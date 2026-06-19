Servicers: Παγώνουν οι τόκοι για τα δάνεια του ν. Κατσέλη

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Την πλήρη συμμόρφωσή τους με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα δάνεια που έχουν ενταχθεί στον ν. Κατσέλη ανακοίνωσαν οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Επισημαίνουν, ωστόσο, ότι παραμένουν ερμηνευτικά ζητήματα σχετικά με τη διάρκεια εκτοκισμού των μηνιαίων δόσεων, τα οποία απαιτούν περαιτέρω διευκρινίσεις. Μέχρι να δοθούν αυτές οι διευκρινίσεις, οι servicers καλούν τους οφειλέτες να συνεχίσουν κανονικά την καταβολή των δόσεων που αντιστοιχούν μόνο στο κεφάλαιο των ρυθμίσεών τους.

Απόλυτη συμμόρφωση στην απόφαση

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Ενωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ) κατόπιν συνεδρίασης του ΔΣ της, συνοψίζονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν ομόφωνα σε συνέχεια της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι οι Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) σέβονται απολύτως και συμμορφώνονται πλήρως με την υπ’ αριθμ. 6/2026 απόφαση της Πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, με την οποία κρίθηκε ότι ο εκτοκισμός των ρυθμίσεων του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010 υπολογίζεται επί της εκάστοτε μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού οφειλόμενου κεφαλαίου. Η κρίση αυτή της Πλήρους Ολομέλειας είναι εφαρμοστέα από τις ΕΔΑΔΠ άμεσα και χωρίς καμία επιφύλαξη ως προς την ουσία της.

Επισημαίνεται ακόμη ότι οι ΕΔΑΔΠ έχουν θεσμική και νομική υποχρέωση επακριβούς προσδιορισμού των οφειλών και είσπραξής τους. Η υποχρέωση αυτή, την οποία ανέλαβαν με την υπογραφή των συμβάσεων διαχείρισης των απαιτήσεων εντός των τιτλοποιήσεων του σχεδίου «Ηρακλής» είναι σύμφυτη με την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και των φορολογουμένων, οι οποίοι έχουν αναδεχθεί και το τελικό βάρος των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου.

Η εκκρεμότητα

Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου καθιστά σαφές ότι για τα δάνεια που υπάγονται στον ν. Κατσέλη η δέουσα μέθοδος υπολογισμού των τόκων είναι ο εκτοκισμός στη δόση και όχι τοκοχρεολυτικά στο κεφάλαιο, το οποίο καθορίζει η σχετική δικαστική απόφαση, αναφέρει η ΕΔΑΔΠ, προσθέτοντας ότι, ωστόσο, κατά την πρακτική εφαρμογή της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου έχει προκύψει ζήτημα ως προς την διάρκεια της χρονικής περιόδου εκτοκισμού κάθε μηνιαίας δόσης, ως προς το οποίο έχουν διατυπωθεί διαφορετικές απόψεις από νομικούς και επαγγελματικούς φορείς. Το ζήτημα αυτό χρήζει αποσαφήνισης προκειμένου οι ΕΔΑΔΠ να μπορέσουν να εφαρμόσουν ουσιαστικά και τεχνικά την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

Συνεπώς, αποφάσισε ομόφωνα το ΔΣ της ένωσης, μέχρι τη διευκρίνιση του ζητήματος αυτού, οι Εταιρίες Διαχείρισης (ΕΔΑΔΠ) καλούν τους οφειλέτες του ν. 3869/2010 να συνεχίσουν να καταβάλλουν το ποσό που αντιστοιχεί στο κεφάλαιο της μηνιαίας τους δόσης.