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Bρετανία: Προς αναζήτηση του έβδομου πρωθυπουργού σε 10 χρόνια

Ο Στάρμερ παραιτείται από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και ανοίγει τον δρόμο για την αναμέτρηση για την ανάδειξη νέου πρωθυπουργού στη Βρετανία

Κόσμος 22.06.2026, 19:00
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Bρετανία: Προς αναζήτηση του έβδομου πρωθυπουργού σε 10 χρόνια
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

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Την παραίτησή του από τη θέση του ηγέτη του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε ο Κίρ Στάρμερ ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για εκλογές με σκοπό την ανάδειξη νέου πρωθυπουργού στη Βρετανία.

Μιλώντας στη Ντάουνινγκ Στριτ, δήλωσε πως αναγνώρισε ότι δεν ήταν ο καταλληλότερος για να οδηγήσει το Εργατικό Κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές και ότι είχε ενημερώσει τον Βασιλιά για την απόφασή του να παραιτηθεί.

Ο Στάρμερ ξεκαθάρισε επίσης ότι θα παραμείνει πρωθυπουργός έως ότου ολοκληρωθεί η εκλογική διαδικασία για την νέα ηγεσία του Εργατικού Κόμματος.

Ο Κίρ Στάρμερ πρόσθεσε ότι έχει ζητήσει από το διοικητικό όργανο του Εργατικού Κόμματος να καταρτίσει χρονοδιάγραμμα για την αντικατάστασή του, με τις υποψηφιότητες να ανοίγουν στις 9 Ιουλίου και να λήγουν πριν από τη θερινή διακοπή στις 16 Ιουλίου.

Ανέφερε ότι, σε περίπτωση που διεξαχθεί εκλογική αναμέτρηση, ο νέος ηγέτης θα έχει αναλάβει τα καθήκοντά του πριν από την επανέναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου τον Σεπτέμβριο, και ότι θα «κάνει ό,τι μπορεί» για να εξασφαλίσει μια «ομαλή» μετάβαση της εξουσίας.

Ο Στάρμερ ξεκαθάρισε επίσης ότι θα παραμείνει πρωθυπουργός έως ότου ολοκληρωθεί η εκλογική διαδικασία για την νέα ηγεσία του Εργατικού Κόμματος. Πρόσθεσε επίσης ότι θα προσφέρει στον διάδοχό του «την πλήρη και αδιαμφισβήτητη υποστήριξή μου, γνωρίζοντας ότι θα κληρονομήσει μια Βρετανία πολύ ισχυρότερη και πιο δίκαιη από εκείνη που κληρονόμησα εγώ πριν από δύο χρόνια».

Φαβορί ο Άντι Μπέρναμ

Ο Άντι Μπέρναμ θεωρείται από πολλούς ως ο επικρατέστερος υποψήφιος για να διαδεχθεί τον Σερ Κίρ, αφού εξασφάλισε μια εμφατική νίκη επί του αντιπάλου του από το Reform UK στις συμπληρωματικές εκλογές του Μέικερφιλντ την περασμένη εβδομάδα.

Ο Άντι Μπέρναμ θεωρείται από πολλούς ως ο επικρατέστερος υποψήφιος για να διαδεχθεί τον Σερ Κίρ

Newly elected Makerfield MP and former Greater Manchester Mayor Andy Burnham arrives at Derby Gate by the Houses of Parliament, following Britain’s Prime Minister Keir Starmer’s announcement of the timeline for his resignation, in London, Britain, June 22, 2026. REUTERS/Jack TaylorΟ Μπέρναμ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία του κόμματος, πριν επιβιβαστεί σε τρένο με προορισμό το Λονδίνο για να αναλάβει τη βουλευτική του έδρα.

Οι πιθανότητές του ενισχύθηκαν αμέσως από τον πρώην υπουργό Υγείας Γουές Στρίτινγκ, ο οποίος θεωρούνταν ο κύριος αντίπαλός του, ο οποίος πρόσφερε την υποστήριξή του στον πρώην δήμαρχο του Γκρέιτερ Μάντσεστερ.

Μιλώντας στο BBC κατά την άφιξή του στο σταθμό Euston, ο Μπέρναμ εξήρε την «αφοσίωση και την προσφορά» του Στάρμερ.

Όταν ρωτήθηκε αν θα προκήρυττε γενικές εκλογές σε περίπτωση που γινόταν πρωθυπουργός, απάντησε: «Προτρέχετε αρκετά βήματα μπροστά. Προτεραιότητά μου είναι να ορκιστώ ως βουλευτής του Μέικερφιλντ».

Κατά την επίσημη ορκωμοσία του ως βουλευτή στη Βουλή των Κοινοτήτων, ο Μπέρναμ υποδέχθηκε με δυνατά χειροκροτήματα από τα έδρανα του Εργατικού Κόμματος και μερικές διαμαρτυρίες από την αντιπολίτευση, με έναν βουλευτή να φωνάζει: «Δεν είναι ο μεσσίας».

Αφού πήρε τη θέση του, ένωσε τις δυνάμεις του με περίπου 200 βουλευτές του Εργατικού Κόμματος στο Γουέστμινστερ Χολ για να τραβήξουν μια ομαδική selfie.

Ο πρωθυπουργός με την πιο σύντομη θητεία στη Βρετανία

Ο Κίρ Στάρμερ εξελέγη ηγέτης του Εργατικού Κόμματος τον Απρίλιο του 2020 και ανέλαβε πρωθυπουργός στις 5 Ιουλίου 2024, μετά τη συντριπτική νίκη του Εργατικού Κόμματος στις γενικές εκλογές.

Θα αποχωρήσει από τη Ντάουνινγκ Στριτ ως ο πρωθυπουργός του Εργατικού Κόμματος με τη συντομότερη θητεία στην ιστορία.

Η θητεία του θα διαρκέσει περισσότερο από εκείνη των Συντηρητικών προκατόχων του, Ρίσι Σουνακ και Λιζ Τρας, αλλά θα είναι μικρότερη από εκείνη και των έξι προηγούμενων πρωθυπουργών του Εργατικού Κόμματος.

Η απόφαση του Σερ Κίρ να παραιτηθεί σημαίνει επίσης ότι η Βρετανία θα έχει σύντομα τον έβδομο πρωθυπουργό της από το 2016.

Η ηγέτιδα του Συντηρητικού Κόμματος, Κέμι Μπάντενοχ, χαρακτήρισε τον Στάρμερ «απαίσιο πρωθυπουργό» και επέκρινε τις πολιτικές του, μεταξύ των οποίων την αύξηση των εργοδοτικών εισφορών στην Εθνική Ασφάλιση και το γεγονός ότι «εγκατέλειψε την πραγματική μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας».

Έγραψε στο X: «Όμως, το πρόβλημα δεν είναι μόνο ο Στάρμερ. Οι βουλευτές του Εργατικού Κόμματος θέλουν μόνο υψηλότερους φόρους για να μοιράσουν περισσότερα επιδόματα, όπως επεσήμανε ο υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας. Αυτές είναι οι επιλογές του Εργατικού Κόμματος και οι αξίες του, ανεξάρτητα από το ποιος ηγείται του κόμματος.»

Ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Σερ Έντ Ντέιβι, δήλωσε ότι ο βρετανικός λαός «έχει βαρεθεί να απογοητεύεται από έναν ατέρμονο κύκλο πρωθυπουργών, ενώ στην ουσία τίποτα δεν αλλάζει».

Είπε: «Αυτή τη φορά πρέπει να είναι διαφορετικά. Δεν μπορεί να αφορά απλώς την αλλαγή του προσώπου που βρίσκεται στο Νο 10, πρέπει να αφορά την αλλαγή της διαλυμένης πολιτικής μας, ώστε να μπορέσουμε να διορθώσουμε τη χώρα μας».

Ο ηγέτης του κόμματος «Reform», Νάιτζελ Φάρατζ, απαίτησε τη διεξαγωγή γενικών εκλογών, λέγοντας: «Αν το Εργατικό Κόμμα πιστεύει ότι μπορεί να βάλει έναν ακόμη επαγγελματία πολιτικό στο Νο 10, θα αντιμετωπίσει μια μεγάλη έκπληξη».

Ο ηγέτης του Πράσινου Κόμματος, Ζακ Πολάνσκι, δήλωσε ότι η χώρα «χρειάζεται μια τολμηρή αλλαγή κατεύθυνσης», προσθέτοντας ότι ο Στάρμερ «έχασε την εμπιστοσύνη της χώρας λόγω της παταγώδους αποτυχίας του να αμφισβητήσει την εξουσία και τον πλούτο του κατεστημένου».

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