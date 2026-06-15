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Ελληνικές τράπεζες: Ανεβάζει τις τιμές στόχους η Optima Bank – Οι 3 καταλύτες

Ισχυρή κερδοφορία, αυξανόμενες διανομές κεφαλαίου και ελκυστικές αποτιμήσεις για τις ελληνικές τράπεζες

Τράπεζες 15.06.2026, 14:25
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Ελληνικές τράπεζες: Ανεβάζει τις τιμές στόχους η Optima Bank – Οι 3 καταλύτες
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Θετική παραμένει η εικόνα για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, σύμφωνα με ανάλυση της Optima Bank, η οποία υποστηρίζει ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες συνδυάζουν ισχυρή και διατηρήσιμη κερδοφορία, αυξανόμενες αποδόσεις προς τους μετόχους και ελκυστικές αποτιμήσεις σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές ομοειδείς τους.

Με τη σύσταση για αγορά (buy), η Optima προχώρησε και σε αύξηση των τιμών στόχων των ελληνικών τραπεζών, στα 4,79 ευρώ για την Alpha Bank, από 4,28 ευρώ προηγουμένως, στα 5,05 ευρώ για τη Eurobank, από 4,60 ευρώ, στα 18,10 ευρώ για την Εθνική, από 15,83 ευρώ, ενώ για την Πειραιώς στα 10,52 ευρώ, από 9,66 ευρώ προηγουμένως.

Η Optima Bank εκτιμά ότι ο κλάδος θα συνεχίσει να παράγει αποδόσεις ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) της τάξης του 13%-16,5% έως το 2028, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή αναμένεται να αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 10% την περίοδο έως το 2028. Η δυναμική αυτή στηρίζεται στην ισχυρή πιστωτική επέκταση, στην αυξανόμενη συμβολή των προμηθειών και στη συνεχιζόμενη δημιουργία κεφαλαίου, η οποία επιτρέπει υψηλότερες διανομές προς τους μετόχους.

Ισχυρή η κερδοφορία

Σύμφωνα με την Optima Bank, η κερδοφορία αποτελεί τον βασικό πυλώνα του επενδυτικού αφηγήματος για τις ελληνικές τράπεζες. Οι τράπεζες αναμένεται να επιτύχουν ετήσια αύξηση δανείων κατά 5%-7% τα επόμενα χρόνια, κυρίως μέσω της χρηματοδότησης επιχειρήσεων και επενδυτικών έργων. Παράλληλα, η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους θα βασίζεται ολοένα και περισσότερο στην αύξηση των χορηγήσεων και λιγότερο στα επιτόκια, καθώς τα περιθώρια κέρδους σταθεροποιούνται.

Την ίδια στιγμή, τα έσοδα από προμήθειες αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα, καταγράφοντας υψηλούς μονοψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης, χάρη στην ενίσχυση των τραπεζοασφαλιστικών εργασιών, στις προμήθειες που συνδέονται με τις χορηγήσεις και στη σταδιακή στροφή των πελατών προς υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων. Η υψηλή λειτουργική αποδοτικότητα, με δείκτη κόστους προς έσοδα κοντά στο 35%-36%, και το περιορισμένο κόστος κινδύνου ενισχύουν περαιτέρω τη δυνατότητα διατήρησης υψηλής κερδοφορίας και διψήφιας αύξησης των κερδών.

Διανομές

Η Optima Bank επισημαίνει ότι οι διανομές κεφαλαίου αναδεικνύονται πλέον σε βασικό παράγοντα δημιουργίας αξίας για τους μετόχους. Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας CET1 σημαντικά υψηλότερους από τις ελάχιστες εποπτικές απαιτήσεις, ενώ η ισχυρή οργανική παραγωγή κεφαλαίου διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των μελλοντικών διανομών.

Οι διοικήσεις επικεντρώνονται στη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής τους διάρθρωσης μέσω της σταδιακής αξιοποίησης του πλεονάζοντος κεφαλαίου, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε αυξημένες αποδόσεις προς τους μετόχους. Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι οι συνολικές αποδόσεις από μερίσματα και λοιπές διανομές θα κινηθούν στην περιοχή του 6%-9% τα επόμενα τρία χρόνια, με το βάρος να μετατοπίζεται πλέον προς τις χρηματικές διανομές και λιγότερο προς τα προγράμματα επαναγοράς μετοχών.

Στο βάθος αναβάθμιση…

Παρά τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες, η Optima Bank σημειώνει ότι τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026 επιβεβαίωσαν τη δυναμική κερδοφορίας του κλάδου, με τις διοικήσεις να εμφανίζονται βέβαιες για την επίτευξη των στόχων της χρονιάς. Ως βασικούς καταλύτες ανόδου αναφέρει το ενδεχόμενο διατήρησης υψηλότερων επιτοκίων λόγω επίμονων πληθωριστικών πιέσεων, την ισχυρή ζήτηση για εταιρικά δάνεια και τις αναμενόμενες εισροές κεφαλαίων που θα μπορούσαν να προκύψουν από την ένταξη της ελληνικής αγοράς στους δείκτες ανεπτυγμένων αγορών των STOXX, FTSE και MSCI.

Παράλληλα, μια αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να μειώσει το επενδυτικό ρίσκο που αποτιμάται σήμερα στις αγορές. Αντίθετα, οι βασικοί κίνδυνοι αφορούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τον εκλογικό κύκλο, παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν βραχυπρόθεσμα το επενδυτικό κλίμα χωρίς όμως, κατά την εκτίμηση της Optima Bank, να μεταβάλουν τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή πορεία του κλάδου.

Ελκυστικές οι αποτιμήσεις

Σε ό,τι αφορά τις αποτιμήσεις, η χρηματιστηριακή θεωρεί ότι παραμένουν ιδιαίτερα ελκυστικές, στηρίζοντας τη θετική της στάση για τον κλάδο. Όπως σημειώνει, οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με έκπτωση έναντι των τραπεζών της Νότιας Ευρώπης τόσο με βάση τον δείκτη τιμής προς κέρδη του 2026 όσο και με βάση τον δείκτη τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία.

Κατά την Optima Bank, η συνέχιση της ισχυρής κερδοφορίας, η αυξημένη ορατότητα στις μελλοντικές διανομές κεφαλαίου και η πιθανότητα αναβάθμισης των αποτιμήσεων αποτελούν τους βασικούς λόγους για περαιτέρω άνοδο των τραπεζικών μετοχών. Για τον λόγο αυτό, διατηρεί σύσταση «Buy» για το σύνολο του κλάδου, συνοδεύοντάς την με αναβαθμισμένες τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες.

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