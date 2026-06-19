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Το κύμα που κατέκτησε τον κόσμο: Όταν η τέχνη γίνεται επένδυση εκατομμυρίων

Η ιστορική δημοπρασία στο Παρίσι επιβεβαιώνει τη διαχρονική αξία της ασιατικής τέχνης, με τον περίφημο «Μεγάλο Κύμα» του Χοκουσάι να παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα στην ιστορία

Tέχνη και Ζωή 19.06.2026, 07:26
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Το κύμα που κατέκτησε τον κόσμο: Όταν η τέχνη γίνεται επένδυση εκατομμυρίων
Επιμέλεια Γιώργος Μαζιάς

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Μια ιστορική δημοπρασία στο Παρίσι επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη διαχρονική γοητεία και την επενδυτική αξία της ασιατικής τέχνης. Στον οίκο Christie’s, ένα επιβλητικό επίχρυσο χάλκινο άγαλμα Βούδα της δυναστείας των Μινγκ του 15ου αιώνα πωλήθηκε έναντι 2,68 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ένα εξαιρετικά σπάνιο αντίτυπο της περίφημης ξυλογραφίας «Το Μεγάλο Κύμα έξω από την Καναγκάβα» του Ιάπωνα καλλιτέχνη Κατσουσίκα Χοκουσάι έφτασε τα 1,64 εκατομμύρια ευρώ.

Και τα δύο έργα ξεπέρασαν κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις των ειδικών. Το άγαλμα του Βούδα, ύψους 1,25 μέτρων και προερχόμενο από τη συλλογή του κόμη Νταμιέν ντε Μαρτέλ, είχε εκτιμηθεί μεταξύ 800.000 και 1,2 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, η ξυλογραφία του Χοκουσάι αναμενόταν να πωληθεί μεταξύ 600.000 και 800.000 ευρώ, ωστόσο η τελική τιμή ξεπέρασε κατά πολύ τις προβλέψεις.

Το γεγονός δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη επιτυχημένη δημοπρασία. Αποτυπώνει τη διαχρονική δύναμη ορισμένων έργων τέχνης να ξεπερνούν τα όρια της εποχής τους και να μετατρέπονται σε παγκόσμια πολιτιστικά σύμβολα. Το «Μεγάλο Κύμα» του Χοκουσάι, που δημιουργήθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα ως μέρος της σειράς «Τριάντα έξι όψεις του όρους Φούτζι», θεωρείται σήμερα μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες στην ιστορία της τέχνης.

Η επιρροή της ξεπερνά κατά πολύ τον κόσμο των μουσείων. Αντίτυπα του έργου βρίσκονται στις συλλογές του Βρετανικού Μουσείου, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας και του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης. Ο Κλοντ Μονέ διατηρούσε αντίγραφό της στην κατοικία του στο Ζιβερνί, ενώ ο Κλοντ Ντεμπισί φωτογραφήθηκε μπροστά της λίγο πριν συνθέσει το αριστούργημά του «La Mer».

Δύο αιώνες μετά τη δημιουργία της, η εικόνα του τεράστιου κύματος εξακολουθεί να επηρεάζει τη σύγχρονη κουλτούρα. Έχει χρησιμοποιηθεί σε διαφημιστικές καμπάνιες, σε συλλογές οίκων μόδας όπως η Dior και η Gucci, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει και έναν νέο συμβολισμό, καθώς συνδέεται με τις συζητήσεις για την κλιματική αλλαγή, την άνοδο της στάθμης των θαλασσών και τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση.

Η δημοπρασία του Παρισιού υπενθυμίζει ότι η τέχνη δεν αποτελεί μόνο πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και μία από τις ισχυρότερες μορφές παγκόσμιας αξίας. Και λίγα έργα το αποδεικνύουν καλύτερα από το κύμα του Χοκουσάι, το οποίο συνεχίζει να ταξιδεύει στον χρόνο με την ίδια δύναμη που είχε όταν δημιουργήθηκε πριν από σχεδόν 200 χρόνια.

Πηγή: in.gr

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