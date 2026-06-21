 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
    [1]=>
    string(18) "Academic Interests"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Weather"
    [1]=>
    string(38) "Environmental Science & Sustainability"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(17) "Natural Disasters"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Καύσωνας στην Ευρώπη: Προ των πυλών παρατεταμένο κύμα, θερμοκρασίες κοντά τους 40°C

Η ισπανική AEMET ανέφερε ότι ο καύσωνας θα διαρκέσει μέχρι τα μέσα της εβδομάδας

Κλιματική αλλαγή 21.06.2026, 19:37
Σχολιάστε
Καύσωνας στην Ευρώπη: Προ των πυλών παρατεταμένο κύμα, θερμοκρασίες κοντά τους 40°C
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ένας έντονος καύσωνας έπληξε μεγάλο μέρος της Ευρώπης την Κυριακή, με θερμοκρασίες που άγγιζαν τους 40 βαθμούς Κελσίου, προκαλώντας προειδοποιήσεις σε εθνικό επίπεδο, διαταραχές στις μεταφορές και ενδείξεις πίεσης στο φυσικό περιβάλλον και σε τουριστικούς προορισμούς.

οι καύσωνες στην Ευρώπη γίνονται όλο και πιο συχνοί και έντονοι λόγω της κλιματικής αλλαγής

Η έξαρση της ζέστης στις 21 Ιουνίου, ημέρα του θερινού ηλιοστασίου στο βόρειο ημισφαίριο και συνήθως η αρχή των τριών πιο ζεστών μηνών του έτους, προκάλεσε ανησυχίες για μια πρόωρη και παρατεταμένη εμφάνιση ακραίων καιρικών συνθηκών.

Μετά από αρκετές ημέρες με θερμοκρασίες άνω των 35 °C, οι ιταλικές αρχές εξέδωσαν κόκκινο συναγερμό για τις 21 Ιουνίου σε οκτώ πόλεις, μεταξύ των οποίων η Μπολόνια, η Φλωρεντία, το Μιλάνο και το Τορίνο.

Στη Ρώμη, οι προσκυνητές στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου χρησιμοποίησαν ομπρέλες και σκίαστρα για να προστατευθούν από τον καυτό ήλιο, ενώ ο Πάπας ηγούνταν της παραδοσιακής κυριακάτικης προσευχής από ένα παράθυρο του Αποστολικού Παλατιού.

Η απότομη άνοδος των θερμοκρασιών οφείλεται σε μια μάζα θερμού αέρα που κινείται προς τα βόρεια από τη Σαχάρα, τροφοδοτούμενη από ένα ισχυρό σύστημα υψηλής πίεσης γνωστό ως «αφρικανικός αντικυκλώνας».

Οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι το σύστημα αυτό δημιουργεί τον λεγόμενο «θερμικό θόλο», ο οποίος παγιδεύει τον θερμό αέρα πάνω από τη δυτική και κεντρική Ευρώπη και επιτρέπει στις θερμοκρασίες να αυξάνονται μέρα με τη μέρα.

Οι κάτοικοι και οι τουρίστες της Μαδρίτης χρησιμοποιούσαν ανεμιστήρες και έπιναν άφθονα κρύα ποτά, καθώς περιηγούνταν στη διάσημη υπαίθρια αγορά «El Rastro» της πόλης.

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET εξέδωσε κόκκινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις σε διάφορες περιοχές, προειδοποιώντας για θερμοκρασίες που θα ξεπερνούν τους 39 έως 40 °C σε μεγάλα τμήματα της Ιβηρικής Χερσονήσου και της Μαγιόρκα, και ανέφερε ότι ο καύσωνας θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της εβδομάδας.

Ακυρώσεις δρομολόγιων τρένων στη Γαλλία

Η ακραία ζέστη έχει αρχίσει να διαταράσσει τις υποδομές.

Μιλώντας από τον σταθμό Gare Montparnasse του Παρισιού, ο διευθυντής της SNCF, Ζαν Καστέξ, δήλωσε ότι το σιδηροδρομικό δίκτυο «επηρεάστηκε σοβαρά» από τις υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιές στις εναέριες γραμμές τροφοδοσίας και διαστολή των σιδηροτροχιών.

Ανέφερε ότι έχουν κινητοποιηθεί 3.500 εργαζόμενοι για την παρακολούθηση του δικτύου και ότι 2.000 επιπλέον θα πραγματοποιήσουν επείγουσες επισκευές. Προέτρεψε τους ευάλωτους επιβάτες να αναβάλουν τα ταξίδια τους. Ο φορέας εκμετάλλευσης έχει ακυρώσει 71 υπεραστικά τρένα έως τη Δευτέρα σε βασικές διαδρομές.

Στη Γερμανία, όπου οι θερμοκρασίες έχουν ήδη φτάσει τους 38 °C, η μετεωρολογική υπηρεσία DWD προειδοποίησε για σοβαρές καταιγίδες στις ανατολικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Βερολίνου, όπου οι έντονες βροχοπτώσεις διέκοψαν το υπαίθριο φεστιβάλ «Fête de la Musique».

Οι διοργανωτές αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τις εγκαταστάσεις του «Berlin Open», καθώς ξέσπασαν έντονες βροχοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι, ενώ οι φίλαθλοι περίμεναν τον τελικό του μονό στο τουρνουά τένις μεταξύ της Τζέσικα Πεγκούλα από τις ΗΠΑ και της Λίντα Νόσκοβα από την Τσεχική Δημοκρατία.

Ο καύσωνας πιέζει και την άγρια φύση

Οι διασώστες άγριων ζώων αναφέρουν επίσης αυξανόμενη πίεση.

Ένα κέντρο κοντά στην πόλη Ναμούρ του Βελγίου ανέφερε ότι είχε δεχτεί περίπου 150 ζώα που υπέφεραν από θερμική καταπόνηση τις τελευταίες ημέρες, με τα νεαρά πουλιά να διατρέχουν ιδιαίτερα κίνδυνο.

«Οι νεοσσοί προτιμούν να πηδήξουν παρά να αφήσουν τον εαυτό τους να πεθάνει και να «ψήνονται» κυριολεκτικά μέσα στις φωλιές τους», δήλωσε ο ιδρυτής του CREAVES, Ρομέιν Ντε Τζέγκερε, προσθέτοντας ότι τα κέντρα σε ολόκληρο το Βέλγιο ήταν υπερφορτωμένα.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι η κατάσταση αντανακλά μια ευρύτερη τάση, καθώς οι καύσωνες στην Ευρώπη γίνονται όλο και πιο συχνοί και έντονοι λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Συνδεδεμένες ενισχύσεις: Καθορίστηκαν τα νέα ποσά για το έτος 2025 – Πότε θα καταβληθούν
AGRO

Ποια είναι τα νέα ποσά στις συνδεδεμένες ενισχύσεις - Πότε θα καταβληθούν
ΠΟΜΙΔΑ: Πλέγμα 5 μέτρων για να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων
Ακίνητα

Τι προτείνει η ΠΟΜΙΔΑ για να ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα
OK! Anytime Markets: Αύξηση τζίρου κατά 3,34% το 2025
Business

Έδαφος κερδίζει η OK! Anytime Markets - Αύξηση τζίρου κατά 3,34%
Lidl House Athens: Όταν η τροφή παύει να είναι απλώς «ράφι» και γίνεται βιωματική γιορτή στην καρδιά της πόλης
Τα νέα της αγοράς

Lidl House Athens: Όταν η τροφή παύει να είναι απλώς «ράφι» και γίνεται βιωματική γιορτή στην καρδιά της πόλης
Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα – Νέο ιστορικό υψηλό για τον Nikkei
Ασία

Μικτά πρόσημα στα ασιατικά - Νέο ιστορικό υψηλό για Nikkei
NBG Securities για Cenergy: Στα 28,40 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο
Business

NBG Securities για Cenergy: Στα 28,40 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ελληνική οικονομία: Η επόμενη πίστα ίσως…καθυστερήσει
Economy

Η επόμενη πίστα για την ελληνική οικονομία ίσως...καθυστερήσει

Δημόσιο χρέος, εξωτερικά ελλείμματα, γεωπολιτικοί κίνδυνοι και πολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να προβληματίζουν τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, κάτι που θα επηρεάσει την πιστοληπτική ικανότητα για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Συντάξεις: Ανοίγει ο δρόμος για τη χορήγησή τους «μέσα σε έναν μήνα»
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Χορήγηση συντάξεων «μέσα σε έναν μήνα»

Για τις συντάξεις προχωρά η ψηφιοποίηση ολόκληρου του αρχείου της ασφαλιστικής ισχορίς των παλαιών ασφαλισμένων

Κώστας Παπαδής
Danone κατά Chobani και πόλεμος στο γιαούρτι για τις πρωτεΐνες
World

Ο πόλεμος του γιαουρτιού - Danone vs Chobani για μια... χούφτα πρωτεΐνες

Η Danone άσκησε αγωγή κατά της Chobani αυτή την εβδομάδα σχετικά με ισχυρισμούς για την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες

Δημήτρης Σταμούλης
PosoKanei: Πώς αντιδρά η αγορά στην πλατφόρμα σύγκρισης τιμών
Economy

Πώς αντιδρά η αγορά στο PosoKanei

Πολυεθνικές, ελληνικές βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ τσεκάρουν… τις τιμές των προϊόντων τους με το PosoKanei

Δημήτρης Χαροντάκης
Fed: Τι αποκαλύπτει η κουκκίδα που λείπει
World

Τι αποκάλυψε η κουκκίδα που έλειπε στη Fed

Τι δείχνει το dot plot και ποιο το μέλλον του υπό το νέο πρόεδρο της Fed, Κέβιν Γουόρς

Τζούλη Καλημέρη
Πλούσιοι: Εγκαταλείπουν τη Γαλλία και τη Βρετανία και έρχονται Ελλάδα
World

Οι πλούσιοι της Ευρώπης μετακομίζουν και «ψηφίζουν» Ελλάδα

Με ποια κριτήρια οι πλούσιοι επιλέγουν να μετακινηθούν μαζί με... τα λεφτά τους - Παγκόσμια αναδιάταξη δείχνει πρόσφατη μελέτη

Μελίνα Ζιάγκου
Τραμπ: Η άγνωστη αυτοκρατορία που αξίζει σχεδόν 1 δισ.
World

Το «πράσινο» χρυσωρυχείο του Τραμπ

Με γήπεδα σε τρεις ηπείρους και νέες επενδύσεις, η αυτοκρατορία γκολφ του Τραμπ παραμένει βασικός πυλώνας της περιουσίας του

Νατάσα Σινιώρη
ΔΕΘ 2026: Τα μέτρα και η προεκλογική εξίσωση του Μαξίμου
Economy

Τα μέτρα της ΔΕΘ και η προεκλογική εξίσωση του Μαξίμου

Το πακέτο μέτρων για την ΔΕΘ 2026, που πρέπει να φανεί στην τσέπη των Ελλήνων και να μην μπει στο μάτι των Βρυξελλών, εξετάζει ο πρωθυπουργός

Αλέξανδρος Κλώσσας
Περισσότερα από Κλιματική αλλαγή
Κέντρα δεδομένων: Η Κίνα εγκαινίασε το πρώτο υποθαλάσσιο data center που λειτουργεί με υπεράκτια αιολικά
Tεχνητή νοημοσύνη

Το πρώτο υποθαλάσσιο data center με ενέργεια από υπεράκτια αιολικά

Τα πρώτα κέντρα δεδομένων που τροφοδοτούνται από υπεράκτια αιολικά είναι γεγονός

Δημήτρης Σταμούλης
Λειψυδρία: Σε κατάσταση έκτακτης Αλόννησος, Τήνος και Μεγανήσι
Green

Λειψυδρία: Σε κατάσταση έκτακτης Αλόννησος, Τήνος και Μεγανήσι

Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας κηρύχθηκαν Τήνος, Μεγανήσι και Αλόννησος

Γεωργία Κακή
Ελ Νίνιο: Ποιες χώρες και πόσο θα πληρώσουν τις φετινές ακραίες ξηρασίες
Κλιματική αλλαγή

Το κόστος του Ελ Νίνιο - Ποιες χώρες και πόσο θα πληρώσουν

Σωρευτικά τον 21ο αιώνα, οι οικονομικές απώλειες από το φετινό Ελ Νίνιο μπορεί να φτάνουν τα 84 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με μελέτη

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ευρώπη: Θερμικός κλοιός «λυγίζει» τη Γηραιά Ήπειρο – Έκτακτα μέτρα, απαγορεύσεις και ανησυχία για την οικονομία
World

Έκτακτα μέτρα λαμβάνει η Ευρώπη για τον καύσωνα

Ο ακραίος καύσωνας που σαρώνει την Ευρώπη αναγκάζει κυβερνήσεις να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα

Καύσωνας: Καμίνι η Γαλλία, σε επιφυλακή Ισπανία, Ελβετία και Γερμανία
Κλιματική αλλαγή

«Βράζει» η Ευρώπη - Καμίνι η Γαλλία, σε επιφυλακή Ισπανία, Ελβετία και Γερμανία

Ο καύσωνας, ο δεύτερος που καταγράφεται φέτος στη Γαλλία, επεκτείνεται σημαντικά – Στην Ισπανία, οι αρχές έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη ενώ σε συναγερμό βρίσκεται και η Ελβετία

Ινδία: Η πετρελαϊκή κρίση στον Κόλπο δίνει… φτερά στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Ηλεκτροκίνηση

Γκάζι στην ινδική αγορά EV λόγω της πετρελαϊκής κρίσης στον Κόλπο

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ινδία αναφέρουν αύξηση των πωλήσεων καθώς αυξάνονται τα κόστη καυσίμων

Καύσωνας: Θερμοκρασίες ρεκορ απειλούν το ενεργειακό δίκτυο της Γαλλίας
Κλιματική αλλαγή

O καύσωνας απειλεί το ενεργειακό δίκτυο της Γαλλίας

Στα όριά τους θα ωθήσει ο καύσωνας τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας στη Γαλλίας λόγω της ραγδαίας αύξησης της ζήτησης για κλιματισμό

Latest News
Συνδεδεμένες ενισχύσεις: Καθορίστηκαν τα νέα ποσά για το έτος 2025 – Πότε θα καταβληθούν
AGRO

Ποια είναι τα νέα ποσά στις συνδεδεμένες ενισχύσεις - Πότε θα καταβληθούν

Οι νέες τιμές για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις του έτους 2025 καθορίστηκαν μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και την έκδοση των τροποποιητικών αποφάσεων

ΠΟΜΙΔΑ: Πλέγμα 5 μέτρων για να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων
Ακίνητα

Τι προτείνει η ΠΟΜΙΔΑ για να ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα

Σε μάστιγμα έχει εξελιχθεί η έλλειψη προσφοράς κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση, με τα ενοίκια για όσα διατίθενται να μην πέφτουν από τα δυσθεώρητα ύψη στα οποία έχουν φτάσει τα τελευταία χρόνια. Το τελευταίο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα αποσκοπεί στο να «πέσουν» στην αγορά περίπου 20.000 κατοικίες, ωστόσο η ζήτηση είναι […]

OK! Anytime Markets: Αύξηση τζίρου κατά 3,34% το 2025
Business

Έδαφος κερδίζει η OK! Anytime Markets - Αύξηση τζίρου κατά 3,34%

Το 2025 η OK! Anytime Markets επέκτεινε το δίκτυό της εκτός Αττικής, φτάνοντας πλέον τα 51 σημεία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Lidl House Athens: Όταν η τροφή παύει να είναι απλώς «ράφι» και γίνεται βιωματική γιορτή στην καρδιά της πόλης
Τα νέα της αγοράς

Lidl House Athens: Όταν η τροφή παύει να είναι απλώς «ράφι» και γίνεται βιωματική γιορτή στην καρδιά της πόλης

Τι φέρνει το Lidl House Athens, ο πρωτοποριακός χώρος 670 τ.μ. στην εμβληματική Στοά Αρσακείου

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα – Νέο ιστορικό υψηλό για τον Nikkei
Ασία

Μικτά πρόσημα στα ασιατικά - Νέο ιστορικό υψηλό για Nikkei

Ο ευρύτερος δείκτης Topix έκλεισε επίσης υψηλότερα, σημειώνοντας άνοδο 1,29%

NBG Securities για Cenergy: Στα 28,40 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο
Business

NBG Securities για Cenergy: Στα 28,40 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο

Η NBG Securities αυξάνει σημαντικά την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Cenergy Holdings στα 28,40 ευρώ από 15,40 ευρώ προηγουμένως

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Φρούτα και Λαχανικά: Ιδρύθηκε Σύνδεσμος Επιχειρήσεων συσκευασίας και τυποποίησης
AGRO

Ιδρύθηκε Σύνδεσμος Επιχειρήσεων συσκευασίας και τυποποίησης φρούτων και λαχανικών

Στόχος του Συνδέσμου η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας για τα ελληνικά φρούτα και λαχανικά

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 10ο]
Experts

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Πολεοδομίες: 5.305 καταγγελίες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και 15.394 στον Συνήγορο του Πολίτη το 2024 [πίνακες]
Ακίνητα

Κύμα καταγγελιών για πολεοδομίες - Τα κενά [πίνακες]

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της BluPeak Estate Analytics για τις πολεοδομίες - Οι καθυστερήσεις και οι υποχρεώσεις

ΑΑΔΕ: Απλοποίηση χορήγησης φοροαπαλλαγής λόγω μετοικεσίας
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Απλοποίηση χορήγησης φοροαπαλλαγής λόγω μετοικεσίας

Η επικαιροποίηση των οδηγιών στοχεύει στην πλήρη εναρμόνιση της διοίκησης με τις ανάγκες των πολιτών που επαναπατρίζονται

Παπαθανάσης: Σε πληγέντες δήμους 142,969 εκατ. ευρώ για φυσικές καταστροφές
Economy

Παπαθανάσης: Σε πληγέντες δήμους 142,969 εκατ. ευρώ για φυσικές καταστροφές

Η χρηματοδότηση αφορά στην υλοποίηση έργων αποκατάστασης ζημιών και ενίσχυσης κρίσιμων υποδομών που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα

Κίνα: Αντίποινα με νέους περιορισμούς σε αμερικανικές εταιρείες για τη «μαύρη λίστα» του Πενταγώνου
World

Αντίποινα από την Κίνα για τη «μαύρη λίστα» του Πενταγώνου

Τη Δευτέρα, το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ενέταξε 10 αμερικανικές βιομηχανίες στη λίστα ελέγχου εξαγωγών του

Αγορές: Ανακάμπτει ο χρυσός, σταθερό το δολάριο
Markets

Ανακάμπτει ο χρυσός, σταθερό το δολάριο

Ο χρυσός τη Δευτέρα ανέκαμψε από το χαμηλότερο επίπεδο άνω της μίας εβδομάδας που είχε καταγράψει στην τελευταία συνεδρίαση., με του traders να παραμένουν νευρικοί μετά της δηλώσεις Τραμπ και Τεχεράνης

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πανελλαδικές 2026: Τα επαγγέλματα του μέλλοντος – Συμβουλές πριν τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού
Κοινωνία

Τα επαγγέλματα του μέλλοντος – Συμβουλές πριν τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού

Πώς ορίζεται η επιτυχία; Τι λέει ο Γεώργιος Δουκίδης, ομότιμος καθηγητής του ΟΠΑ, λίγο πριν βγουν οι βαθμολογίες για τις Πανελλαδικές 2026

Αλλαγή ώρας: Ξανά στο τραπέζι των συζητήσεων μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ
Κόσμος

Συζητούν πάλι για κατάργηση της αλλαγής ώρας στην ΕΕ

Η πρωτοβουλία έρχεται να αναζωπυρώσει μια ιστορία που ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες, αλλά «πάγωσε» σε μεμονωμένα εθνικά «αγκάθια» και στην ευρωπαϊκή γραφειοκρατία

Τζίνα Μοσχολιού
Πετρέλαιο: Κάτω από τα 80 δολ. το Brent μετά τις ανακοινώσεις στην Ελβετία
Commodities

Κάτω από τα 80 δολ. το Brent μετά τις ανακοινώσεις στην Ελβετία

Πτώση σημείωσαν τη Δευτέρα οι τιμές του πετρελαίου, μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, όταν η Τεχεράνη δήλωσε ότι εξασφάλισε εξαιρέσεις για τις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών, με αποτέλεσμα να μετριαστούν οι ανησυχίες για έλλειψη προσφοράς στις παγκόσμιες αγορές. Το Brent υποχώρησε κατά 1,53 δολάρια, ή 1,90%, στα 79,04 δολάρια […]

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies