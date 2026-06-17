Ιταλία: Η απουσία της ομάδας απο το Μουντιάλ προκαλεί πολιτική διαμάχη

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Η αποτυχία της Ιταλίας να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA -και μάλιστα για τρίτη συνεχόμενη φορά- προκάλεσε μεγάλη πολιτική και δημόσια κατακραυγή σε μια χώρα που είναι παθιασμένη με το ποδόσφαιρο.

Είναι σημαντικό ότι πλέον η πολιτική κόντρα έχει μετατραπεί σε μια πικρή διαμάχη για το ποιος ελέγχει το άθλημα, σημειώνει το Politico.

Το κόμμα της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, «Αδελφοί της Ιταλίας», έσπευσε να προτείνει τον περιορισμό της εξουσίας της ιταλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας — της Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) — αφού ο πρόεδρός της, ο 72χρονος Γκαμπριέλε Γκραβίνα, παραιτήθηκε τον Απρίλιο κάτω απο έντονη πίεση, μετά την ήττα της ιταλικής ομάδας , στα πλέι-οφ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Οι εκλογές για τη νέα ηγεσία της Ομοσπονδίας

Με τις νέες εκλογές για την ηγεσία της FIGC να έχουν προγραμματιστεί για τις 22 Ιουνίου, οι σύμμαχοι της Μελόνι πιέζουν για την ακύρωση της ψηφοφορίας και την υπαγωγή του οργανισμού σε ειδική διοίκηση — μια διαδικασία έκτακτης ανάγκης που έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν στον αθλητισμό για την αντιμετώπιση σοβαρών σκανδάλων διαφθοράς.

Σε μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο έχει τεράστια πολιτιστική βαρύτητα, η ντροπιαστική εμφάνιση της Ιταλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο έχει μετατραπεί σε μια έμμεση μάχη για τη διακυβέρνηση, τις μεταρρυθμίσεις, τις επενδύσεις και την προθυμία της κυβέρνησης Μελόνι να επεκτείνει την πολιτική της επιρροή σε ανεξάρτητους θεσμούς.

«Η πρώτη προτεραιότητα δεν πρέπει να είναι οι νέες εκλογές· δεν είναι μέσω των εκλογών που δημιουργούνται οι συνθήκες για μια ανάκαμψη», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Αθλητισμού Αντρέα Αμπόντι σε συνέντευξή του στο Politico.

Αξιωματούχοι του ποδοσφαίρου έχουν καταγγείλει την κυβερνητική παρέμβαση ως μια κίνηση εξουσίας με στόχο να εμποδιστεί το μεγάλο φαβορί, ο Τζιοβάνι Μαλάγκο, πρώην πρόεδρος της Ιταλικής Ολυμπιακής Επιτροπής (CONI), ο οποίος δεν χαίρει της εκτίμησης του κόμματος της Μελόνι.

«Η ιδέα να τεθεί [η FIGC] υπό διοίκηση, κατά τη γνώμη μου, υποδηλώνει απλώς μια κατάληψη [από την κυβέρνηση]· δεν προσφέρει καμία προοπτική για το μέλλον», δήλωσε ο Γκραβίνα στο Politico από το γραφείο του στη Ρώμη, το οποίο κοσμούν δύο λαμπερά τρόπαια Παγκοσμίου Κυπέλλου και άλλα κειμήλια από μια περασμένη εποχή δόξας. «Η ιδέα της κατάληψης του ποδοσφαιρικού κόσμου κυκλοφορεί εδώ και πάρα πολύ καιρό», πρόσθεσε.

Τι λέει η αντιπολίτευση

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν κατηγορήσει τη Μελόνι για συγκέντρωση εξουσίας, καταστολή της διαφωνίας και τοποθέτηση πιστών της σε θέσεις εξουσίας, ένα μοτίβο που παρατηρούν στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Ιταλίας, στην εποπτική αρχή των χρηματοπιστωτικών αγορών και στο δικαστικό σύστημα.

Ωστόσο, η κυβέρνηση αρνείται ότι επιδιώκει να επεκτείνει την επιρροή της στην FIGC. «Πρόκειται για έναν αξιολύπητο και αβάσιμο ισχυρισμό. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως απόπειρα της πολιτικής να αναλάβει τον έλεγχο αυτού του τομέα», δήλωσε ο Αμπόντι.

Από την τελευταία φορά που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA το 2006, εναντίον της αιώνιας αντιπάλου Γαλλίας, η Ιταλία έχει σταδιακά υποβαθμιστεί από παγκόσμια ποδοσφαιρική υπερδύναμη σε ομάδα δεύτερης κατηγορίας, αντανακλώντας την ευρύτερη οικονομική στασιμότητα της χώρας.

Όπως και το ευρύτερο κατεστημένο της χώρας, η ηγεσία του ιταλικού ποδοσφαίρου γερνάει και οι προσπάθειές της να προωθήσει μεταρρυθμίσεις έχουν υπονομευθεί από κατεστημένα συμφέροντα και αντίσταση τόσο από τους μεγαλύτερους συλλόγους όσο και από τις χαμηλότερες κατηγορίες. .

«Είναι ένας πολύ κλειστός κόσμος, και σπάνια προτείνουν καινοτόμες ιδέες», δήλωσε ένας πρώην ιταλός αξιωματούχος του ποδοσφαίρου, στον οποίο παραχωρήθηκε ανωνυμία ώστε να μιλήσει ελεύθερα για το παρόν ρεπορτάζ.

Σε έναν κόσμο, ωστόσο, όπου η πολιτική φιλία συχνά έχει μεγαλύτερη σημασία από την ατομική αξία, η τεταμένη σχέση του Μάλαγκο με την κυβέρνηση Μελόνι κινδυνεύει να αποτελέσει σημαντικό μειονέκτημα στο μέλλον.