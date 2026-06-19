Ομπάμα: Μπάιντεν, Κλίντον και Μπους στα εγκαίνια του Προεδρικού Κέντρου

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Πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ, διασημότητες και άνθρωποι της τέχνης παρευρέθηκαν στην τελετή για το άνοιγμα του Προεδρικού Κέντρου του Μπαράκ Ομπάμα στο Σικάγο.

Ο Τζο Μπάιντεν και η σύζυγός του Τζιλ, ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον και ο ρεπουμπλικανός Τζορτζ Μπους με τη σύζυγό του Λόρα έδωσαν το παρόν όπως και η πρώην αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις.

Εκεί βρέθηκαν και οι Τομ Χανκς, Αν Χάθαγουεϊ, Στίβεν Σπίλμπεργκ, Στίβεν Κολμπέρτ και ο Τζορτζ Λούκας ενώ από τη μουσική εκδήλωση παρέλασαν μεγάλοι μουσικοί, υποστηρικτές του Δημοκρατικού Κόμματος: Ο Μπρους Σπρίνγκστιν, ο Στίβι Γουόντερ, η Κριστίνα Αγκιλέρα, η Τζένιφερ Χάντσον, ο Μπόνο και ο Edge των U2, o Έντι Βέντερ των Peral Jam και άλλοι.

Το Προεδρικό Κέντρο ανοίγει σήμερα τις πύλες του για το κοινό με ένα τριήμερο εκδηλώσεων με παραστάσεις, αθλητικές και άλλες δραστηριότητες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έλαβε πρόσκληση για τα εγκαίνια αλλά «είναι ευπρόσδεκτος στο μέλλον για να ξεναγηθεί στους χώρους του Κέντρου».

Φωτογραφικά στιγμιότυπα

Αιχμές κατά Τραμπ χωρίς να αναφέρει το όνομά του

Ο Μπαράκ Ομπάμα αναφέρθηκε στην ομιλία του στα συστήματα ελέγχου των κυβερνήσεων και πολλοί εντόπισαν αιχμές κατά του νυν προέδρου των ΗΠΑ.

«Κανένας δεν βρίσκεται πάνω από το νόμο ούτε κάτω από την προστασία του», είπε ο Ομπάμα και έκανε αναφορά στα 250 χρόνια από την ίδρυση των ΗΠΑ. Οι αγώνες για ανεξαρτησία δεν περιλάμβαναν «ούτε βασιλιάδες ούτε άρχοντες, ούτε δουλοπάροικους ούτε υπηκόους, αλλά μόνο πολίτες, τον καθένα από εμάς που είναι ελεύθερος να επιδιώξει τη δική του εκδοχή της ευτυχίας».

«Η πίστη στις ισορροπίες στην κυβέρνησή μας, η λογοδοσία που συνοδεύει ένα ανεξάρτητο δικαστικό σώμα και έναν ισχυρό και ελεύθερο Τύπο, η πεποίθηση ότι οι ένοπλες δυνάμεις και οι αρχές επιβολής του νόμου δεν οφείλουν υπακοή σε κανέναν πρόεδρο ή πολιτικό κόμμα, αλλά στον λαό και στο Σύνταγμά μας, η πίστη στην ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας αφού ο λαός έχει εκφραστεί σε δίκαιες και ελεύθερες εκλογές», είπε ακόμη.

Έστειλε δε το μήνυμα ότι «είναι δελεαστικό να υποκύψουμε στον κυνισμό και ακόμη και στην απελπισία, ώστε να σταματήσουμε να προσπαθούμε».

«Όταν χάνουμε την εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον, όταν σταματάμε να πιστεύουμε ότι η ψήφος έχει σημασία, ότι η ιδιότητα του πολίτη έχει σημασία, ότι οι συλλογικές μας φωνές έχουν σημασία, ότι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόμαστε ο ένας στον άλλον δεν έχει πλέον σημασία», είπε και διευκρίνισε ότι τότε «ανοίγουμε την πόρτα στους πιο αδίστακτους, ή στους πιο αδιάφορους, ή στους πιο φοβισμένους ανάμεσά μας, που θεωρούν ορισμένες ομάδες και ορισμένους ανθρώπους πιο ίσους από άλλους, και βλέπουν την κυβέρνηση ως τίποτα περισσότερο από ένα μέσο για να μοιράσουν τα λάφυρα, να τιμωρήσουν τους εχθρούς και να κρατήσουν όσους είναι διαφορετικοί στη θέση τους. Δεν πιστεύω ότι αυτή είναι η ιστορία της Αμερικής που θα επικρατήσει τελικά».

here’s Barack Obama’s entire speech commemorating the Obama Presidential Center. He reflected on his administration’s successes and failures, critiqued the moral rot of contemporary America, and outlined a positive vision of the future — all without ever mentioning Trump pic.twitter.com/ceyK0hTM0X — Aaron Rupar (@atrupar) June 18, 2026

Στην ομιλία της η Μισέλ Ομπάμα εξήρε τον σύζυγό της για το έργο και την κληρονομιά του ως πρόεδρος, προκαλώντας χειροκροτήματα.

«Μου είπες πριν από τόσα χρόνια ότι δεν μπορούσες να μου υποσχεθείς τον κόσμο, αλλά μπορούσες να μου υποσχεθείς μια ενδιαφέρουσα ζωή, και φυσικά ξεπέρασες τον εαυτό σου και κατάφερες να μου δώσεις και τα δύο», είπε.

Στη θητεία σου «δεν έλιωσες ούτε μία φορά», είπε και πρόσθεσε ότι «το χρησιμοποίησες για να αποκαλύψεις την πιο αληθινή σου ουσία, την επίμονη αισιοδοξία σου και το ακλόνητο θάρρος σου, την εκθαμβωτική σου ευφυΐα και την ανεπιτήδευτη αξιοπρέπειά σου, την άγρια εργασιακή σου ηθική και την απολύτως ακλόνητη ηθική σου δύναμη».

Προκάλεσε μάλιστα έντονες επευφημίες από το κοινό όταν αναφέρθηκε στο Νόμπελ Ειρήνης του συζύγου της, με τον οποίο βραβεύτηκε το 2009. «Δούλεψες για τον λαό. Διέσωσες την οικονομία μας, επέκτεινες την υγειονομική περίθαλψη, έβαλες τέλος σε έναν πόλεμο, διέταξες την επιδρομή εναντίον του Μπιν Λάντεν, έσωσες την αυτοκινητοβιομηχανία, κέρδισες ένα βραβείο ειρήνης» είπε, ενώ το κοινό επευφημούσε.

“It has been an honor to be by your side.” Former first lady Michelle Obama paid emotional tribute to her husband, former President Barack Obama, during the dedication ceremony of the Obama Presidential Center in Chicago. https://t.co/ssPKeiFS6P pic.twitter.com/9vu3U9xw3l — ABC News (@ABC) June 18, 2026



Η πανεπιστημιούπολη του κέντρου εκτείνεται σε 19 στρέμματα στο Jackson Park του Σικάγο, λίγα μόλις βήματα από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο. Με κόστος 850 εκατομμύρια δολάρια, περιλαμβάνει 3,7 στρέμματα πάρκου, γραφεία για το Ίδρυμα Ομπάμα, ένα αμφιθέατρο για δημόσιες εκδηλώσεις, δημόσιες καλλιτεχνικές και αθλητικές εγκαταστάσεις, και ένα νέο παράρτημα της Δημόσιας Βιβλιοθήκης του Σικάγο.

Σε συνεργασία με την Εθνική Διοίκηση Αρχείων και Αρχείων, τα προεδρικά αρχεία Ομπάμα είναι πλήρως ψηφιακά.

Το κεντρικό στοιχείο του κέντρου είναι ένα τετραώροφο μουσείο που τοποθετεί τα χρόνια του Ομπάμα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κοινωνικής αλλαγής, ξεκινώντας από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας και εκτείνοντας τα κινήματα για τα πολιτικά δικαιώματα και τα εργατικά κινήματα, καθώς και το πολιτικό κίνημα βάσης στο Σικάγο που οδήγησε στην πολιτική άνοδο του Μπαράκ Ομπάμα.

Ο πρώην πρόεδρος είπε σε προγενέστερη συνέντευξή του στο ABC News ότι ελπίζει ότι, αφηγούμενος την ιστορία του ταπεινού ξεκινήματός του, το μουσείο θα εμπνεύσει τους νέους να γνωρίζουν ότι ζουν σε μια χώρα όπου ο καθένας, ακόμη και εκείνοι που βρίσκονται στα πιο απομακρυσμένα περιθώρια της κοινωνίας, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος.

«Αυτό θέλω να καταλάβουν οι άνθρωποι σε 50 χρόνια από τώρα», είπε. «Αυτή είναι η καλύτερη ιστορία μας. Αυτό είναι το πράγμα που πρέπει όχι απλώς να κρατήσουμε, αλλά και να αγωνιστούμε για αυτό».

Πηγή: in.gr