικασία για τη… βαθμολόγηση του Δημοσίου και ποιοι συμμετέχουν

Εύη Σαλτού
Βρετανικό Κοινοβούλιο: Οι καθυστερήσεις στην αποκατάσταση προσθέτουν εκατοντάδες εκατ. λίρες ετησίως
Κόσμος

Οι καθυστερήσεις αποκατάστασης του Ουεστμίνστερ προσθέτουν εκατοντάδες εκατ. λίρες ετησίως

Το ετοιμόρροπο Παλάτι του Γουέστμινστερ που στεγάζει το βρετανικό κοινοβούλιο «έχει επείγουσα ανάγκη» επισκευών που έχουν ήδη εκτιμηθεί σε 11 δισεκατομμύρια λίρες, αναφέρει η Εθνική Υπηρεσία Ελέγχου

Palantir: Η αγωγή κατά ελβετικού ερευνητικού περιοδικού γύρισε μπούμερανγκ
Κόσμος

Η αγωγή της Palantir κατά ελβετικού περιοδικο γύρισε μπούμερανγκ

Η Palantir μήνυσε το περιοδικό για αναφορές ότι η Ελβετία απέρριψε τις προσεγγίσεις της και η αγωγή της γύρισε μπούμερανγκ

Latest News
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος αλλά με αδύναμο τον DAX
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Αδύναμος ο DAX, ανοδικά οι ευρωαγορές

Με κέρδη έκλεισαν και σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις προσδοκίες σχετικά με τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή να βελτιώνονται

Καλαφάτης από το Συνέδριο «Innovation to Impact»: Ενορχηστρώνουμε τους εθνικούς πόρους
Επικαιρότητα

Καλαφάτης για καινοτομία: Ενορχηστρώνουμε τους εθνικούς πόρους

Ο "Δαίδαλος" και τα AI Factories θωρακίζουν την ψηφιακή κυριαρχία της χώρας”, είπε ο κ. Καλαφάτης

Ελίν: Σταθερή πορεία στην εγχώρια αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2026
Business

Ελίν: Σταθερή πορεία στην εγχώρια αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2026

Η διοίκηση της ελίν εκτιμά ότι το 2026 θα εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα απαιτητική και απρόβλεπτη χρονιά

Αεροπορικά ταξίδια: Νέα συμφωνία της ΕΕ ενισχύει τα δικαιώματα των επιβατών
Μεταφορές

Περισσότερες αποζημιώσεις, δωρεάν θέσεις για παιδιά και διαφάνεια στα εισιτήρια

Τα αεροπορικά ταξίδια στην Ευρώπη αποκτούν ισχυρότερη προστασία ενώ θεσπίζονται νέες εγγυήσεις για επιβάτες και οικογένειες

ΣΕΒ: Τα 8 «θέλω» της νέας διοίκησης των βιομηχάνων
Business

Με οκτώ «θέλω» η νέα διοίκηση του ΣΕΒ

Τις κύριες διεκδικήσεις των Ελλήνων επιχειρηματιών ανέδειξε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος πρόεδρος του ΣΕΒ στη ΓΣ - Τα μηνύματα των νέων και παλαιών στελεχών

Χρήστος Κολώνας
ΣΕΒ: Ποιοι απαρτίζουν το νέο διοικητικό συμβούλιο
Business

Ποιοι απαρτίζουν το νέο Δ.Σ. του ΣΕΒ

Στη θέση του προέδρου ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος ενώ στις θέσεις των αντιπροέδρων οι κ.κ. Ράνια Αικατερινάρη, Ανδρέας Σιάμισιης και Βασίλειος Ψάλτης

Ideal Holdings: Αύξηση και μείωση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους
Business

Στις 24/6 η έναρξη καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου απο την Ideal Holdings

Επιστροφή κεφαλαίου 0,70 ευρώ ανά μετοχή - Το μετοχικό κεφάλαιο πλέον θα ανέρχεται σε 67,2 εκατ. ευρώ

ΕΑΣΕ/ICAPCRIF CEO Index: Πτώση του οικονομικού κλίματος το 2026 λόγω Μέσης Ανατολής και ενεργειακού κόστους
Economy

Οι CEOs «βλέπουν» σύννεφα στην οικονομία – Πώς ο πόλεμος επηρεάζει επενδύσεις, ενέργεια και τουρισμό

Η έρευνα των ΕΑΣΕ/ICAPCRIF CEO Index καταγράφει επιδείνωση του οικονομικού κλίματος μεταξύ των CEOs το πρώτο τρίμηνο του 2026

Alpha Bank: Γιατί η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια
World

Alpha Bank: Γιατί η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια

Το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Alpha Bank εξηγεί τις αιτίες και το πλαίσιο της απόφασης της αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ

ΕΕ: Οι Βρυξέλλες ήδη προετοιμάζονται για την επόμενη τραπεζική κρίση
World

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για νέα τραπεζική κρίση

Η ΕΕ προσπαθεί να διαπιστώσει ποιος παρέχει τα χρήματα όταν ένας τραπεζικός οργανισμός που έχει λάβει στήριξη πρέπει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της αγοράς

Γιάννης Αγουρίδης
Hegde funds: Γιατί σορτάρουν την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία
World

Γιατί τα hedge funds σορτάρουν την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία

Στο στόχαστρο των hedge funds το μακροπρόθεσμο χρέος και τα ίδια κεφάλαια, καθώς η χρηματιστηριακή αξία του κλάδου μειώθηκε κατά δεκάδες δισ. ευρώ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνέχισε την ανοδική πορεία- Άλμα για Aktor
Xρηματιστήριο Αθηνών

Κέρδισε τη μάχη του profit taking το ΧΑ - Άλμα για Aktor

Το Χρηματιστήριο Αθηνών αναχαίτισε τις πιέσεις κατοχύρωσης κερδών και έκλεισε με θετικό πρόσημο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ψάλτης: Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ εκλέχθηκε ο CEO της Alpha Bank
Τράπεζες

Αντιπρόεδρος στον ΣΕΒ ο Βασίλης Ψάλτης, CEO της Alpha Bank

Τι είπε για την μετά το RRF εποχή και την παραγωγικότητα στην παρέμβασή του στο ΣΕΒ ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης

Amazon Web Services: Νέα Local Zone στην Αθήνα από τον Ιούλιο – Στο επίκεντρο και η ελληνική γλώσσα σε Kindle και Alexa
Επικαιρότητα

Η Amazon βλέπει Ελλάδα: Έρχονται ελληνικά σε Alexa και Kindle

Η επέκταση της Amazon Web Services στην Ελλάδα, η ενσωμάτωση της ελληνικής γλώσσας στις πλατφόρμες και οι νέες επενδυτικές προοπτικές

Πετρέλαιο: Κάτω από 80 δολ. το Brent για πρώτη φορά από τον Μάρτιο
Commodities

Κάτω από 80 δολ. το Brent για πρώτη φορά από τον Μάρτιο

Υποχωρούν οι τιμές στο πετρέλαιο στην προοπτική του πλήρους ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ

ΕΕ: Ο μυστικός διαπραγματευτής που άφησε τον Τραμπ να…περιμένει
World

Ο μυστικός διαπραγματευτής της ΕΕ που άφησε τον Τραμπ να...περιμένει

Η λογική ήταν απλή: να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της ΕΕ, να αποφευχθεί ένας δασμολογικός πόλεμος και να διατηρηθεί ό,τι είχε απομείνει από τη διατλαντική σταθερότητα

Γιάννης Αγουρίδης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies