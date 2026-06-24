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Χρυσός: Κάτω από τα 4.000 δολάρια

Ο χρυσός καταγράφει πτώση 20% από το ιστορικό υψηλό των 5.600 δολαρίων

Commodities 24.06.2026, 17:29
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Χρυσός: Κάτω από τα 4.000 δολάρια
Τζούλη Καλημέρη

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Κάτω από τα 4.000 δολάρια υποχώρησε ο χρυσός  υπό το βάρος της ενίσχυσης του δολαρίου και της γερακίσιας ρητορικής της Fed.

Ο χρυσός υποχώρησε κάτω από τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο, καθώς η αναζωπύρωση του δολαρίου και η προοπτική υψηλότερων επιτοκίων ανακόπτουν την τριετή ανοδική αγορά χρυσού.

Ο χρυσός spot διαπραγματευόταν στα 3.970,10 δολάρια η ουγγιά, για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο, καταγράφοντας πτώση της τάξης 3,6%. Πρόκειται για την δεύτερη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση. Το ασήμι υποχώρησε κατά 5% στα 58,52 δολάρια η ουγγιά για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο, μειωμένο κατά περισσότερο από 50% από την κορύφωση του Ιανουαρίου. Η πλατίνα και το παλλάδιο σημείωσαν παρόμοιες πτώσεις.

Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot αυξήθηκε κατά 0,4%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο και σχεδόν 1% στην εβδομάδα που διανύουμε, καθιστώντας τον χρυσό που αποτιμάται σε δολάριο πιο ακριβό για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

Σε bear market o χρυσός

Εδώ και τρία χρόνια ο χρυσός καταγράφει διψήφια κέρδη ετησίως με τις κεντρικές τράπεζες να είναι σημαντικοί αγοραστές του πολύτιμου μετάλλου.Οι κεντρικές τράπεζες έχουν συσσωρεύσει κατά μέσο όρο 1.000 τόνους χρυσού τα τελευταία τέσσερα χρόνια, αριθμός που παρουσιάζει σημαντική αύξηση σε σχέση με τον μέσο όρο των 500 τόνων της προηγούμενης δεκαετίας.

Αλλά και κορυφαίοι διαχειριστές έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στο χρυσό τοποθετώντας το σε ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο.

Ο χρυσός ξεπέρασε τα 1.000 δολάρια την ουγγιά μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, τα 2.000 δολάρια κατά τη διάρκεια της πανδημίας και τα 3.000 δολάρια όταν τα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ για την επιβολή δασμών έπληξαν τις παγκόσμιες αγορές τον Μάρτιο του 2025.

Κατέκτησε το ιστορικό υψηλό των 5.600 μονάδων στα τέλη του Ιανουαρίου. Μέχρι τον Ιούνιο, είχε υποχωρήσει περισσότερο από 20% κάτω από την τελευταία του κορύφωση, το όριο που συμβατικά σηματοδοτεί την έναρξη μιας bear market.

Ο πόλεμος ΗΠΑ – Ιράν και η Fed

Ο πόλεμος ΗΠΑ – Ιράν εκτόξευσε τις τιμές της ενέργειας, τροφοδοτώντας τις πληθωριστικές πιέσεις και τα σενάρια για την αύξηση του κόστους χρήματος. Τα υψηλότερα επιτόκια θαμπώνουν την ελκυστικότητα του χρυσού ενώ καθιστούν το δολάρια και τα αμερικανικά ομόλογα πιο θελκτικές επενδύσεις λόγω αποδόσεων.

Παρόλο που ΗΠΑ και Ιράν διαπραγματεύονται τους όρους μιας ειρηνευτικής συμφωνίας οδηγώντας το πετρέλαιο σε υποχώρηση ο χρυσός έχει έναν άλλο αρνητικό καταλύτη. Ο νέος πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς , υιοθέτησε στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου γερακίσια ρητορική ασκώντας περαιτέρω πίεση στο πολύτιμο μέταλλο που έχει υποχωρήσει κατά 8% στις τελευταίες εφτά συνεδριάσεις.

Τα επιθετικά μηνύματα του Γουόρς πιθανότατα θα περιορίσουν τις ανησυχίες σχετικά με την ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών στις ανεπτυγμένες οικονομίες, ανέφεραν αναλυτές της Goldman Sachs Group Inc. Αυτές οι ανησυχίες είχαν προηγουμένως τροφοδοτήσει στοιχήματα σε πολύτιμα μέταλλα ως μέρος του «εμπορίου υποτίμησης» (“debasement trade”)  που ορίζεται ως η στρατηγική που ευνοεί περιουσιακά στοιχεία όπως ο χρυσός και το Bitcoin έναντι νομισμάτων ευάλωτων σε πληθωριστικές, δημοσιονομικές και νομισματικές υπερβολές, όπως η υποτίμηση του δολαρίου.

Αρκετές μεγάλες τράπεζες έχουν αναθεωρήσει πτωτικά τις προβλέψεις τους για τον χρυσό την τελευταία εβδομάδα. Αν και προβλέπουν ότι οι τιμές θα βελτιωθούν από τα τρέχοντα επίπεδα, οι αναλυτές της Wall Street είναι σημαντικά λιγότερο αισιόδοξοι από πριν. Η Goldman Sachs μείωσε κατά 500 δολάρια την πρόβλεψη της και  τώρα βλέπει την τιμή του χρυσού να κλείνει το έτος στα 4.900 δολάρια η ουγγιά, ενώ η Deutsche Bank AG μείωσε την εκτίμησή της για το τέταρτο τρίμηνο κατά 17%.

Οι κεντρικές τράπεζες

Ωστόσο, ένα φωτεινό σημείο για τον χρυσό είναι η συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες, που αύξησαν τις αγορές τους με τον ταχύτερο ρυθμό εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο κατά το πρώτο τρίμηνο, και τα στοιχεία ερευνών δείχνουν ότι σκοπεύουν να αγοράσουν περισσότερα.

«Ο ένας πυλώνας που παραμένει ισχυρός είναι η ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες, και αναμένουμε ότι αυτό θα συμβεί για αρκετό καιρό ακόμη», έγραψε η Deutsche Bank.

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