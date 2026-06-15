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OpenAI: Δικαστική νίκη απέναντι στην xAI του Μασκ για εμπορικά μυστικά

Η αγωγή της πλευράς Μασκ ισχυριζόταν ότι πρώην υπάλληλοι της xAI απέσπασαν εμπιστευτικές πληροφορίες προς όφελος της OpenAI

Tεχνητή νοημοσύνη 15.06.2026, 20:51
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OpenAI: Δικαστική νίκη απέναντι στην xAI του Μασκ για εμπορικά μυστικά
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Ομοσπονδιακή δικαστής απέρριψε τη Δευτέρα αγωγή της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης xAI του Ίλον Μασκ, η οποία κατηγορούσε την OpenAI του ανταγωνιστή Σαμ Άλτμαν για κλοπή εμπορικών απορρήτων της.

Η αγωγή, η οποία είχε αρχικά κατατεθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο, ισχυριζόταν ότι πρώην υπάλληλοι της xAI απέσπασαν εμπιστευτικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του πηγαίου κώδικα που σχετίζεται με το chatbot Grok

Η ομοσπονδιακή δικαστής Ρίτα Λιν στο Σαν Φρανσίσκο δήλωσε ότι η xAI δεν κατάφερε να αποδείξει ότι η OpenAI παρότρυνε τον πρώην μηχανικό της xAI, Ξουέτσεν Λι, να καταχραστεί εμπορικά μυστικά ή ότι ο Λι αποκάλυψε εμπορικά μυστικά της xAI σε μια παρουσίαση που πραγματοποίησε ενώ η OpenAI τον προσλάμβανε.

«Μάταιο» για την xAI να συνεχίσει τη διαδικασία

Η Λιν απέρριψε την αγωγή οριστικά, αναφέροντας ότι θα ήταν «μάταιο» για την xAI να συνεχίσει τη διαδικασία. Είχε απορρίψει μια προηγούμενη εκδοχή της αγωγής τον Φεβρουάριο.

Η αγωγή, η οποία είχε αρχικά κατατεθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο, ισχυριζόταν ότι πρώην υπάλληλοι της xAI απέσπασαν εμπιστευτικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του πηγαίου κώδικα που σχετίζεται με το chatbot Grok, όταν αποχώρησαν για να αναλάβουν νέες θέσεις εργασίας στην OpenAI.

Η επιχείρηση xAI αποτελεί μέρος της εταιρείας SpaceX του αμερικανού μεγιστάνα και πρώτου τρισεκατομμυριούχου στον κόσμο και δραστηριοποιείται στους τομείς των πυραύλων, των δορυφόρων και της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι δικηγόροι της xAI δεν απάντησαν σε αίτημα του Reuters για σχόλιο μετά την τελευταία αυτή εξέλιξη.

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